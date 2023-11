O futuro da gestão fiscal

No post anterior, falamos sobre a publicação do perfil da Avalara pela IDC, cujo tema foi a reformulação do mercado de software fiscal aliada à nuvem. Confira o artigo clicando aqui.

Aliás, a tecnologia em nuvem é um caminho sem volta! Principalmente em um cenário desafiador e em constante mudança como o das regulamentações fiscais, em que as companhias precisam atender rapidamente às exigências do governo nos âmbitos federal, estadual e municipal.



Para se diferenciar em meio às outras empresas, a Avalara vai além do cálculo e arquivamento do imposto, ela fornece também, capacidade analítica, que é essencial no contexto de negócios atual.

Conforme declarado no material, “Ela vem investindo recursos a fim de se tornar uma empresa líder em impostos a partir de uma perspectiva de gerenciamento de dados. Nos últimos 24 meses, a Avalara mudou sua solução para a plataforma da AWS, estreou sua capacidade de cálculo de impostos transfronteiriços, atualizou suas APIs REST e aprimorou seu fórum da comunidade de desenvolvedores.”

Leia o perfil completo e confira a perspectiva de futuro e as tecnologias que irão moldar a gestão tributária nos próximos anos.

A IDC é uma empresa líder em inteligência de mercado e consultoria nas indústrias de tecnologia da informação, telecomunicações e mercados de consumo em massa de tecnologia, presente em mais de 110 países.

Leia o perfil de fornecedor aqui