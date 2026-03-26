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Soluzioni di calcolo fiscale con approccio AI-first, affidabili e scalabili

Avalara AvaTax è il motore fiscale globale alla base della nostra piattaforma di conformità potenziata dall'IA, che fornisce calcoli fiscali estremamente accurati e in poco tempo per i flussi di vendite / acquisti in tutte le giurisdizioni e per tutti i tipi di imposte.  
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Vedi Avalara AvaTax in azione con una breve demo gestita in totale autonomia: nessuna proposta commerciale, nessun impegno.
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Soluzioni di calcolo fiscale con approccio AI-first, affidabili e scalabili

Avalara AvaTax è il motore fiscale globale alla base della nostra piattaforma di conformità potenziata dall'IA, che fornisce calcoli fiscali estremamente accurati e in poco tempo per i flussi di vendite / acquisti in tutte le giurisdizioni e per tutti i tipi di imposte.  

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Dopo averlo inviato, ecco cosa puoi aspettarti:

  • Analizzeremo le tue esigenze aziendali.
  • Uno dei nostri specialisti ti contatterà per valutare una soluzione personalizzata.
  • Otterrai informazioni su come Avalara può aiutarti a semplificare le tue esigenze di conformità. 

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Video di presentazione

Avalara AvaTax sfrutta l'automazione per semplificare, velocizzare e rendere più preciso il calcolo delle imposte.

L'Imposta sulle vendite (sales tax) negli Stati Uniti
Imposta sull'utilizzo da parte dei consumatori
Avalara logo connected to various product icons with tax rates (+4%, +3%) and a map of China on the side, illustrating tax compliance for goods.
Video: Calcola le imposte con maggiore precisione in oltre 190 paesi.

Vantaggi

Una piattaforma completa per una soluzione di conformità fiscale end-to-end

Usare AvaTax è semplice, con l'IA agentica

I server MCP Avalara rendono AvaTax più intelligente e veloce. Il protocollo MCP consente agli agenti IA di interagire con le API Avalara in linguaggio naturale, configurare istantaneamente "nexus", mappare codici prodotto e lanciare AvaTax in modo semplice e immediato. Semplifica l'onboarding, migliora la precisione e porta l'intelligenza sulla conformità fiscale direttamente nei tuoi processi. (Scopri di più)

Contenuti fiscali intelligenti e affidabili per una precisione globale

Al cuore di AvaTax c'è il motore di contenuti fiscali potenziato dall'IA di Avalara, gestito dinamicamente con aggiornamenti in tempo reale. Con Avalara Tax Research, ora integrato direttamente nel portale AvaTax, gli utenti possono accedere a contenuti fiscali dettagliati e approfondimenti di ricerca nello stesso flusso di lavoro, accelerando le risposte e aumentando la fiducia. (Scopri di più)

Visibilità basata sull'intelligenza artificiale e pronta per le verifiche fiscali

Grazie alla reportistica e alla ricerca in linguaggio naturale, AvaTax offre ai team finanziari e fiscali accesso immediato ai dati sulle transazioni in tempo reale, alle regole in base alla giurisdizione e a audit trail verificabili, che le autorità preposte possono giudicare affidabili.

Punto di riferimento sia per le aziende che per la pubblica amministrazione

Avalara elabora oltre 50 miliardi di transazioni all'anno e gode della fiducia di oltre 43.000 clienti. Anche la pubblica amministrazione utilizza i dati di Avalara per pubblicare le aliquote fiscali ufficiali e accetta le nostre dichiarazioni inviate su larga scala.   

Precisione fiscale in tempo reale per vendite e acquisti

AvaTax applica il calcolo delle imposte in tempo reale in ogni fase del processo di vendita e acquisto, sia che si tratti di fare un preventivo a un cliente o di gestire la fattura di un fornitore. Assicura che ogni transazione sia soggetta alla tassazione più precisa in base alla giurisdizione, al tipo di prodotto, alle regole di esenzione e ad altri parametri ancora. 

