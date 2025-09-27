Optimisez la détermination, la facturation électronique et les déclarations de la TVA

Simplifiez vos obligations mondiales en matière de TVA et de facturation électronique grâce à notre solution intégrée.
Automatisez vos processus de conformité fiscale avec Avalara VAT Reporting pour gérer plus facilement vos déclarations à l'international

Avalara AvaTax : détermination globale de la TVA/TPS

Calculez la TVA/la TPS au-delà des frontières grâce aux règles propres à chaque pays pour les biens et les services
Automatisez la conformité à la TVA/TPS grâce à une solution complète

Meilleure précision

Pour les calculs de TVA/TPS, accédez à plus de 640 taux et à plus de 130 000 règles pris en charge par Avalara, ainsi qu'à plus de 150 contrôles de validation et à des factures électroniques conformes pour des déclarations de TVA extrêmement précises.

Réduisez les risques

Détectez rapidement les écarts grâce à la validation automatique des données des solutions Avalara. Améliorez la précision, réduisez les erreurs et péparez-vous aux audits.

Développez-vous en toute confiance dans de nouveaux pays

Immatriculez-vous à la TVA, respectez les règles locales de facturation électronique et remplissez les déclarations dans la bonne langue, afin que votre entreprise puisse se développer.

Simplifier la déclaration de TVA

Générez des déclarations de TVA dans plusieurs pays en quelques clics. Optimisez le dépôt de vos déclarations afin de réduire les tâches manuelles, ou confiez l’ensemble du processus à Avalara.

Anticipez les obligations CTC mondiales

Découvrez l'évolution de la réglementation en matière de contrôle continu des transactions (CTC). Respectez les exigences locales de facturation électronique et de déclaration en temps réel, toujours dans les délais. 

Un seul fournisseur pour la conformité à la TVA à l'échelle mondiale

Évitez les tracas liés à la gestion de plusieurs fournisseurs. Avalara simplifie la conformité à la TVA grâce à une approche unifiée pour la détermination des taxes, la facturation électronique et les déclarations.
Simplifier la TVA : de la détermination à la déclaration

Transférer

Suivre

Conforme
  Découvrez comment Avalara automatise la détermination et la déclaration de la TVA en réduisant les transferts manuels de données

    Gérez votre conformité aux exigences de TVA en toute confiance grâce à l'expertise d'Avalara

    La gestion manuelle de la TVA est complexe et chronophage. Avalara automatise la détermination et la déclaration de la TVA, ce qui réduit les risques, permet de gagner du temps et assure votre conformité.

    • Déterminer : appliquez automatiquement les derniers taux et règles de TVA.
    • Extraire : récupérez facilement les données de transaction dans Avalara VAT Reporting.
    • Soumettre : examinez, finalisez et déposez vos déclarations de TVA en toute confiance.

  • Bénéficiez d'une visibilité complète sur l'état de la facturation électronique des transactions dans Avalara VAT Reporting

    Obtenez une vue complète de vos transactions de TVA avec Avalara VAT Reporting. Intégré à Avalara E-Invoicing and Live Reporting, il assure le suivi de la facturation électronique et des transactions de facturation standard, le tout en un seul endroit pour une meilleure conformité.

    • Surveiller : vérifiez l'état de la facturation électronique des transactions dans Avalara VAT Reporting.
    • Rapprocher :recoupez et rapprochez les données pour améliorer la précision.
    • Notifier : recevez des alertes par e-mail lorsque les données rapprochées sont prêtes à être examinées.
     VAT Returns Dashboard

  • Un seul fournisseur pour la TVA, du calcul à la soumission de la déclaration

    Avalara aide les entreprises à relever les défis complexes liés à la TVA et à gérer plus efficacement la détermination, la facturation électronique et la déclaration de la TVA.

