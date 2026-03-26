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A medium-density geometric background featuring translucent white and blue overlapping triangles arranged in a prism pattern. The design is abstract and modern, creating a light, airy effect suitable for digital or web applications.

Vendi in tutti i 27 paesi dell'UE con una sola dichiarazione IVA mensile

Semplifica la gestione dell'IVA nell'Unione Europea e accedi a un mercato e-commerce da 800 miliardi di dollari.
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Una persona che tiene in mano un documento con diagrammi e grafici colorati e parla al telefono in un ufficio moderno.
Una persona che tiene in mano un documento con diagrammi e grafici colorati e parla al telefono in un ufficio moderno.

Vendi in tutti i 27 paesi dell'UE con una sola dichiarazione IVA mensile

Semplifica la gestione dell'IVA nell'Unione Europea e accedi a un mercato e-commerce da 800 miliardi di dollari.

Ora vendere in Europa è più facile che mai

Si stima che in Europa, la più grande area commerciale al mondo, le vendite online nel 2020 siano state superiori a 800 miliardi di dollari.

Il 1° luglio 2021, l'Unione Europea (UE) ha introdotto il regime Import One-Stop Shop (IOSS). Questo nuovo sistema semplifica gli obblighi di registrazione IVA per la vendita nell'UE, supportando le aziende nella crescita, nel rispetto della conformità e nella protezione della redditività.

 

Con la soluzione IOSS di Avalara, puoi:

 

  • Vendere in tutti i 27 stati membri dell'UE con un'unica registrazione IVA
  • Migliorare il tuo flusso di cassa eliminando i pagamenti dell'IVA all'importazione
  • Migliorare l'esperienza d'acquisto con prezzi chiari e affidabili al momento del checkout
  • Semplificare e velocizzare le operazioni doganali utilizzando il "canale verde"

Scopri il regime IOSS in tre semplici passaggi

Step 1

Registrati

Una volta registrato, riceverai un numero identificativo IOSS univoco da indicare su tutti i pacchi di valore inferiore a 150 euro (circa 176 dollari USA ad agosto 2021) spediti nell'UE.

Step 2

Calcolare l'IVA al momento del pagamento

Nell'ambito del regime IOSS, l'IVA viene riscossa al punto vendita, mentre i dati della fattura vengono trasmessi alla dogana insieme al pacco.

Step 3

Step 3: Presenta le dichiarazioni

Le dichiarazioni IOSS devono essere presentate su base mensile. Le società con sede negli Stati Uniti sono tenute a nominare un intermediario.

I fondamentali del regime IOSS

Il regime IOSS rappresenta una delle modifiche più importanti al sistema IVA dell'UE degli ultimi decenni.

 

  • Il regime si applica alle merci vendute nell'UE con valore totale della spedizione inferiore ai 150 euro
  • L'UE ha rimosso l'esenzione IVA sulle importazioni di valore pari o inferiore ai 22 euro
  • Le aziende che non utilizzano il sistema IOSS dovranno pagare l'IVA all'importazione su tutte le merci vendute nell'UE
Immagine della soluzione IOSS (Import One-Stop Shop) di Avalara visualizzata sullo schermo di un computer, circondata da macchinari e un documento con un segno di spunta.
Immagine della soluzione IOSS (Import One-Stop Shop) di Avalara visualizzata sullo schermo di un computer, circondata da macchinari e un documento con un segno di spunta.

I fondamentali del regime IOSS

Il regime IOSS rappresenta una delle modifiche più importanti al sistema IVA dell'UE degli ultimi decenni.

 

  • Il regime si applica alle merci vendute nell'UE con valore totale della spedizione inferiore ai 150 euro
  • L'UE ha rimosso l'esenzione IVA sulle importazioni di valore pari o inferiore ai 22 euro
  • Le aziende che non utilizzano il sistema IOSS dovranno pagare l'IVA all'importazione su tutte le merci vendute nell'UE

Domande frequenti

Dipende dal Paese in cui fai la richiesta e dal fatto che tu stia utilizzando un intermediario. A partire da agosto 2021, Avalara riceve generalmente i numeri IOSS entro una settimana dall'invio della documentazione completa. Siccome le domande sono in aumento, prevediamo che in futuro potrebbero verificarsi ritardi.

Il tuo numero IOSS non può essere retroattivo quindi non può essere applicato alle spedizioni che hai già effettuato.

No. Il regime IOSS è un regime semplificato opzionale, che consente di spedire in tutti i 27 stati membri dell'UE tramite un'unica registrazione. Puoi continuare a spedire tramite i vecchi modelli DAP e DDP. Se decidi di utilizzare l'IOSS, da quel momento in poi, tutte le transazioni dovranno essere dichiarate tramite il regime IOSS.

La risposta dipende dal modello che si intende adottare. Tradizionalmente si utilizzavano due modelli, ma con l'introduzione dell'IOSS si apre una terza possibilità.

  • Delivery At Place (DAP): l'IVA non viene addebitata al momento dell'acquisto, ma deve essere pagata dal cliente prima di ricevere la merce.

  • Delivered Duty Paid (DDP): l'IVA viene applicata al momento dell'acquisto, ma le aziende non sono tenute a mostrare gli addebiti IVA.

  • Import One-Stop Shop (IOSS): le aziende devono applicare l'IVA e mostrare l'importo riscosso al cliente presso il punto vendita.

Gli intermediari, come Avalara, sono responsabili della dichiarazione e del pagamento dell'IVA nell'ambito di questo regime. L'intermediario è responsabile in solido con l'azienda che si registra al regime IOSS. L'intermediario è tenuto a pagare l'autorità fiscale per conto dell'azienda.

L'intermediario deve essere nominato se l'azienda ha sede al di fuori dell'UE, non dispone di una presenza locale nell'UE e non ha sede in un Paese che abbia un accordo di cooperazione fiscale reciproca.

Sì. Ogni paese ha modalità leggermente diverse per segnalare le merci restituite, ma puoi riportarle sulle dichiarazioni IOSS come una normale reso.

Sei pronto a scoprire cosa può fare Avalara per te?

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