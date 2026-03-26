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A medium-density geometric background featuring translucent white and blue overlapping triangles arranged in a prism pattern. The design is abstract and modern, creating a light, airy effect suitable for digital or web applications.

Preparazione e presentazione delle dichiarazioni della sales tax per gli studi di contabilità

Scopri la soluzione giusta per la preparazione e presentazione delle dichiarazioni della sales tax per il tuo studio di contabilità. Guarda il nostro video per saperne di più.
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Due persone sedute a un tavolo con documenti, impegnate in una discussione con un consulente.
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Preparazione e presentazione delle dichiarazioni della sales tax per gli studi di contabilità

Scopri la soluzione giusta per la preparazione e presentazione delle dichiarazioni della sales tax per il tuo studio di contabilità. Guarda il nostro video per saperne di più.

Perché scegliere Managed Returns for Accountants

Più efficienza, più profitti

 

Il problema:
le aziende si affidano al tuo studio per gestire la sales tax in modo preciso e puntuale, ma i tempi e le spese di presentazione e versamento dell'imposta in migliaia di giurisdizioni fiscali statali e locali diverse non ti permettono sempre di impiegare le tue risorse in modo redditizio.

 

La soluzione:
con Avalara puoi alleggerire il complesso processo di presentazione delle dichiarazioni e dedicare le tue energie alla preparazione per le verifiche fiscali, alla valutazione del "nexus" e ad altri servizi di consulenza fiscale più redditizi per il tuo studio.

Più servizio, zero fatica

 

Il problema:
molti clienti che devono rispettare le normative sulla sales tax non hanno le conoscenze (o il personale) per farlo in autonomia, ma gli studi di contabilità spesso non hanno le risorse per aiutarli.

 

La soluzione:
offrire ai tuoi clienti la consulenza strategica di cui hanno davvero bisogno e automatizzare il noioso processo di presentazione delle dichiarazioni con la stessa tecnologia che gestisce oltre 2 milioni di dichiarazioni e 8,4 miliardi di dollari di versamenti all'anno.

Più conformità, meno rischi

 

Il problema:
con oltre 12.000 giurisdizioni fiscali negli Stati Uniti, la gestione delle dichiarazioni può essere soggetta a errori. Infatti le scadenze di presentazione, i requisiti e gli obblighi fiscali variano da uno stato all'altro.

 

La soluzione: la console su cloud di
Avalara fornisce un database completo di contenuti fiscali. Tutte le aliquote, i moduli e i requisiti di presentazione necessari sono integrati e sempre aggiornati.

Avalara Managed Returns for Accountants

Avalara Managed Returns for Accountants è una soluzione su cloud per la dichiarazione della sales tax, pensata appositamente per gli studi di contabilità. Ti consente di ampliare i servizi offerti dal tuo studio, come la compilazione e presentazione delle dichiarazioni della sales tax, per offrire ai tuoi clienti tutti i vantaggi di un servizio completamente gestito, in minor tempo e limitando al massimo il lavoro manuale.

Una dashboard facile da usare

Gestisci le dichiarazioni di tutti i tuoi clienti da un'unica dashboard pensata appositamente per gli studi contabili, con viste personalizzabili per i diversi clienti. Non è più necessario gestire più fogli di calcolo sparsi o accedere a diversi sistemi o siti web delle autorità fiscali. Il tutto viene gestito tramite un unico sistema su cloud.

Monitoraggio automatico degli obblighi fiscali a livello statale e locale

Managed Returns for Accountants compila automaticamente le dichiarazioni fiscali utilizzando i moduli ufficiali, nel rispetto dei requisiti statali e locali, eliminando la necessità di consultare i portali delle autorità fiscali.

Gestione dei versamenti per conto dei tuoi clienti

Quando è il momento di collaborare con le autorità fiscali, puoi contare su di noi. Una volta approvato il prospetto delle imposte dovute dai tuoi clienti, gestiremo noi le dichiarazioni, i versamenti e la gestione delle notifiche (su tua richiesta) per conto dei tuoi clienti e ti invieremo gli aggiornamenti sullo stato delle dichiarazioni.

Supporto per attività da remoto

Trattandosi di una soluzione su cloud, il tuo staff può gestire le dichiarazioni della sales tax dei tuoi clienti da qualsiasi luogo, mantenendo il tuo studio agile ed efficiente.

Importazione multicanale dei dati

Managed Returns for Accountants offre solide funzioni di importazione dei dati per aggregare le informazioni sulle vendite dei clienti da più canali e marketplace.

Tutela dei dati dei clienti

Managed Returns for Accountants assicura la tutela dei dati dei tuoi clienti, grazie a controlli di sicurezza avanzati. Scopri di più sulle nostre misure di sicurezza consultando la nostra piattaforma.

Come funziona

STEP 01

Importa i dati di vendita del cliente

Dopo aver impostato il calendario delle dichiarazioni del cliente, è sufficiente importare i dati di vendita tramite un file .csv. I record del cliente sono ora facilmente accessibili tramite un'unica dashboard.
Immagine di un laptop che mostra un'interfaccia per l'invio di un modulo fiscale Avalara con accanto le immagini di un foglio di calcolo e un file .CSV, che rappresentano l'integrazione dei dati e l'automazione fiscale.
Immagine di un laptop che mostra un'interfaccia per l'invio di un modulo fiscale Avalara con accanto le immagini di un foglio di calcolo e un file .CSV, che rappresentano l'integrazione dei dati e l'automazione fiscale.

STEP 01

Importa i dati di vendita del cliente

Dopo aver impostato il calendario delle dichiarazioni del cliente, è sufficiente importare i dati di vendita tramite un file .csv. I record del cliente sono ora facilmente accessibili tramite un'unica dashboard.

