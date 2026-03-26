Iniziare
A medium-density geometric background featuring translucent white and blue overlapping triangles arranged in a prism pattern. The design is abstract and modern, creating a light, airy effect suitable for digital or web applications.

Supera la complessità della classificazione degli oggetti con la potenza dell'intelligenza artificiale

Categorizzazione dell'imponibilità rapida e semplice in tutto il catalogo dei prodotti tramite un software avanzato di classificazione dei prodotti
Immagine fiscale
Immagine fiscale

Supera la complessità della classificazione degli oggetti con la potenza dell'intelligenza artificiale

Categorizzazione dell'imponibilità rapida e semplice in tutto il catalogo dei prodotti tramite un software avanzato di classificazione dei prodotti

Troviamo insieme la soluzione alle tue esigenze di conformità fiscale.

Compila il modulo informativo per metterti in contatto con uno specialista in soluzioni fiscali Avalara.

Dopo averlo inviato, ecco cosa puoi aspettarti:

  • Analizzeremo le tue esigenze aziendali.
  • Uno dei nostri specialisti ti contatterà per valutare una soluzione personalizzata.
  • Otterrai informazioni su come Avalara può aiutarti a semplificare le tue esigenze di conformità. 

Contattaci ora. Non vediamo l'ora di conoscerti! Sei già cliente? Richiedi assistenza tecnica.

Semplifica la gestione della classificazione dei prodotti

Il software per la classificazione dei prodotti semplifica l'associazione dei codici di trattamento fiscale nazionali ed esteri

  • La classificazione dei prodotti può richiedere molto tempo e può variare per ogni giurisdizione fiscale.
  • Solo gli Stati Uniti hanno più di 12.000 giurisdizioni fiscali per la sales and use tax.
  • La classificazione diventa ancora più complessa per chi commercia fuori dai propri confini nazionali.
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Semplifica la gestione della classificazione dei prodotti

Il software per la classificazione dei prodotti semplifica l'associazione dei codici di trattamento fiscale nazionali ed esteri

  • La classificazione dei prodotti può richiedere molto tempo e può variare per ogni giurisdizione fiscale.
  • Solo gli Stati Uniti hanno più di 12.000 giurisdizioni fiscali per la sales and use tax.
  • La classificazione diventa ancora più complessa per chi commercia fuori dai propri confini nazionali.

Accelera e semplifica il processo con un software di classificazione automatica dei prodotti

Una piattaforma completa per una soluzione a tutto tondo

Trova gli articoli per il tuo settore

Classifica i prodotti per i settori più complessi, come il retail, l'alimentare, il software, il settore manifatturiero, quello edile e i servizi alle imprese.
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Trova gli articoli per il tuo settore

Classifica i prodotti per i settori più complessi, come il retail, l'alimentare, il software, il settore manifatturiero, quello edile e i servizi alle imprese.

Soluzioni tecnologiche per una rapida classificazione

Classificazione precisa e aggiornata grazie agli algoritmi frutto della collaborazione fra motori di IA, machine learning e know-how umano.
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Soluzioni tecnologiche per una rapida classificazione

Classificazione precisa e aggiornata grazie agli algoritmi frutto della collaborazione fra motori di IA, machine learning e know-how umano.

Applica le imposte in modo più preciso

Migliora l'esperienza del cliente evitando di addebitare importi errati, sia per eccesso che per difetto, a causa di classificazioni non corrette.
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Applica le imposte in modo più preciso

Migliora l'esperienza del cliente evitando di addebitare importi errati, sia per eccesso che per difetto, a causa di classificazioni non corrette.

Semplifica e risparmia tempo

Le funzionalità di caricamento massivo di cataloghi di prodotti e servizi accelerano il processo di classificazione.
Time Stopwatch
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Semplifica e risparmia tempo

Le funzionalità di caricamento massivo di cataloghi di prodotti e servizi accelerano il processo di classificazione.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Lascia che gli agenti IA facciano il lavoro al posto tuo

Immagina un team di compliance digitale che lavora H24, non è mai stanco ed è sempre aggiornato sulla normativa applicabile in tutte le giurisdizioni. Questa è la conformità agentica in azione.
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Immagine di un robot potenziato dall'IA con il marchio Avalara, circondato da icone che rappresentano fiducia, automazione e tecnologia.
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AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

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Immagina un team di compliance digitale che lavora H24, non è mai stanco ed è sempre aggiornato sulla normativa applicabile in tutte le giurisdizioni. Questa è la conformità agentica in azione.

