Sales tax is a tax paid to a governing body (state or local) on the sale of certain goods and services. Kansas first adopted a general state sales tax in 1937, and since that time, the rate has risen to 6.5 percent. On top of the state sales tax, there may be one or more local sales taxes, as well as one or more special district taxes, each of which can range between 0 percent and 4.1 percent. Currently, combined sales tax rates in Kansas range from 6.5 percent to 10.6 percent, depending on the location of the sale.

As a business owner selling taxable goods or services, you act as an agent of the state of Kansas by collecting tax from purchasers and passing it along to the appropriate tax authority. Sales and use tax in Kansas is administered by the Kansas Department of Revenue (DOR).



Any sales tax collected from customers belongs to the state of Kansas, not you. It’s your responsibility to manage the taxes you collect to remain in compliance with state and local laws. Failure to do so can lead to penalties and interest charges.

When you need to collect Kansas sales tax

In Kansas, sales tax is levied on the sale of tangible goods and some services. The tax is collected by the seller and remitted to state tax authorities. The seller acts as a de facto collector.

To help you determine whether you need to collect sales tax in Kansas, start by answering these three questions:

Do you have nexus in Kansas?

Are you selling taxable goods or services to Kansas residents?

Are your buyers required to pay sales tax?

If the answer to all three questions is yes, you’re required to register with the state tax authority, collect the correct amount of sales tax per sale, file returns, and remit to the state.

Failure to collect Kansas sales tax

If you meet the criteria for collecting sales tax and choose not to, you’ll be held responsible for the tax due, plus applicable penalties and interest.

It’s extremely important to set up tax collection at the point of sale — it’s near impossible to collect sales tax from customers after a transaction is complete.