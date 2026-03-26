Troviamo insieme la soluzione alle tue esigenze di conformità fiscale.
* Risultati di uno studio commissionato da Avalara a un'entità composita che utilizza Avalara Tax Research.
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Funzionalità
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Base
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Standard
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Premium
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Norme fiscali, aliquote e normative per tutti i 50 stati USA e Distretto di Columbia
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Sì
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Sì
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Sì
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Avi, l'assistente di ricerca fiscale potenziato dall'IA ti aiuta a rispondere ai quesiti fiscali più rapidamente che mai
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Sì
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Sì
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Sì
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Spiegazioni chiare e semplici delle normative fiscali
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Sì
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Sì
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Sì
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Assistenza per la difesa in occasione di controlli fiscali e richieste da parte dei governi statali e locali**
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Sì
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Sì
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Sì
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Risposte sull'imponibilità basate dalla normativa rivolte sia ai clienti che al team interno
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Sì
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Sì
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Sì
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Tabelle e rappresentazioni grafiche dell'imponibilità facilmente esportabili e condivisibili
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Sì
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Sì
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Sì
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Notifiche e-mail personalizzate per variazioni di leggi e aliquote fiscali, secondo le tue preferenze o giurisdizioni
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Sì
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Sì
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Sì
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Librerie complete e aggiornate per il commercio internazionale e classificazioni HS precise
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Sì
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Sì
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Sì
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Risposte dirette (sì/no) sull'imponibilità
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Sì
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Sì
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Sì
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Un database di domande e risposte ricercabile con oltre 24.000 domande, oltre all'accesso a consulenti fiscali di Avalara per richieste dirette
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Sì (limitato a 6 all'anno)
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Sì
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Sì
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Aliquote fiscali della sales and use tax precise a livello di edificio, in base all'indirizzo
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Sì
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Sì
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Sì
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Cronologia normativa e risposte fiscali.
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Sì
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Sì
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Alberi decisionali sull'imponibilità per spedizioni dirette (drop shipment), appalti pubblici, edilizia e manutenzione software
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Sì
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Sì
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Moduli aggiuntivi disponibili per librerie di risposte fiscali personalizzate, contenuti fiscali globali, per la ristorazione e le telecomunicazioni e aliquote specifiche del settore automotive, carburanti e ristoranti
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Sì
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Sì
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Flessibilità nella creazione e gestione di matrici fiscali su misura per i tuoi prodotti, servizi e sedi aziendali
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Sì
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Matrici fiscali personalizzate sempre aggiornate che riflettono gli aggiornamenti normativi, per restare aggiornato senza interventi manuali
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Sì
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Maggiore precisione per la conformità fiscale nei settori con normativa fiscale non standard (ad esempio telecomunicazioni, edilizia, software)
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Sì
** Soggetto a termini e condizioni