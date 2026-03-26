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Semplifica la conformità IVA con la soluzione Avalara VAT Returns and Reporting

Automatizza la presentazione delle dichiarazioni IVA per ottenere risultati più precisi e puntuali. Le nostre soluzioni su cloud semplificano la gestione delle dichiarazioni IVA su scala internazionale.
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Troviamo insieme la soluzione alle tue esigenze di conformità fiscale.

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Dopo averlo inviato, ecco cosa puoi aspettarti:

  • Analizzeremo le tue esigenze aziendali
  • Uno dei nostri specialisti ti contatterà per valutare una soluzione personalizzata.
  • Otterrai informazioni su come Avalara può aiutarti a semplificare le tue esigenze di conformità.

 

Contattaci ora. Non vediamo l'ora di parlare con te! Sei già cliente? Richiedi assistenza tecnica.
Troviamo insieme la soluzione alle tue esigenze di conformità fiscale.

Semplifica la registrazione ai fini IVA a livello internazionale

Managed VAT Reporting comprende la registrazione ai fini IVA in oltre 50 Paesi e ti accompagna passo dopo passo per mantenere precisione e conformità, senza stress.
Immagine di una calcolatrice, una matita e un grafico a barre con simboli a tema fiscale e finanziario che rappresentano soluzioni fiscali aziendali.
Esplora la soluzione con una demo gestita in totale autonomia per scoprire come Avalara rende la registrazione ai fini IVA semplice e affidabile. Nessuna proposta commerciale, nessun impegno.
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Semplifica la registrazione ai fini IVA a livello internazionale

Managed VAT Reporting comprende la registrazione ai fini IVA in oltre 50 Paesi e ti accompagna passo dopo passo per mantenere precisione e conformità, senza stress.

Vantaggi

Risolvi le sfide globali di conformità mentre la tua attività cresce

Automatizza la presentazione delle dichiarazioni IVA per ottenere risultati più precisi e puntuali. Le nostre soluzioni su cloud semplificano la gestione delle dichiarazioni IVA su scala internazionale.

Migliora la precisione

Con più di 150 controlli automatici e registri sempre pronti per un eventuale controllo, Avalara assicura maggiore precisione nelle dichiarazioni IVA e pieno controllo della conformità fiscale.

Presentazione entro i termini

Avalara VAT Reporting si collega ai sistemi contabili più comunemente utilizzati per generare e compilare le dichiarazioni IVA, accelerando il processo di presentazione.

Risparmia tempo e riduci i costi

Con Avalara i registri saranno più aggiornati e precisi, conservati in modo centralizzato, così potrai predisporli rapidamente per le verifiche fiscali ed evitare di rivolgerti a revisori terzi.

Genera dichiarazioni pronte per l'invio

La trasmissione diretta è più semplice grazie ai formati digitali leggibili sia in inglese che nelle lingue locali.

Fai crescere la tua attività con soluzioni scalabili

Espandersi a livello internazionale è più semplice con l'automatizzazione delle dichiarazioni IVA, gli elenchi Intrastat, gli elenchi delle cessioni intracomunitarie, OSS/IOSS, SAF-T e altro in oltre 45 Paesi.

Semplifica le operazioni globali

La gestione centralizzata dell'IVA semplifica il monitoraggio delle vendite, degli acquisti e delle posizioni IVA nelle Americhe, in EMEA e APAC.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Lascia che gli agenti IA facciano il lavoro al posto tuo

Immagina un team di compliance digitale che lavora H24, non è mai stanco ed è sempre aggiornato sulla normativa applicabile in tutte le giurisdizioni.Questa è la conformità agentica in azione.
Scopri di più
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Illustration of an AI robot with Avalara branding, surrounded by icons representing trust, automation, and technology.
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Come funziona

