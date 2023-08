Checkliste für US-Sales-Tax für ausländische Unternehmen

Unternehmen aus dem Ausland, die an US-Unternehmen oder Verbraucher verkaufen, müssen in den meisten Bundesstaaten – aufgrund des Urteils des Supreme Courts im Fall South Dakota v. Wayfair, Inc. aus dem Jahr 2018 – die Sales Tax abführen.

Beim Verkauf in die USA werden deutsche Unternehmen mit neuen beziehungsweisen anderen Anforderungen als in ihrem Heimatland konfrontiert. Dabei sollten sie sich unter anderem folgende Fragen stellen:

Wurde die Registrierungsschwelle überschritten?

Wie werden bisherige Umsätze und eventuelle Steuerschulden behandelt?

Wie wird der Steuersatz berechnet?

Wie müssen Steuererklärungen abgegeben werden?

Die nachfolgende Checkliste deckt die wichtigsten Themen ab und zeigt, wie Avalara Unternehmen helfen kann, den Überblick zu behalten, damit sich diese auf ihr Wachstum konzentrieren können.

Ist eine Sales-Tax-Registrierung nötig?

Die „Nexus“-Regeln zur Bestimmung, ob Unternehmen sich registrieren müssen, variieren von Staat zu Staat. Seit dem Wayfair-Urteil im Jahr 2018 werden diese ständig erweitert. Manche Staaten besteuern beispielsweise inzwischen auch traditionelle und digitale Dienstleistungen.

Avalara Nexus Study kann Unternehmen bei der Überprüfung helfen, ob sie sich steuerlich registrieren müssen.

Wie sieht es mit Steuernachzahlungen aus?

Ist ein Unternehmen registrierungspflichtig, ist es wichtig zu wissen, wie viele Steuerzahlungen aus früheren Verkäufen fällig sind. Dies kann auch Zinsen und Strafen beinhalten.

Doch was ist der beste Weg, um ausstehende Steuern aus der Vergangenheit offenzulegen und zu bezahlen?

Eine Tax Exposure Analysis zeigt, welche Steuern aus früheren Verkäufen fällig sind und welche Bußgelder möglicherweise anfallen. Avalara versucht dabei jegliche Verbindlichkeiten durch die Identifizierung von steuerbefreiten Transaktionen zu mindern und zeigt den besten Weg auf die Rechnung zu begleichen, um die Gesamtkosten zu minimieren.

Der Voluntary Compliance Service von Avalara umfasst die Steuerregistrierung und wählt den optimalen Weg zur Offenlegung – basierend auf den Richtlinien des jeweiligen Bundesstaates.

Wie registrieren sich Unternehmen für die Sales Tax?

Wenn es keine Steuerrückstände gibt, muss das zuständige Finanzamt oder eine andere ähnliche Steuerbehörde kontaktiert und ein Antrag auf Registrierung gestellt werden.

Der Registrierungsservice von Avalara sammelt und prüft alle Daten und Belege für die Beantragung. Avalara unterstützt Unternehmen bei der Registrierung – der Antrag wird durch Avalara fertiggestellt und eingereicht.

Wie sieht es mit Steuernachzahlungen aus?

Die Bundesstaaten verlangen die Einreichung von Steuererklärungen für alte Transaktionen.



Beim sogenannten Backfiling hilft Avalara die erforderlichen Erklärungen zu bestimmen und sie in Zusammenarbeit mit dem Buchhaltungsteam des Unternehmens auszufüllen.

Wie werden Live-Steuerberechnung richtig durchgeführt?

Die Steuerbarkeit – das Verständnis der Steuersätze, Regeln und Besteuerungsgrenzen – ist der komplexeste Bereich der Sales Tax. Es ist für die Kunden ärgerlich und für das Unternehmen kostspielig, wenn die Steuerbehörden feststellen, dass die Steuerberechnung fehlerhaft ist.

Die Avalara-Lösung AvaTax liefert Cloud-basierte Echtzeit-Steuersätze und -Berechnungen, die direkt in das Rechnungssystem oder den Einkaufswagen eingefügt werden können. AvaTax kann in über 700 ERP- und E-Commerce-Systemen integriert werden, was die Nutzung stark vereinfacht.

Wie geben Unternehmen ihre Steuererklärung ab und begleichen fällige Steuern?

Unternehmen müssen den Überblick über alle Abgabefristen und Formulare behalten. Die Verwaltung mehrerer Steuerzahlungen an verschiedene Staaten und lokale Gerichtsbarkeiten ist dabei sehr komplex.

Bei Returns handelt es sich um eine Cloud-basierte Softwarelösung zur Erstellung von Steuererklärungen. Sie nutzt die Daten aus AvaTax und anderen Quellen und erstellt die Steuererklärungen – genau und fehlerfrei. Sie verwaltet die komplexen Einreichungsfristen, damit keine versäumt wird und konsolidiert mehrere Steuerzahlungen in einer einzigen Überweisung, die sie im Namen des Unternehmens vornehmen kann.

Weitere Informationen lassen sich im umfassenden Leitfaden „US sales tax for Europeans guide“ von Avalara finden.