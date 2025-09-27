Optimieren Sie die Mehrwertsteuerfestsetzung, elektronische Rechnungsstellung und Berichterstattung

Vereinfachen Sie die Einhaltung der globalen Mehrwertsteuer- und E-Rechnungsvorschriften mit unserer integrierten Lösung.
Video: Automatisieren Sie Ihre Steuer-Compliance-Prozesse mit Avalara VAT Reporting, um Ihre globalen Meldungen einfacher zu verwalten.

Vertrauter Partner von Unternehmen aller Branchen
ERKLÄRVIDEO

Avalara AvaTax: Ermittlung der globalen Mehrwertsteuer sowie Waren- und Dienstleistungssteuer

Video: Berechnen Sie MwSt./GST grenzüberschreitend mit länderspezifischen Regeln für Waren und Dienstleistungen.
VORTEILE

Automatisieren Sie die Einhaltung der Vorschriften zur Mehrwertsteuer sowie Waren- und Dienstleistungssteuer mit einer End-to-End-Lösung

Genauigkeit erhöhen

Für die Berechnung der Mehrwertsteuer/Waren- und Dienstleistungssteuer stehen Ihnen über 640 Steuersätze und mehr als 130.000 Regeln zur Verfügung, die von Avalara unterstützt werden, sowie über 150 Validierungsprüfungen und konforme E-Rechnungen für eine äußerst genaue Mehrwertsteuermeldung.

Risiko reduzieren

Erkennen Sie Unstimmigkeiten frühzeitig mit der automatisierten Datenvalidierung aller Avalara-Lösungen. Verbessern Sie die Genauigkeit, reduzieren Sie Fehler und bleiben Sie prüfungsbereit.

Zuversichtlich in neue Länder expandieren

Lassen Sie sich für die Mehrwertsteuer registrieren, halten Sie die lokalen Vorschriften für die elektronische Rechnungsstellung ein und reichen Sie Ihre Steuererklärungen in der richtigen Sprache ein – damit Ihr Unternehmen wachsen kann.

Mehrwertsteuermeldung vereinfachen

Erstellen Sie mit wenigen Klicks Mehrwertsteuererklärungen für mehrere Länder. Optimieren Sie die Einreichung, um die manuelle Arbeit zu reduzieren, oder lagern Sie den gesamten Prozess an Avalara aus.

Den globalen Vorgaben zur kontinuierlichen Transaktionskontrolle immer einen Schritt voraus

Navigieren Sie durch die sich ständig weiterentwickelnden Vorschriften zur kontinuierlichen Transaktionskontrolle. Erfüllen Sie die landesspezifischen Anforderungen für elektronische Rechnungsstellung und Live-Berichterstattung – jedes Mal pünktlich. 

Ein Dienstleister für die weltweite Einhaltung der Mehrwertsteuervorschriften

Vermeiden Sie den Aufwand, der mit mehreren Steuerdienstleistern verbunden ist. Avalara vereinfacht die Einhaltung der Mehrwertsteuervorschriften mit einem einheitlichen Ansatz für Steuerfestsetzung, elektronische Rechnungsstellung und Meldung.
Funktionsweise

Vereinfachen Sie die Mehrwertsteuer: Von der Ermittlung bis zur Meldung

Übertragung

Nachverfolgung

Einhaltung
  • Video: Erfahren Sie, wie Avalara die Mehrwertsteuerermittlung und -meldung automatisiert – durch weniger manuelle Datenübertragungen.

    Mit dem Fachwissen von Avalara sicher Mehrwertsteuerangelegenheiten meistern

    Die manuelle Verwaltung der Mehrwertsteuer ist komplex und zeitaufwändig. Avalara automatisiert die Mehrwertsteuerermittlung und -meldung, reduziert so Risiken, spart Zeit und sorgt dafür, dass Sie die Vorschriften einhalten.

    • Ermitteln: Wenden Sie automatisch die neuesten Mehrwertsteuersätze und -reglungen an.
    • Extrahieren: Übernehmen Sie Transaktionsdaten nahtlos in Avalara VAT Reporting.
    • Einreichen: Überprüfen, finalisieren und übermitteln Sie Mehrwertsteuererklärungen mit Zuversicht.

  • Erhalten Sie einen vollständigen Überblick über den Status der elektronischen Rechnungsstellung für Transaktionen innerhalb von Avalara VAT Reporting

    Verschaffen Sie sich mit Avalara VAT Reporting einen vollständigen Überblick über Ihre Mehrwertsteuertransaktionen. Es ist in Avalara E-Invoicing and Live Reporting integriert und verfolgt E-Rechnungen und Standardabrechnungstransaktionen — alles an einem Ort für eine bessere Einhaltung der Vorschriften.

    • Überwachung: Prüfen Sie den Status von E-Rechnungen zu Transaktionen in Avalara VAT Reporting.
    • Abgleich: Gleichen Sie Daten miteinander ab, um die Genauigkeit zu verbessern.
    • Benachrichtigung: Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen, wenn die abgeglichenen Daten zur Überprüfung bereit sind.
     VAT Returns Dashboard

  • Ein Dienstleister für die Mehrwertsteuer: von der Berechnung bis zur Einreichung der Steuererklärung

    Avalara hilft Unternehmen dabei, komplexe Mehrwertsteueranforderungen zu erfüllen und die Ermittlung, elektronische Rechnungsstellung und Meldung effizienter zu verwalten.

    • Berechnung: Wenden Sie die Sätze für Mehrwertsteuer/Waren- und Dienstleistungssteuer in Echtzeit genauer an.
    • Rechnung: Erstellen Sie E-Rechnungen, die den globalen Vorschriften entsprechen.
    • Meldung: Erstellen Sie Mehrwertsteuererklärungen mit zuverlässigen, validierten Daten – oder lassen Sie die Einreichungen von Avalara-Experten für Sie erledigen.

    Nutzen Sie einen einzigen Dienstleister für die globale Mehrwertsteuer, damit Sie nicht mehr verschiedene benötigen.

     VAT Compliance Solution

Vereinfachen Sie die Einhaltung der weltweiten Mehrwertsteuervorschriften mit Avalara

Berechnen Sie die Mehrwertsteuer von Anfang an richtig

Sorgen Sie für genauere Steuerberechnungen für jede Transaktion.

  • Präzise Steuerermittlung: Erhalten Sie die Steuersätze, die Sie benötigen. Die Datenbank von Avalara enthält Informationen für über 190 Länder.  
  • Nahtlose Integration: Verbinden Sie Avalara AvaTax mit Ihren ERP-, E-Commerce- oder Buchhaltungssystemen.
  • Stete Konformität: Wenden Sie regelmäßig aktualisierte Steuervorschriften und -sätze automatisch an.
Avalara AvaTax entdecken
VAT Solutions

Elektronische Rechnungsstellung weltweit

Sorgen Sie über ein einheitliches, leicht anpassbares System für die kontinuierliche Einhaltung der weltweiten Vorschriften zur elektronischen Rechnungsstellung und Live-Berichterstattung.

  • Eine Lösung, verschiedene Länder: Erfüllen Sie Ihre Pflichten zur elektronischen Rechnungsstellung in mehreren Ländern mit einer einzigen Integration.  
  • Skalierbare Konformität: Seien Sie auf aktuelle und zukünftige E-Invoicing-Mandate vorbereitet; fügen Sie mit nur wenigen Klicks neue Ländermandate hinzu.
  • Optimierte Integration: Vereinfachen Sie Ihren Integrationsprozess mit vorgefertigten Einbindungen für führende Geschäftssysteme.
Avalara E-Invoicing and Live Reporting entdecken
VAT Solutions

Optimieren Sie die Mehrwertsteuermeldung

Verwalten Sie Ihre Steuererklärungen selbst mit Avalara VAT Reporting oder lassen Sie dies von den Experten von Avalara mit Avalara Managed VAT Reporting für Sie erledigen.

  • Zeit sparen mit Technologie: Beschleunigen Sie die Vorbereitung der Mehrwertsteuererklärung mit Datenkonsolidierung, Fehlerbehebung und nahtlosen Einreichungsabläufen.
  • Risiko reduzieren mit Compliance-Checks: Erkennen Sie potenzielle Fehler vor der Einreichung mit über 150 integrierten Validierungsregeln.
  • Erklärung sicher einreichen: Reichen Sie Mehrwertsteuererklärungen sowie Intrastat, EG-Verkaufsliste, Verkaufs- und Einkaufsbücher, Mehrwertsteuerbücher, SAF-T und andere ähnliche Berichte jedes Mal im richtigen Format und in der richtigen Sprache ein.
VAT Reporting und Managed VAT Reporting entdecken
Avalara VAT Reporting

INTEGRATIONEN

Avalara funktioniert mit vielen Ihrer bestehenden Geschäftssysteme

KUNDENBERICHTE

Was unsere Kunden sagen

„Avalara Managed VAT Reporting erleichtert uns die Verwaltung von Steuererklärungen für acht Länder, sodass wir uns auf das Wachstum unseres Unternehmens konzentrieren können.“

 

– Josie Stephens

Assistentin der Buchhaltung, Nodor International
Video: Erfahren Sie von Nodor International, wie Avalara das Umsatzsteuer-Reporting vereinfacht hat.

„Es ist eine Herausforderung, mit den ständigen Änderungen der Vorschriften … in jedem Gebiet Schritt zu halten.“

 

– Jos Verheijen, 
Leiter für indirekte Steuern, NSE Products Europe

„Die Abgabe von Mehrwertsteuererklärungen in mehreren Ländern wäre ziemlich zeitaufwändig. Ich nutze meine Zeit viel besser für strategischere Aufgaben als für Mehrwertsteuererklärungen.“

 

– Metka Koskas
Finanz-Controllerin, Missoma

„Die Verwendung von Avalara gibt uns die Gewissheit, dass alle unsere Mehrwertsteuererklärungen pünktlich abgegeben werden. Wir müssen uns keine Gedanken über die verschiedenen Fristen, unterschiedliche Gepflogenheiten der lokalen Finanzämter, andere Sprachen oder Anforderungen in den einzelnen Ländern machen oder Steuerbescheide übersetzen, um sicherzustellen, dass wir die Vorschriften einhalten.“

 

– Mag. Mitat Gürkan,
Leiter der internationalen Buchhaltung, Glamira 

Verwandte Produkte

Avalara AvaTax

Wenden Sie hoch präzise, regelmäßig aktualisierte Steuersätze basierend auf Standort, Steuerbarkeit, Gesetzgebung und mehr an.

