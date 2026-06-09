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Funzionalità
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Avalara
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Anrok
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Determinazione delle imposte in tempo reale
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A livello di singolo indirizzo (geocodifica a livello di numero civico)
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Limitata: criticità nella gestione delle giurisdizioni locali
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Contenuto fiscale completo (USA + internazionale)
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Aggiornato regolarmente in oltre 190 paesi
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Limitato: focalizzato su sistemi SaaS/digitali; criticità nell'assistenza per le dichiarazioni IVA con la crescita delle aziende
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Strumenti integrati per la ricerca fiscale
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Infrastruttura sempre attiva, multizona e multicloud
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Oltre 54 miliardi di chiamate API elaborate
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Dato sconosciuto
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Precisione a prova di verifiche fiscali
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Limitata
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Contenuti fiscali verificati da esperti e dall'intelligenza artificiale
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Dati strutturati con intelligenza artificiale, regole verificate da esperti
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Dato sconosciuto
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Scelta dai governi per la gestione dei portali ufficiali delle aliquote fiscali
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Fornitore certificato per il programma SST
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Agevolazioni per la conformità e tutele in caso di verifiche fiscali negli stati interessati
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Non certificato per il programma SST
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Dati fiscali verificati da fonti attendibili
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Dato sconosciuto
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Certificazioni di sicurezza a livello aziendale
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SOC 2 + ISO
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Dato sconosciuto
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Funzionalità
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Avalara
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Anrok
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Automazione delle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte
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Gestione dei certificati di esenzione
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Migliore: convalida automatizzata, monitoraggio dei rinnovi, campagne e-mail e integrazione con i database statali
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Limitata: funzionalità di base; criticità nella gestione delle convalide e delle esenzioni
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Dichiarazioni tramite moduli 1099 e W-9
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Gestione delle registrazioni e delle licenze
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Registrazioni complete + licenze commerciali
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Solo gestione delle registrazioni, ma non delle licenze
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Gestione delle dichiarazioni IVA
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53 paesi supportati
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Limitata: copertura IVA ridotta
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Gestione della use tax (imposta sull'uso)
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Calcolo dei dazi doganali e classificazione dei codici tariffari
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Fatturazione elettronica e gestione in tempo reale
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Limitata
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Codici di trattamento fiscale univoci a livello di prodotto
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Oltre 3.000 in tutti i settori
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Numero limitato di codici dedicati a SaaS e prodotti digitali
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Supporto globale per la conformità
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Limitato: principalmente sales tax (imposta sulle vendite negli Stati Uniti) per SaaS e copertura ai fini IVA ridotta
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Scalabilità adatta a imprese di qualsiasi dimensione
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Dalle piccole e medie imprese fino alle grandi imprese, in ogni settore
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Solo per aziende con sistemi SaaS emergenti e di fascia media
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Funzionalità
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Avalara
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Anrok
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Piattaforma completa per le conformità
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Limitata: solo sistema di fatturazione SaaS
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Integrazioni certificate con partner ufficiali
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1.400+
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Limitata
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Integrazioni con sistemi ERP (SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft, ecc.)
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Limitate: NetSuite di base; nessun connettore Sage, SAP o Microsoft
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Integrazioni con marketplace
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Dato sconosciuto
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Integrazioni con sistemi POS
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Dato sconosciuto
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Integrazioni con piattaforme di fatturazione elettronica
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Dato sconosciuto
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Integrazioni con piattaforme di fatturazione (Stripe, Chargebee, Zuora)
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Assistenza clienti
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Assistenza reattiva, in tempo reale, con operatori negli Stati Uniti; account manager dedicati
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Criticato per un'assistenza lenta e solo via e-mail; nessuna assistenza in tempo reale
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Funzionalità
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Avalara
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Anrok
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Automazione fiscale che apprende e si adatta
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Informazioni potenziate dall'IA per risposte immediate
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Server MCP che automatizzano flussi di lavoro complessi
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Regole potenziate dall'IA che riducono lo sforzo manuale
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API in linguaggio naturale per semplificare l’integrazione
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Onboarding assistito dall’IA per accelerare l'attivazione e la configurazione
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Assistenza potenziata dall’IA per risposte più veloci e accurate