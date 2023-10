EU-E-Commerce-Paket: OSS-Mehrwertsteuererklärung für B2C-Dienste und -Veranstaltungen

Im Rahmen des Mehrwertsteuer-E-Commerce-Paket der Europäischen Union, das zum 1. Juli 2021 in Kraft tritt, können Anbieter von Dienstleistungen und Veranstaltungen für Verbraucher (B2C-Geschäft) ihre EU-weiten Verkäufe in der neuen One-Stop-Shop(OSS-) Mehrwertsteuererklärung angeben. Sie müssen sich damit nicht mehr in jedem Land, in dem sie nicht ansässig sind, jedoch ihre Waren verkaufen, registrieren.

Dies gilt sowohl für EU- als auch Nicht-EU-Dienstleister, letztere verwenden dann die Non-Union-OSS-Mehrwertsteuererklärung.

OSS-Mehrwertsteuererklärung für B2C-Dienste

Die folgenden Leistungen können über Single-OSS-Mehrwertsteuererklärung deklariert werden:

Verkauf von Eintrittskarten für Unterhaltung, Bildung, Wissenschaft, Sport, Ausstellungen, Kultur, Kunst und Messen

Transport-Dienstleistungen, einschließlich der Vermietung von Fahrzeugen

Hotelangebote und andere Unterkunftsdienstleistungen.

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Immobilien

Dienstleistungen, einschließlich Bewertungen, für bewegliche Sachanlagen

Dienstleister, die sich für die Nutzung der OSS-Mehrwertsteuererklärung für ihre B2C-Dienste entscheiden, müssen diese in allen Ländern verwenden. Sie können jedoch auch weiterhin ihre ausländische Mehrwertsteuerregistrierungen behalten, die sie für andere Zwecke nutzen. OSS-Mehrwertsteuererklärungen benötigen keine Rechnungen, dennoch werden sich einige Länder sich möglicherweise dafür entscheiden. In diesem Fall sollte der Anbieter die Rechnungsregeln des jeweiligen Landes befolgen.

Das EU-E-Commerce-Paket

Die Änderungen zum Juli 2021 umfassen: