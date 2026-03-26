Iniziare
Light blue and white geometric triangular pattern on a white background.

La fatturazione elettronica globale resa semplice. Una sola applicazione. Controllo totale.

Avalara E‑Invoicing and Live Reporting offre, in un'unica API, integrazioni preconfigurate con gli ERP e opzioni di implementazione flessibili per espandere facilmente le tue attività i più paesi, restare conforme ed evitare complessità costose.
Inizia
Grafica promozionale di Avalara che mostra la fatturazione elettronica e i report in tempo reale con un globo, un laptop e una linea di trend al rialzo.
Video: La conformità alla fatturazione elettronica può essere un'attività complessa per le aziende globali. Scopri come semplificarla.

Troviamo insieme la soluzione alle tue esigenze di fatturazione elettronica

Compila il modulo informativo per metterti in contatto con uno specialista Avalara.

 

Dopo averlo inviato, ecco cosa puoi aspettarti:

 

  • Analizzeremo le tue esigenze aziendali.
  • Uno dei nostri specialisti ti contatterà per valutare una soluzione personalizzata.
  • Otterrai informazioni su come Avalara può aiutarti a semplificare le tue esigenze di conformità.

 

Contattaci ora. Non vediamo l'ora di conoscerti!

Sei già cliente? Richiedi assistenza tecnica.
Mettiamoci in contatto

VANTAGGI

Avalara E-Invoicing and Live Reporting ti offre, in un'unica applicazione, conformità fiscale e copertura globale.

Una piattaforma completa per una soluzione di conformità fiscale end-to-end

Un'unica applicazione per tutte le esigenze di fatturazione elettronica

Che si tratti di conformarsi agli obblighi normativi o di interfacciarsi con partner commerciali su reti come Peppol, DBNA e NemHandel, Avalara E-Invoicing and Live Reporting è la soluzione che fa per te.

Implementazioni rapide e scalabili senza ostacoli

Evita lunghi tempi di implementazione grazie a opzioni flessibili: implementazioni autonome, con supporto o tramite partner. Con Avalara hai il controllo totale su installazione e configurazione, così puoi reagire più rapidamente ai requisiti normativi locali.

Una sola integrazione. Copertura globale.

Grazie a un'unica API, alla possibilità di attivare funzionalità e servizi direttamente all'interno del prodotto e alla dashboard centralizzata Avalara, puoi gestire tutti i paesi senza dover ricostruire le integrazioni o duplicare gli interventi.

Integrazione predefinita con i principali sistemi di fatturazione e ERP

Le nostre integrazioni preconfigurate con gli ERP per Oracle, SAP, Microsoft, NetSuite, Workday e altri sistemi più diffusi semplificano la complessità tecnica, permettendoti di andare live più rapidamente. Estraggono i dati necessari dai tuoi sistemi e li adattano agli standard fiscali di ogni Paese.

Prezzi chiari e trasparenti. Zero sorprese.

La struttura tariffaria trasparente di Avalara, basata sulle transazioni, elimina le commissioni nascoste e ti permette di pianificare il budget con sicurezza: nessuna commissione di attivazione e nessun costo aggiuntivo per paese, normativa o entità aziendale. Anche a fronte di un aumento dei paesi che adottano la fatturazione elettronica, pagherai solo in base all'aumento delle transazioni.

Tecnologia integrata per la gestione delle imposte indirette

Con oltre 20 anni di esperienza in materia di conformità fiscale, Avalara ti offre una piattaforma completa per la conformità alla normativa sulle imposte indirette per tutte le tue esigenze: calcolo, reportistica, fatturazione elettronica e dichiarazioni.

Come funziona

Scopri come la soluzione gestisce l'intero processo di conformità all'interno dei tuoi sistemi aziendali.

  • Integra senza problemi Avalara E-Invoicing and Live Reporting nel tuo ERP, e-commerce o in altri sistemi aziendali tramite integrazioni preconfigurate o un'API completa.
  • Utilizza l'interfaccia Avalara per registrare le tue entità sui sistemi di interscambio di fatturazione elettronica o sulle piattaforme delle autorità fiscali e configura i requisiti previsti dalle diverse normative, semplificando così la fatturazione elettronica.
  • Invia i dati di fatturazione dal tuo sistema ad Avalara, che provvederà a convalidarli, convertirli e trasmetterli nei formati richiesti alle piattaforme delle autorità fiscali e ai sistemi di interscambio. Allo stesso modo, Avalara può ricevere le fatture elettroniche in entrata e convertirle in un formato compatibile con il tuo sistema.
Thumbnail image for Avalara's E-Invoicing and Live Reporting live demo, featuring a world map, digital invoice graphics, and a cityscape background with upward trending data charts.
Video: Avalara E-Invoicing and Live Reporting offre un'interfaccia intuitiva per gestire in modo efficiente le tue esigenze di fatturazione elettronica.