Progettato per scalabilità, precisione e crescita

AvaTax è uno dei leader di mercato nel calcolo delle imposte potenziato dall'intelligenza artificiale, automatizza la classificazione dei prodotti per ridurre il carico di lavoro manuale, elimina le ambiguità e assicura un'imponibilità coerente. 

Si integra con le tue applicazioni aziendali

Progettato per integrarsi praticamente con qualsiasi sistema finanziario, AvaTax conta oltre 1.400 integrazioni con partner già attive su piattaforme ERP, e-commerce, procurement e POS. AvaTax si integra anche con i tuoi attuali sistemi e li unifica attraverso un'unica piattaforma per la gestione fiscale e della conformità, potenziata dall'intelligenza artificiale. 

Soluzioni di calcolo fiscale su misura per i settori particolarmente complessi e specialistici

AvaTax gestisce requisiti fiscali complessi e tipici del settore in cui operi, con l'automazione e la precisione, riducendo le attività manuali nei settori ad alta complessità. AvaTax supporta i settori delle comunicazioni, ricettivo e dell'ospitalità, energetico e dei carburanti, per citarne alcuni. 

Offre prestazioni di alto livello con resilienza multicloud sempre attiva

AvaTax offre la velocità, la scalabilità e l'operatività richieste dalle aziende di oggi. Avalara funziona su server AWS, Azure, GCP e OCI sfruttando l'architettura active-active con bassa latenza e alta disponibilità. È
in grado di garantire continuità operativa anche in caso di guasto di un cloud in una determinata regione. 

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Lascia che gli agenti IA facciano il lavoro al posto tuo

Immagina un team di compliance digitale che lavora H24, non è mai stanco ed è sempre aggiornato sulla normativa applicabile in tutte le giurisdizioni.Questa è la conformità agentica in azione.
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COME FUNZIONA

AvaTax calcola le aliquote fiscali in base all'articolo, al luogo, alla legislazione e ai regolamenti

Tipi di imposte e settori:

  • Sales and use tax
  • Imposta sul valore aggiunto (IVA)
  • Imposta su beni e servizi (GST)
  • Accise
  • Telecomunicazioni
  • Software
  • Ospitalità
  • Bevande alcoliche
  • Tabacco e sigarette elettroniche
  • Produzione
Video: Mantieni la conformità con calcoli automatizzati e il supporto di esperti di AvaTax

Garantisci visibilità e controllo completi

Consulta le aliquote della sales tax, aggiornate regolarmente per ogni stato

La nostra mappa interattiva, ottimizzata per dispositivi mobili, evidenzia ulteriormente la nostra ampia copertura nel campo della conformità fiscale.
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Semplifica il ciclo di vendita e acquisto

AvaTax si integra con i principali sistemi aziendali e sincronizza in tempo reale i dati fiscali di vendite e acquisti, per fornire aliquote più accurate a te e ai tuoi clienti al momento del pagamento.
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Semplifica il ciclo di vendita e acquisto

AvaTax si integra con i principali sistemi aziendali e sincronizza in tempo reale i dati fiscali di vendite e acquisti, per fornire aliquote più accurate a te e ai tuoi clienti al momento del pagamento.

Automatizza il calcolo delle imposte

Gestisci la conformità fiscale da un'unica una piattaforma centralizzata, riducendo i rischi legati alla sales and use tax.
Ottieni la guida del prodotto
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Automatizza il calcolo delle imposte

Gestisci la conformità fiscale da un'unica una piattaforma centralizzata, riducendo i rischi legati alla sales and use tax.

INTEGRAZIONE

AvaTax funziona con molti dei sistemi aziendali che già utilizzi

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Caratteristiche

Scopri le funzionalità uniche di AvaTax

Cosa fa
Funzionalità
Codici di imponibilità fiscale dei prodotti

Avalara mantiene codici fiscali predefiniti che tracciano l’imponibilità per categorie di software e servizi correlati, indipendentemente dalle modalità di erogazione, in tutti gli Stati degli Stati Uniti. La classificazione degli articoli basata su IA utilizza immagini dei prodotti per suggerire il codice fiscale Avalara corretto, migliorando la precisione e riducendo l’intervento manuale.
Amministrazione centralizzata delle politiche fiscali

