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Software automatizzato per la sales and use tax su cloud

Semplifica la conformità fiscale per tutti i settori, i Paesi e i tipi di imposta: riduci l'esposizione alle verifiche fiscali, taglia i costi per la conformità agli obblighi fiscali e aumenta l'efficienza.
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Vedi Avalara AvaTax for Sales and Use Tax in azione con una breve demo gestita in totale autonomia: nessuna proposta commerciale, nessun impegno.
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Vedi Avalara AvaTax for Sales and Use Tax in azione con una breve demo gestita in totale autonomia: nessuna proposta commerciale, nessun impegno.

Software automatizzato per la sales and use tax su cloud

Semplifica la conformità fiscale per tutti i settori, i Paesi e i tipi di imposta: riduci l'esposizione alle verifiche fiscali, taglia i costi per la conformità agli obblighi fiscali e aumenta l'efficienza.
Scelta dalle aziende di tutti i settori
Logo di GoDaddy con testo verde acqua e icona a forma di cuore.
Logo di Dylan's Candy Bar con icone colorate a tema caramelle con un lecca-lecca, un cono gelato, una confezione regalo e un bicchiere da Martini.
Logo di Zillow che raffigura una casa blu e del testo.
Logo di "crocs" verde su sfondo nero.
Logo rosso a forma di scudo con testo bianco "ECA" al centro.
Testo alternativo: "Logo di Moroch con testo nero su sfondo bianco. "

Troviamo insieme la soluzione alle tue esigenze di conformità fiscale.

Compila il modulo informativo per metterti in contatto con uno specialista in soluzioni fiscali Avalara. 

Dopo averlo inviato, ecco cosa puoi aspettarti:

 

  • Analizzeremo le tue esigenze aziendali.

  • Uno dei nostri specialisti ti contatterà per valutare una soluzione personalizzata.

  • Otterrai informazioni su come Avalara può aiutarti a semplificare le tue esigenze di conformità.

 

Contattaci ora. Non vediamo l'ora di conoscerti!

 

Sei già cliente? Richiedi assistenza tecnica.

VIDEO DI PRESENTAZIONE

Avalara AvaTax sfrutta l'automazione per semplificare, velocizzare e rendere più preciso il calcolo delle imposte.

Stacks of yellow papers representing tax categories: Sales, Excise, VAT, and GST Indirect, each with corresponding icons.
Video: Avalara AvaTax calcola l’imposta sulle vendite, l’IVA e la GST in diversi settori, paesi e tipologie fiscali.

VANTAGGI

Gestisci automaticamente la sales and use tax con maggiore precisione, facilità di integrazione e ROI immediato

Riduci il rischio associato alle verifiche fiscali

Riduci gli accantonamenti e l'esposizione alle verifiche fiscali con la nostra soluzione unificata per la sales and use tax che automatizza calcoli, esenzioni e dichiarazioni con un alto livello di precisione.

Risparmia tempo prezioso

Risparmia fino a 34 ore all'anno sulla preparazione alle verifiche fiscali con il sistema di registrazione centralizzato e accurato di AvaTax, che elimina il bisogno di cercare e recuperare i materiali da sistemi diversi.

Migliora la precisione

Gestisci normative fiscali complesse e riduci le operazioni manuali grazie ad AvaTax, che aggiorna automaticamente le oltre 900.000 regole della sales and use tax in oltre 12.000 giurisdizioni USA e 190 Paesi.

Riduci i costi

Risparmia fino a 150.000 dollari all'anno eliminando i costi per consulenti fiscali esterni e riassegnando risorse preziose verso attività che producono reddito.

Lavora senza interruzioni

L'architettura multicloud integrata di Avalara con failover active-active garantisce il calcolo delle imposte 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Proteggi i tuoi dati

La piattaforma globale Avalara AvaTax ha raggiunto la conformità SOC2 di tipo 2 e si impegna a proteggere i tuoi dati e a contribuire a ridurre i rischi potenziali.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Lascia che gli agenti IA facciano il lavoro al posto tuo

Immagina un team di compliance digitale che lavora H24, non è mai stanco ed è sempre aggiornato sulla normativa applicabile in tutte le giurisdizioni.Questa è la conformità agentica in azione.
Scopri di più
Immagine di un robot potenziato dall'IA con il marchio Avalara, circondato da icone che rappresentano fiducia, automazione e tecnologia.
Immagine di un robot potenziato dall'IA con il marchio Avalara, circondato da icone che rappresentano fiducia, automazione e tecnologia.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

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Come funziona

La suite di prodotti Avalara per la sales and use tax

  • Retail
  • Software
  • Produzione
  • Marketplace
  • Studi di contabilità
  • Commercio all'ingrosso e distribuzione
  • Energia
  • Tabacco e sigarette elettroniche
  • Telecomunicazioni
  • Alberghiero e ricettivo
  • Bevande alcoliche e altro
Video: Scopri di più sulle nostre soluzioni cloud per l’imposta sulle vendite e la use tax.

