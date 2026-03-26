Più preciso ed efficiente

ECM è alimentato da un motore centralizzato di contenuti normativi che assicura regole e moduli relativi ai certificati sempre aggiornati, conformi alle normative vigenti e pronti per l'automazione. Grazie alla presenza di strumenti predefiniti, inoltre, gli utenti possono richiedere, tracciare e gestire in modo rapido ed efficiente i certificati di esenzione per migliaia di clienti. La combinazione di intelligenza dinamica dei contenuti e automazione consente una raccolta più rapida dei certificati dai clienti e una distribuzione più efficiente ai fornitori.