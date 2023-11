Na gestão de um negócio, um dos desafios centrais é manter um gerenciamento financeiro e tributário adequado. Essa estratégia, aliás, é decisiva para o sucesso de qualquer empresa, independentemente do segmento ou porte. Isso acontece, principalmente, porque a lógica do lucro e da saúde financeira está nos detalhes. Afinal, na prática, até mesmo pequenas perdas, extravios e cálculos errados podem comprometer a rentabilidade da organização. Você já pensou, por exemplo, no tempo que o seu time dedica ao estudo da legislação fiscal e na correção de problemas diários? O número de regras fiscais alteradas diariamente é imenso e fazer a atualização manual é uma tarefa quase impossível, considerando as demais demandas do setor. Esse processo exige especial atenção, principalmente, porque está conectado com o desempenho e a margem de lucro da empresa. Afinal, se o cálculo de tributos tiver falhas possivelmente sua empresa estará perdendo dinheiro. Neste artigo, é possível entender como a automação fiscal pode descomplicar o cálculo de tributos, melhorando muito a performance da companhia. Avance na leitura!

Como você faz o cálculo de tributos hoje?

Hoje, como o cálculo de tributos é feito na sua empresa? Se o time responsável pela gestão fiscal ainda faz esse trabalho manualmente, você precisa saber que o potencial de lucro do seu negócio pode ser impactado. O cálculo tributário efetuado de forma incorreta pode prejudicar a margem de lucro do seu negócio. No Brasil, principalmente, a gestão fiscal está mais suscetível a esse tipo de falha. Isso porque a legislação fiscal é extensa, complexa e sofre alterações constantes. São quase duas normas tributárias publicadas por hora no País. Sabendo disso e da realidade do seu departamento fiscal, você tem certeza de que o preço bruto dos produtos e serviços foi calculado corretamente? Difícil ter essa convicção, não é mesmo? Por isso, é tão importante incorporar tecnologia na gestão fiscal. Dessa maneira, além de automatizar uma série de processos, você libera o tempo e a energia do seu time fiscal para atividades mais estratégicas da empresa. Enquanto o sistema fiscal faz o cálculo de tributos automático, os profissionais podem pensar em como aperfeiçoar o planejamento tributário da empresa, para potencializar o lucro. A tecnologia entra em cena para simplificar e otimizar a gestão fiscal.

Impactos gerados pelo cálculo incorreto dos tributos

A dificuldade do processo da apuração e cálculo de tributos tem aumentado cada vez mais. Isso porque, além da legislação fiscal existente, as empresas e seus mercados vêm crescendo em escala e complexidade. Contudo, falhas neste processo de cálculo podem trazer impactos negativos para as organizações. Veja 4 deles: 1. Perda de créditos tributários e benefícios fiscais: sem o cálculo correto dos tributos, os créditos tributários e benefícios fiscais podem estar indo para o ralo, ocasionando um pagamento a maior de tributos. Ou seja, a organização acumulará um prejuízo relevante que poderia estar sendo evitado. 2. Multas e processos judiciais: diante de erros no cálculo e do pagamento a menor de tributos, a empresa receberá notificação com a imposição de multas e juros baseados na taxa Selic, além da cobrança da diferença do tributo devido. O Fisco poderá ainda configurar esse tipo de erro como fraude e sonegação. Diante das penalidades aplicadas e de possíveis processos de execução fiscal, será preciso contar com o auxílio de um advogado para resolver a situação. A precisão no cálculo de tributos pode evitar esse tipo de desgaste e o custo financeiro dele. 3. Redução das linhas de crédito: se o cálculo e o pagamento de tributos estiverem errados, a empresa corre o risco de acumular inadimplências e pendências fiscais. Um histórico assim dificulta a obtenção a novas linhas de crédito ou melhores condições de financiamento, além de prejudicar o relacionamento com o Fisco. 4. Impossibilidade de participar de licitações públicas: se a empresa possui pendências tributárias, ficará impedida de participar de licitações públicas. Ou seja, sem uma gestão fiscal adequada sua empresa poderá perder excelentes oportunidades de negócio.

Como automatizar o cálculo de impostos?

Definir o montante dos tributos incidentes sobre vendas é uma tarefa difícil. É preciso ter em mente que a gestão fiscal lida com uma realidade complexa, cujo monitoramento exige tempo, estudo e dedicação. Regulamentos legislativos, novas regras fiscais ou mudanças na tributação do produto são mais do que frequentes. Além disso, o Brasil é um país continental, com 27 Estados e cenários diferentes. Neste contexto, se o cálculo de tributos estiver errado, essa falha representa um grande risco financeiro para os seus negócios. Mas, então, como tornar esse processo mais simples, assertivo e seguro? O AvaTax Brasil é a solução perfeita. Ele permite calcular os tributos incidentes sobre vendas e serviços para cada uma de suas transações comerciais, baseado na legislação tributária vigente no momento de cada transação, sem atrapalhar ou tomar tempo da suas equipes de TI ou finanças. Única solução do mercado brasileiro que possui 100% do conteúdo tributário embarcado na ferramenta, abrangendo tanto os tributos federais quanto o ICMS incidente nos 27 Estados da Federação. Além do fácil acesso a todos os tributos por intermédio da respectiva fundamentação legal, o sistema possui metodologia própria que consolida a verificação das operações praticadas pela empresa e a incidência de cada um dos tributos considerando a NCM e descrição dos produtos ou o respectivo código de serviços de cada Município. Ao aplicar o cálculo do ICMS, por exemplo, o sistema exibe ao usuário o comportamento da operação dentro do Estado, bem como o ICMS incidente nas possíveis operações interestaduais, facilitando a análise tributária prévia. Assim, fica muito mais fácil saber o impacto desse tipo de tributo no preço bruto do produto ou serviço. Vale destacar que todos os códigos de NCM e de serviços são monitorados pelo sistema. Ou seja, ao usar aquele código você tem a certeza de que todas as alterações legais foram revisadas e incorporadas na solução.

Tecnologia como aliada da gestão fiscal

Para impulsionar o crescimento da sua empresa, você precisa investir em soluções que mantenham o time focado no negócio. Na gestão fiscal, por exemplo, a melhor maneira de otimizar os processos, inclusive o cálculo dos tributos, é investir em uma solução de automação fiscal em nuvem com o conteúdo tributário . Esse tipo de solução permite que o time da área acompanhe o ritmo crescente do comércio e as mudanças regulatórias no nível estadual e local. De outro modo, o sistema impacta diretamente na margem de lucro da corporação. No exemplo abaixo, ao operar com preço bruto, a companhia tem uma perda de margem estimada em 6,89%. Um percentual relevante que compromete a lucratividade do negócio. Já com o preço líquido é possível evitar essa perda. Veja a comparação na tabela abaixo:

Preço Bruto Preço Líquido Valor líquido 100 126,25 135,99 ICMS 12% 15,15 16,27 IPI 5% 6,31 6,78 PIS 1,65% 2,08 2,24 COFINS 7,60% 9,60 10,31 TOTAL DAS TAXAS 26,25% LUCRO LÍQUIDO 93,11 100,00