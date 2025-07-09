AvaTax d'Avalara est une solution complète pour la gestion fiscale

Rendre le calcul des taxes plus rapide, plus facile et plus précis. Notre solution basée sur le cloud vous aide à appliquer des taux de taxe en fonction du lieu, de la fiscalité, de la législation, et bien plus encore.

Video: Découvrez les résultats de l’étude Total Economic Impact™ menée pour Avalara.

Apprécié par les entreprises de tous les secteurs
Ensemble, résolvons vos défis en matière de conformité fiscale

Vidéo de présentation 

AvaTax vous aide à calculer automatiquement les taux pour : 

Vidéo : Calculez plus précisément les taxes dans plus de 190 pays.

Avantages

Une solution simplifiée pour faciliter le calcul des taxes, indépendamment du secteur, de la région ou du type de taxe

Meilleure précision

AvaTax automatise le calcul des taxes pour les ventes et les achats, afin de vous aider à les appliquer et les payer.  

Intégration aisée

Avalara compte plus de 1 200 intégrations partenaires certifiées et propose une API puissante, vous permettant de connecter AvaTax aux systèmes d’entreprise que vous utilisez déjà, ou que vous prévoyez d’adopter.

Conception évolutive

AvaTax permet de calculer ou d’estimer les droits de douane et les taxes à l’importation au moment du paiement afin de vous aider à développer votre activité à l’international tout en facilitant votre conformité à la TVA et à la TPS.

Déploiement plus rapide 

Avalara offre une configuration en libre-service, des informations contextuelles, des données d'utilisation claires et une interface utilisateur intuitive pour une intégration plus facile.

Sécurité

AvaTax protège la sécurité, la disponibilité et la confidentialité de vos données, conformément à ses obligations légales

Fiabilité du lecteur

L'architecture cloud d'Avalara peut créer des redondances, résoudre les goulots d'étranglement et répliquer les données entre les régions.

Fonctionnement 

AvaTax facilite le calcul des taux de taxe en fonction de l'article, du lieu, de la législation et de la réglementation

Types de taxes et secteurs :

  • Taxe sur les ventes et sur l'utilisation
  • Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
  • Taxe sur les produits et services (TPS)
  • Taxe d'accise
  • Communications
  • Logiciels
  • Hébergement
  • Fabrication

 

Maintenir une visibilité et un contrôle complets

Consulter les taux de taxe régulièrement mis à jour pour chaque État

Notre carte interactive est optimisée pour les appareils mobiles et met en évidence notre large couverture dans le secteur de la gestion fiscale.

Idaho Look up rates

Simplifiez votre cycle de vente et d'achat

AvaTax s’intègre aux systèmes d’entreprise les plus utilisés et échange simultanément des données fiscales entre vos commandes de vente et d’achat, afin de fournir des taux plus précis à vous et à vos clients au moment du paiement.

 Sales and use tax

Calcul des taxes automatisé

Optimisez la gestion de la taxe sur la vente et d’utilisation depuis une plateforme centralisée.

Automate tax calculation with Avalara Avatax

Intégrations

AvaTax fonctionne avec de nombreux systèmes professionnels que vous utilisez déjà 

FONCTIONNALITÉS

Découvrez les fonctionnalités uniques d'AvaTax

Fonctionnalité

Ce qu'il fait

Codes de taxabilité des produits

Avalara gère des codes fiscaux standardisés permettant de déterminer la taxabilité des logiciels et services associés, indépendamment de leur mode de distribution, dans tous les États des États-Unis. L’attribution de codes fiscaux aux articles permet de gérer leur imposition au niveau produit et article, quel que soit le canal ou la technologie de commande utilisée par le prestataire.

Administration centralisée de la politique fiscale

AvaTax fournit une administration centralisée pour mettre en œuvre des politiques fiscales dans l'ensemble de l'entreprise afin de vous aider à calculer plus précisément les taxes de vente et d'utilisation sur tous les canaux.

Technologie géospatiale

AvaTax utilise une technologie géospatiale exclusive pour valider une adresse et la mettre en correspondance avec une base de données nationale de régions fiscales.

Règles fiscales personnalisées

AvaTax permet d’ajouter des règles fiscales personnalisées afin de déterminer comment sont taxés les articles associés à des codes fiscaux personnalisés, et de remplacer les règles par défaut associées aux codes prédéfinis d’Avalara.

