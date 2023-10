In Ungarn ist E-Invoicing im öffentlichen Beschaffungswesen (B2G) verpflichtend – Unternehmen müssen E-Rechnungen ausstellen, und alle zentralen, regionalen und lokalen öffentlichen Auftraggeber müssen in der Lage sein, E-Rechnungen anzunehmen und zu bearbeiten.

Unternehmen, die B2B- oder B2C-Transaktionen durchführen, unterliegen in Ungarn nicht der E-Invoicing-Pflicht. Sie sind jedoch verpflichtet, die Daten der im Rahmen von B2B- und B2C-Transaktionen ausgestellten Rechnungen im XML-Format und in Echtzeit (Real-Time Invoice Reporting – RTIR) über die ungarische NAV Online-Plattform an die ungarische Steuerverwaltung zu melden, unabhängig davon, in welchem Format (E-Rechnungen, PDF-Dateien und Rechnungen in Papierform) diese Rechnungen vorliegen. Über dieses System muss jede Rechnung innerhalb von 24 Stunden nach ihrer Ausstellung an die Steuerbehörde gemeldet werden.

Ein neuer Dienst, der den Wirtschaftsteilnehmenden auf der NAV Online-Plattform zur Verfügung steht, ermöglicht es, die XML-Datei, die der Anbieter zur Einreichung von Rechnungsdaten an die NAV Online-Plattform übermittelt hat, für die Ausstellung einer E-Rechnung an den Kunden zu nutzen. Anbieter, die diesen Dienst nutzen möchten, müssen alle Rechnungsdaten in die XML-Datei für RTIR einfügen und angeben, dass es sich um eine elektronische Rechnung handelt. Die Rechnungsdaten müssen als Hash-Wert verschlüsselt werden und dieser Hash-Wert muss in die XML-Datei aufgenommen werden.