Rendre le calcul des taxes plus rapide, plus facile et plus précis. Notre solution basée sur le cloud vous aide à appliquer des taux de taxe en fonction du lieu, de la fiscalité, de la législation, et bien plus encore.
Apprécié par les entreprises de tous les secteurs
Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre une fois votre demande soumise:
Contactez-nous dès maintenant, nous avons hâte de discuter avec vous!
Vous êtes déjà client ? Bénéficiez d'une assistance technique.
AvaTax automatise le calcul des taxes pour les ventes et les achats, afin de vous aider à les appliquer et les payer.
Avalara compte plus de 1 200 intégrations partenaires certifiées et propose une API puissante, vous permettant de connecter AvaTax aux systèmes d’entreprise que vous utilisez déjà, ou que vous prévoyez d’adopter.
AvaTax permet de calculer ou d’estimer les droits de douane et les taxes à l’importation au moment du paiement afin de vous aider à développer votre activité à l’international tout en facilitant votre conformité à la TVA et à la TPS.
Avalara offre une configuration en libre-service, des informations contextuelles, des données d'utilisation claires et une interface utilisateur intuitive pour une intégration plus facile.
AvaTax protège la sécurité, la disponibilité et la confidentialité de vos données, conformément à ses obligations légales
L'architecture cloud d'Avalara peut créer des redondances, résoudre les goulots d'étranglement et répliquer les données entre les régions.
Optimisez la gestion de la taxe sur la vente et d’utilisation depuis une plateforme centralisée.
Fonctionnalité
Ce qu'il fait
Codes de taxabilité des produits
Avalara gère des codes fiscaux standardisés permettant de déterminer la taxabilité des logiciels et services associés, indépendamment de leur mode de distribution, dans tous les États des États-Unis. L’attribution de codes fiscaux aux articles permet de gérer leur imposition au niveau produit et article, quel que soit le canal ou la technologie de commande utilisée par le prestataire.
Administration centralisée de la politique fiscale
AvaTax fournit une administration centralisée pour mettre en œuvre des politiques fiscales dans l'ensemble de l'entreprise afin de vous aider à calculer plus précisément les taxes de vente et d'utilisation sur tous les canaux.
Technologie géospatiale
AvaTax utilise une technologie géospatiale exclusive pour valider une adresse et la mettre en correspondance avec une base de données nationale de régions fiscales.
Règles fiscales personnalisées
AvaTax permet d’ajouter des règles fiscales personnalisées afin de déterminer comment sont taxés les articles associés à des codes fiscaux personnalisés, et de remplacer les règles par défaut associées aux codes prédéfinis d’Avalara.
Règles de transaction avancées
AvaTax permet aux entreprises de définir, ajuster et appliquer des règles propres à leur fonctionnement et à la taxabilité, exécutées en amont du calcul des taxes
Évaluation et comptabilité fournisseurs
Tous les mouvements AP, quels que soient leur origine et leur état de traitement, apparaîtront dans une liste de mouvements améliorée dans AvaTax. Cela permettra également d' examiner les écarts relatifs aux opérations surfacturées et sous-facturées et d'agir sur une, plusieurs ou de nombreuses opérations.
Configuration unique de la comptabilité fournisseurs pour les règles d'approvisionnement et de traitement en temps réel
Toutes les configurations seront centralisées dans la solution de comptes fournisseurs d’AvaTax et s’appliqueront aux transactions en temps réel comme aux traitements par lot, grâce à une architecture hybride.
Règles d'approvisionnement
Le traitement de la taxe basé sur les règles d'origine (c’est-à-dire selon que la taxe est calculée à partir du lieu d’origine ou de destination de la transaction) varie d’une région à l’autre. AvaTax prend en compte les différences entre les régions en appliquant automatiquement les règles d'origine en fonction de l’adresse du vendeur et du lieu de livraison fourni par l’acheteur
Lien juridictionnel
Avalara maintient des juridictions prédéfinies (États américains, juridictions locales et pays hors des États-Unis) permettant à l’utilisateur de modifier facilement son profil fiscal à mesure que son entreprise se développe et prend de l’expansion. Les profils fiscaux peuvent être modifiés pour déterminer où et quand AvaTax calcule et déclare les taxes (taxe sur les ventes, taxe sur l'utilisation, taxe en amont et taxe en aval) pour votre société.
Déclarations de taxes
Avalara propose une bibliothèque complète de rapports sur les taxes transactionnelles, qui résument et affichent l’historique des transactions afin de vous aider à rapprocher les données d’AvaTax avec celles de votre système comptable, ERP, plateforme e-commerce, m-commerce ou solution de point de vente (PDV) et à préparer vos déclarations et formulaires fiscaux. Notre solution de reporting complet vous permet d’analyser des rapports fiscaux par juridiction, avec un niveau de détail allant jusqu’à la ligne de transaction.
Intégrations prêtes à l'emploi
Les intégrations standard d’Avalara avec les technologies ERP, de gestion des commandes, CRM, d’approvisionnement et de commerce électronique font d’AvaTax une plateforme unifiée où des taux de taxe de vente et d’utilisation cohérents et plus précis, ainsi que des règles de taxabilité produit, sont appliqués tout au long des processus de création de devis, de commande et de facturation
API REST
L'API REST d'AvaTax met à votre disposition les fonctionnalités les plus couramment utilisées pour interagir avec le service AvaTax, vous aidant dans le calcul des taxes, la modification des documents et la validation des adresses. Les vendeurs peuvent ainsi connecter facilement leurs applications métier et technologies de commande en ligne, afin d’offrir au client une expérience d’achat unifiée.