Conformità IVA a tutto tondo su un'unica piattaforma

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Video: semplifica il processo di caricamento dei dati con il nostro strumento di trasformazione e mappatura dei dati
  • Determina in quali Paesi hai obblighi IVA. I requisiti IVA variano in base a cosa vendi e dove lo vendi, a chi vendi e ai canali attraverso i quali vendi. Con Managed VAT Reporting avrai visibilità sui Paesi in cui hai obblighi IVA e sulle attività che potrebbero innescarli.
  • Registrarti per la dichiarazione IVA.Registrati presso le autorità fiscali competenti nei Paesi in cui potresti avere obblighi IVA. Semplifica la conformità UE con Avalara IOSS Registration: una registrazione per gestire l'IVA in tutti i 27 Stati membri dell'UE.Ora, con l'onboarding potenziato dall'IA in Managed VAT Reporting, puoi semplificare la registrazione ai fini IVA validando automaticamente i documenti, precompilando i modelli con i dati aziendali secondo i requisiti delle autorità fiscali e individuando subito eventuali problemi, per registrarti più velocemente ed evitare ritardi.
  • Comprendi l'imponibilità e calcola l'IVA. Applica le aliquote IVA giuste per i tuoi prodotti in ogni Paese. Più di 150 controlli automatici sui dati verificano la logica IVA, la conformità normativa, la presenza di fatture duplicate e la correttezza dei codici di trattamento fiscale.
  • Gestisci le dichiarazioni IVA e mantieni il controllo dei tuoi adempimenti obbligatori. Presenta dichiarazioni IVA più accurate in tutte le giurisdizioni supportate. Consolida i tuoi dati IVA per una supervisione chiara e centralizzata.
Blue geometric background with overlapping triangles.

INTEGRAZIONI

Progettato per i sistemi che usi — oggi e domani

Avalara vanta oltre 1.400 integrazioni certificate con partner ufficiali leader nel settore ERP, piattaforme di e-commerce, punti vendita, marketplace e altri sistemi finanziari.
E con la nostra API aperta, puoi collegarti praticamente a qualsiasi sistema che non disponga già di un’integrazione predefinita. 
Logo di Workday
Logo di Oracle NetSuite
Logo di Shopify
Logo di Microsoft
Logo di SAP
Logo di Oracle
Logo di Sage
Logo di Salesforce
Logo di Adobe Commerce
Logo di Bigcommerce
Logo di Stripe
Logo di Woo

Tabella comparativa dei prodotti

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Dichiarazione IVA (fai da te)
Dichiarazione IVA gestita (lo facciamo noi per te)

A chi si rivolge?

Aziende con team fiscali interni che devono affrontare una crescente complessità negli adempimenti IVA. 

Aziende senza fiscalisti interni che desiderano esternalizzare la conformità IVA per ridurre il carico di lavoro interno.

VAT registrations

Ideale per chi è già registrato ai fini IVA. 

Supporto completo per la registrazione ai fini IVA e la registrazione IOSS in più Paesi.

Automazione

Automatizza la conformità IVA globale per ridurre gli errori e presentare le dichiarazioni entro le scadenze. 

Fornisce una piattaforma self-service per esternalizzare la conformità ai fini IVA, inclusa la gestione dei dati.

Copertura globale

Supportato in 48 Paesi in America, EMEA e APAC.

Supportato in 53 paesi in America, EMEA e APAC.

Gestione dei dati

Supporta API, strumenti di mappatura dei dati e caricamenti manuali per una perfetta integrazione dei dati.

Carica manualmente i dati con supporto per modelli predefiniti.

Controllo degli errori

Oltre 150 controlli automatici per l'identificazione e la correzione precisa degli errori. 

Oltre 150 controlli automatici per l'identificazione e la correzione precisa degli errori.

Reportistica e riconciliazione

Genera report di riconciliazione per allineare le dichiarazioni IVA alla tua contabilità generale. 

Offre gli stessi report di riconciliazione con supporto gestito aggiuntivo.

Presentazione e invio

Invio diretto nei formati richiesti, conforme alla MTD Phase II e ad altre normative. 

Gestisce tutte le dichiarazioni, compresi gli Elenchi riepilogativi delle vendite intracomunitarie e Intrastat.

Supporto

Integrazione con sistemi esistenti e soluzione centralizzata su cloud. 

Supporto completo con un team dedicato che gestisce le tue esigenze di conformità.

