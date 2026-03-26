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Avalara Tax Code Classification
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Avalara Managed Tariff Code Classification
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Avalara Managed Tax Category Classification
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Descrizione del prodotto
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Per gli utenti di AvaTax con cataloghi prodotti consolidati
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Per i venditori online e le aziende che operano a livello internazionale
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Per le aziende con prodotti complessi e cataloghi soggetti a frequenti aggiornamenti
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Ricerca basata su identificatori universali (es. UPC, GTIN, EAN, ecc.)
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Classificazione codici di trattamento fiscale Avalara
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Classificazione delle categorie fiscali
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Caricamento API
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Formati di input multipli (API, FTP, caricamenti diretti nella UI, ecc.)
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Formati di output configurabili (.csv, Oracle, .xml, webhook, ecc.)
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Reportistica e analisi
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Fino a 1 milione di articoli al mese
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Gestione lavori all'interno dello strumento
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Requisiti normativi specifici per SNAP, WIC, ecc.
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Supporto servizi professionali e mappatura
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Classificazione dei codici HS specifica per Paese
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I codici di trattamento fiscale Avalara servono a riconoscere i tuoi prodotti e a determinare le aliquote fiscali applicabili.
Il Sistema armonizzato, o HS, è formalmente noto come Sistema armonizzato di descrizione e codifica delle merci. È lo standard internazionale per la classificazione dei prodotti commerciali. È stato introdotto nel 1988 ed è gestito dall'Organizzazione mondiale delle dogane (WCO).