|
Reporting period
|
Filing deadline
|
January
|
25 February 2019
|
February
|
25 March 2019
|
March
|
25 April 2019
|
April
|
28 May 2019
|
May
|
25 June 2019
|
June
|
25 July 2019
|
July
|
26 August 2019
|
August
|
25 September 2019
|
September
|
25 October 2019
|
October
|
25 November 2019
|
November
|
26 December 2019
|
December
|
27 January 2020
|
Reporting period
|
Filing deadline
|
January
|
25 January 2019
|
February
|
25 February 2019
|
March
|
25 March 2019
|
April
|
25 April 2019
|
May
|
28 May 2019
|
June
|
25 June 2019
|
July
|
25 July 2019
|
August
|
26 August 2019
|
September
|
25 September 2019
|
October
|
25 October 2019
|
November
|
25 November 2019
|
December
|
26 December 2019
|
Reporting period
|
Filing deadline
|
Q1 (1 January–31 March)
|
25 April 2019
|
Q2 (1 April–30 June)
|
25 July 2019
|
Q3 (1 July–30 September)
|
25 October 2019
|
Q4 (1 October–31 December)
|
27 January 2020
|
Reporting period
|
Filing deadline
|
1 January–31 December
|
27 January 2020