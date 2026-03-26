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Gestione dei certificati di esenzione con approccio AI-first

Avalara Exemption Certificate Management (ECM) automatizza una parte fondamentale del ciclo di conformità, permettendo alle aziende di risparmiare tempo, ridurre i rischi, crescere in modo efficiente e mantenersi pronte per eventuali verifiche fiscali.
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Screenshot della dashboard di Exemptions Compliance Management (ECM) di Avalara con sezioni relative alle attività, agli approfondimenti e ai preferiti, con un pulsante "Fai il tour" e un tooltip che evidenzia la facilità d'uso di ECM.
Vedi Avalara Exemption Certificate Management in azione. Esplora il prodotto in totale autonomia: nessuna proposta commerciale, nessun impegno.
Screenshot della dashboard di Exemptions Compliance Management (ECM) di Avalara con sezioni relative alle attività, agli approfondimenti e ai preferiti, con un pulsante "Fai il tour" e un tooltip che evidenzia la facilità d'uso di ECM.
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Gestione dei certificati di esenzione con approccio AI-first

Avalara Exemption Certificate Management (ECM) automatizza una parte fondamentale del ciclo di conformità, permettendo alle aziende di risparmiare tempo, ridurre i rischi, crescere in modo efficiente e mantenersi pronte per eventuali verifiche fiscali.
Scelta dalle aziende di tutti i settori
Logo di EMSCO con un quadrato rosso e il testo "Electric Motor Supply Company. "
Logo di PXG con ali stilizzate.
"Logo di Set Solutions con un'icona a forma di chiave gialla. "
Logo di FedEx con testo viola e arancione, con una freccia tra la "E" e la "x".
Logo di eBay in lettere colorate.

Troviamo insieme la soluzione alle tue esigenze di conformità fiscale.

Compila il modulo informativo per metterti in contatto con uno specialista in soluzioni fiscali Avalara.

 

Dopo averlo inviato, ecco cosa puoi aspettarti:

 

  • Analizzeremo le tue esigenze aziendali.
  • Uno dei nostri specialisti ti contatterà per valutare una soluzione personalizzata.
  • Otterrai informazioni su come Avalara può aiutarti a semplificare le tue esigenze di conformità.

 

Contattaci ora. Non vediamo l'ora di conoscerti! Sei già cliente? Richiedi assistenza tecnica.

WEBINAR

Total Economic Impact™ di Avalara

Avalara ha incaricato Forrester Consulting di scoprire quale ritorno sull'investimento (ROI) le aziende potrebbero ottenere implementando una soluzione di automazione fiscale.
Promotional image for a webinar titled 'The Total Economic Impact™ of Avalara,' featuring a large microphone graphic and a person using a tablet.
Video: Scopri tutti i modi in cui le aziende possono beneficiare dell’automazione della conformità fiscale con Avalara.

Vantaggi

Una piattaforma integrata per la gestione completa dei certificati di esenzione

Pensato per supportare la crescita e approvato dalle autorità fiscali

ECM gestisce milioni di documenti e si integra perfettamente con le soluzioni di calcolo e per le dichiarazione fiscali di Avalara. Man mano che vengono inviati, i certificati di esenzione sono verificati in tempo reale e riconciliati direttamente all'interno del flusso di lavoro. Ciò semplifica il processo di conformità, permettendo di collegare i dati dei certificati di esenzione alle dichiarazioni automatizzate e di rispettare gli standard imposti dalle autorità fiscali. Di conseguenza, i clienti possono disporre in ogni momento di una documentazione pronta per le eventuali verifiche fiscali e beneficiano di una maggiore precisione nelle dichiarazioni, migliorando così la capacità di difesa e l'affidabilità complessiva.

Si integra con le tue applicazioni aziendali

Ideato per integrarsi praticamente in qualsiasi sistema finanziario, ECM supporta l'automazione immediata dei certificati senza codice personalizzato. Avalara vanta oltre 1.400 integrazioni con partner ufficiali per piattaforme ERP, e-commerce, procurement e POS. Avalara AvaTax si integra anche con i tuoi attuali sistemi e li unifica attraverso un'unica piattaforma per la gestione fiscale e della conformità, potenziata dall'intelligenza artificiale.

Applica il machine learning per ridurre i rischi e massimizzare l'efficienza

ECM utilizza il machine learning per associare i certificati di esenzione agli acquirenti e alle transazioni, riducendo il carico di lavoro manuale e migliorando la precisione. Seleziona automaticamente i moduli obbligatori in base ai dati delle transazioni e della giurisdizione applicabile, per accelerare il processo di conformità. La validazione proattiva contribuisce a evitare criticità prima che si trasformino in rischi, in caso di verifica fiscale.

