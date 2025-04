Eine der häufigsten Situationen, in denen eine ausländische EU-USt-Registrierung erforderlich wird, ist der Online Verkauf von Waren an Konsumenten in einem anderen EU-Land, diese Verkäufe werden als Versandverkäufe bezeichnet. Da es sich bei der Umsatzsteuer um eine Steuer für den Endverbraucher handelt, fordern die Länder die Unternehmen auf, sich umsatzsteuerlich registrieren zu lassen, die lokale Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen und im jeweiligen Land abzuführen.

Beachten Sie, dass es keine Lieferschwelle für den Fernabsatz von elektronischen oder digitalen Diensten an Konsumenten gibt, die gemäß den neuen MOSS-USt-Regeln von 2015 erklärt werden.