    • Calculer : appliquez les taux de TVA/TPS de manière plus précise en temps réel.
    • Facturer : générez des factures électroniques conformes aux réglementations mondiales.
    • Déclarer : générez des déclarations de TVA à l'aide de données fiables et validées, ou laissez les experts d'Avalara s'occuper des déclarations pour vous.

    Utilisez un seul prestataire pour la TVA mondiale et n’ayez plus besoin de recourir à plusieurs fournisseurs fiscaux.

     VAT Compliance Solution

Simplifiez la conformité à la TVA mondiale avec Avalara

Gérez correctement la TVA dès le départ

Calculez les taxes avec précision pour chaque transaction.

  • Détermination précise des taxes : obtenez les taux dont vous avez besoin ; la base de données d’Avalara couvre plus de 190 pays.  
  • Intégration fluide : connectez Avalara AvaTax à votre ERP, à votre plateforme de commerce électronique ou à vos systèmes de comptabilité.
  • Restez en conformité en toute simplicité : appliquez automatiquement les règles et les taux fiscaux régulièrement mis à jour.
Découvrez Avalara AvaTax
VAT Solutions

Déployez la facturation électronique à l'échelle mondiale

Assurez une conformité continue avec les obligations mondiales de facturation électronique et de reporting en temps réel grâce à un système unifié et facilement adaptable.

  • Une solution, plusieurs pays : respectez vos obligations de facturation électronique dans plusieurs pays grâce à une seule intégration.  
  • Conformité évolutive : soyez prêt pour les obligations actuelles et futures de facturation électronique ; ajoutez facilement de nouveaux pays en quelques clics.
  • Intégration rationalisée : simplifiez votre processus d'intégration grâce à des connecteurs prédéfinis pour les principaux systèmes d'entreprise.
Découvrez Avalara E-Invoicing and Live Reporting
VAT Solutions

Simplifiez les déclarations de TVA

Gérez vous-même vos déclarations avec Avalara VAT Reporting ou laissez les experts d'Avalara s'en occuper pour vous avec Avalara Managed VAT Reporting.

  • Gagnez du temps grâce à la technologie : accélérez la préparation des déclarations de TVA grâce à la consolidation des données, à la résolution des erreurs et à des flux de dépôt fluides.
  • Réduisez les risques grâce aux contrôles de conformité : détectez les erreurs potentielles avant le dépôt grâce à plus de 150  règles de validation intégrées.
  • Déposez vos déclarations en toute confiance : soumettez les déclarations de TVA ainsi que les rapports Intrastat, liste des ventes intracommunautaires, les livres des ventes et des achats, les livres de TVA, le SAF-T et d'autres rapports connexes dans le format et la langue appropriés à chaque fois.
Découvrez VAT Reporting et Managed VAT Reporting
Avalara VAT Reporting

Avalara fonctionne avec de nombreux systèmes d'entreprise que vous utilisez déjà

Découvrez ce que nos clients ont à dire

« Avalara Managed VAT Reporting facilite notre capacité à gérer les déclarations fiscales dans huit pays, ce qui nous permet de nous concentrer sur le développement de notre activité. »

 

— Josie Stephens

Comptable adjoint, Nodor International
Nodor International témoigne de la façon dont Avalara a simplifié sa déclaration de TVA

« Se tenir à jour des évolutions constantes des règles dans chaque territoire est un véritable défi. »

 

—Jos Verheijen , responsable de la fiscalité
indirecte, NSE Products Europe

« Le dépôt de déclarations de TVA dans plusieurs pays est particulièrement chronophage. Mon temps est bien mieux utilisé à travailler sur des tâches stratégiques qu’à suivre nos déclarations de TVA. »

 

—Metka Koskas
, contrôleuse financière, Missoma

« L'utilisation d'Avalara nous donne l'assurance que toutes nos déclarations de TVA seront déposées à temps. Nous n’avons pas à nous soucier des différentes échéances, des pratiques variables des administrations fiscales locales, des langues ou exigences propres à chaque pays, ni de la traduction des avis fiscaux pour garantir notre conformité. »

 

—Mag. Mitat Gürkan
Directeur de la comptabilité internationale, Glamira 

AvaTax d'Avalara

Appliquez des taux de taxe plus précis et actualisés en fonction de la région, de la fiscalité, de la législation, etc.

