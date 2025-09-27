Vous souhaitez en savoir plus sur les exigences mondiales en matière de TVA ? Nous avons des ressources pour vous aider à démarrer.
Simplifiez vos obligations mondiales en matière de TVA et de facturation électronique grâce à notre solution intégrée.
Les entreprises de tous les secteurs nous font confiance
Pour les calculs de TVA/TPS, accédez à plus de 640 taux et à plus de 130 000 règles pris en charge par Avalara, ainsi qu'à plus de 150 contrôles de validation et à des factures électroniques conformes pour des déclarations de TVA extrêmement précises.
Détectez rapidement les écarts grâce à la validation automatique des données des solutions Avalara. Améliorez la précision, réduisez les erreurs et péparez-vous aux audits.
Immatriculez-vous à la TVA, respectez les règles locales de facturation électronique et remplissez les déclarations dans la bonne langue, afin que votre entreprise puisse se développer.
Générez des déclarations de TVA dans plusieurs pays en quelques clics. Optimisez le dépôt de vos déclarations afin de réduire les tâches manuelles, ou confiez l’ensemble du processus à Avalara.
Découvrez l'évolution de la réglementation en matière de contrôle continu des transactions (CTC). Respectez les exigences locales de facturation électronique et de déclaration en temps réel, toujours dans les délais.
Évitez les tracas liés à la gestion de plusieurs fournisseurs. Avalara simplifie la conformité à la TVA grâce à une approche unifiée pour la détermination des taxes, la facturation électronique et les déclarations.
Obtenez une vue complète de vos transactions de TVA avec Avalara VAT Reporting. Intégré à Avalara E-Invoicing and Live Reporting, il assure le suivi de la facturation électronique et des transactions de facturation standard, le tout en un seul endroit pour une meilleure conformité.
Avalara aide les entreprises à relever les défis complexes liés à la TVA et à gérer plus efficacement la détermination, la facturation électronique et la déclaration de la TVA.
Utilisez un seul prestataire pour la TVA mondiale et n’ayez plus besoin de recourir à plusieurs fournisseurs fiscaux.
Calculez les taxes avec précision pour chaque transaction.
Assurez une conformité continue avec les obligations mondiales de facturation électronique et de reporting en temps réel grâce à un système unifié et facilement adaptable.
Gérez vous-même vos déclarations avec Avalara VAT Reporting ou laissez les experts d'Avalara s'en occuper pour vous avec Avalara Managed VAT Reporting.
« Avalara Managed VAT Reporting facilite notre capacité à gérer les déclarations fiscales dans huit pays, ce qui nous permet de nous concentrer sur le développement de notre activité. »
— Josie Stephens
Comptable adjoint, Nodor International
« Se tenir à jour des évolutions constantes des règles dans chaque territoire est un véritable défi. »
—Jos Verheijen , responsable de la fiscalité
indirecte, NSE Products Europe
« Le dépôt de déclarations de TVA dans plusieurs pays est particulièrement chronophage. Mon temps est bien mieux utilisé à travailler sur des tâches stratégiques qu’à suivre nos déclarations de TVA. »
—Metka Koskas
, contrôleuse financière, Missoma
« L'utilisation d'Avalara nous donne l'assurance que toutes nos déclarations de TVA seront déposées à temps. Nous n’avons pas à nous soucier des différentes échéances, des pratiques variables des administrations fiscales locales, des langues ou exigences propres à chaque pays, ni de la traduction des avis fiscaux pour garantir notre conformité. »
—Mag. Mitat Gürkan
Directeur de la comptabilité internationale, Glamira
Appliquez des taux de taxe plus précis et actualisés en fonction de la région, de la fiscalité, de la législation, etc.
Immatriculez-vous à la TVA dans plus de 50 pays grâce à un flux de travail facile à gérer.
Respectez les exigences mondiales en matière de facturation électronique et automatisez vos processus financiers.
Calculez et estimez en temps réel les droits de douane et les taxes à l'importation au moment du paiement.
Si vous exercez une activité aux États-Unis, confiez aux experts d’Avalara la préparation, le dépôt et le versement de la taxe de vente et d’usage, ainsi que la gestion des avis.
Vous souhaitez en savoir plus sur les exigences mondiales en matière de TVA ? Nous avons des ressources pour vous aider à démarrer.
EXPLORER
METTRE EN OEUVRE
UTILISER
Les solutions de conformité à la TVA d'Avalara fournissent un processus complet pour gérer les obligations en matière de TVA. En déterminant les taux de TVA, en générant des factures électroniques dans les formats demandés et en remplissant les déclarations de TVA, nos solutions aident les entreprises à simplifier leur mise en conformité et à réduire les risques.
La suite de solution de gestion de la conformité à la TVA d'Avalara comprend Avalara AvaTax pour la détermination de la TVA, Avalara E-Invoicing and Live Reporting pour se conformer aux obligations de déclaration en temps réel, ainsi qu'Avalara VAT Reporting et Avalara Managed VAT Reporting pour la génération et le dépôt des déclarations de TVA.
Oui. Nos solutions sont conçues pour les entreprises opérant à l’international, en accompagnant leur conformité à la TVA dans plusieurs pays grâce à des fonctionnalités telles que le reporting multilingue et les formats de dépôt locaux.
Managed VAT Reporting est un service qui vous permet de confier la charge de votre conformité TVA aux experts d’Avalara. Nous nous occupons de tout, du dépôt des déclarations de TVA à la gestion des écarts, afin que vous puissiez vous concentrer sur le développement de votre activité.
Avalara E-Invoicing and Live Reporting convertit automatiquement les données de factures issues de votre ERP ou d’autres systèmes métier dans les formats de facturation électronique requis, pour une transmission directe aux plateformes des autorités fiscales de différents pays grâce à des intégrations préconfigurées.
Les solutions Avalara s'intègrent parfaitement aux plateformes ERP, de commerce électronique et de comptabilité les plus populaires, ce qui facilite l'automatisation de la conformité à la TVA dans vos flux de travail existants.
Avalara Cross-Border automatise l'attribution des codes HS, HTS et Annexe B (classifications des tarifs et des codes HS) et calcule les droits de douane et les taxes d'importation en temps réel (AvaTax Cross-Border). Vous pouvez utiliser ces solutions séparément ou ensemble pour renforcer votre conformité internationale, améliorer vos marges et offrir à vos clients une expérience d’achat supérieure en Delivered Duty Paid (DDP), afin de réduire le risque d’abandon de panier..