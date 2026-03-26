Scelta dalle aziende di tutti i settori
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Cosa fa
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Funzionalità
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Codici di imponibilità fiscale dei prodotti
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Avalara mantiene codici fiscali predefiniti che tracciano l’imponibilità per categorie di software e servizi correlati, indipendentemente dalle modalità di erogazione, in tutti gli Stati degli Stati Uniti. La classificazione degli articoli basata su IA utilizza immagini dei prodotti per suggerire il codice fiscale Avalara corretto, migliorando la precisione e riducendo l’intervento manuale.
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Amministrazione centralizzata delle politiche fiscali
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AvaTax offre un’amministrazione centralizzata per implementare le politiche fiscali in tutta l’azienda e calcolare con maggiore precisione le imposte sulle vendite e sull’uso su tutti i canali.
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Tecnologia geospaziale
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AvaTax utilizza una tecnologia geospaziale proprietaria per validare un indirizzo e associarlo a un database nazionale delle giurisdizioni fiscali.
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Regole fiscali personalizzate
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AvaTax consente di aggiungere regole fiscali personalizzate per determinare il trattamento fiscale degli articoli con codici fiscali personalizzati e per sovrascrivere le regole fiscali associate ai codici fiscali predefiniti di Avalara.
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Regole avanzate per le transazioni
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AvaTax consente alle aziende di creare, modificare e applicare regole specifiche per il business e per l’imponibilità, che vengono eseguite prima del calcolo delle imposte.
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Valutazione e maturazione dei debiti fornitori
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Tutte le transazioni di contabilità fornitori (AP), indipendentemente dall’origine e dallo stato di elaborazione, verranno visualizzate in un elenco transazioni avanzato all’interno di AvaTax. La funzionalità consente inoltre di esaminare gli scostamenti per le transazioni con addebiti eccessivi o insufficienti e di intervenire su una, più o numerose transazioni.
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Configurazione unica della contabilità fornitori per regole in tempo reale e di sourcing
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Tutte le configurazioni saranno centralizzate all’interno della soluzione di contabilità fornitori (Accounts Payable) in AvaTax e si applicheranno sia alle transazioni in tempo reale sia a quelle batch, con un’architettura ibrida.
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Regole di sourcing
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Il trattamento dell’imposta sulle vendite basato sulle regole di sourcing (ovvero se le imposte sulle vendite devono essere determinate in base all’origine o alla destinazione della transazione) varia da stato a stato. AvaTax gestisce tali variazioni tra i diversi stati applicando automaticamente le regole di sourcing in base all’indirizzo del venditore e alla destinazione “ship to” fornita dall’acquirente.
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Nexus giurisdizionale
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Avalara mantiene giurisdizioni predefinite (stati degli Stati Uniti e giurisdizioni locali, nonché paesi al di fuori degli Stati Uniti) che consentono all’utente finale di modificare facilmente il proprio profilo fiscale man mano che l’azienda cresce ed espande le proprie attività. I profili fiscali possono essere modificati per determinare dove e quando AvaTax calcola e dichiara le imposte (imposta sulle vendite, use tax, IVA a monte e IVA a valle) per la tua azienda.
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Reportistica
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Utilizza la libreria di report Avalara, con reportistica basata su IA e ricerca in linguaggio naturale, per generare insight, dashboard e tracciati pronti per audit in pochi secondi.
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Integrazioni pronte all’uso
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Collega AvaTax a oltre 1.400 sistemi ERP, e-commerce, procurement e CRM. Con i server MCP di Avalara, gli agenti AI possono individuare e chiamare API su diverse piattaforme, abilitando integrazioni senza soluzione di continuità, workflow adattivi e conformità coerente ovunque si svolga l’attività aziendale.
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API REST
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L’API REST di AvaTax espone le funzionalità più comunemente utilizzate per interagire con il servizio AvaTax, consentendo il calcolo delle imposte, la modifica dei documenti e la validazione degli indirizzi. Ciò consente ai venditori di connettere senza soluzione di continuità le proprie applicazioni aziendali e le tecnologie di ordinazione online, offrendo un’esperienza di acquisto unificata al cliente.
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Ricerca fiscale e guida integrate
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Avalara Tax Research fornisce contenuti fiscali autorevoli, supportati da riferimenti normativi, direttamente all’interno del portale AvaTax. Consente di accedere a regole, interpretazioni ed esenzioni specifiche per giurisdizione nel relativo contesto, aiutando i team fiscali a prendere decisioni informate e a risolvere quesiti senza uscire dal proprio flusso di lavoro.