Avalara VAT Registration

Immatriculez-vous à la TVA dans plus de 50 pays grâce à un flux de travail facile à gérer.

Avalara E-Invoicing and Live Reporting

Respectez les exigences mondiales en matière de facturation électronique et automatisez vos processus financiers.

Avalara AvaTax transfrontalier

Calculez et estimez en temps réel les droits de douane et les taxes à l'importation au moment du paiement.

Avalara Managed Returns

Si vous exercez une activité aux États-Unis, confiez aux experts d’Avalara la préparation, le dépôt et le versement de la taxe de vente et d’usage, ainsi que la gestion des avis.

Vous souhaitez en savoir plus sur les exigences mondiales en matière de TVA ? Nous avons des ressources pour vous aider à démarrer.

Foire aux questions

Que proposent les solutions de conformité à la TVA d'Avalara ?

Les solutions de conformité à la TVA d'Avalara fournissent un processus complet pour gérer les obligations en matière de TVA. En déterminant les taux de TVA, en générant des factures électroniques dans les formats demandés et en remplissant les déclarations de TVA, nos solutions aident les entreprises à simplifier leur mise en conformité et à réduire les risques. 

Quels produits Avalara font partie de la suite de gestion de la conformité à la TVA ?

La suite de solution de gestion de la conformité à la TVA d'Avalara comprend Avalara AvaTax pour la détermination de la TVA, Avalara E-Invoicing and Live Reporting pour se conformer aux obligations de déclaration en temps réel, ainsi qu'Avalara VAT Reporting et Avalara Managed VAT Reporting pour la génération et le dépôt des déclarations de TVA.

Les solutions Avalara peuvent-elles gérer plusieurs pays ?

Oui. Nos solutions sont conçues pour les entreprises opérant à l’international, en accompagnant leur conformité à la TVA dans plusieurs pays grâce à des fonctionnalités telles que le reporting multilingue et les formats de dépôt locaux.

Qu'est-ce qu'Avalara Managed VAT Reporting, et en quoi cela peut-il aider mon entreprise ?

Managed VAT Reporting est un service qui vous permet de confier la charge de votre conformité TVA aux experts d’Avalara. Nous nous occupons de tout, du dépôt des déclarations de TVA à la gestion des écarts, afin que vous puissiez vous concentrer sur le développement de votre activité.

Comment Avalara contribue-t-elle à la conformité en matière de facturation électronique ?

Avalara E-Invoicing and Live Reporting convertit automatiquement les données de factures issues de votre ERP ou d’autres systèmes métier dans les formats de facturation électronique requis, pour une transmission directe aux plateformes des autorités fiscales de différents pays grâce à des intégrations préconfigurées.

Est-ce qu'Avalara s'intègre à mes systèmes existants ?

Les solutions Avalara s'intègrent parfaitement aux plateformes ERP, de commerce électronique et de comptabilité les plus populaires, ce qui facilite l'automatisation de la conformité à la TVA dans vos flux de travail existants.

Comment Avalara contribue-t-elle à la conformité commerciale mondiale

Avalara Cross-Border automatise l'attribution des codes HS, HTS et Annexe B (classifications des tarifs et des codes HS) et calcule les droits de douane et les taxes d'importation en temps réel (AvaTax Cross-Border). Vous pouvez utiliser ces solutions séparément ou ensemble pour renforcer votre conformité internationale, améliorer vos marges et offrir à vos clients une expérience d’achat supérieure en Delivered Duty Paid (DDP), afin de réduire le risque d’abandon de panier..

Contactez Avalara

