Umsatzsteuer in Großbritannien und Nordirland (Vereinigten Königreich)

Das Vereinigte Königreich ist am 31. Januar 2020 aus der Europäischen Union ausgetreten. Das Vereinigte Königreich wird im Rahmen des Austrittsabkommens bis zum 31. Dezember 2020 am EU-Mehrwertsteuersystem teilnehmen. Während dieser Zeit wird es keine Änderungen an den USt-Vorschriften, der Behandlung von Transaktionen oder der Anmeldungen im Vereinigten Königreich geben. Lesen Sie den kostenlosen 2020 Leitfaden zum Brexit von Avalara zu den Einzelheiten über die Brexit-USt und Zollfragen.