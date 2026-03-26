Gli intermediari, come Avalara, sono responsabili della dichiarazione e del pagamento dell'IVA nell'ambito di questo regime. L'intermediario è responsabile in solido con l'azienda che si registra al regime IOSS. L'intermediario è tenuto a pagare l'autorità fiscale per conto dell'azienda.

L'intermediario deve essere nominato se l'azienda ha sede al di fuori dell'UE, non dispone di una presenza locale nell'UE e non ha sede in un Paese che abbia un accordo di cooperazione fiscale reciproca.