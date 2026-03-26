Avalara E‑Invoicing and Live Reporting

Creazione e trasmissione automatizzata delle fatture elettroniche in formati strutturati specifici per ogni diversa normativa

La creazione di fatture, note di credito e altri documenti in formati conformi alle normative nazionali e la loro trasmissione alle piattaforme delle autorità fiscali, consente di rispettare gli obblighi di fatturazione elettronica e di comunicazione in tempo reale, incluse le autorizzazioni preventive e le trasmissione in tempo reale, l'emissione centralizzata di fatture e modelli CTC decentralizzati.