Software per la classificazione dei prodotti per il tuo settore e il tuo catalogo

Avalara Tax Code Classification

Automatizza la classificazione degli articoli con il riconoscimento delle immagini basato sull'intelligenza artificiale

Ora inclusa in Avalara AvaTax, questa funzione ti consente di caricare immagini dei prodotti e ricevere suggerimenti istantanei sui codici di trattamento fiscale Avalara.

IDEALE PER:

Aziende con cataloghi illustrati o descrizioni di prodotti poco chiare. Migliora la precisione e riduce il lavoro manuale nei settori del retail, e-commerce, manifatturiero e commercio all'ingrosso.

  • Utilizza sia le immagini dei prodotti che i dettagli degli articoli per classificare i prodotti in modo più preciso senza costi aggiuntivi.
  • Non sarà più necessario cercare i codici uno per uno. L'intelligenza artificiale analizza le immagini dei prodotti e suggerisce immediatamente i codici di trattamento fiscale, anche quando il testo non è chiaro.
  • Risparmia tempo e migliora l'efficienza. Con l'automazione integrata, elimini il lavoro manuale e i servizi di classificazione forniti da terzi.
Immagine dello schermo di un laptop che mostra l'interfaccia del software fiscale si Avalara con codici a barre e layout di documenti.
Immagine dello schermo di un laptop che mostra l'interfaccia del software fiscale si Avalara con codici a barre e layout di documenti.

Avalara Tax Code Classification

Automatizza la classificazione degli articoli con il riconoscimento delle immagini basato sull'intelligenza artificiale

Ora inclusa in Avalara AvaTax, questa funzione ti consente di caricare immagini dei prodotti e ricevere suggerimenti istantanei sui codici di trattamento fiscale Avalara.

IDEALE PER:

Aziende con cataloghi illustrati o descrizioni di prodotti poco chiare. Migliora la precisione e riduce il lavoro manuale nei settori del retail, e-commerce, manifatturiero e commercio all'ingrosso.

  • Utilizza sia le immagini dei prodotti che i dettagli degli articoli per classificare i prodotti in modo più preciso senza costi aggiuntivi.
  • Non sarà più necessario cercare i codici uno per uno. L'intelligenza artificiale analizza le immagini dei prodotti e suggerisce immediatamente i codici di trattamento fiscale, anche quando il testo non è chiaro.
  • Risparmia tempo e migliora l'efficienza. Con l'automazione integrata, elimini il lavoro manuale e i servizi di classificazione forniti da terzi.

Avalara Tariff Code Classification

Assegna istantaneamente i codici del sistema armonizzato (HS)

IDEALE PER: venditori e-commerce, marketplace, fornitori di servizi logistici terzi e aziende che operano a livello transfrontaliero

  • Avalara Self-Serve Tariff Code Classification è uno strumento intuitivo basato sull'intelligenza artificiale che consente di determinare facilmente i codici e non richiede alcuna esperienza nella classificazione HS.
  • Avalara Managed Tariff Code Classification unisce l'intelligenza artificiale alle competenze umane per assegnare rapidamente codici tariffari coerenti ai prodotti di consumo spediti in oltre 180 Paesi.
  • Avalara Managed Tariff Code Classification Premium, oltre a utilizzare l'intelligenza artificiale e l'esperienza umana per determinare i codici, fornisce le informazioni e le motivazioni utili in caso di controlli doganali.
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Avalara Tariff Code Classification

Assegna istantaneamente i codici del sistema armonizzato (HS)

IDEALE PER: venditori e-commerce, marketplace, fornitori di servizi logistici terzi e aziende che operano a livello transfrontaliero

  • Avalara Self-Serve Tariff Code Classification è uno strumento intuitivo basato sull'intelligenza artificiale che consente di determinare facilmente i codici e non richiede alcuna esperienza nella classificazione HS.
  • Avalara Managed Tariff Code Classification unisce l'intelligenza artificiale alle competenze umane per assegnare rapidamente codici tariffari coerenti ai prodotti di consumo spediti in oltre 180 Paesi.
  • Avalara Managed Tariff Code Classification Premium, oltre a utilizzare l'intelligenza artificiale e l'esperienza umana per determinare i codici, fornisce le informazioni e le motivazioni utili in caso di controlli doganali.

