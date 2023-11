Tecnologia do Presente - Contactless

Você já fez algum pagamento por aproximação? A ação de inserir o cartão na maquininha está sendo deixada de lado, e muita gente está aderindo ao “pode aproximar o cartão”.

Essa grande novidade nos meios de pagamento que tem entrado de vez no dia a dia da população é possível devido à tecnologia contactless, um termo em inglês que, traduzido para o nosso idioma, significa “sem contato”. Essa tecnologia possibilita que o consumidor efetue compras, tanto para transações no crédito como no débito, apenas aproximando o cartão ou celular da maquininha. A distância em que o cartão precisa estar da máquina é pequena, não ultrapassando os dez centímetros.

Para que isso aconteça, o cartão precisa estar equipado com um chip de comunicação sem fios chamado de NFC (Near Field Communication). Geralmente, é bem simples reconhecer um cartão com esse tipo de função, pois eles vêm com o símbolo mostrando quatros ondas que insinuam a transmissão sem fio. Diferentemente de outras tecnologias, o NFC foi desenvolvido exclusivamente para permitir a comunicação entre dois dispositivos - nós já falamos sobre ele, basta clicar aqui.

Quando chegou ao Brasil? Essa tecnologia passou a ser mais usada por volta de 2018. Segundo a pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços ABECS, publicado pelo site da Fintech, neste ano, houve um crescimento de 344% na utilização do contactless no mundo, comparado ao mesmo período de 2017. O começo da pandemia da Covid-19 impulsionou a utilização desta tecnologia, pelo fato das autoridades sanitárias orientarem as pessoas para evitar o manuseio com objetos que estiveram em contato com outras pessoas, o pagamento por aproximação passou a ser algo muito eficiente para quem precisa se proteger do vírus.

De acordo com dados divulgados pela CNN Brasil, somente no mês de setembro de 2020 esse recurso cresceu cinco vezes em relação ao mesmo período do ano anterior. Durante o ano de 2020 o pagamento “sem contato” movimentou cerca de 22 bilhões de reais, considerado um avanço de 478% se comparado ao mesmo período de 2019.

A tecnologia parece ser bem simples e inovadora, mas é importante entender se é segura ou não. Assim que o consumidor faz uma compra, o responsável pelo recebimento pode perguntar se o cartão está autorizado a fazer o pagamento por aproximação. Dessa forma, caso esteja liberado não será necessário digitar a senha para compras feitas até determinado valor. O limite é definido pelo banco ou operadora de cartão com a qual você tem um vínculo, pelo próprio aplicativo da instituição é possível liberar o contactless nos seus cartões. Vale ressaltar que assim como o cartão precisa ter a função, a maquininha do estabelecimento também necessita possuir essa tecnologia.

A clonagem dos cartões de crédito ou débito é um assunto que assusta qualquer pessoa. Afinal, uma das formas clássicas de cometer esse tipo de crime é copiar os dados assim que é inserido em uma máquina de cartão de crédito ou em caixas eletrônicos fraudados previamente. Sendo assim, em relação à clonagem, os próprios bancos garantem que o processo é mais complicado ao utilizar essa tecnologia, pelo fato da criptografia aplicada ao sistema.

A fraude é mais difícil, mas não é impossível. Infelizmente, existem sistemas que permitem a leitura de alguns dados do cartão que tem a tecnologia contactless, conseguindo acesso ao número de conta, data de validade e código de segurança do cartão. Porém, com essas informações não seria possível utilizar um cartão por aproximação. Nesse caso, o fraudador precisaria do dispositivo físico para conseguir utilizá-lo em lojas e estabelecimentos comerciais. Ou seja, o cartão até pode ser clonado, mas não será usado para o pagamento por aproximação, dessa forma necessitaria da senha do portador dos dados.

Por fim, além da diminuição de fraudes e das transações sem contato humano, o contactless permite a utilização de maquininhas sem slot para cartão, diminui o desgaste do cartão e ganha agilidade no pagamento. Pode-se perceber que a tecnologia está sendo cada vez mais aceita pela população. O que você acha sobre o assunto? Gosta do pagamento por aproximação?