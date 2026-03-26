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In che modo Avalara for Stripe si differenzia dalle altre soluzioni di conformità fiscale?
Con Avalara for Stripe puoi collegarti a una piattaforma globale di compliance, per automatizzare e gestire tutto il tuo processo di conformità. L'integrazione con Stripe permette ad AvaTax, una soluzione avanzata con funzionalità di geolocalizzazione e verifica degli indirizzi, di calcolare la sales tax molto precisamente, fino all'indirizzo specifico, tenendo conto delle diverse giurisdizioni fiscali accorpate sotto lo stesso codice postale, livelli fiscali complessi e altro ancora. Se devi calcolare le imposte sulle transazioni internazionali, AvaTax offre opzioni anche per questo. Avalara dispone anche di soluzioni per compilare e presentare le dichiarazioni, gestire facilmente i certificati di esenzione su cloud e implementare la fatturazione elettronica e la reportistica in tempo reale.
Per partecipare al programma SST, la tua azienda deve aver soddisfatto tutti i seguenti requisiti nei 12 mesi precedente la data di registrazione all'SST di ogni stato:
- Non avere avuto una sede fissa delle attività per più di 30 giorni nello stato aderente
- Possedere beni di valore inferiore ai 50.000 dollari nello stato aderente
- Percepire una retribuzione inferiore ai 50.000 dollari nello stato aderente
- Possedere beni o percepire una retribuzione inferiore al 25% del totale nello stato aderente
No. Attualmente sono 25 gli stati che partecipano al programma Streamlined Sales Tax o che offrono un programma simile.
No. Serve solo un modulo per registrarsi in tutti gli stati partecipanti al programma SST. Puoi scegliere gli stati in cui desideri registrarti, anche se il consiglio di Avalara è di registrarsi in tutti gli stati disponibili.
Sì. Avalara è lieta di aiutare le aziende che possiedono i requisiti per partecipare al programma SST a registrarsi gratuitamente in tutti gli stati aderenti quando si iscrivono al programma utilizzando Avalara AvaTax.
Sì. Se sei già registrato in uno stato aderente o ti sei registrato in precedenza, ciò non influirà sulle tue qualifiche SST.
Sì. Anche se uno stato non aderente non coprirà i costi, puoi comunque sfruttare Avalara come soluzione conveniente per la conformità alla sales tax.