Dipende dal Paese in cui fai la richiesta e dal fatto che tu stia utilizzando un intermediario. A partire da agosto 2021, Avalara riceve generalmente i numeri IOSS entro una settimana dall'invio della documentazione completa. Siccome le domande sono in aumento, prevediamo che in futuro potrebbero verificarsi ritardi.
Il tuo numero IOSS non può essere retroattivo quindi non può essere applicato alle spedizioni che hai già effettuato.
La risposta dipende dal modello che si intende adottare. Tradizionalmente si utilizzavano due modelli, ma con l'introduzione dell'IOSS si apre una terza possibilità.
Delivery At Place (DAP): l'IVA non viene addebitata al momento dell'acquisto, ma deve essere pagata dal cliente prima di ricevere la merce.
Delivered Duty Paid (DDP): l'IVA viene applicata al momento dell'acquisto, ma le aziende non sono tenute a mostrare gli addebiti IVA.
Import One-Stop Shop (IOSS): le aziende devono applicare l'IVA e mostrare l'importo riscosso al cliente presso il punto vendita.
Gli intermediari, come Avalara, sono responsabili della dichiarazione e del pagamento dell'IVA nell'ambito di questo regime. L'intermediario è responsabile in solido con l'azienda che si registra al regime IOSS. L'intermediario è tenuto a pagare l'autorità fiscale per conto dell'azienda.
L'intermediario deve essere nominato se l'azienda ha sede al di fuori dell'UE, non dispone di una presenza locale nell'UE e non ha sede in un Paese che abbia un accordo di cooperazione fiscale reciproca.