AvaTax offre un’amministrazione centralizzata per implementare le politiche fiscali in tutta l’azienda e calcolare con maggiore precisione le imposte sulle vendite e sull’uso su tutti i canali.
Tecnologia geospaziale

AvaTax utilizza una tecnologia geospaziale proprietaria per validare un indirizzo e associarlo a un database nazionale delle giurisdizioni fiscali.
Regole fiscali personalizzate

AvaTax consente di aggiungere regole fiscali personalizzate per determinare il trattamento fiscale degli articoli con codici fiscali personalizzati e per sovrascrivere le regole fiscali associate ai codici fiscali predefiniti di Avalara.
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Testimonianze dei clienti

Leggi cosa dicono i nostri clienti

"Lavorando con Avalara e Sage, Set Solutions ha risparmiato oltre 300.000 dollari all'anno e 30 ore alla settimana nelle attività di conformità fiscale".

  • — Missy Basone
  • CFO, Set Solutions

"Lavorando con Avalara e Sage, Set Solutions ha risparmiato oltre 300.000 dollari all'anno e 30 ore alla settimana nelle attività di conformità fiscale".

  • — Missy Basone
  • CFO, Set Solutions
A person seated in a modern office setting with exposed brick walls and large windows.

"Avalara rappresenta una svolta nel settore. Grazie all'ampia gamma di soluzioni offerte da Avalara, le complessità quotidiane della gestione aziendale diventano più semplici, ottimizzate e, soprattutto, gestibili".

  • Jacob Swager
  • Responsabile fiscale, Sweetwater

"Avalara rappresenta una svolta nel settore. Grazie all'ampia gamma di soluzioni offerte da Avalara, le complessità quotidiane della gestione aziendale diventano più semplici, ottimizzate e, soprattutto, gestibili".

  • Jacob Swager
  • Responsabile fiscale, Sweetwater

"Avalara ha ridotto in modo significativo le attività manuali e gli errori, semplificato la gestione delle normative complesse, permettendo al nostro team di dedicare meno tempo alla gestione dei flussi di dati".

  • Ricardo Rodríguez
  • Responsabile imposte indirette, Snowflake

"Avalara ha ridotto in modo significativo le attività manuali e gli errori, semplificato la gestione delle normative complesse, permettendo al nostro team di dedicare meno tempo alla gestione dei flussi di dati".

  • Ricardo Rodríguez
  • Responsabile imposte indirette, Snowflake

"L'integrazione di Avalara AvaTax nel nostro ERP ha rappresentato un cambiamento decisivo: ci consente di accedere con facilità alle informazioni sulla sales tax, garantendo la conformità nelle diverse giurisdizioni con grande efficienza".

  • André Johnson
  • Analista aziendale, NEFCO

"L'integrazione di Avalara AvaTax nel nostro ERP ha rappresentato un cambiamento decisivo: ci consente di accedere con facilità alle informazioni sulla sales tax, garantendo la conformità nelle diverse giurisdizioni con grande efficienza".

  • André Johnson
  • Analista aziendale, NEFCO

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Avalara Exemption Certificate Management

Elaborazione, raccolta e accesso ai documenti di esenzione.
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Avalara Tax Research

Accedi a informazioni fiscali complete e di facile comprensione relative alla tua attività.
Scopri di più

Avalara AvaTax Cross-Border

Calcola o stima in tempo reale i dazi doganali e le tasse all'importazione al momento del pagamento.
Scopri di più

Avalara VAT Reporting

Genera dichiarazioni fiscali più precise grazie a oltre 150 controlli sui dati per garantire report senza errori.
Scopri di più

Riconoscimenti

trustradius
top-rated
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buyer'schoice
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Domande frequenti

Avalara ti aiuta a risolvere i problemi di conformità più comuni

Avalara AvaTax è una soluzione cloud per la conformità fiscale che automatizza il calcolo della sales and use tax, IVA, GST, accise, imposta sulle comunicazioni, imposta di soggiorno e altri tipi di imposte indirette. Funziona integrandosi con i tuoi sistemi aziendali (come piattaforme ERP, contabilità ed e-commerce) per calcolare le imposte in tempo reale sulla base di norme e aliquote fiscali regolarmente aggiornate. Questo favorisce calcoli fiscali più accurati e conformi per ogni transazione.