Più preciso ed efficiente

ECM è alimentato da un motore centralizzato di contenuti normativi che assicura regole e moduli relativi ai certificati sempre aggiornati, conformi alle normative vigenti e pronti per l'automazione. Grazie alla presenza di strumenti predefiniti, inoltre, gli utenti possono richiedere, tracciare e gestire in modo rapido ed efficiente i certificati di esenzione per migliaia di clienti. La combinazione di intelligenza dinamica dei contenuti e automazione consente una raccolta più rapida dei certificati dai clienti e una distribuzione più efficiente ai fornitori.

Prestazioni robuste e affidabili senza i costi e le complessità di una soluzione di tipo enterprise

L'architettura cloud-native di ECM fa parte del modello di distribuzione globale active-active. È progettata per offrire un'elevata disponibilità, ridondanza su scala globale e tempi di risposta immediati. Ha ottenuto la conformità SOC 2 di tipo 2 ed è continuamente monitorata, in modo che le operazioni sui certificati di esenzione siano attive e funzionanti anche in caso di guasti al sistema o picchi di traffico.

Visibilità a prova di verifica fiscale

ECM non si limita a memorizzare i certificati, trasforma la gestione delle esenzioni in una funzione di controllo del rischio in tempo reale. ECM segnala i certificati scaduti, non validi o mancanti ed evidenzia le lacune specifiche in base alla normativa applicabile, permettendo ai team addetti alla conformità fiscale di agire prima che i problemi emergano durante una verifica fiscale. E con dashboard integrate e avvisi configurabili, puoi monitorare l'esposizione per cliente, area geografica o tipo di documento.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Lascia che gli agenti IA facciano il lavoro al posto tuo

Immagina un team di compliance digitale che lavora H24, non è mai stanco ed è sempre aggiornato sulla normativa applicabile in tutte le giurisdizioni. Questa è la conformità agentica in azione.
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Immagine di un robot potenziato dall'IA con il marchio Avalara, circondato da icone che rappresentano fiducia, automazione e tecnologia.
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COME FUNZIONA

I 5 step per la conformità dei certificati di esenzione

  • Aggiungi clienti e certificati grazie alle oltre 1.400 integrazioni con partner ufficiali e una solida API
  • Richiedi i certificati ai clienti tramite e-mail, per posta o raccoglili usando il nostro portale
  • Esamina e convalida automaticamente i certificati
  • Gestisci i certificati in scadenza agendo sulle impostazioni e tramite report automatici
  • Preparati alle verifiche fiscali con report completi e analisi approfondite
Esplora la soluzione in totale autonomia!
"Drag-and-drop interface for uploading a Florida resale certificate PDF."
Video: Semplifica la gestione dei documenti di conformità automatizzando i tuoi processi con Avalara ECM.

La suite ECM offre strumenti avanzati per affrontare le sfide più complesse in molteplici settori

Exemption Certificate Management (ECM) Essentials

Automatizza il processo di raccolta e archiviazione dei certificati di esenzione.
  • Per le PMI con esenzioni fiscali semplici e requisiti di archiviazione e gestione documentale base
  • AvaTax richiesto
Scopri di più

Exemption Certificate Management (ECM) Pro

Automatizza la creazione, la raccolta, l'archiviazione, il recupero e il rinnovo dei certificati di esenzione.
  • Per le PMI che cercano competenze aggiuntive e supporto per l'integrazione
  • Utilizzalo con AvaTax come prodotto autonomo o con motori fiscali di altre marche
Scopri di più

Exemption Certificate Management (ECM) Premium

Tutte le straordinarie funzionalità di ECM Pro oltre a una maggiore configurabilità, per le esigenze specifiche e i processi complessi della tua azienda.
  • Per aziende di grandi dimensioni, che devono gestire un numero illimitato di certificati
  • Utilizzalo con AvaTax come prodotto autonomo o con motori fiscali di altre marche
  • Integrato direttamente con un numero crescente di applicazioni ERP ed e-commerce per una facile gestione dei certificati di esenzione all'interno dell'anagrafica cliente
  • Strumenti per sviluppatori disponibili per chi necessita di integrazioni personalizzate­­­­­­­
Scopri di più
Sfondo geometrico blu con triangoli sovrapposti.

Integrazioni

ECM è compatibile con oltre 35 piattaforme di contabilità ed e-commerce, incluso AvaTax

Logo di Oracle NetSuite.
Logo di Oracle con testo rosso su sfondo bianco.
Logo di SAP Partner su sfondo bianco.
Logo di Intuit QuickBooks con icona "qb" verde.
Logo di Microsoft con quattro quadrati colorati e testo grigio.
Logo di Salesforce a forma di nuvola blu.
Logo di "Woo" viola su sfondo bianco.
Logo di Shopify con un sacchetto verde con una "S" bianca e la parola "shopify" in testo nero.
Logo di Epicor con testo verde acqua su sfondo bianco.
Logo di Avalara rosso con una "A" bianca stilizzata al centro.

