Scelta dalle aziende di tutti i settori
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Caratteristiche del prodotto
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Managed Returns
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Managed Returns Premium
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Estrazione automatica dei dati di vendita da marketplace, e-commerce e sistemi di contabilità
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Moduli per la sales and use tax per i venditori, per ogni giurisdizione statale e locale
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Presentazione della dichiarazione della use tax a carico dei consumatori
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Supporto per dichiarazioni SST gratuite
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Compilazione e presentazione delle dichiarazioni dei clienti da parte di Avalara
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Approvazione automatica per ogni presentazione
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Unica fonte di pagamento (Avalara Treasury)
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Gestione degli avvisi fiscali
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Calcolo e presentazione degli anticipi
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Dichiarazioni per più sedi
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Aggiustamenti avanzati delle dichiarazioni (ad esempio, incentivi fiscali FL Enterprise Zone)
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Pianificazione avanzata delle dichiarazioni (ad esempio, CO Public Improvement Fee, CA Schedule H)
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Dichiarazioni in Canada
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Supporto per il riporto del credito
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Accesso all'account multiutente
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Sincronizzazione automatica con più canali di vendita e contabilità
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Caricamento delle transazioni in CSV e avvisi di errore
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Creazione e modifica delle transazioni nell'interfaccia utente
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Report dettagliati degli importi dovuti per ciascuno stato
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Accesso alla cronologia delle dichiarazioni e delle conferme
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Gestione di entità fiscali e utenti all’interno di un unico account
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Punto di contatto diretto ed esperto fiscale
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Gestione speciale delle dichiarazioni
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Servizio altamente personalizzato per dichiarazioni complesse, in grandi volumi e con importi rilevanti
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