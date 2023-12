Services d’enregistrement et de déclaration de TVA dans l’Union européenne

De nombreuses sociétés sont soumises à de strictes obligations en matière de TVA lorsqu’elles commencent à exercer leur activité à l’étranger. Elles sont le plus vraisemblablement redevables de la TVA dans une multitude de scénarios, notamment la fourniture de biens et services au-delà des frontières nationales, l’expédition de produits vers un entrepôt ou un centre de distribution à l’étranger et la prestation de services numériques à d’autres sociétés ou à des consommateurs.

Les obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe sur les produits et services (Goods and Services Tax – GST) peuvent s’avérer difficiles à comprendre et créer une distraction pour les entreprises qui envisagent une expansion mondiale ou qui ont déjà appréhendé les vastes possibilités offertes par de nouveaux marchés.

Notre service a été conçu pour aider nos clients à négocier les diverses étapes de gestion de la TVA à l’échelle internationale.