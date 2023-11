O Making Tax Digital (MTD) é uma iniciativa do governo do Reino Unido que estabelece uma visão para o fim da declaração de imposto manual e um sistema tributário transformado. Com ele, as empresas precisarão manter seus registros do IVA ativos e preencher um arquivo de restituição do imposto de forma digital.

A autoridade tributária do governo do Reino Unido, HM Revenue and Customs (HMRC), afirma que o principal objetivo do MTD é tornar a administração tributária mais eficaz e mais simples para os contribuintes.

As empresas estrangeiras registradas no IVA que operam no Reino Unido têm até 1º de outubro de 2019 para cumprir os novos requisitos do MTD. Após esse período, a inserção manual de dados no portal HMRC VAT será bloqueada.

Para apoiar as companhias perante às novas exigências, a Avalara oferece duas soluções, sendo uma delas totalmente gratuita. Veja abaixo.