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Avalara vs. Anrok

Vuoi automatizzare la gestione della conformità fiscale?
Scopri perché Avalara è la scelta migliore.
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Avalara vs. TaxJar

Avalara definisce lo standard di riferimento per la conformità fiscale moderna

Trasforma la conformità in opportunità

Avalara consente ai team fiscali e finanziari di trasformare la conformità in opportunità, semplificando le dichiarazioni fiscali, migliorando la precisione e promuovendo i risultati in ogni settore.
Benefits

Risultati affidabili e di elevata precisione

Grazie a contenuti fiscali verificati da esperti in più di 190 Paesi e oltre 54 miliardi di chiamate API processate, Avalara assicura uno straordinario livello di accuratezza, fino al singolo indirizzo.
Growth

Si integra con più sistemi aziendali

Grazie a oltre 1.400 integrazioni certificate con partner ufficiali per sistemi ERP, marketplace, piattaforme POS, sistemi di fatturazione elettronica e strumenti di collaborazione, Avalara si integra naturalmente con l'intero sistema aziendale.
CRM
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Milioni di aziende in oltre 75 paesi si affidano ad Avalara per semplificare i propri adempimenti fiscali.

Riconosciuta come Leader nell’IDC MarketScape 2024, Avalara offre soluzioni di compliance affidabili per contribuire a garantire accuratezza, aumentare l’agilità e preparare le aziende a ciò che verrà.

4/5

Valutazione G2 (oltre 700 recensioni, ad aprile 2026)

8.8/10

Punteggio TrustRadius (oltre 900 recensioni e valutazioni, ad aprile 2026)
trgt

1. Precisione e affidabilità

Grazie a contenuti fiscali verificati e a sistemi di automazione avanzati, Avalara garantisce risultati consistenti e conformi per la verifica fiscale in ogni fase della transazione, in qualsiasi settore e giurisdizione.

Funzionalità

Avalara

Anrok

Determinazione delle imposte in tempo reale

A livello di singolo indirizzo (geocodifica a livello di numero civico)

Limitata: criticità nella gestione delle giurisdizioni locali

Contenuto fiscale completo (USA + internazionale)

Aggiornato regolarmente in oltre 190 paesi

Limitato: focalizzato su sistemi SaaS/digitali; criticità nell'assistenza per le dichiarazioni IVA con la crescita delle aziende

Strumenti integrati per la ricerca fiscale

Infrastruttura sempre attiva, multizona e multicloud

Oltre 54 miliardi di chiamate API elaborate

Dato sconosciuto

Precisione a prova di verifiche fiscali

Limitata

Contenuti fiscali verificati da esperti e dall'intelligenza artificiale

Dati strutturati con intelligenza artificiale, regole verificate da esperti

Dato sconosciuto

Scelta dai governi per la gestione dei portali ufficiali delle aliquote fiscali

Fornitore certificato per il programma SST

Agevolazioni per la conformità e tutele in caso di verifiche fiscali negli stati interessati

Non certificato per il programma SST

Dati fiscali verificati da fonti attendibili

Dato sconosciuto

Certificazioni di sicurezza a livello aziendale

SOC 2 + ISO

Dato sconosciuto

2. Conformità completa e copertura di tutte le tipologie fiscali

Avalara offre piena visibilità sul processo di conformità con una piattaforma unificata che unisce la registrazione, il calcolo, la presentazione delle dichiarazioni fiscali e la rendicontazione.

Funzionalità

Avalara

Anrok

Automazione delle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte

Gestione dei certificati di esenzione

Migliore: convalida automatizzata, monitoraggio dei rinnovi, campagne e-mail e integrazione con i database statali

Limitata: funzionalità di base; criticità nella gestione delle convalide e delle esenzioni

Dichiarazioni tramite moduli 1099 e W-9

Gestione delle registrazioni e delle licenze

Registrazioni complete + licenze commerciali

Solo gestione delle registrazioni, ma non delle licenze

Gestione delle dichiarazioni IVA

53 paesi supportati

Limitata: copertura IVA ridotta

Gestione della use tax (imposta sull'uso)

Calcolo dei dazi doganali e classificazione dei codici tariffari

Fatturazione elettronica e gestione in tempo reale

Limitata

Codici di trattamento fiscale univoci a livello di prodotto

Oltre 3.000 in tutti i settori

Numero limitato di codici dedicati a SaaS e prodotti digitali

Supporto globale per la conformità

Limitato: principalmente sales tax (imposta sulle vendite negli Stati Uniti) per SaaS e copertura ai fini IVA ridotta

Scalabilità adatta a imprese di qualsiasi dimensione

Dalle piccole e medie imprese fino alle grandi imprese, in ogni settore

Solo per aziende con sistemi SaaS emergenti e di fascia media

3. Semplice integrazione con i sistemi aziendali

Avalara offre ampia connettività e controllo grazie a una delle più estese reti di integrazione del settore, aiutando le aziende a rendere la conformità più semplice senza richiedere sviluppi complessi o configurazioni personalizzate.

Funzionalità

Avalara

Anrok

Piattaforma completa per le conformità

Limitata: solo sistema di fatturazione SaaS

Integrazioni certificate con partner ufficiali

1.400+

Limitata

Integrazioni con sistemi ERP (SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft, ecc.)

Limitate: NetSuite di base; nessun connettore Sage, SAP o Microsoft

Integrazioni con marketplace

Dato sconosciuto

Integrazioni con sistemi POS

Dato sconosciuto

Integrazioni con piattaforme di fatturazione elettronica

Dato sconosciuto

Integrazioni con piattaforme di fatturazione (Stripe, Chargebee, Zuora)

Assistenza clienti

Assistenza reattiva, in tempo reale, con operatori negli Stati Uniti; account manager dedicati

Criticato per un'assistenza lenta e solo via e-mail; nessuna assistenza in tempo reale

4. Potenziata dall'IA agentica

Avalara Agentic Tax and Compliance™ va oltre il semplice supporto nelle attività fiscali: automatizza ed esegue il lavoro operativo, aumentando efficienza e produttività.

Funzionalità

Avalara

Anrok

Automazione fiscale che apprende e si adatta

Informazioni potenziate dall'IA per risposte immediate

Server MCP che automatizzano flussi di lavoro complessi

Regole potenziate dall'IA che riducono lo sforzo manuale

API in linguaggio naturale per semplificare l’integrazione

Onboarding assistito dall’IA per accelerare l'attivazione e la configurazione

Assistenza potenziata dall’IA per risposte più veloci e accurate

Cosa pensano i clienti di Avalara

"Avalara rappresenta una svolta nel settore. Grazie all'ampia gamma di soluzioni offerte da Avalara, le complessità quotidiane della gestione aziendale diventano più semplici, ottimizzate e, soprattutto, gestibili".

  • Jacob Swager
  • Direttore fiscale, Sweetwater
Sweetwater

"Avalara permette di ridurre notevolmente le attività manuali, gli errori e la complessità delle normative specifiche, riducendo al minimo il tempo che i team dedicano alla gestione dei flussi di dati".

  • Ricardo Rodriguez
  • Responsabile imposte indirette, Snowflake
Snowflake logo

"L'integrazione di Avalara AvaTax nel nostro ERP ha rappresentato un cambiamento decisivo: ci consente di accedere con facilità alle informazioni sulla sales tax, garantendo la conformità nelle diverse giurisdizioni con grande efficienza".

  • Andre Johnson
  • Analista aziendale senior, NEFCO
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