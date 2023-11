Retrospectiva da série tecnologia do presente

Depois de pouco mais de um ano, a nossa série Tecnologia do Presente está chegando ao fim. Ao todo, foram 14 inovações tecnológicas apresentadas aqui no blog, e por isso decidimos fazer uma retrospectiva dos temas abordados durante este tempo.

Os principais objetivos foram trazer recentes inovações do mundo tecnológico que estão no cotidiano das pessoas, explicar o conceito, apresentar quem teve a ideia precursora, as numerosas aplicabilidades da nova tecnologia e causar no leitor a satisfação de compreender o determinado assunto que, talvez, já tivesse ouvido falar, mas não sabia totalmente.

Confira os assuntos que foram abordados:

Vocês gostaram da série Tecnologia do Presente? A partir de 2023, começaremos uma nova série de textos, o que você gostaria de ler em nosso blog?