Guida e approfondimenti degli esperti

Leader riconosciuto nella tecnologia della conformità in materia di fatturazione elettronica

Scopri perché Avalara è riconosciuta da IDC come leader nel settore delle tecnologie fiscali.
Leggi il report
Testo alternativo: illustrazione che mostra il software fiscale di Avalara basato su cloud che collega un computer ai sistemi internazionali di conformità fiscale, con le bandiere di Messico, Italia e Polonia.
Testo alternativo: illustrazione che mostra il software fiscale di Avalara basato su cloud che collega un computer ai sistemi internazionali di conformità fiscale, con le bandiere di Messico, Italia e Polonia.

Leader riconosciuto nella tecnologia della conformità in materia di fatturazione elettronica

Scopri perché Avalara è riconosciuta da IDC come leader nel settore delle tecnologie fiscali.

Piano strategico (non tattico) per la conformità alla fatturazione elettronica

Avalara aiuta le aziende a pensare in un'ottica di lungo periodo, offrendo una conformità scalabile e centralizzata che supporta processi armonizzati, costi più bassi e una migliore automazione nelle operazioni a livello globale.
Copertina di un eBook di Avalara intitolato "Come implementare con successo una soluzione di fatturazione elettronica", con forme astratte in blu, arancione e giallo.
Copertina di un eBook di Avalara intitolato "Come implementare con successo una soluzione di fatturazione elettronica", con forme astratte in blu, arancione e giallo.

Piano strategico (non tattico) per la conformità alla fatturazione elettronica

Avalara aiuta le aziende a pensare in un'ottica di lungo periodo, offrendo una conformità scalabile e centralizzata che supporta processi armonizzati, costi più bassi e una migliore automazione nelle operazioni a livello globale.
Sfondo geometrico blu con triangoli sovrapposti.

INTEGRAZIONI

Integrazione più veloce con integrazioni preconfigurate per i sistemi IT più comuni

pinterest
pinterest
pinterest
Logo di Oracle NetSuite.
pinterest
pinterest

Caratteristiche

Avalara E‑Invoicing and Live Reporting

Caratteristiche
Descrizioni
Creazione e trasmissione automatizzata delle fatture elettroniche in formati strutturati specifici per ogni diversa normativa
La creazione di fatture, note di credito e altri documenti in formati conformi alle normative nazionali e la loro trasmissione alle piattaforme delle autorità fiscali, consente di rispettare gli obblighi di fatturazione elettronica e di comunicazione in tempo reale, incluse le autorizzazioni preventive e le trasmissione in tempo reale, l'emissione centralizzata di fatture e modelli CTC decentralizzati.
Validazione automatica del contenuto delle fatture
La pre-validazione del contenuto delle fatture elettroniche, compresi i controlli XSD e Schematron prima dell'invio finale alle piattaforme delle autorità fiscali, contribuisce a ridurre la percentuale di documenti scartati e il rischio di controlli e sanzioni.
Supporto per la consevazione digitale locale imposta dalle normative e creazione di codici QR e PDF
Il supporto per i requisiti specifici imposti dalle normative aiuta le aziende a rispettare le specifiche di fatturazione elettronica di ogni singolo paese e a mantenere la conformità alle normative.
Supporto per le firme digitali
L'uso della firma digitale permette di garantire l'autenticità e l'integrità delle fatture, a creare fiducia con i partner commerciali e a soddisfare i requisiti per transazioni digitali sicure.
Ricezione delle fatture elettroniche in formati richiesti dagli specifici requisiti normativi e loro conversione in XML
La ricezione di fatture elettroniche, note di credito e altri documenti in vari formati e la loro trasformazione in un formato strutturato unificato, consente alle aziende di automatizzare l'elaborazione delle fatture nei conti fornitori sia per le transazioni all'interno del paese, sia per quelle transfrontaliere, per aumentare l'efficienza e ridurre i costi.
Servizio globale di fatturazione elettronica per più paesi con aggiornamenti ed estensioni automatizzati
Un servizio centralizzato in grado di adattarsi ai requisiti normativi di diversi Paesi, che permette alle aziende di attivare autonomamente i requisiti e di implementare la fatturazione elettronica a livello globale, anticipando così l'evoluzione della legislazione.
Attivazione autonoma dei requisiti normativi
La possibilità di configurare e attivare requisiti normativi aggiuntivi in qualsiasi momento senza l'intervento di uno sviluppatore offre maggiore flessibilità e semplifica la conformità continua, riducendo i costi informatici.
Portale unico per l’analisi e il monitoraggio delle fatture elettroniche
Un hub centrale con strumenti di monitoraggio e l'analisi in tempo reale delle fatture offre maggiore visibilità e dati di approfondimento, consentendo una risoluzione dei problemi più rapida ed efficiente.
Tracciabilità delle fatture in entrata e in uscita
Un registro completo di tutte le attività relative alle fatture consente di tracciare le modifiche apportate alle fatture in entrata e in uscita, garantendo maggiore conformità, trasparenza e responsabilità.
Certificazioni rilasciate dalle autorità fiscali nazionali
Le certificazioni rilasciate dalle autorità fiscali nazionali nei vari paesi assicurano una migliore conformità alle normative nazionali e un'integrazione semplificata con i sistemi statali, permettendo una fatturazione elettronica più conforme in più giurisdizioni.
Accesso a Peppol e DBNA e selezione delle reti di interscambio nazionali
L'uso di reti standardizzate per lo scambio dei documenti consente processi di fatturazione elettronica più efficienti, sia a livello nazionale che transnazionale, garantendo una maggiore conformità agli standard nazionali e internazionali.
Infrastruttura cloud multi-tenant
L’infrastruttura ad alta disponibilità offre aggiornamenti automatici senza interruzioni e la rettifica automatica delle transazioni in caso di guasto, garantendo la continuità operativa. Questo contribuisce a garantire un funzionamento affidabile e un'elaborazione delle transazioni estremamente accurata, anche in caso di interruzioni impreviste.
Certificazione ISO 27001
La certificazione ISO 27001 dimostra l'allineamento di un'azienda alle best practice riconosciute a livello globale per la sicurezza delle informazioni.
Certificazione SOC 2 Tipo II
La certificazione SOC 2 Tipo II attesta l’impegno di un’azienda per la sicurezza, la disponibilità e l’integrità dei dati dei clienti e le misure messe in campo per la protezione continua attraverso controlli di sicurezza coerenti monitorati e testati.
Integrazioni predefinite
Le integrazioni predefinite con i sistemi aziendali più diffusi, quali Oracle, NetSuite, Workday, SAP e altri, consentono di semplificare i progetti di integrazione, ridurre i costi e accelerare il time-to-value.

