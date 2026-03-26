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Il programma di sales tax semplificata (Streamlined Sales Tax - SST) può aiutarti a mantenere la compliance fiscale facendoti risparmiare tempo e denaro

In 25 stati USA i venditori idonei possono beneficiare dei contributi statali per l'utilizzo di Avalara nella gestione della sales tax
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Scritta bianca "SST" su sfondo arancione, che rappresenta la sales tax semplificata (SST).
Video: SST è un programma gestito dagli stati progettato per semplificare e ridurre i costi della conformità all’imposta sulle vendite.

Scelta dalle aziende di tutti i settori
Logo di Aseptico con motivo a spirale blu.
Logo di Birkenstock in grassetto blu su sfondo bianco.
Logo di Poshmark con una "P" stilizzata e il nome del marchio in grassetto.
Logo di "IL MAKIAGE New York" con testo nero su sfondo bianco. "
"Logo di boohoo con testo nero su sfondo bianco."
"Logo di SimpliSafe con 'Simpli' in blu marino e 'Safe' in arancione."

Troviamo insieme la soluzione alle tue esigenze di conformità fiscale.

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Dopo averlo inviato, ecco cosa puoi aspettarti:

 

  • Analizzeremo le tue esigenze aziendali.
  • Uno dei nostri specialisti ti contatterà per valutare una soluzione personalizzata.
  • Otterrai informazioni su come Avalara può aiutarti a semplificare le tue esigenze di conformità.

 

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Vantaggi

Semplifica la conformità alla sales tax con il programma SST

Risparmia tempo negli stati che hanno adottato il programma SST

Semplifica le dichiarazioni fiscali e i pagamenti utilizzando un unico codice identificativo e ottimizza il processo di conformità fiscale con la gestione degli avvisi e l'assistenza in fase di configurazione.

Risparmia con i servizi gratuiti

Utilizza servizi di conformità gratuiti come il calcolo della sales tax, la registrazione ai fini della sales tax per i venditori da remoto, l'elaborazione dei certificati di esenzione e la compilazione delle dichiarazioni, la presentazione e i versamenti.

Mantieni la conformità fiscale per evitare il rischio legato alle verifiche fiscali

Accedi a informazioni aggiornate sulle aliquote fiscali, i confini territoriali e i codici di trattamento fiscale, a moduli di dichiarazione standard e assistenza durante le verifiche fiscali.

COME FUNZIONA

Il programma di sales tax semplificata (SST) copre i costi della conformità fiscale per le aziende che soddisfano i requisiti

  • L'obiettivo del programma SST è semplificare la riscossione e l'amministrazione della sales and use tax per i retailer e gli stati, in particolare per le aziende che vendono in diversi stati.
  • La nostra soluzione certificata è facile da usare e ti aiuta ad adeguarti alle normative e ai regolamenti in materia di sales tax, sia a livello statale che locale, in continua evoluzione.
  • In 25 stati, i venditori che rispondono a determinati requisiti possono beneficiare della copertura dei costi per l'utilizzo di Avalara come soluzione completa per il calcolo della sales tax, la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni, i versamenti e la protezione in casi di verifica fiscale.
Video: Scopri di più sul programma SST e verifica se è adatto alla tua azienda.

Come posso partecipare al programma SST?

Per partecipare al progetto Streamlined Sales Tax come venditore da remoto, la tua azienda deve aver soddisfatto tutti i seguenti requisiti nei 12 mesi precedenti la data di registrazione in ogni stato:

Come posso partecipare al programma SST?

Per partecipare al progetto Streamlined Sales Tax come venditore da remoto, la tua azienda deve aver soddisfatto tutti i seguenti requisiti nei 12 mesi precedenti la data di registrazione in ogni stato:
  • Non avere avuto una sede fissa delle attività per più di 30 giorni nello stato aderente
  • Possedere beni di valore inferiore ai 50.000 dollari nello stato aderente
  • Percepire una retribuzione inferiore ai 50.000 dollari nello stato aderente
  • Possedere beni o percepire una retribuzione inferiore al 25% del totale nello stato aderente

Stati aderenti

Molti stati USA rimborsano alle aziende che rispondono ai requisiti il costo per l'acquisto di soluzioni fiscali per la sales tax.

 

Gli stati in cui la tua azienda ha obblighi fiscali, ma non una presenza fisica, possono rimborsare i costi per l'utilizzo di una soluzione di conformità fiscale come Avalara.