Piattaforma completa per semplificare la conformità alla sales and use tax

Una soluzione cloud per calcolare le aliquote fiscali, compilare le dichiarazioni e gestire i documenti

Avalara AvaTax

  • Calcola la sales and use tax in modo più preciso grazie alla nostra tecnologia geospaziale avanzata (con precisione fino al singolo edificio)
  • Accedi alle aliquote fiscali statali e locali, aggiornate regolarmente in base alle ultime normative, esenzioni e confini territoriali
  • Rileva subito gli errori dei fornitori per evitare pagamenti della sales tax in eccesso o in difetto
  • Crea regole fiscali specifiche e controlla il "nexus" economico in tempo reale
Scopri di più su AvaTax
Video: Calcola le imposte con maggiore precisione in oltre 190 paesi e territori autonomi.

Avalara Returns

  • Automatizza la compilazione delle dichiarazioni della sales and use tax, inclusa la gestione degli avvisi, in più giurisdizioni fiscali
  • Riduci il rischio associato alle verifiche fiscali con dichiarazioni più precise e report completi, per garantire la tua compliance fiscale
  • Taglia i costi per consulenze affidando le dichiarazioni della sales tax ad Avalara
  • Minimizza le interruzioni operative e diminuisci il tempo dedicato alla formazione del personale semplificando i requisiti di presentazione delle dichiarazioni mentre il tuo "nexus" si amplia
Scopri di più sui resi
Video: Avalara Returns automatizza le attività di presentazione delle dichiarazioni che richiedono molto tempo, migliora la precisione e riduce il rischio di audit.

Avalara Exemption Certificate Management

  • Raccogli, verifica e archivia i certificati applicando calcoli in tempo reale sulle transazioni, per offrire un'esperienza migliore ai clienti
  • Gestisci i certificati in formato digitale, con processi di firma, invio ed esportazione ottimizzati per le eventuali verifiche fiscali
  • Verifica assistita dall'IA per risparmiare tempo e risorse e maggiore certezza nella compliance
  • Controlla i certificati in scadenza per gestire e automatizzare i rinnovi in modo proattivo
Scopri di più
Video: Semplifica la gestione dei documenti di conformità automatizzando i tuoi processi con Avalara ECM.

Integrazioni

Connetti i tuoi sistemi aziendali facilmente utilizzando le nostre oltre 1.400 integrazioni con partner ufficiali e una solida API

Logo di Oracle NetSuite.
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Logo di SAP con testo bianco su sfondo triangolare blu.
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Come Avalara può trasformare la gestione fiscale della tua azienda

Problemi di conformità fiscale
Vantaggi quantitativi di Avalara
Vantaggi qualitativi di Avalara

Rischio e preparazione alle verifiche fiscali

*Migliora l'efficienza nella preparazione alle verifiche fiscali fino all'85%, riducendo il tempo impiegato fino a 34 ore

Aumenta la fiducia nella compliance fiscale e riduci gli oneri amministrativi

Aumenta la fiducia nella compliance fiscale e riduci gli oneri amministrativi

Costo elevato

*Taglia i costi per consulenze

Riduci le tue responsabilità in materia sales tax ed espandi la tua attività senza soluzione di continuità in nuove giurisdizioni

Riduci le tue responsabilità in materia sales tax ed espandi la tua attività senza soluzione di continuità in nuove giurisdizioni

Manuale e soggetto a errori

*Riduci il carico di lavoro per la gestione fiscale fino a 510 ore all'anno attraverso processi semplificati

Sposta l'attenzione sulle iniziative aziendali strategiche lasciando ad altri le decisioni fiscali

Sposta l'attenzione sulle iniziative aziendali strategiche lasciando ad altri le decisioni fiscali

Normative fiscali complesse e in continua evoluzione

*Recupera fino a 384 ore all'anno risparmiando fino al 90% del lavoro di ricerca nella normativa fiscale