Tabella comparativa dei prodotti

Scegli il prodotto giusto per la tua attività

ECM Essentials

ECM Pro

ECM Premium

Applica le esenzioni per i clienti

x

x

x

Digitalizza i certificati

x

x

x

Archivia i certificati come immagini

x (fino a 1.000)

x (illimitato)

x (illimitato)

Cerca e genera report

x

x

x

Raccogli con Avalara CertExpress

x

x

x

Ricerca in linguaggio naturale

x

x

x

Gestisci i rinnovi

x (richieste singole)

x (richieste automatiche)

x (richieste automatiche)

Integrazione con Avalara AvaTax

x

x

x

Disponibile come prodotto autonomo

x

x

Implementazione API estesa

x

x

Convalida dei certificati assistita dall'IA

x

x

Richieste di certificati in blocco

x

x

Verifica del numero di identificazione fiscale statale

x

x

Centro risorse per supporto sulle esenzioni fiscali

x

x

Accesso a Avalara Vendor Exemption Management (a pagamento)

x

x

E-mail e modelli configurabili

x

x (migliorato)

Integrazione e-commerce disponibile

x

x

Integrazione retail disponibile

x

Ruolo utente configurabile/avanzato

x

Opzioni di ricerca avanzate

x

Report configurabili

x

Motivazioni di esenzione configurabili

x

Testimonianze dei clienti

Leggi cosa dicono i nostri clienti

"Poter disporre di un software centralizzato per la gestione dei certificati di esenzione, che ci garantisse l'utilizzo di certificati validi e attivi, è stato per noi fondamentale. Ci ha anche permesso di rafforzare la nostra posizione in caso di verifica fiscale e di ridurre i costi di gestione, grazie all'accesso immediato a tutte le dichiarazioni storiche tramite Avalara, facilmente condivisibili con i revisori".

  • Responsabile fiscale, Software

"Ciò che apprezzo dei prodotti Avalara è l'integrazione, la facilità d'uso e la gestione praticamente senza intervento manuale. Abbiamo iniziato con AvaTax and Returns e abbiamo poi aggiunto Exemption Certificate Management (ECM), perché attualmente gestiamo quasi 25.000 certificati di esenzione. Anche la compilazione delle nostre dichiarazioni fiscali è affidata al team di Avalara. Lo consiglio vivamente!"

  • —Linda Tenda
  • Responsabile pianificazione e amministrazione,FIRST

"Siamo un'azienda di e-commerce in rapida espansione e il nostro 'nexus' economico è passato molto rapidamente da tre stati a oltre 20 stati. Non avremmo potuto gestire le implicazioni fiscali della sales tax di una crescita di queste proporzioni senza Avalara e Exemption Certificate Management!"

  • —Jerez Allen
  • Vicepresidente,The Lab Depot

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Vendor Exemption Management

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Riconoscimenti

Icona di TrustRadius con testo blu e icona stilizzata "TR".
trustradius
trustradius
Logo blu della certificazione AICPA SOC, che indica la conformità agli standard di controllo delle organizzazioni di servizi.

Domande frequenti

Domande frequenti

MCP consente agli utenti di interrogare l'anagrafica e i certificati dei clienti, e di richiedere lo stato direttamente dai sistemi collegati, senza accedere a ECM.

Il nostro agente di intelligenza artificiale scansiona i certificati in arrivo, estrae i dettagli più importanti, verifica la completezza e segnala i problemi, prima che tu decida se salvare automaticamente o rivedere manualmente.

Sì. Avalara Exemption Certificate Management aumenta automaticamente ed efficacemente l'accuratezza della validazione dei tuoi certificati di esenzione.

La richiesta di certificati per acquisti già effettuati richiede molto tempo, è scomoda e può ritardare l'elaborazione degli ordini. Inoltre, potrebbe capitare di applicare un'esenzione fiscale sulla base di un certificato scaduto, non valido o incompleto, il che può esporre la tua azienda a rischi, in caso di verifica fiscale.

Avalara Exemption Certificate Management è progettato per le aziende che gestiscono grandi volumi di certificati di esenzione, dai piccoli produttori alle grandi aziende. Cresce insieme alla tua azienda, adattandosi ai cambiamenti del business.

Avalara Exemption Certificate Management consolida i certificati cartacei e digitali in un unico archivio di documenti facilmente accessibile. Tutti i certificati da raccogliere per acquisti futuri possono essere gestiti automaticamente al momento dell'acquisto. Inoltre, puoi impostare promemoria per i certificati in scadenza e avviare campagne per la raccolta automatizzata. Questo ti permette di migliorare l'esperienza del cliente e di ridurre il carico di lavoro per i dipendenti.

Il compito di stabilire se un cliente è fiscalmente imponibile rientra nel processo di vendita e di fatturazione dei venditori che gestiscono le esenzioni fiscali. Avalara AvaTax e Avalara Exemption Certificate Management collaborano per valutare l'imponibilità di una transazione, verificare se un certificato è in archivio e applicare l'imposta o l'esenzione di conseguenza.

Avalara Exemption Certificate Management fornisce anche informazioni utili alla presentazione delle dichiarazioni e collabora con i prodotti Avalara returns per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni.

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