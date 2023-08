Für Unternehmen, die innerhalb der EU tätigen sind und in andere Länder verkaufen, kann es erforderlich sein, dass sie sich in einem der anderen EU-Länder umsatzsteuerlich registrieren lassen müssen. Diese Anforderungen sind von Land zu Land unterschiedlich und basieren aber auf der Mehrwertsteuerrichtlinie der EU, die von jedem Mitgliedstaat in seine lokale Gesetzgebung umgesetzt wird.