Prodotti correlati

Avalara AvaTax

Applica aliquote fiscali più precise e sempre aggiornate in base al luogo, all'imponibilità dei prodotti, alla normativa vigente e altro ancora.
Avalara AvaTax

Avalara Returns

Delega la complessità della compilazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, del versamento IVA e della gestione delle notifiche.
Avalara Returns

Avalara VAT Reporting

Genera dichiarazioni più accurate con oltre 150 controlli dei dati per avere rendicontazioni prive di errori.
Avalara VAT Reporting

Domande frequenti

Avalara E-Invoicing and Live Reporting è una soluzione SaaS per la fatturazione elettronica in grado di semplificare i processi di conformità per le aziende che operano a livello internazionale. Può essere integrata nei sistemi aziendali tramite un'unica interfaccia API (Application Programming Interface) ed è progettata per rispondere all'evoluzione dei requisiti di fatturazione elettronica e di rendicontazione fiscale in tempo reale nei diversi paesi. Ciò consente alle aziende di scambiare fatture elettroniche e di comunicare dati in tempo reale attraverso le piattaforme delle autorità fiscali e le reti di interscambio.

Le integrazioni multipiattaforma possono comportare caratteristiche incoerenti, interfacce utente multiple, integrazioni aggiuntive e una maggiore manutenzione. Ciò rende più difficile scalare, armonizzare o aggiornare i sistemi nei vari paesi.

Avalara E-Invoicing and Live Reporting si integra nei sistemi di gestione delle transazioni aziendali come le piattaforme ERP e di e-commerce e funziona perfettamente in background senza interruzione dei flussi di lavoro degli utenti. Per acquisire informazioni dettagliate sul processo di fatturazione elettronica, gli utenti possono accedere agli strumenti di monitoraggio e analisi attraverso un'interfaccia intuitiva o sfruttare le funzionalità disponibili all'interno delle applicazioni aziendali.

Sì. Ogni cliente Avalara ha accesso ad account sandbox collegati, ove possibile, a sistemi di test statali. È possibile effettuare test, sia prima che dopo il go-live, in modo indipendente e senza costi aggiuntivi.

Il nostro modello di rete aperta consente l'accesso a oltre 2 milioni di partner commerciali e alla maggior parte delle infrastrutture statali, aiutandoti a crescere più velocemente, senza complesse integrazioni né coordinamento a tre parti.

Avalara E-Invoicing and Live Reporting è progettato per soddisfare i requisiti di rendicontazione fiscale nazionale, tra cui la comunicazione in tempo reale, il supporto per i modelli di liquidazione, i modelli di creazione delle fatture centralizzati e altre regole specifiche per paese.

In qualità di fornitore di servizi certificato Peppol Access Point, Avalara offre ai suoi clienti l'accesso alla rete Peppol in Europa, Australia, Nuova Zelanda, Malesia e Giappone. Avalara è anche fornitore certificato per la nuova rete DBNA negli Stati Uniti e ha svolto un ruolo attivo nella trasmissione della prima fattura elettronica su questa rete.

Avalara E-Invoicing and Live Reporting è progettato per soddisfare i requisiti unici di fatturazione elettronica e di rendicontazione in tempo reale in base agli specifici requisiti normativi dei paesi supportati, tra cui il supporto per le firme digitali, i codici QR sulle fatture e la conservazione delle fatture all'interno del paese di emissione.

Sei pronto a scoprire cosa può fare Avalara per te?

Prenota una demo per conoscere la nostra soluzione.
Richiedi una demo