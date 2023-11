Para finalizar a sequência de postagens sobre o mercado de bebidas frias, acompanhe a última parte da entrevista com a especialista em tributação neste setor, Elisabeth Bronzeri, a respeito dos desafios da precificação e os principais riscos para as empresas do setor de bebidas.

Os tributos incidentes nas vendas das chamadas bebidas frias – cervejas, água e refrigerantes, chás, refrescos, isotônicos, energéticos, podem corresponder até mais do que 40% do preço final de venda ao consumidor.

“Aquilo que o consumidor final bebe de 30 a 40% são impostos. Se esses impostos não forem bem apurados, atendendo às regras muito específicas do setor, o empresário pode não ter um preço final de venda competitivo.”, ressalta a especialista.

Num mercado tão competitivo, qualquer incorreção no cálculo tributário pode afetar a lucratividade da empresa. Se calculados à menor, pode colocar o próprio negócio em risco, já que numa eventual fiscalização, a empresa pode ser autuada por qualquer diferença nos últimos cinco anos, com multa de até 100%, sem possibilidade de qualquer repasse ao consumidor.

Boas práticas fiscais para o segmento de bebidas é o instrumento para manter a competitividade dos produtos e uma das principais aliadas aos planos de crescimento de seus negócios.