Règles de transaction avancées

AvaTax permet aux entreprises de définir, ajuster et appliquer des règles propres à leur fonctionnement et à la taxabilité, exécutées en amont du calcul des taxes

Évaluation et comptabilité fournisseurs

Tous les mouvements AP, quels que soient leur origine et leur état de traitement, apparaîtront dans une liste de mouvements améliorée dans AvaTax. Cela permettra également d' examiner les écarts relatifs aux opérations surfacturées et sous-facturées et d'agir sur une, plusieurs ou de nombreuses opérations.

Configuration unique de la comptabilité fournisseurs pour les règles d'approvisionnement et de traitement en temps réel

Toutes les configurations seront centralisées dans la solution de comptes fournisseurs d’AvaTax et s’appliqueront aux transactions en temps réel comme aux traitements par lot, grâce à une architecture hybride.

Règles d'approvisionnement

Le traitement de la taxe basé sur les règles d'origine (c’est-à-dire selon que la taxe est calculée à partir du lieu d’origine ou de destination de la transaction) varie d’une région à l’autre. AvaTax prend en compte les différences entre les régions en appliquant automatiquement les règles d'origine en fonction de l’adresse du vendeur et du lieu de livraison fourni par l’acheteur

Lien juridictionnel

Avalara maintient des juridictions prédéfinies (États américains, juridictions locales et pays hors des États-Unis) permettant à l’utilisateur de modifier facilement son profil fiscal à mesure que son entreprise se développe et prend de l’expansion. Les profils fiscaux peuvent être modifiés pour déterminer où et quand AvaTax calcule et déclare les taxes (taxe sur les ventes, taxe sur l'utilisation, taxe en amont et taxe en aval) pour votre société.

Déclarations de taxes

Avalara propose une bibliothèque complète de rapports sur les taxes transactionnelles, qui résument et affichent l’historique des transactions afin de vous aider à rapprocher les données d’AvaTax avec celles de votre système comptable, ERP, plateforme e-commerce, m-commerce ou solution de point de vente (PDV) et à préparer vos déclarations et formulaires fiscaux. Notre solution de reporting complet vous permet d’analyser des rapports fiscaux par juridiction, avec un niveau de détail allant jusqu’à la ligne de transaction.

Intégrations prêtes à l'emploi

Les intégrations standard d’Avalara avec les technologies ERP, de gestion des commandes, CRM, d’approvisionnement et de commerce électronique font d’AvaTax une plateforme unifiée où des taux de taxe de vente et d’utilisation cohérents et plus précis, ainsi que des règles de taxabilité produit, sont appliqués tout au long des processus de création de devis, de commande et de facturation

API REST

L'API REST d'AvaTax met à votre disposition les fonctionnalités les plus couramment utilisées pour interagir avec le service AvaTax, vous aidant dans le calcul des taxes, la modification des documents et la validation des adresses. Les vendeurs peuvent ainsi connecter facilement leurs applications métier et technologies de commande en ligne, afin d’offrir au client une expérience d’achat unifiée.

Témoignages clients

Découvrez ce que nos clients ont à dire

“En collaborant avec Avalara et Sage, Set Solutions a économisé plus de 300 000 $ par an et 30 heures par semaine sur les tâches liées à la gestion fiscale. ”                                             

—Missy Basone

Directeur financier, Set Solutions

Video: Set Solutions, une société Trace3, ne se fait plus de souci pour la complexité de la taxe de vente

“Avalara change la donne. Grâce à la large gamme de solutions proposées par Avalara, les difficultés quotidiennes liées à la gestion d’une entreprise deviennent plus simples, plus fluides et, surtout, plus faciles à maîtriser.”

—Jacob Swager
Directeur fiscal, Sweetwater

“Avalara a grandement simplifié notre travail en réduisant les tâches manuelles, les risques d’erreurs et la complexité des réglementations spécifiques. Cela nous a permis de consacrer beaucoup moins de temps à la gestion des flux de données .”

 

—Ricardo Rodriguez

Gestionnaire principale, Impôt indirect, Snowflake

“L’intégration d’AvaTax à notre ERP s’est révélée être une véritable avancée majeure, car elle nous permet d’obtenir facilement et sans effort les informations relatives à la taxe de vente, tout en assurant une conformité dans plusieurs régions avec une efficacité remarquable.”

 

—M. Andre Johnson
Analyste des affaires, NEFCO 
Produits connexes

AvaTax pour les comptes créditeurs

Automatisez l'évaluation et la régularisation de la taxe sur la consommation.

Avalara Returns

Réduisez les contraintes liées à la préparation, au dépôt, au paiement et au suivi des déclarations.

Avalara Exemption Certificate Management (ECM)

Traitez, collectez et accédez aux documents d'exemption.