“En collaborant avec Avalara et Sage, Set Solutions a économisé plus de 300 000 $ par an et 30 heures par semaine sur les tâches liées à la gestion fiscale. ”
—Missy Basone
Directeur financier, Set Solutions
“Avalara change la donne. Grâce à la large gamme de solutions proposées par Avalara, les difficultés quotidiennes liées à la gestion d’une entreprise deviennent plus simples, plus fluides et, surtout, plus faciles à maîtriser.”
—Jacob Swager
Directeur fiscal, Sweetwater
“Avalara a grandement simplifié notre travail en réduisant les tâches manuelles, les risques d’erreurs et la complexité des réglementations spécifiques. Cela nous a permis de consacrer beaucoup moins de temps à la gestion des flux de données .”
—Ricardo Rodriguez
Gestionnaire principale, Impôt indirect, Snowflake
“L’intégration d’AvaTax à notre ERP s’est révélée être une véritable avancée majeure, car elle nous permet d’obtenir facilement et sans effort les informations relatives à la taxe de vente, tout en assurant une conformité dans plusieurs régions avec une efficacité remarquable.”
—M. Andre Johnson
Analyste des affaires, NEFCO
Automatisez l'évaluation et la régularisation de la taxe sur la consommation.
Réduisez les contraintes liées à la préparation, au dépôt, au paiement et au suivi des déclarations.
Traitez, collectez et accédez aux documents d'exemption.
Obtenez des informations fiscales complètes et faciles à comprendre.
Estimez en temps réel les droits de douane et les taxes à l'importation au moment du paiement.
Générez des déclarations plus précises grâce à plus de 150 vérifications de données conçues pour réduire le risque d’erreurs dans vos rapports.
Vous avez des questions sur la gestion fiscale ? Voici quelques ressources pour vous aider à démarrer.
AvaTax d'Avalara est une solution de gestion fiscale basée dans le cloud qui automatise le calcul des taxes de vente et d’utilisation, de la TVA, de la TPS, de la taxe d’accise, de la taxe sur les communications, de la taxe d’hébergement et d’autres types de taxes indirectes. Elle fonctionne en s’intégrant à vos systèmes d’entreprise (tels que les plateformes ERP, comptables et de commerce électronique) pour calculer les taxes en temps réel, sur la base de règles et de taux régulièrement mis à jour.
Oui. La solution AvaTax d'Avalara proprosepropose plus de 1 200 intégrations partenaires signées et des API personnalisées pour une large gamme de systèmes comptables, ERP et e-commerce. Cette intégration permet d’automatiser le calcul des taxes au sein de vos processus existants, réduisant ainsi la saisie manuelle de données et améliorant la gestion fiscale.
La solution AvaTax est régulièrement mise à jour avec les derniers taux de taxe et les règles pour des milliers de juridictions fiscales. La plateforme basée sur le cloud applique les mises à jour en temps réel, permettant l’accès à des informations fiscales.
AvaTax inclut des fonctionnalités de gestion des certificats d'exonération qui collectent, valident et stockent les certificats d'exonération numériquement. Le système valide automatiquement les certificats lors des transactions, en s'assurant que seules les exonérations valides sont appliquées. Il fournit également un référentiel centralisé pour un accès facile et une préparation aux audits, ainsi que des rappels automatisés pour le renouvellement des certificats.
Oui. AvaTax prend en charge le calcul des taxes internationales, y compris la TVA, la TPS et d'autres taxes sur les transactions. Les capacités de détermination de la TVA d'AvaTax permettent de calculer plus précisément la TVA et la TPS, telles qu’applicables dans plus de 190 pays, sur la base de données fiscales régulièrement mises à jour pour les ventes et les achats. Cela en fait une solution idéale pour les entreprises opérant à l'échelle mondiale, car elle les aide dans leur gestion fiscale dans différentes juridictions avec des règles et réglementations fiscales variables.
Oui. AvaTax peut s'intégrer à Avalara Tariff Code Classification. L'intégration permet aux entreprises de classer automatiquement les produits en fonction des codes obligatoires à 6 chiffres du Système harmonisé (SH) ou des codes tarifaires à 10 chiffres propres à chaque pays et des codes de la Liste tarifaire harmonisée (LSH) qui sont essentiels pour déterminer avec précision les droits et taxes applicables aux transactions transfrontalières. Grâce à cette intégration, AvaTax regroupe les calculs des droits de douane, des taxes à l'importation et des taxes de vente et d'utilisation en une seule plateforme, créant une expérience d'achat en ligne transparente et fluide pour les clients internationaux.
AvaTax aide les entreprises à se préparer aux audits fiscaux en conservant des enregistrements détaillés de toutes les transactions et du calcul de leurs taxes. Le système génère des rapports complets qui peuvent être utilisés lors des audits. En outre, l'outil de gestion des certificats d'exonération (ECM) d'Avalara permet de garantir que tous les certificats sont facilement accessibles, ce qui renforce la préparation à l'audit.