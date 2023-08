Umsatzsteuer in Italien

Die italienischen Vorschriften zur USt sind in den italienischen USt-Gesetzen enthalten und werden von der Rechtsprechung untermauert. Die Steuerbehörden geben auch Verwaltungsgrundsätze heraus, die verschiedene Erklärungen zu den alltäglichen Vorschriften zur USt-Compliance enthalten. Das gesamte USt-System steht unter der Aufsicht des Finanzministeriums.

Wie in allen EU-Ländern müssen Unternehmen, die in Italien Handel treiben und steuerpflichtige Waren oder Dienstleistungen liefern, die italienischen Gesetze befolgen. Dazu gehört die Verpflichtung, sich für die italienische Umsatzsteuer registrieren zu lassen, die USt-Vorschriften einzuhalten und die regelmäßigen italienischen USt-Erklärungen und andere Erklärungen abzugeben.

Müssen Sie sich in Italien für die USt anmelden?

Wenn ein ausländisches, nicht ansässiges Unternehmen Waren und in geringerem Umfang Dienstleistungen anbietet, muss es sich unter Umständen bei den Steuerbehörden als italienischer Steuerzahler registrieren lassen. Zu den häufigen Situationen, in denen dies erforderlich ist, gehören:

Der Lieferant darf beim Import von Waren nach Italien, keine USt in Rechnung stellen, wenn der Kunde bereits in Italien umsatztsteuerlich registriert ist:

Kauf und Verkauf von Waren in Italien, wenn der Lieferant und der Kunde kein italienisches Unternehmen mit einer USt-Registrierung sind (Umkehrung der Steuerschuldnerschaft).

Lieferung oder Annahme von innergemeinschaftlichen Lieferungen oder Annahme von Waren im Rahmen des Erwerbs aus anderen EU-Mitgliedsstaaten.

Verkauf an einzelne Verbraucher über das Internet, vorbehaltlich des italienischen Schwellenwert für die Registrierung von Fernabsatzgeschäften.

Lagerung von Waren in einem Konsignationslager in Italien zum Zweck der Lieferung aus Italien in andere EU-Mitgliedsstaaten.

Eintrittsberechtigungen für Live-Veranstaltungen oder Ausstellungen in Italien.

E-Commerce-Transaktionen mit italienischen Verbrauchern über das Internet.

Seit dem EU-Mehrwertsteuerpaket 2010 gibt es fast keine Umstände mehr, unter denen eine USt-Registrierung eines nicht gebietsansässigen Unternehmens für die Erbringung von Dienstleistungen in Italien erforderlich ist. Stattdessen erfasst der italienische Kunde die Transaktion gemäß dem Reverse-Charge-Verfahren.

Dabei ist zu beachten, dass Anbieter von elektronischen, Rundfunk- oder Telekommunikationsdienstleistungen für Verbraucher in Italien sich nach der MOSS-Regelung nur in einem EU-Land umsatzsteuerlich registrieren lassen müssen, um eine einzige Erklärung für alle 27 Mitgliedsstaaten (plus Großbritannien) abzugeben.

Wenn Sie sich für Einzelheiten zum Registrierungsverfahren interessieren, lesen Sie bitte unseren Artikel zur USt-Registrierung in Italien, der auch Angaben zu den Lieferschwellen für die USt-Registrierung enthält.