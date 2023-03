La solution Avalara AvaTax for Sales Tax automatise le calcul des taxes de vente et d'utilisation pour les entreprises qui exportent aux États-Unis et y exercent des activités. AvaTax s'intègre en temps réel à votre système ERP, PDV ou de commerce électronique pour vous fournir des calculs de Sales Tax rapides, faciles et précis.

AvaTax met continuellement à jour les taux d'imposition, les règles et les modifications fiscales saisonnières applicables aux taxes pour des milliers de régions géographiques, des centaines de milliers de produits et services et des milliers d'exonérations fiscales temporaires.

AvaTax d'Avalara fournit aux sociétés une solution automatisée et complète de conformité fiscale :