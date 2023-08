Um die mit der USt-Compliance in der EU verbundenen Aufwendungen zu mindern und den innergemeinschaftlichen Freihandel zu fördern, wird den Unternehmen eine besondere Befreiung von den Vorschriften über den Ort der Lieferung gewährt. Wenn ein Unternehmen Waren über das Internet oder einen Katalog an einen ausländischen Kunden innerhalb der EU verkauft, muss es den lokalen Steuersatz in Rechnung stellen. Sie müssen sich dann in dem Land, wo ihre Abnehmer ansässig sind, registrieren lassen, sobald die dort jährlichen Lieferschwellen überschritten sind.