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Avalara Content, Data, and Insights

Ottieni contenuti, dati e approfondimenti completi per crescere in modo sicuro e conforme.
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Avalara Returns

Delega la complessità della compilazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, del versamento IVA e della gestione delle notifiche.
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Riconoscimenti

Alt-text: "G2 Leader badge for Mid-Market, Winter 2025."
A digital badge displaying the G2 Leader accolade for Winter 2025.
A digital badge from G2 displaying the text 'Users Love Us' on a white shield background, signifying positive user recognition or an award.

Domande frequenti

In Managed VAT Reporting abbiamo introdotto l'analisi dei documenti potenziata dall'intelligenza artificiale per semplificare la registrazione ai fini IVA. Questo strumento verifica automaticamente i documenti caricati, segnala le informazioni mancanti o incomplete e riduce i tempi di onboarding.

In Managed VAT Reporting abbiamo introdotto l'analisi dei documenti potenziata dall'intelligenza artificiale per semplificare la registrazione ai fini IVA. Questo strumento verifica automaticamente i documenti caricati, segnala le informazioni mancanti o incomplete e riduce i tempi di onboarding. 

Fra le principali caratteristiche da considerare ci sono l'estrazione automatica dei dati, l'integrazione con i sistemi esistenti, la conformità alle normative IVA globali e funzionalità avanzate di gestione.

 

 

Fra le principali caratteristiche da considerare ci sono l'estrazione automatica dei dati, l'integrazione con i sistemi esistenti, la conformità alle normative IVA globali e funzionalità avanzate di gestione.

VAT Reporting automatizza l'estrazione dei dati, la loro validazione e l'invio delle dichiarazioni IVA. Inoltre offre report dettagliati e una preparazione completa in caso di verifica.

 

 

VAT Reporting automatizza l'estrazione dei dati, la loro validazione e l'invio delle dichiarazioni IVA. Inoltre offre report dettagliati e una preparazione completa in caso di verifica.

VAT Reporting si integra perfettamente con i comuni sistemi ERP e contabili, semplificando il caricamento e il consolidamento dei dati.

 

 

VAT Reporting si integra perfettamente con i comuni sistemi ERP e contabili, semplificando il caricamento e il consolidamento dei dati.

Avalara VAT Reporting centralizza i dati relativi all'IVA, fornisce audit trail dettagliati ed evidenzia potenziali discrepanze, in modo che le aziende siano più pronte le verifiche fiscali.

 

 

Avalara VAT Reporting centralizza i dati relativi all'IVA, fornisce audit trail dettagliati ed evidenzia potenziali discrepanze, in modo che le aziende siano più pronte le verifiche fiscali.

Sì. AvaTax Extractor di Avalara ora si integra direttamente in Managed VAT Reporting, automatizzando l'importazione dei dati di calcolo dell'IVA, inizialmente per servizi digitali e con ulteriori scenari in arrivo. Questa integrazione elimina caricamenti manuali e fogli di calcolo, permettendo di compilare la dichiarazioni IVA in meno tempo e in modo più preciso. Managed VAT Reporting è la soluzione completamente gestita di Avalara per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni IVA, per essere conformi in tutte le giurisdizioni con il minimo sforzo.

 

 

Sì. AvaTax Extractor di Avalara ora si integra direttamente in Managed VAT Reporting, automatizzando l'importazione dei dati di calcolo dell'IVA, inizialmente per servizi digitali e con ulteriori scenari in arrivo. Questa integrazione elimina caricamenti manuali e fogli di calcolo, permettendo di compilare la dichiarazioni IVA in meno tempo e in modo più preciso. Managed VAT Reporting è la soluzione completamente gestita di Avalara per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni IVA, per essere conformi in tutte le giurisdizioni con il minimo sforzo.

Making Tax Digital è un'iniziativa del governo del Regno Unito volta a rendere più facile per le aziende conservare i propri registri fiscali in formato digitale e presentare le dichiarazioni IVA online. Avalara aiuta le aziende a ridurre il rischio di errori, a presentare le dichiarazioni in tempo e a essere conformi con la normativa MTD.

 

 

Making Tax Digital è un'iniziativa del governo del Regno Unito volta a rendere più facile per le aziende conservare i propri registri fiscali in formato digitale e presentare le dichiarazioni IVA online. Avalara aiuta le aziende a ridurre il rischio di errori, a presentare le dichiarazioni in tempo e a essere conformi con la normativa MTD.

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