In che modo Avalara for Stripe si differenzia dalle altre soluzioni di conformità fiscale?

Con Avalara for Stripe puoi collegarti a una piattaforma globale di compliance, per automatizzare e gestire tutto il tuo processo di conformità. L'integrazione con Stripe permette ad AvaTax, una soluzione avanzata con funzionalità di geolocalizzazione e verifica degli indirizzi, di calcolare la sales tax molto precisamente, fino all'indirizzo specifico, tenendo conto delle diverse giurisdizioni fiscali accorpate sotto lo stesso codice postale, livelli fiscali complessi e altro ancora. Se devi calcolare le imposte sulle transazioni internazionali, AvaTax offre opzioni anche per questo. Avalara dispone anche di soluzioni per compilare e presentare le dichiarazioni, gestire facilmente i certificati di esenzione su cloud e implementare la fatturazione elettronica e la reportistica in tempo reale.