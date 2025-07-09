Codes de taxabilité des produits Avalara gère des codes fiscaux standardisés permettant de déterminer la taxabilité des logiciels et services associés, indépendamment de leur mode de distribution, dans tous les États des États-Unis. L’attribution de codes fiscaux aux articles permet de gérer leur imposition au niveau produit et article, quel que soit le canal ou la technologie de commande utilisée par le prestataire.

Administration centralisée de la politique fiscale AvaTax fournit une administration centralisée pour mettre en œuvre des politiques fiscales dans l'ensemble de l'entreprise afin de vous aider à calculer plus précisément les taxes de vente et d'utilisation sur tous les canaux.

Technologie géospatiale AvaTax utilise une technologie géospatiale exclusive pour valider une adresse et la mettre en correspondance avec une base de données nationale de régions fiscales.

Règles fiscales personnalisées AvaTax permet d’ajouter des règles fiscales personnalisées afin de déterminer comment sont taxés les articles associés à des codes fiscaux personnalisés, et de remplacer les règles par défaut associées aux codes prédéfinis d’Avalara.

Règles de transaction avancées AvaTax permet aux entreprises de définir, ajuster et appliquer des règles propres à leur fonctionnement et à la taxabilité, exécutées en amont du calcul des taxes

Évaluation et comptabilité fournisseurs Tous les mouvements AP, quels que soient leur origine et leur état de traitement, apparaîtront dans une liste de mouvements améliorée dans AvaTax. Cela permettra également d' examiner les écarts relatifs aux opérations surfacturées et sous-facturées et d'agir sur une, plusieurs ou de nombreuses opérations.

Configuration unique de la comptabilité fournisseurs pour les règles d'approvisionnement et de traitement en temps réel Toutes les configurations seront centralisées dans la solution de comptes fournisseurs d’AvaTax et s’appliqueront aux transactions en temps réel comme aux traitements par lot, grâce à une architecture hybride.

Règles d'approvisionnement Le traitement de la taxe basé sur les règles d'origine (c’est-à-dire selon que la taxe est calculée à partir du lieu d’origine ou de destination de la transaction) varie d’une région à l’autre. AvaTax prend en compte les différences entre les régions en appliquant automatiquement les règles d'origine en fonction de l’adresse du vendeur et du lieu de livraison fourni par l’acheteur

Lien juridictionnel Avalara maintient des juridictions prédéfinies (États américains, juridictions locales et pays hors des États-Unis) permettant à l’utilisateur de modifier facilement son profil fiscal à mesure que son entreprise se développe et prend de l’expansion. Les profils fiscaux peuvent être modifiés pour déterminer où et quand AvaTax calcule et déclare les taxes (taxe sur les ventes, taxe sur l'utilisation, taxe en amont et taxe en aval) pour votre société.

Déclarations de taxes Avalara propose une bibliothèque complète de rapports sur les taxes transactionnelles, qui résument et affichent l’historique des transactions afin de vous aider à rapprocher les données d’AvaTax avec celles de votre système comptable, ERP, plateforme e-commerce, m-commerce ou solution de point de vente (PDV) et à préparer vos déclarations et formulaires fiscaux. Notre solution de reporting complet vous permet d’analyser des rapports fiscaux par juridiction, avec un niveau de détail allant jusqu’à la ligne de transaction.

Intégrations prêtes à l'emploi Les intégrations standard d’Avalara avec les technologies ERP, de gestion des commandes, CRM, d’approvisionnement et de commerce électronique font d’AvaTax une plateforme unifiée où des taux de taxe de vente et d’utilisation cohérents et plus précis, ainsi que des règles de taxabilité produit, sont appliqués tout au long des processus de création de devis, de commande et de facturation