 

Stati aderenti al programma SST

 

Arkansas                North Dakota    
Georgia                  Ohio
Indiana                   Oklahoma
Iowa                        Pennsylvania
Kansas                    Rhode Island
Kentucky                South Dakota
Michigan                Tennessee
Minnesota              Utah
Nebraska                Vermont
Nevada                   Washington
New Jersey            West Virginia
North Carolina      Wisconsin
Wyoming

 

*La Pennsylvania gestisce in modo indipendente un programma statale simile a SST. Anche Avalara è orgogliosa di collaborare con questo programma.
Mappa degli Stati Uniti suddivisi in base alla partecipazione alla sales tax: arancione per gli stati aderenti, verde acqua per gli stati che utilizzano Avalara come Certified Service Provider (CSP), blu per gli stati senza sales tax e grigio per gli stati non aderenti.
Mappa degli Stati Uniti suddivisi in base alla partecipazione alla sales tax: arancione per gli stati aderenti, verde acqua per gli stati che utilizzano Avalara come Certified Service Provider (CSP), blu per gli stati senza sales tax e grigio per gli stati non aderenti.

Stati aderenti

Molti stati USA rimborsano alle aziende che rispondono ai requisiti il costo per l'acquisto di soluzioni fiscali per la sales tax.

 

Gli stati in cui la tua azienda ha obblighi fiscali, ma non una presenza fisica, possono rimborsare i costi per l'utilizzo di una soluzione di conformità fiscale come Avalara.

 

Stati aderenti al programma SST

 

Arkansas                North Dakota    
Georgia                  Ohio
Indiana                   Oklahoma
Iowa                        Pennsylvania
Kansas                    Rhode Island
Kentucky                South Dakota
Michigan                Tennessee
Minnesota              Utah
Nebraska                Vermont
Nevada                   Washington
New Jersey            West Virginia
North Carolina      Wisconsin
Wyoming

 

*La Pennsylvania gestisce in modo indipendente un programma statale simile a SST. Anche Avalara è orgogliosa di collaborare con questo programma.
Sfondo blu con motivi geometrici triangolari sovrapposti.

Integrazioni

Avalara funziona con molti dei sistemi gestionali che già utilizzi

Logo di Avalara rosso con una "A" bianca stilizzata al centro.
Logo di Shopify Plus con sacchetto e testo stilizzato.
Logo di Stripe con testo viola su sfondo bianco.
Logo di Wix su sfondo bianco.
Logo di WooCommerce in un fumetto viola.
Logo di Xero, con testo bianco su sfondo circolare blu.

CASI DI SUCCESSO

Leggi cosa dicono i nostri clienti

"Se non ci fosse il programma SST, pagherei Avalara per gestire le transazioni e le dichiarazioni. È incredibile quante aziende non ne capiscano i benefici".

  • Paul Jackson,
  • CFO, Aseptico

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Domande frequenti

In che modo Avalara for Stripe si differenzia dalle altre soluzioni di conformità fiscale?

 

Con Avalara for Stripe puoi collegarti a una piattaforma globale di compliance, per automatizzare e gestire tutto il tuo processo di conformità. L'integrazione con Stripe permette ad AvaTax, una soluzione avanzata con funzionalità di geolocalizzazione e verifica degli indirizzi, di calcolare la sales tax molto precisamente, fino all'indirizzo specifico, tenendo conto delle diverse giurisdizioni fiscali accorpate sotto lo stesso codice postale, livelli fiscali complessi e altro ancora. Se devi calcolare le imposte sulle transazioni internazionali, AvaTax offre opzioni anche per questo. Avalara dispone anche di soluzioni per compilare e presentare le dichiarazioni, gestire facilmente i certificati di esenzione su cloud e implementare la fatturazione elettronica e la reportistica in tempo reale. 

Per partecipare al programma SST, la tua azienda deve aver soddisfatto tutti i seguenti requisiti nei 12 mesi precedente la data di registrazione all'SST di ogni stato:

  • Non avere avuto una sede fissa delle attività per più di 30 giorni nello stato aderente
  • Possedere beni di valore inferiore ai 50.000 dollari nello stato aderente
  • Percepire una retribuzione inferiore ai 50.000 dollari nello stato aderente
  • Possedere beni o percepire una retribuzione inferiore al 25% del totale nello stato aderente

No. Attualmente sono 25 gli stati che partecipano al programma Streamlined Sales Tax o che offrono un programma simile.

No. Serve solo un modulo per registrarsi in tutti gli stati partecipanti al programma SST. Puoi scegliere gli stati in cui desideri registrarti, anche se il consiglio di Avalara è di registrarsi in tutti gli stati disponibili.

Sì. Avalara è lieta di aiutare le aziende che possiedono i requisiti per partecipare al programma SST a registrarsi gratuitamente in tutti gli stati aderenti quando si iscrivono al programma utilizzando Avalara AvaTax.

Sì. Se sei già registrato in uno stato aderente o ti sei registrato in precedenza, ciò non influirà sulle tue qualifiche SST.

Sì. Anche se uno stato non aderente non coprirà i costi, puoi comunque sfruttare Avalara come soluzione conveniente per la conformità alla sales tax.

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