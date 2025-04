Lieferschwellen für die USt-Registrierung in der EU

Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung der jährlichen Lieferschwellen für die USt-Registrierung im Jahr 2020 für gebietsansässige Unternehmen in den 27 EU-Mitgliedstaaten sowie in Norwegen, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich.

Im Allgemeinen gilt für nicht gebietsansässige Unternehmen (keine Betriebsstätte), die sich in einem anderen EU-Staat für USt-Zwecke registrieren lassen müssen, eine Registrierungsschwelle von Null. Eine wichtige Ausnahme von dieser Regel gilt für E-Commerce-Verkäufer an Verbraucher, für die es spezielle USt-Lieferschwellen für Fernabsatzgeschäfte in der EU gibt.