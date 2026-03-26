Sì. AvaTax Extractor di Avalara ora si integra direttamente in Managed VAT Reporting, automatizzando l'importazione dei dati di calcolo dell'IVA, inizialmente per servizi digitali e con ulteriori scenari in arrivo. Questa integrazione elimina caricamenti manuali e fogli di calcolo, permettendo di compilare la dichiarazioni IVA in meno tempo e in modo più preciso. Managed VAT Reporting è la soluzione completamente gestita di Avalara per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni IVA, per essere conformi in tutte le giurisdizioni con il minimo sforzo.

Sì. AvaTax Extractor di Avalara ora si integra direttamente in Managed VAT Reporting, automatizzando l'importazione dei dati di calcolo dell'IVA, inizialmente per servizi digitali e con ulteriori scenari in arrivo. Questa integrazione elimina caricamenti manuali e fogli di calcolo, permettendo di compilare la dichiarazioni IVA in meno tempo e in modo più preciso. Managed VAT Reporting è la soluzione completamente gestita di Avalara per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni IVA, per essere conformi in tutte le giurisdizioni con il minimo sforzo.