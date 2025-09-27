Sie möchten mehr über die globalen Mehrwertsteuervorschriften erfahren? Wir haben einige Ressourcen für den Einstieg.
Vereinfachen Sie die Einhaltung der globalen Mehrwertsteuer- und E-Rechnungsvorschriften mit unserer integrierten Lösung.
Vertrauter Partner von Unternehmen aller Branchen
Für die Berechnung der Mehrwertsteuer/Waren- und Dienstleistungssteuer stehen Ihnen über 640 Steuersätze und mehr als 130.000 Regeln zur Verfügung, die von Avalara unterstützt werden, sowie über 150 Validierungsprüfungen und konforme E-Rechnungen für eine äußerst genaue Mehrwertsteuermeldung.
Erkennen Sie Unstimmigkeiten frühzeitig mit der automatisierten Datenvalidierung aller Avalara-Lösungen. Verbessern Sie die Genauigkeit, reduzieren Sie Fehler und bleiben Sie prüfungsbereit.
Lassen Sie sich für die Mehrwertsteuer registrieren, halten Sie die lokalen Vorschriften für die elektronische Rechnungsstellung ein und reichen Sie Ihre Steuererklärungen in der richtigen Sprache ein – damit Ihr Unternehmen wachsen kann.
Erstellen Sie mit wenigen Klicks Mehrwertsteuererklärungen für mehrere Länder. Optimieren Sie die Einreichung, um die manuelle Arbeit zu reduzieren, oder lagern Sie den gesamten Prozess an Avalara aus.
Navigieren Sie durch die sich ständig weiterentwickelnden Vorschriften zur kontinuierlichen Transaktionskontrolle. Erfüllen Sie die landesspezifischen Anforderungen für elektronische Rechnungsstellung und Live-Berichterstattung – jedes Mal pünktlich.
Vermeiden Sie den Aufwand, der mit mehreren Steuerdienstleistern verbunden ist. Avalara vereinfacht die Einhaltung der Mehrwertsteuervorschriften mit einem einheitlichen Ansatz für Steuerfestsetzung, elektronische Rechnungsstellung und Meldung.
Verschaffen Sie sich mit Avalara VAT Reporting einen vollständigen Überblick über Ihre Mehrwertsteuertransaktionen. Es ist in Avalara E-Invoicing and Live Reporting integriert und verfolgt E-Rechnungen und Standardabrechnungstransaktionen — alles an einem Ort für eine bessere Einhaltung der Vorschriften.
Avalara hilft Unternehmen dabei, komplexe Mehrwertsteueranforderungen zu erfüllen und die Ermittlung, elektronische Rechnungsstellung und Meldung effizienter zu verwalten.
Nutzen Sie einen einzigen Dienstleister für die globale Mehrwertsteuer, damit Sie nicht mehr verschiedene benötigen.
Sorgen Sie für genauere Steuerberechnungen für jede Transaktion.
Sorgen Sie über ein einheitliches, leicht anpassbares System für die kontinuierliche Einhaltung der weltweiten Vorschriften zur elektronischen Rechnungsstellung und Live-Berichterstattung.
Verwalten Sie Ihre Steuererklärungen selbst mit Avalara VAT Reporting oder lassen Sie dies von den Experten von Avalara mit Avalara Managed VAT Reporting für Sie erledigen.
„Avalara Managed VAT Reporting erleichtert uns die Verwaltung von Steuererklärungen für acht Länder, sodass wir uns auf das Wachstum unseres Unternehmens konzentrieren können.“
– Josie Stephens
Assistentin der Buchhaltung, Nodor International
„Es ist eine Herausforderung, mit den ständigen Änderungen der Vorschriften … in jedem Gebiet Schritt zu halten.“
– Jos Verheijen,
Leiter für indirekte Steuern, NSE Products Europe
„Die Abgabe von Mehrwertsteuererklärungen in mehreren Ländern wäre ziemlich zeitaufwändig. Ich nutze meine Zeit viel besser für strategischere Aufgaben als für Mehrwertsteuererklärungen.“
– Metka Koskas
Finanz-Controllerin, Missoma
„Die Verwendung von Avalara gibt uns die Gewissheit, dass alle unsere Mehrwertsteuererklärungen pünktlich abgegeben werden. Wir müssen uns keine Gedanken über die verschiedenen Fristen, unterschiedliche Gepflogenheiten der lokalen Finanzämter, andere Sprachen oder Anforderungen in den einzelnen Ländern machen oder Steuerbescheide übersetzen, um sicherzustellen, dass wir die Vorschriften einhalten.“
– Mag. Mitat Gürkan,
Leiter der internationalen Buchhaltung, Glamira
Wenden Sie hoch präzise, regelmäßig aktualisierte Steuersätze basierend auf Standort, Steuerbarkeit, Gesetzgebung und mehr an.