Avalara VAT Registration

Registrieren Sie sich für die Mehrwertsteuer in über 50 Ländern mit einem einfach zu verwaltenden Prozessablauf.

Avalara E-Invoicing and Live Reporting

Erfüllen Sie die globalen Anforderungen für E-Rechnungen und automatisieren Sie Ihre Finanzprozesse.

Avalara AvaTax Cross-Border

Berechnen und schätzen Sie Zollgebühren sowie Importsteuern in Echtzeit beim Bezahlvorgang.

Avalara Managed Returns

Wenn Sie in den USA geschäftlich tätig sind, können Sie die Experten von Avalara mit der Vorbereitung, Einreichung und Überweisung von Umsatz- und Gebrauchssteuern sowie mit dem Benachrichtigungsmanagement beauftragen.

Erfahren Sie mehr

Sie möchten mehr über die globalen Mehrwertsteuervorschriften erfahren? Wir haben einige Ressourcen für den Einstieg.

Auszeichnungen

Users Love Us
Leader Winter 2025
Buyer's Choice 2025
Leader Mid-Market Winter 2025
Top Rated
TrustRadius

Häufig gestellte Fragen

Was bieten die Avalara-VAT-Compliance-Lösungen von Avalara?

Die Avalara-VAT-Compliance-Lösungen von Avalara bieten einen umfassenden Prozess zur Verwaltung der Mehrwertsteuerpflichten. Durch die Ermittlung der Mehrwertsteuersätze, die Erstellung elektronischer Rechnungen in den angeforderten Formaten und die Einreichung von Mehrwertsteuererklärungen helfen unsere Lösungen Unternehmen dabei, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu optimieren und Risiken zu reduzieren. 

Welche Avalara-Produkte sind Teil der VAT-Compliance-Suite?

Die Avalara-VAT-Compliance-Suite umfasst Avalara AvaTax für die Mehrwertsteuerermittlung, Avalara E-Invoicing and Live Reporting für die Erfüllung von Berichtspflichten in Echtzeit sowie Avalara VAT Reporting und Avalara Managed VAT Reporting für die Erstellung und Einreichung von Mehrwertsteuererklärungen.

Können Avalara-Lösungen mehrere Länder abdecken?

Ja. Unsere Lösungen sind für grenzüberschreitend tätige Unternehmen konzipiert und unterstützen die Einhaltung der Mehrwertsteuervorschriften in mehreren Ländern mit Funktionen wie mehrsprachigen Berichten und lokalen Archivierungsformaten.

Was ist Avalara Managed VAT Reporting und wie kann es meinem Unternehmen helfen?

Managed VAT Reporting ist ein Service, mit dem Sie die Verantwortung für die Einhaltung der Mehrwertsteuervorschriften auf die Experten von Avalara übertragen können. Wir kümmern uns um alles, von der Einreichung von Mehrwertsteuererklärungen bis hin zur Bearbeitung von Unstimmigkeiten. So können Sie sich ganz auf das Wachstum Ihres Unternehmens konzentrieren.

Wie hilft mit Avalara bei der Einhaltung der Vorschriften für elektronische Rechnungen?

Avalara E-Invoicing and Live Reporting konvertiert Rechnungsdaten aus Ihrem ERP- oder anderen Geschäftssystem automatisch in die erforderlichen E-Rechnungsformate, damit diese über vorgefertigte Integrationen direkt an die Plattformen der Steuerbehörden in verschiedenen Ländern übermittelt werden können.

Lässt sich Avalara in meine bestehenden Systeme integrieren?

Die Lösungen von Avalara lassen sich nahtlos in gängige ERP-, E-Commerce- und Buchhaltungsplattformen integrieren, sodass Sie die Einhaltung der Mehrwertsteuervorschriften in Ihren bestehenden Workflows ganz einfach automatisieren können.

Wie hilft Avalara bei der Einhaltung der globalen Handelsvorschriften?

Avalara Cross-Border automatisiert die Zuweisung von HS-, HTS- und Schedule B-Codes (Zolltarif- und HS-Code-Klassifizierungen) und berechnet Zölle und Einfuhrsteuern in Echtzeit (AvaTax Cross-Border). Sie können die Lösungen einzeln oder zusammen nutzen, um die Einhaltung der internationalen Vorschriften zu verbessern, die Gewinnspannen zu erhöhen und Ihren Kunden ein erstklassiges Erlebnis beim Kauf gelieferter und verzollter Waren zu bieten, um das Risiko von stornierten Warenkörben zu verringern.

Avalara kontaktieren