Sì. Avalara AvaTax offre oltre 1.400 integrazioni certificate con partner e API personalizzate per un'ampia gamma di sistemi di contabilità, ERP e e-commerce. Questa integrazione consente il calcolo automatico delle imposte all'interno dei flussi di lavoro esistenti, riducendo l'inserimento manuale dei dati e garantendo una conformità fiscale più accurata.

La soluzione Avalara AvaTax viene aggiornata regolarmente con le aliquote e le norme fiscali più recenti per migliaia di giurisdizioni fiscali. La piattaforma basata su cloud applica gli aggiornamenti in tempo reale, garantendo informazioni fiscali sempre accurate e assicurando la conformità alle normative fiscali in continua evoluzione, senza bisogno di interventi manuali.

Avalara AvaTax include funzionalità di gestione dei certificati di esenzione che raccolgono, convalidano e archiviano i certificati di esenzione in formato digitale. Il sistema convalida automaticamente i certificati durante le transazioni, garantendo che vengano applicate solo le esenzioni valide. Fornisce inoltre un archivio centralizzato per un facile accesso e la preparazione completa in caso di verifica, oltre a promemoria automatici per il rinnovo dei certificati.

Sì. Avalara AvaTax supporta il calcolo delle imposte internazionali, tra cui IVA, GST e altre imposte sulle transazioni. Con AvaTax, IVA e GST vengono calcolate in modo preciso utilizzando dati fiscali sempre aggiornati, assicurando la conformità in oltre 190 Paesi per vendite e acquisti. Questo ne fa una soluzione ideale per le aziende che operano a livello globale, poiché semplifica la gestione della conformità fiscale in più giurisdizioni, ciascuna con normative e regolamenti distinti.

Sì. Avalara AvaTax può integrarsi con Avalara Tariff Code Classification. Grazie all’integrazione, le aziende possono classificare automaticamente i prodotti utilizzando i codici obbligatori del Sistema Armonizzato (HS) a 6 cifre, i codici tariffari a 10 cifre specifici per Paese e i codici HTS (Harmonized Tariff Schedule), fondamentali per calcolare con precisione dazi e imposte nelle transazioni transfrontaliere. Con questa integrazione, AvaTax unifica i calcoli dei dazi doganali, delle tasse all'importazione e della sales and use tax in un'unica piattaforma, creando un'esperienza di acquisto online trasparente e senza attriti per i clienti internazionali.

Avalara AvaTax aiuta le aziende a prepararsi alle verifiche fiscali conservando registrazioni dettagliate di tutte le transazioni e dei relativi calcoli fiscali. Il sistema genera report completi che possono essere utilizzati per dimostrare la conformità in caso di controlli. Inoltre, Avalara Exemption Certificate Management ti aiuta a garantire la validità e l'accessibilità di tutti i certificati, con ricadute positive sulla preparazione della tua azienda in occasione di possibili verifiche fiscali.

R: L'intelligenza artificiale è presente in tutto il software AvaTax. Potenzia il calcolo delle imposte, la convalida delle esenzioni, la classificazione dei prodotti e dei codici HS, il monitoraggio del "nexus", la rendicontazione pronta per le verifiche fiscali e persino l'onboarding. Avi, l'agente di intelligenza artificiale di Avalara, è integrato direttamente nei flussi di lavoro già in uso; guida la configurazione, mette in luce informazioni rilevanti ed esegue attività importanti per la conformità fiscale in tempo reale.

R: I server Model Context Protocol (MCP) sono la spina dorsale dell'ecosistema IA di Avalara. Permettono agli agenti IA di comunicare autonomamente e di chiamare le API della piattaforma Avalara, facilitando integrazioni perfette, flussi di lavoro adattivi e interoperabilità con sistemi di intelligenza artificiale aziendali più ampi. Con i server MCP, la conformità diventa visibile e gestibile in tutti gli ERP, i marketplace e gli ecosistemi dei partner.

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