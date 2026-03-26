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ECM Essentials
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ECM Pro
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ECM Premium
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Applica le esenzioni per i clienti
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Digitalizza i certificati
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Archivia i certificati come immagini
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x (fino a 1.000)
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x (illimitato)
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x (illimitato)
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Cerca e genera report
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Raccogli con Avalara CertExpress
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Ricerca in linguaggio naturale
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Gestisci i rinnovi
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x (richieste singole)
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x (richieste automatiche)
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x (richieste automatiche)
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Integrazione con Avalara AvaTax
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Disponibile come prodotto autonomo
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Implementazione API estesa
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Convalida dei certificati assistita dall'IA
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Richieste di certificati in blocco
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Verifica del numero di identificazione fiscale statale
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Centro risorse per supporto sulle esenzioni fiscali
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Accesso a Avalara Vendor Exemption Management (a pagamento)
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E-mail e modelli configurabili
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x (migliorato)
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Integrazione e-commerce disponibile
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Integrazione retail disponibile
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Ruolo utente configurabile/avanzato
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Opzioni di ricerca avanzate
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Report configurabili
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Motivazioni di esenzione configurabili
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