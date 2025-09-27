Un seul fournisseur pour la TVA, du calcul à la soumission de la déclaration

Avalara aide les entreprises à relever les défis complexes liés à la TVA et à gérer plus efficacement la détermination, la facturation électronique et la déclaration de la TVA.

Calculer : appliquez les taux de TVA/TPS de manière plus précise en temps réel.

appliquez les taux de TVA/TPS de manière plus précise en temps réel. Facturer : générez des factures électroniques conformes aux réglementations mondiales.

générez des factures électroniques conformes aux réglementations mondiales. Déclarer : générez des déclarations de TVA à l'aide de données fiables et validées, ou laissez les experts d'Avalara s'occuper des déclarations pour vous.

Utilisez un seul prestataire pour la TVA mondiale et n’ayez plus besoin de recourir à plusieurs fournisseurs fiscaux.