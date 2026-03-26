Scelta dalle aziende di tutti i settori
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Aspect
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Dichiarazione IVA (fai da te)
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Dichiarazione IVA gestita (lo facciamo noi per te)
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A chi si rivolge?
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Aziende con team fiscali interni che devono affrontare una crescente complessità negli adempimenti IVA.
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Aziende senza fiscalisti interni che desiderano esternalizzare la conformità IVA per ridurre il carico di lavoro interno.
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VAT registrations
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Ideale per chi è già registrato ai fini IVA.
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Supporto completo per la registrazione ai fini IVA e la registrazione IOSS in più Paesi.
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Automazione
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Automatizza la conformità IVA globale per ridurre gli errori e presentare le dichiarazioni entro le scadenze.
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Fornisce una piattaforma self-service per esternalizzare la conformità ai fini IVA, inclusa la gestione dei dati.
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Copertura globale
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Supportato in 48 Paesi in America, EMEA e APAC.
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Supportato in 53 paesi in America, EMEA e APAC.
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Gestione dei dati
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Supporta API, strumenti di mappatura dei dati e caricamenti manuali per una perfetta integrazione dei dati.
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Carica manualmente i dati con supporto per modelli predefiniti.
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Controllo degli errori
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Oltre 150 controlli automatici per l'identificazione e la correzione precisa degli errori.
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Oltre 150 controlli automatici per l'identificazione e la correzione precisa degli errori.
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Reportistica e riconciliazione
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Genera report di riconciliazione per allineare le dichiarazioni IVA alla tua contabilità generale.
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Offre gli stessi report di riconciliazione con supporto gestito aggiuntivo.
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Presentazione e invio
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Invio diretto nei formati richiesti, conforme alla MTD Phase II e ad altre normative.
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Gestisce tutte le dichiarazioni, compresi gli Elenchi riepilogativi delle vendite intracomunitarie e Intrastat.
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Supporto
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Integrazione con sistemi esistenti e soluzione centralizzata su cloud.
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Supporto completo con un team dedicato che gestisce le tue esigenze di conformità.
In Managed VAT Reporting abbiamo introdotto l'analisi dei documenti potenziata dall'intelligenza artificiale per semplificare la registrazione ai fini IVA. Questo strumento verifica automaticamente i documenti caricati, segnala le informazioni mancanti o incomplete e riduce i tempi di onboarding.
In Managed VAT Reporting abbiamo introdotto l'analisi dei documenti potenziata dall'intelligenza artificiale per semplificare la registrazione ai fini IVA. Questo strumento verifica automaticamente i documenti caricati, segnala le informazioni mancanti o incomplete e riduce i tempi di onboarding.
Fra le principali caratteristiche da considerare ci sono l'estrazione automatica dei dati, l'integrazione con i sistemi esistenti, la conformità alle normative IVA globali e funzionalità avanzate di gestione.
Fra le principali caratteristiche da considerare ci sono l'estrazione automatica dei dati, l'integrazione con i sistemi esistenti, la conformità alle normative IVA globali e funzionalità avanzate di gestione.
VAT Reporting automatizza l'estrazione dei dati, la loro validazione e l'invio delle dichiarazioni IVA. Inoltre offre report dettagliati e una preparazione completa in caso di verifica.
VAT Reporting automatizza l'estrazione dei dati, la loro validazione e l'invio delle dichiarazioni IVA. Inoltre offre report dettagliati e una preparazione completa in caso di verifica.
VAT Reporting si integra perfettamente con i comuni sistemi ERP e contabili, semplificando il caricamento e il consolidamento dei dati.
VAT Reporting si integra perfettamente con i comuni sistemi ERP e contabili, semplificando il caricamento e il consolidamento dei dati.
Avalara VAT Reporting centralizza i dati relativi all'IVA, fornisce audit trail dettagliati ed evidenzia potenziali discrepanze, in modo che le aziende siano più pronte le verifiche fiscali.
Avalara VAT Reporting centralizza i dati relativi all'IVA, fornisce audit trail dettagliati ed evidenzia potenziali discrepanze, in modo che le aziende siano più pronte le verifiche fiscali.
Sì. AvaTax Extractor di Avalara ora si integra direttamente in Managed VAT Reporting, automatizzando l'importazione dei dati di calcolo dell'IVA, inizialmente per servizi digitali e con ulteriori scenari in arrivo. Questa integrazione elimina caricamenti manuali e fogli di calcolo, permettendo di compilare la dichiarazioni IVA in meno tempo e in modo più preciso. Managed VAT Reporting è la soluzione completamente gestita di Avalara per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni IVA, per essere conformi in tutte le giurisdizioni con il minimo sforzo.
Sì. AvaTax Extractor di Avalara ora si integra direttamente in Managed VAT Reporting, automatizzando l'importazione dei dati di calcolo dell'IVA, inizialmente per servizi digitali e con ulteriori scenari in arrivo. Questa integrazione elimina caricamenti manuali e fogli di calcolo, permettendo di compilare la dichiarazioni IVA in meno tempo e in modo più preciso. Managed VAT Reporting è la soluzione completamente gestita di Avalara per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni IVA, per essere conformi in tutte le giurisdizioni con il minimo sforzo.
Making Tax Digital è un'iniziativa del governo del Regno Unito volta a rendere più facile per le aziende conservare i propri registri fiscali in formato digitale e presentare le dichiarazioni IVA online. Avalara aiuta le aziende a ridurre il rischio di errori, a presentare le dichiarazioni in tempo e a essere conformi con la normativa MTD.
Making Tax Digital è un'iniziativa del governo del Regno Unito volta a rendere più facile per le aziende conservare i propri registri fiscali in formato digitale e presentare le dichiarazioni IVA online. Avalara aiuta le aziende a ridurre il rischio di errori, a presentare le dichiarazioni in tempo e a essere conformi con la normativa MTD.