Utilizza i database di contenuti fiscali sempre aggiornati e le nostre competenze specialistiche, per essere sempre allineato sulle aliquote e le normative in evoluzione

Utilizza i database di contenuti fiscali sempre aggiornati e le nostre competenze specialistiche, per essere sempre allineato sulle aliquote e le normative in evoluzione

Gestione inefficiente dei certificati

*Elimina fino a 416 ore di lavoro all'anno compilando correttamente i certificati di esenzione

Semplifica il processo di verifica delle esenzioni sulle vendite assicurando maggiore conformità

Semplifica il processo di verifica delle esenzioni sulle vendite assicurando maggiore conformità

CASI DI SUCCESSO

Leggi cosa dicono i nostri clienti

"Automatizzare la raccolta e il versamento delle imposte è un vero sollievo. Incredibile!"

"Automatizzare la raccolta e il versamento delle imposte è un vero sollievo. Incredibile!"

The MiiR logo displayed against a blurred background with colorful shelves and plants.
Video: Automatizzando l’imposta sulle vendite con Avalara, MiiR ha risparmiato tempo, ridotto i costi e migliorato l’efficienza operativa.

"Le leggi sulla sales tax cambiano ogni giorno. Cercare di stare al passo con ciò che sta accadendo e allo stesso tempo garantire calcoli corretti, è praticamente impossibile. Avalara si prende carico di questo peso, permettendoci di concentrarci su altre attività e progetti, con la certezza che ai clienti saranno sempre applicate le imposte corrette.

  • — Courtney Sullivan
  • Contabile fiscale, Bottomline Technologies

"Con AvaTax è diventato facilissimo per tutti i reparti gestire la fatturazione senza temere di addebitare imposte sbagliate e senza dover memorizzare una miriade di codici di trattamento fiscale."

 

  • — Becky Wade
  • Contabile, Equipment Corporation of America

"Ora rispondiamo con una tale sicurezza e competenza; gli ispettori sono andati a verificare qualcun altro".

 

  • —Lois Browne
  • Vicepresidente Ufficio finanziario, Dylan's Candy Bar
Visualizza tutte le testimonianze dei clienti

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Avalara Tax Research

Accedi a informazioni fiscali complete e di facile comprensione relative alla tua attività. 
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AvaTax Cross-Border

Calcola o stima in tempo reale i dazi doganali e le tasse all'importazione al momento del pagamento.
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Riconoscimenti

Badge TrustRadius Buyer's Choice 2025.
Badge TrustRadius Top Rated 2023 con cinque stelle.
Icona di TrustRadius con testo blu e icona stilizzata "TR".
Badge G2 Leader Winter 2025.

Domande frequenti

La sales tax viene calcolata al momento dell'acquisto e versata allo stato dal venditore. La use tax a carico del consumatore viene determinata autonomamente dopo l'acquisto, in base a una serie di fattori, e versata allo stato dall'acquirente.

Sì. Avalara AvaTax ha più di 1.400 integrazioni certificate con partner ufficiali e API personalizzate per un'ampia gamma di sistemi di contabilità, ERP, AP, procurement e e-commerce. Questa integrazione consente il calcolo automatico delle imposte all'interno dei flussi di lavoro esistenti, riducendo l'inserimento manuale dei dati e garantendo una conformità fiscale più accurata.

Managed Returns è una soluzione cloud automatizzata per la conformità fiscale, progettata per aiutare le aziende a risparmiare tempo, ridurre i costi e aumentare l'efficienza, semplificando la compilazione, la presentazione, il versamento e la gestione degli avvisi per la sales and use tax, le accise e i tipi di imposta specifici del settore.

Avalara Exemption Certificate Management consolida i certificati cartacei e digitali in un unico archivio di documenti facilmente accessibile. Tutti i certificati da raccogliere per acquisti futuri possono essere gestiti automaticamente al momento dell'acquisto. Inoltre, puoi impostare promemoria per i certificati in scadenza e avviare campagne per la raccolta automatizzata. Questo ti permette di migliorare l'esperienza del cliente e di ridurre il carico di lavoro per i dipendenti.

Avalara Tax Research è un prodotto in abbonamento offerto da Avalara. Sono disponibili abbonamenti ai contenuti sulla sales tax e potenti strumenti di ricerca, adottati da migliaia di aziende e consulenti fiscali per garantire la corretta applicazione delle tasse.

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