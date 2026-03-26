I settori con prodotti complessi e cataloghi estesi trovano vantaggio nell'utilizzo dei servizi di classificazione. Questi settori comprendono il retail (incluso l'e-commerce), l'alimentare, il settore delle bevande, il software, i servizi alle imprese e il settore manifatturiero ed edile, per citarne solo alcuni. Fra le attività potenzialmente interessate vi sono i supermercati, i negozi di alimentari, le ferramenta e le farmacie. A questi si aggiungono le aziende software, i produttori, i fornitori medicali e i fornitori di servizi commerciali.