Avalara Managed Tax Category Classification

Sfrutta l'intelligenza artificiale (IA) e i servizi di classificazione assistita con software su cloud

IDEALE PER: aziende con prodotti e servizi complessi che aggiungono spesso nuovi articoli ai loro cataloghi

  • Determina rapidamente e facilmente le categorie fiscali con un motore di classificazione potenziato dall'IA.
  • Per una maggiore precisione, puoi verifica i codici assegnati con consulenti esperti.
  • Utilizzalo come prodotto autonomo o integrato nella tua soluzione di conformità fiscale.
Immagine di un processo di automazione fiscale che mostra un prodotto (t-shirt) elaborato da un sistema con un monitor che mostra la conformità fiscale globale, e come risultato un articolo etichettato.
Immagine di un processo di automazione fiscale che mostra un prodotto (t-shirt) elaborato da un sistema con un monitor che mostra la conformità fiscale globale, e come risultato un articolo etichettato.

Avalara Managed Tax Category Classification

Sfrutta l'intelligenza artificiale (IA) e i servizi di classificazione assistita con software su cloud

IDEALE PER: aziende con prodotti e servizi complessi che aggiungono spesso nuovi articoli ai loro cataloghi

  • Determina rapidamente e facilmente le categorie fiscali con un motore di classificazione potenziato dall'IA.
  • Per una maggiore precisione, puoi verifica i codici assegnati con consulenti esperti.
  • Utilizzalo come prodotto autonomo o integrato nella tua soluzione di conformità fiscale.

Caratteristiche

Trova la soluzione di Classificazione articoli giusta per le tue esigenze

Avalara Tax Code Classification

Avalara Managed Tariff Code Classification

Avalara Managed Tax Category Classification

Descrizione del prodotto

Per gli utenti di AvaTax con cataloghi prodotti consolidati

Per i venditori online e le aziende che operano a livello internazionale

Per le aziende con prodotti complessi e cataloghi soggetti a frequenti aggiornamenti

Ricerca basata su identificatori universali (es. UPC, GTIN, EAN, ecc.)

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Classificazione codici di trattamento fiscale Avalara

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Classificazione delle categorie fiscali

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Caricamento API

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Formati di input multipli (API, FTP, caricamenti diretti nella UI, ecc.)

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Formati di output configurabili (.csv, Oracle, .xml, webhook, ecc.)

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Reportistica e analisi

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Fino a 1 milione di articoli al mese

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Gestione lavori all'interno dello strumento

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Requisiti normativi specifici per SNAP, WIC, ecc.

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Supporto servizi professionali e mappatura

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Classificazione dei codici HS specifica per Paese

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Domande frequenti

I codici di trattamento fiscale Avalara servono a riconoscere i tuoi prodotti e a determinare le aliquote fiscali applicabili.

Il Sistema armonizzato, o HS, è formalmente noto come Sistema armonizzato di descrizione e codifica delle merci. È lo standard internazionale per la classificazione dei prodotti commerciali. È stato introdotto nel 1988 ed è gestito dall'Organizzazione mondiale delle dogane (WCO).

Un codice HS, o codice del Sistema armonizzato, è uno standard a sei cifre per la classificazione dei prodotti commercializzati a livello globale. È utilizzato anche dalle autorità doganali per attribuire i dazi specifici a determinati prodotti.

I settori con prodotti complessi e cataloghi estesi trovano vantaggio nell'utilizzo dei servizi di classificazione. Questi settori comprendono il retail (incluso l'e-commerce), l'alimentare, il settore delle bevande, il software, i servizi alle imprese e il settore manifatturiero ed edile, per citarne solo alcuni. Fra le attività potenzialmente interessate vi sono i supermercati, i negozi di alimentari, le ferramenta e le farmacie. A questi si aggiungono le aziende software, i produttori, i fornitori medicali e i fornitori di servizi commerciali.

Possono incidere sulla imponibilità fattori come il modo in cui l'articolo viene prodotto, dove viene venduto e la modalità di consegna. Inoltre, l'imponibilità di un articolo può variare a seconda della giurisdizione.

Offriamo tre soluzioni per la classificazione dei codici tariffari, per soddisfare le esigenze delle aziende. Il nostro strumento self-service è pensato per i venditori con numero limitato di prodotti o vendite internazionali occasionali, che cercano uno strumento intuitivo per l'assegnazione dei codici HS. Avalara Managed Tariff Code Classification è pensato per le aziende con un catalogo prodotti più esteso o transazioni commerciali internazionali in corso, che desiderano automatizzare una parte maggiore del processo. Avalara Managed Tariff Code Classification Premium è pensato per importatori, agenti doganali e aziende che hanno problemi di compliance più complessi.

Sei pronto a scoprire cosa può fare Avalara per te?

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