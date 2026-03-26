Avalara E‑Invoicing and Live Reporting

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Caratteristiche
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Descrizioni
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Creazione e trasmissione automatizzata delle fatture elettroniche in formati strutturati specifici per ogni diversa normativa
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La creazione di fatture, note di credito e altri documenti in formati conformi alle normative nazionali e la loro trasmissione alle piattaforme delle autorità fiscali, consente di rispettare gli obblighi di fatturazione elettronica e di comunicazione in tempo reale, incluse le autorizzazioni preventive e le trasmissione in tempo reale, l'emissione centralizzata di fatture e modelli CTC decentralizzati.
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Validazione automatica del contenuto delle fatture
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La pre-validazione del contenuto delle fatture elettroniche, compresi i controlli XSD e Schematron prima dell'invio finale alle piattaforme delle autorità fiscali, contribuisce a ridurre la percentuale di documenti scartati e il rischio di controlli e sanzioni.
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Supporto per la consevazione digitale locale imposta dalle normative e creazione di codici QR e PDF
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Il supporto per i requisiti specifici imposti dalle normative aiuta le aziende a rispettare le specifiche di fatturazione elettronica di ogni singolo paese e a mantenere la conformità alle normative.
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Supporto per le firme digitali
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L'uso della firma digitale permette di garantire l'autenticità e l'integrità delle fatture, a creare fiducia con i partner commerciali e a soddisfare i requisiti per transazioni digitali sicure.
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Ricezione delle fatture elettroniche in formati richiesti dagli specifici requisiti normativi e loro conversione in XML
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La ricezione di fatture elettroniche, note di credito e altri documenti in vari formati e la loro trasformazione in un formato strutturato unificato, consente alle aziende di automatizzare l'elaborazione delle fatture nei conti fornitori sia per le transazioni all'interno del paese, sia per quelle transfrontaliere, per aumentare l'efficienza e ridurre i costi.
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Servizio globale di fatturazione elettronica per più paesi con aggiornamenti ed estensioni automatizzati
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Un servizio centralizzato in grado di adattarsi ai requisiti normativi di diversi Paesi, che permette alle aziende di attivare autonomamente i requisiti e di implementare la fatturazione elettronica a livello globale, anticipando così l'evoluzione della legislazione.
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Attivazione autonoma dei requisiti normativi
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La possibilità di configurare e attivare requisiti normativi aggiuntivi in qualsiasi momento senza l'intervento di uno sviluppatore offre maggiore flessibilità e semplifica la conformità continua, riducendo i costi informatici.
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Portale unico per l’analisi e il monitoraggio delle fatture elettroniche
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Un hub centrale con strumenti di monitoraggio e l'analisi in tempo reale delle fatture offre maggiore visibilità e dati di approfondimento, consentendo una risoluzione dei problemi più rapida ed efficiente.
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Tracciabilità delle fatture in entrata e in uscita
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Un registro completo di tutte le attività relative alle fatture consente di tracciare le modifiche apportate alle fatture in entrata e in uscita, garantendo maggiore conformità, trasparenza e responsabilità.
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Certificazioni rilasciate dalle autorità fiscali nazionali
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Le certificazioni rilasciate dalle autorità fiscali nazionali nei vari paesi assicurano una migliore conformità alle normative nazionali e un'integrazione semplificata con i sistemi statali, permettendo una fatturazione elettronica più conforme in più giurisdizioni.
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Accesso a Peppol e DBNA e selezione delle reti di interscambio nazionali
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L'uso di reti standardizzate per lo scambio dei documenti consente processi di fatturazione elettronica più efficienti, sia a livello nazionale che transnazionale, garantendo una maggiore conformità agli standard nazionali e internazionali.
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Infrastruttura cloud multi-tenant
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L’infrastruttura ad alta disponibilità offre aggiornamenti automatici senza interruzioni e la rettifica automatica delle transazioni in caso di guasto, garantendo la continuità operativa. Questo contribuisce a garantire un funzionamento affidabile e un'elaborazione delle transazioni estremamente accurata, anche in caso di interruzioni impreviste.
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Certificazione ISO 27001
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La certificazione ISO 27001 dimostra l'allineamento di un'azienda alle best practice riconosciute a livello globale per la sicurezza delle informazioni.
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Certificazione SOC 2 Tipo II
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La certificazione SOC 2 Tipo II attesta l’impegno di un’azienda per la sicurezza, la disponibilità e l’integrità dei dati dei clienti e le misure messe in campo per la protezione continua attraverso controlli di sicurezza coerenti monitorati e testati.
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Integrazioni predefinite
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Le integrazioni predefinite con i sistemi aziendali più diffusi, quali Oracle, NetSuite, Workday, SAP e altri, consentono di semplificare i progetti di integrazione, ridurre i costi e accelerare il time-to-value.