Registrieren Sie sich für die Mehrwertsteuer in über 50 Ländern mit einem einfach zu verwaltenden Prozessablauf.
Erfüllen Sie die globalen Anforderungen für E-Rechnungen und automatisieren Sie Ihre Finanzprozesse.
Berechnen und schätzen Sie Zollgebühren sowie Importsteuern in Echtzeit beim Bezahlvorgang.
Wenn Sie in den USA geschäftlich tätig sind, können Sie die Experten von Avalara mit der Vorbereitung, Einreichung und Überweisung von Umsatz- und Gebrauchssteuern sowie mit dem Benachrichtigungsmanagement beauftragen.
ERKUNDEN
IMPLEMENTIEREN
VERWENDEN
Die Avalara-VAT-Compliance-Lösungen von Avalara bieten einen umfassenden Prozess zur Verwaltung der Mehrwertsteuerpflichten. Durch die Ermittlung der Mehrwertsteuersätze, die Erstellung elektronischer Rechnungen in den angeforderten Formaten und die Einreichung von Mehrwertsteuererklärungen helfen unsere Lösungen Unternehmen dabei, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu optimieren und Risiken zu reduzieren.
Die Avalara-VAT-Compliance-Suite umfasst Avalara AvaTax für die Mehrwertsteuerermittlung, Avalara E-Invoicing and Live Reporting für die Erfüllung von Berichtspflichten in Echtzeit sowie Avalara VAT Reporting und Avalara Managed VAT Reporting für die Erstellung und Einreichung von Mehrwertsteuererklärungen.
Ja. Unsere Lösungen sind für grenzüberschreitend tätige Unternehmen konzipiert und unterstützen die Einhaltung der Mehrwertsteuervorschriften in mehreren Ländern mit Funktionen wie mehrsprachigen Berichten und lokalen Archivierungsformaten.
Managed VAT Reporting ist ein Service, mit dem Sie die Verantwortung für die Einhaltung der Mehrwertsteuervorschriften auf die Experten von Avalara übertragen können. Wir kümmern uns um alles, von der Einreichung von Mehrwertsteuererklärungen bis hin zur Bearbeitung von Unstimmigkeiten. So können Sie sich ganz auf das Wachstum Ihres Unternehmens konzentrieren.
Avalara E-Invoicing and Live Reporting konvertiert Rechnungsdaten aus Ihrem ERP- oder anderen Geschäftssystem automatisch in die erforderlichen E-Rechnungsformate, damit diese über vorgefertigte Integrationen direkt an die Plattformen der Steuerbehörden in verschiedenen Ländern übermittelt werden können.
Die Lösungen von Avalara lassen sich nahtlos in gängige ERP-, E-Commerce- und Buchhaltungsplattformen integrieren, sodass Sie die Einhaltung der Mehrwertsteuervorschriften in Ihren bestehenden Workflows ganz einfach automatisieren können.
Avalara Cross-Border automatisiert die Zuweisung von HS-, HTS- und Schedule B-Codes (Zolltarif- und HS-Code-Klassifizierungen) und berechnet Zölle und Einfuhrsteuern in Echtzeit (AvaTax Cross-Border). Sie können die Lösungen einzeln oder zusammen nutzen, um die Einhaltung der internationalen Vorschriften zu verbessern, die Gewinnspannen zu erhöhen und Ihren Kunden ein erstklassiges Erlebnis beim Kauf gelieferter und verzollter Waren zu bieten, um das Risiko von stornierten Warenkörben zu verringern.