STEP 02

Rivedi e approva le dichiarazioni del cliente

Utilizza un prospetto delle imposte dovute per esaminare e riconciliare i dati del cliente. Una volta approvato il prospetto delle imposte dovute per conto del tuo cliente, il lavoro di preparazione è terminato.
Immagine di un prospetto delle imposte dovute e di un documento del cliente "FLY Inc." con l'immagine di una vetrina, che rappresenta la documentazione fiscale aziendale.
Immagine di un prospetto delle imposte dovute e di un documento del cliente "FLY Inc." con l'immagine di una vetrina, che rappresenta la documentazione fiscale aziendale.

STEP 02

Rivedi e approva le dichiarazioni del cliente

Utilizza un prospetto delle imposte dovute per esaminare e riconciliare i dati del cliente. Una volta approvato il prospetto delle imposte dovute per conto del tuo cliente, il lavoro di preparazione è terminato.

STEP 03

Avalara gestisce la presentazione delle dichiarazioni e i versamenti

Rilassati. Avalara gestirà la presentazione, i versamenti e, se richiesto, gli avvisi fiscali.
Immagine di un laptop che mostra analisi fiscali, un documento, un edificio governativo e una nuvola con il logo Avalara.
Immagine di un laptop che mostra analisi fiscali, un documento, un edificio governativo e una nuvola con il logo Avalara.

STEP 03

Avalara gestisce la presentazione delle dichiarazioni e i versamenti

Rilassati. Avalara gestirà la presentazione, i versamenti e, se richiesto, gli avvisi fiscali.

Domande frequenti

La soluzione copre la sales and use tax per la maggior parte degli stati e delle ulteriori suddivisioni locali degli Stati Uniti e del Canada.

Il versamento delle imposte viene effettuato con un unico bonifico sicuro dal conto corrente del cliente al conto Avalara Treasury, quindi versato per conto del cliente in ciascuna giurisdizione. Questo semplifica il pagamento per il cliente senza coinvolgere il tuo studio nel flusso finanziario.

I tuoi clienti non sono tenuti ad acquistare o utilizzare i servizi di calcolo delle imposte di Avalara. Un'azienda che utilizza Managed Returns for Accountants può importare i dati dei clienti da Avalara AvaTax o da altre fonti esterne.

Sì. Avalara offre corsi di formazione e un programma di certificazione per consentire agli studi di supportare pienamente le dichiarazioni dei propri clienti.

I prezzi di Avalara si basano sul volume delle dichiarazioni gestite.Contattaciper un preventivo.

La soluzione completa per la conformità fiscale di cui il tuo studio ha bisogno, con la flessibilità richiesta dai tuoi clienti

AVALARA RETURNS FOR ACCOUNTANTS

 

Avalara Returns for Accountants è la nostra soluzione software completa per aiutare il tuo team a lavorare in modo efficiente rispettando le scadenze.

 

  • Gestisci in modo flessibile i tempi delle dichiarazioni per rispondere meglio alle necessità dei clienti e all’organizzazione del lavoro.
  • Assumi il controllo dell'intero processo di preparazione e presentazione delle dichiarazioni
  • Sfrutta la stessa tecnologia di automazione delle dichiarazioni utilizzata da Avalara per i propri servizi fiscali
Immagine di una consulente che utilizza un laptop, con immagini delle schermate del software fiscale, scaffali sullo sfondo e un leggero filtro azzurro.
Immagine di una consulente che utilizza un laptop, con immagini delle schermate del software fiscale, scaffali sullo sfondo e un leggero filtro azzurro.

La soluzione completa per la conformità fiscale di cui il tuo studio ha bisogno, con la flessibilità richiesta dai tuoi clienti

AVALARA RETURNS FOR ACCOUNTANTS

 

Avalara Returns for Accountants è la nostra soluzione software completa per aiutare il tuo team a lavorare in modo efficiente rispettando le scadenze.

 

  • Gestisci in modo flessibile i tempi delle dichiarazioni per rispondere meglio alle necessità dei clienti e all’organizzazione del lavoro.
  • Assumi il controllo dell'intero processo di preparazione e presentazione delle dichiarazioni
  • Sfrutta la stessa tecnologia di automazione delle dichiarazioni utilizzata da Avalara per i propri servizi fiscali

Perché scegliere Avalara

Siamo leader nella tecnologia di conformità fiscale e collaboriamo con i principali esperti fiscali in tutti gli Stati Uniti. Per i piccoli negozi che necessitano di competenze aggiuntive o per le grandi aziende che desiderano integrare le nostre soluzioni nei sistemi esistenti, Avalara semplifica la vita sia a te che ai tuoi clienti.
  • Concentrati sulle aree più redditizie della tua attività
  • Espandi la tua attività
  • Assisti i clienti nelle loro richieste e aspettative
"La possibilità di offrire una soluzione integrata per il calcolo delle imposte su così tante piattaforme fa di Avalara la nostra soluzione di riferimento per la sales tax. "
"La possibilità di offrire una soluzione integrata per il calcolo delle imposte su così tante piattaforme fa di Avalara la nostra soluzione di riferimento per la sales tax. "
"Avalara Managed Returns for Accountants è la soluzione migliore che abbiamo utilizzato. L'interfaccia utente è veloce, il flusso di lavoro è logico e richiede un terzo del tempo rispetto alle altre soluzioni che abbiamo utilizzato sinora."
"Avalara Managed Returns for Accountants è la soluzione migliore che abbiamo utilizzato. L'interfaccia utente è veloce, il flusso di lavoro è logico e richiede un terzo del tempo rispetto alle altre soluzioni che abbiamo utilizzato sinora."

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