Avalara Tax Research

Obtenez des informations fiscales complètes et faciles à comprendre.

Avalara AvaTax Cross-Border

Estimez en temps réel les droits de douane et les taxes à l'importation au moment du paiement.

Avalara VAT Reporting

Générez des déclarations plus précises grâce à plus de 150 vérifications de données conçues pour réduire le risque d’erreurs dans vos rapports.
Ressources

Vous avez des questions sur la gestion fiscale ? Voici quelques ressources pour vous aider à démarrer.

Récompenses

TrustRadius
AICPA logo
TrustRadius Top Rated
TrustRadius

Foire aux questions

Qu’est-ce que la solution AvaTax d'Avalara et comment fonctionne-t-elle ? 

AvaTax d'Avalara est une solution de gestion fiscale basée dans le cloud qui automatise le calcul des taxes de vente et d’utilisation, de la TVA, de la TPS, de la taxe d’accise, de la taxe sur les communications, de la taxe d’hébergement et d’autres types de taxes indirectes. Elle fonctionne en s’intégrant à vos systèmes d’entreprise (tels que les plateformes ERP, comptables et de commerce électronique) pour calculer les taxes en temps réel, sur la base de règles et de taux régulièrement mis à jour.  

La solution AvaTax d'Avalara peut-elle s'intégrer à mon système de comptabilité ou de commerce électronique ? 

Oui. La solution AvaTax d'Avalara proprosepropose plus de 1 200 intégrations partenaires signées et des API personnalisées pour une large gamme de systèmes comptables, ERP et e-commerce. Cette intégration permet d’automatiser le calcul des taxes au sein de vos processus existants, réduisant ainsi la saisie manuelle de données et améliorant la gestion fiscale.

Comment la solution AvaTax suit-elle l’évolution des taux de taxe et de la réglementation fiscale ? 

La solution AvaTax est régulièrement mise à jour avec les derniers taux de taxe et les règles pour des milliers de juridictions fiscales. La plateforme basée sur le cloud applique les mises à jour en temps réel, permettant l’accès à des informations fiscales.

Quelles sont les fonctionnalités offertes par AvaTax pour la gestion des certificats d'exonération ? 

AvaTax inclut des fonctionnalités de gestion des certificats d'exonération qui collectent, valident et stockent les certificats d'exonération numériquement. Le système valide automatiquement les certificats lors des transactions, en s'assurant que seules les exonérations valides sont appliquées. Il fournit également un référentiel centralisé pour un accès facile et une préparation aux audits, ainsi que des rappels automatisés pour le renouvellement des certificats.

La solution AvaTax d'Avalara prend-elle en charge le calcul des taxes internationales ? 

Oui. AvaTax prend en charge le calcul des taxes internationales, y compris la TVA, la TPS et d'autres taxes sur les transactions. Les capacités de détermination de la TVA d'AvaTax permettent de calculer plus précisément la TVA et la TPS, telles qu’applicables dans plus de 190 pays, sur la base de données fiscales régulièrement mises à jour pour les ventes et les achats. Cela en fait une solution idéale pour les entreprises opérant à l'échelle mondiale, car elle les aide dans leur gestion fiscale dans différentes juridictions avec des règles et réglementations fiscales variables.

La solution AvaTax peut-elle s'intégrer à Avalara Tariff Code Classification ? 

Oui. AvaTax peut s'intégrer à Avalara Tariff Code Classification. L'intégration permet aux entreprises de classer automatiquement les produits en fonction des codes obligatoires à 6 chiffres du Système harmonisé (SH) ou des codes tarifaires à 10 chiffres propres à chaque pays et des codes de la Liste tarifaire harmonisée (LSH) qui sont essentiels pour déterminer avec précision les droits et taxes applicables aux transactions transfrontalières. Grâce à cette intégration, AvaTax regroupe les calculs des droits de douane, des taxes à l'importation et des taxes de vente et d'utilisation en une seule plateforme, créant une expérience d'achat en ligne transparente et fluide pour les clients internationaux.

Comment la solution AvaTax aide-t-elle les entreprises à se préparer aux audits fiscaux ? 

AvaTax aide les entreprises à se préparer aux audits fiscaux en conservant des enregistrements détaillés de toutes les transactions et du calcul de leurs taxes. Le système génère des rapports complets qui peuvent être utilisés lors des audits. En outre, l'outil de gestion des certificats d'exonération (ECM)  d'Avalara permet de garantir que tous les certificats sont facilement accessibles, ce qui renforce la préparation à l'audit.

Contactez Avalara

