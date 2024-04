Otimize seu compliance fiscal com as soluções Avalara

Fundada em 2004, nos EUA, e presente no Brasil desde 2016 com uma sede fixa, a Avalara oferece uma plataforma em nuvem de software e serviços profissionais voltados para a gestão da área fiscal, a qual proporciona melhorias na governança, redução do risco fiscal, automatização das operações fiscais e auxílio no cumprimento adequado das obrigatoriedades em território brasileiro. Compreendemos a importância dessa correção no cenário fiscal brasileiro, especialmente ao considerarmos a pesquisa realizada pelo Sebrae. Nela, os quatro principais motivos para a falência de empresas no país são: gastos com impostos (31%), vendas (29%), problemas financeiros (25%) e gestão administrativa e contábil (25%). Embora a carga de impostos no Brasil seja significativamente elevada, outras situações podem estar implicadas, como entregas fora do prazo ou incorretas, o que pode resultar em multas e até autuações e, assim, prejudicar consideravelmente a saúde financeira da empresa. Entretanto, o problema também abrange o próprio gasto operacional, uma vez que realizar toda essa gestão fiscal de maneira manual demanda uma equipe extensa. Além de ser dispendioso, você perde funcionários que poderiam estar focados no core business da empresa, pois eles se dedicam exclusivamente a esse tipo de atividade em grande parte do ano. Gostaríamos de destacar como a Avalara Brasil pode contribuir para o seu compliance fiscal por meio das nossas soluções. Conheça mais sobre elas abaixo:

TaxDocs Monitor

Esta solução visa simplificar todo o processo de captura, validação e armazenamento de documentos fiscais. Além disso, apresenta um diferencial importante, pois é projetada para lidar com toda a complexidade do cenário tributário brasileiro. Em outras palavras, você não precisará se preocupar com os diferentes padrões e integrações adotados em território nacional. Por meio de robôs, monitoramos o ambiente fiscal (Estadual e Municipal), o que permite capturar e interpretar os documentos autorizados relacionados ao seu CNPJ. Por fim, com ele, realizamos toda a gestão on-line, recebimento automático e a guarda centralizada dos XMLs de documentos fiscais eletrônicos. Isso possibilita a automação da escrituração em conjunto com o seu ERP.

Tax Central

Trata-se de uma solução que possibilita a visualização de todas as obrigações que sua empresa precisa cumprir, conforme as legislações municipal, estadual e federal. Dessa maneira, você reduz o risco de esquecer o pagamento de um imposto ou falhar na entrega de uma obrigação. O Tax Central funciona como um repositório central para todos os arquivos de obrigações, comprovantes de entrega e demais documentos. E por ser uma solução totalmente baseada na nuvem, permite que você acesse as informações quando e onde desejar. Além disso, ele pode ser integrado a outras soluções Avalara Brasil, como o Tax Compliance e o Auditor Digital. Essa integração possibilita a automação da geração e validação dos SPEDs.

Tax Compliance

A nossa Solução Fiscal, Tax Compliance, foi meticulosamente desenvolvida para atender às demandas fiscais das empresas no Brasil. Ela combina tecnologia avançada com um profundo entendimento das complexidades tributárias do país, dessa forma, proporciona uma gestão tributária eficiente, que reduzirá riscos de erros e evitará multas e penalidades. Ademais, ele consolida todas as informações fiscais, contábeis e de estoque requeridas pelo Fisco nas obrigações acessórias. Também conta com validações fiscais/contábeis, funcionalidades para a apuração de impostos e a geração de obrigações acessórias nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal. Além disso, o nosso Tax Compliance apresenta recursos avançados para a análise de dados e a geração de relatórios inteligentes, os quais proporcionam insights valiosos para uma tomada de decisão estratégica e otimizada.

AvaTax Brasil

A solução fiscal AvaTax Brasil é um motor de cálculo com conteúdo embarcado, monitorado diariamente, que conta com atualizações frequentes de todas as mudanças na legislação, assim, proporciona uma interpretação precisa dessas alterações. Além disso, a linguagem simples e a interface de fácil manuseio tornam a utilização do sistema intuitiva e acessível a todos os usuários. Destacamos, ainda, outros benefícios significativos: A presença do conteúdo embarcado e atualizado elimina a necessidade de a sua equipe lidar manualmente com esse desgastante serviço, o que contribui na melhora da performance e produtividade empresarial.

O fato da nossa solução ser 100% na nuvem assegura a segurança dos dados e facilita o acesso a eles.

A fácil integração com os ERP reduz o tempo de resposta e a adaptação a novos requisitos legais, isso evita impactos na operação.

BPO