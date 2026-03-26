"Lo strumento Self-Serve Tariff Code Classification ha cambiato l'approccio dei nostri venditori alle spedizioni internazionali. È una soluzione semplice, precisa e conveniente, che ha semplificato i processi, consentendo ai nostri clienti di espandere le loro operazioni senza il timore di complicazioni con le dogane".

—Shea Felix

Vicepresidente, GlobalPost International