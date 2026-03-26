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Rendi semplice il calcolo delle imposte grazie ai contenuti validati da esperti Avalara e alla ricerca potenziata dall'IA

Ottieni risposte chiare e dirette a domande fiscali complesse con Avalara Tax Research. Ottieni risposte chiare e dirette a domande fiscali complesse con Avalara Tax Research.
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Logo di Avalara con testo nero e due linee diagonali arancioni.
Logo di CVS Pharmacy con un cuore rosso stilizzato.
Logo di Bank of America con testo blu e una bandiera stilizzata rossa e blu.
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Dopo averlo inviato, ecco cosa puoi aspettarti:

 

  • Analizzeremo le tue esigenze aziendali.
  • Uno dei nostri specialisti ti contatterà per valutare una soluzione personalizzata.
  • Otterrai informazioni su come Avalara può aiutarti a semplificare le tue esigenze di conformità.

 

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Come funziona

Ottieni risposte affidabili, rapide e intelligenti ai tuoi quesiti sulla fiscalità con Avi, l'assistente di ricerca di intelligenza artificiale di Avalara.

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Ottieni risposte affidabili, rapide e intelligenti ai tuoi quesiti sulla fiscalità con Avi, l'assistente di ricerca di intelligenza artificiale di Avalara.

VANTAGGI

Analizza normative e regolamenti fiscali in modo più rapido, accurato e affidabile.

Semplifica la ricerca in ambito fiscale

Accedi rapidamente alle normative e alle aliquote imponibili precise e specifiche per stato, a contenuti commerciali per gli scambi transfrontalieri, eliminando la ricerca manuale su più fonti.

Ottieni risposte istantanee

Usa Avi, l'assistente di ricerca fiscale potenziato dall'IA di Avalara per ottenere risposte rapide e semplici corredate dai riferimenti normativi, per risparmiare tempo e prendere le decisioni con maggiore sicurezza.

Aliquote più precise

Calcola le aliquote con straordinaria precisione, mediante dati geografici altamente accurati e la validazione dei confini amministrativi, per evitare costosi errori derivanti da stime basate sui codici postali.

Accedi a contenuti commerciali precisi e affidabili

Semplifica le transazioni internazionali sfruttando contenuti commerciali globali affidabili, analisi di esperti e l'IA, per semplificare la ricerca dei codici tariffari.

Controlla lo storico delle imposte

Verifica le scelte fiscali effettuate in passato, grazie alla cronologia delle aliquote fiscali e gli aggiornamenti normativi, utile per controlli, verifiche fiscali, e per giustificare le classificazioni fiscali applicate in passato.

Riduci il rischio legato alla conformità fiscale

Riduci gli errori e le sanzioni utilizzando linee guida fiscali coerenti, regole di esenzione e strumenti a matrice per classificazioni precise in tutte le giurisdizioni.

Rafforza la conformità fiscale in un panorama normativo in costante cambiamento.

Ricerca intelligente potenziata dall'IA

  • Poni quesiti fiscali in chat per avere risposte immediate
  • Ottieni risposte chiare e complete di riferimenti con collegamenti ai contenuti originali
Testo alternativo: Avi, l'assistente di ricerca fiscale potenziato dall'IA di Avalara, visualizzato su una dashboard con strumenti fiscali e lo sfondo che mostra un tramonto con un'aquila in volo.
Testo alternativo: Avi, l'assistente di ricerca fiscale potenziato dall'IA di Avalara, visualizzato su una dashboard con strumenti fiscali e lo sfondo che mostra un tramonto con un'aquila in volo.

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Contenuti fiscali centralizzati e in tempo reale

  • Accesso alla normativa e alle aliquote fiscali della sales and use tax sempre aggiornate
  • Informazioni complete da tutti i 50 stati USA e dal Distretto di Columbia raccolti in un unico luogo
  • Aggiornamenti ufficiali su aliquote e normative approvate dal governo
Mappa interattiva degli Stati Uniti per la libreria software di Avalara con menu a tendina per la selezione dello stato, legenda per lo stato di accesso ai contenuti e un'aquila in volo sullo sfondo.
Mappa interattiva degli Stati Uniti per la libreria software di Avalara con menu a tendina per la selezione dello stato, legenda per lo stato di accesso ai contenuti e un'aquila in volo sullo sfondo.

Contenuti fiscali centralizzati e in tempo reale

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Progettato a prova di verifica fiscale

  • Segui l'evoluzione delle aliquote e delle normative nel tempo
  • Esporta le risposte e condividile con le parti interessate
  • Difendi le tue decisioni con sicurezza, grazie a informazioni verificabili
Linee guida sull'imponibilità del software fornito come servizio (ASP/SaaS) nel Kentucky, che stabiliscono che è imponibile quando il server si trova al di fuori dello stato, con una cronologia degli aggiornamenti e completo di riferimenti normativi.
Linee guida sull'imponibilità del software fornito come servizio (ASP/SaaS) nel Kentucky, che stabiliscono che è imponibile quando il server si trova al di fuori dello stato, con una cronologia degli aggiornamenti e completo di riferimenti normativi.

Progettato a prova di verifica fiscale

  • Segui l'evoluzione delle aliquote e delle normative nel tempo
  • Esporta le risposte e condividile con le parti interessate
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* Risultati di uno studio commissionato da Avalara a un'entità composita che utilizza Avalara Tax Research.

TABELLA COMPARATIVA DEI PRODOTTI

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Funzionalità
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Norme fiscali, aliquote e normative per tutti i 50 stati USA e Distretto di Columbia
Avi, l'assistente di ricerca fiscale potenziato dall'IA ti aiuta a rispondere ai quesiti fiscali più rapidamente che mai
Spiegazioni chiare e semplici delle normative fiscali
Assistenza per la difesa in occasione di controlli fiscali e richieste da parte dei governi statali e locali**
Risposte sull'imponibilità basate dalla normativa rivolte sia ai clienti che al team interno
Tabelle e rappresentazioni grafiche dell'imponibilità facilmente esportabili e condivisibili
Notifiche e-mail personalizzate per variazioni di leggi e aliquote fiscali, secondo le tue preferenze o giurisdizioni
Librerie complete e aggiornate per il commercio internazionale e classificazioni HS precise
Risposte dirette (sì/no) sull'imponibilità

Un database di domande e risposte ricercabile con oltre 24.000 domande, oltre all'accesso a consulenti fiscali di Avalara per richieste dirette

Sì (limitato a 6 all'anno)

Aliquote fiscali della sales and use tax precise a livello di edificio, in base all'indirizzo
Cronologia normativa e risposte fiscali.
Alberi decisionali sull'imponibilità per spedizioni dirette (drop shipment), appalti pubblici, edilizia e manutenzione software
Moduli aggiuntivi disponibili per librerie di risposte fiscali personalizzate, contenuti fiscali globali, per la ristorazione e le telecomunicazioni e aliquote specifiche del settore automotive, carburanti e ristoranti
Flessibilità nella creazione e gestione di matrici fiscali su misura per i tuoi prodotti, servizi e sedi aziendali
Matrici fiscali personalizzate sempre aggiornate che riflettono gli aggiornamenti normativi, per restare aggiornato senza interventi manuali
Maggiore precisione per la conformità fiscale nei settori con normativa fiscale non standard (ad esempio telecomunicazioni, edilizia, software)

** Soggetto a termini e condizioni

CASI DI SUCCESSO

Leggi cosa dicono i nostri clienti

"La ricerca basata sull'IA in Avalara Tax Research è stata una svolta per me, e ha ridotto i miei tempi di ricerca di oltre l'80%."

 

  • —Dakota Cox,
  • Contabilità fornitori, Averitt Express.

"Lavorare con Avalara è stato fantastico. Ci affidiamo alla loro competenza in molti ambiti, ad esempio utilizziamo Avalara Tax Research per verificare l'imponibilità di un prodotto nelle diverse giurisdizioni. Poter contare sulla loro competenza ci fa risparmiare così tanto tempo, che non so come potremmo fare senza".

  • —Missy Basone
  • CFO, Set Solutions

"Avalara ci ha aiutato a capire cosa dobbiamo e dove lo dobbiamo. La tranquillità di sapere che stiamo gestendo correttamente la sales and use tax è senza pari".

  • —Joe Faust
  • Responsabile commerciale, Electric Motor Supply Company

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Riconoscimenti

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Domande frequenti

Avalara Tax Research è una piattaforma potenziata dall'IA per la ricerca in ambito fiscale per accedere a normative, aliquote e approfondimenti sempre aggiornati sull'imponibilità dei prodotti negli Stati Uniti

Avalara Tax Research può essere utile per tutti, ma è ideale per i professionisti in ambito finanziario e fiscale, tra cui direttori e analisti fiscali, studi contabili, commercialisti, controller, revisori e altri.

I contenuti vengono aggiornati regolarmente con le variazioni approvate dalle autorità, per la massima precisione e conformità.

Sì. Avalara Tax Research è considerato affidabile dai governi statali e locali e utilizza un feedback in tempo reale per fornire dati fiscali storici, riferimenti alla normativa e documentazione completa, semplificando così la gestione delle verifiche fiscali.

Sì. Avalara Tax Research elimina o riduce il bisogno di affidarsi a consulenti esterni, grazie a una guida fiscale verificata da esperti, proposta in un linguaggio chiaro e comprensibile.

Sì. Con un abbonamento ad Avalara Tax Research Standard o Premium, puoi utilizzare la funzione Contatta un consulente fiscale per inviare la tua domanda direttamente ai nostri esperti di ricerca fiscale e ricevere una risposta tempestiva e personalizzata.

No. Avalara Tax Research è uno strumento di ricerca self-service autonomo e basato sul web.

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