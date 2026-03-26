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A medium-density geometric background featuring translucent white and blue overlapping triangles arranged in a prism pattern. The design is abstract and modern, creating a light, airy effect suitable for digital or web applications.

Compilazione, presentazione e versamento delle imposte con approccio AI-first

Avalara Returns offre alle aziende di tutte le dimensioni la potenza e la sicurezza necessarie per gestire il processo delle dichiarazioni con la precisione e l'efficienza tipiche della nostra piattaforma basata sull'intelligenza artificiale.

Vedi Avalara Returns in azione con una breve demo gestita in totale autonomia: nessuna proposta commerciale, nessun impegno.
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"Dashboard che mostra le dichiarazioni presentate e le conferme ricevute, con il prompt "Fai un tour" e il suggerimento "Accedi alle dichiarazioni presentate e mantieniti pronto per le verifiche fiscali."
"Dashboard che mostra le dichiarazioni presentate e le conferme ricevute, con il prompt "Fai un tour" e il suggerimento "Accedi alle dichiarazioni presentate e mantieniti pronto per le verifiche fiscali."

Compilazione, presentazione e versamento delle imposte con approccio AI-first

Avalara Returns offre alle aziende di tutte le dimensioni la potenza e la sicurezza necessarie per gestire il processo delle dichiarazioni con la precisione e l'efficienza tipiche della nostra piattaforma basata sull'intelligenza artificiale.

Vedi Avalara Returns in azione con una breve demo gestita in totale autonomia: nessuna proposta commerciale, nessun impegno.

Scelta dalle aziende di tutti i settori
Logo di Atlas Sign Industries che raffigura un globo su sfondo blu.
Logo di Zillow che raffigura una casa blu e del testo.
Logo di Cisco con testo blu e barre verticali che ricordano un ponte.
Logo di MiiR in testo nero e un simbolo di marchio registrato.
"Logo con due mani bianche che reggono il simbolo dell'atomo sopra la parola 'Synergy' in corsivo su sfondo blu."
Logo di NEFCO con un esagono arancione e testo blu.

Troviamo insieme la soluzione alle tue esigenze di conformità fiscale.

Compila il modulo informativo per metterti in contatto con uno specialista in soluzioni fiscali Avalara.

 

Dopo averlo inviato, ecco cosa puoi aspettarti:

 

  • Analizzeremo le tue esigenze aziendali.
  • Uno dei nostri specialisti ti contatterà per valutare una soluzione personalizzata.
  • Otterrai informazioni su come Avalara può aiutarti a semplificare le tue esigenze di conformità.

 

Contattaci ora. Non vediamo l'ora di conoscerti!

 

Sei già cliente? Richiedi assistenza tecnica.

Video di presentazione

Affida a un esperto dedicato la gestione dei tuoi requisiti complessi di compilazione

Avalara Managed Returns Premium logo on a white background.

VANTAGGI

Una piattaforma completa per la compilazione, la presentazione e il versamento delle dichiarazioni

Progettato per essere scalabile e considerato affidabile dai clienti di tutto il mondo

Avalara ha elaborato e presentato più di 6 milioni di dichiarazioni nel 2024 per oltre 43.000 clienti in tutto il mondo. Che tu presenti migliaia di dichiarazioni all'anno o solo poche decine, Avalara Returns cresce con la tua attività.

Precisione basata sull'IA per ridurre il rischio di verifiche fiscali

Avalara utilizza l'automazione dell'IA per presentare migliaia di dichiarazioni fiscali in modo preciso e puntuale. L'Aasistente IA per le notifiche semplifica la creazione di avvisi e ti aiuta a risolvere i problemi più in fretta. La soluzione Avalara Returns ti informa sui nuovi obblighi fiscali, aiutandoti a restare sempre conforme e a evitare multe o sanzioni.

Si integra con le tue applicazioni aziendali

Progettata per integrarsi praticamente con qualsiasi sistema finanziario, Avalara conta oltre 1.400 integrazioni con partner già attive su piattaforme ERP, e-commerce, procurement e POS. Avalara Returns si connette ai sistemi che già utilizzi e li unifica attraverso un'unica piattaforma di conformità fiscale basata sull'IA.

Progettato per la compliance specifica richiesta nel tuo settore

Avalara Returns gestisce requisiti fiscali complessi e tipici del settore in cui operi, con l'automazione e la precisione, riducendo le attività manuali nei settori ad alta complessità. Avalara Returns supporta i settori delle comunicazioni, ricettivo e dell'ospitalità, energetico e dei carburanti, per citarne alcuni.

Offre prestazioni di alto livello con resilienza multicloud sempre attiva

Avalara Returns offre la velocità, la scalabilità e l'operatività richieste dalle aziende di oggi. Avalara funziona su server AWS, Azure, GCP e OCI sfruttando l'architettura active-active con bassa latenza e alta disponibilità.
È in grado di garantire continuità operativa anche in caso di guasto di un cloud in una determinata regione.

Avalara Tax Changes 2026 è arrivato

L'edizione numero 10 del nostro rapporto annuale analizza in modo coinvolgente le politiche chiave relative all'imposta sulle vendite, alle tariffe e all'IVA.
Leggi il report
Avalara Tax Desk – Grafico illustrativo
Avalara Tax Desk – Grafico illustrativo

Avalara Tax Changes 2026 è arrivato

L'edizione numero 10 del nostro rapporto annuale analizza in modo coinvolgente le politiche chiave relative all'imposta sulle vendite, alle tariffe e all'IVA.

Come funziona

Avalara Returns

  • Collega i dati delle tue transazioni ad Avalara, configura le registrazioni per ogni giurisdizione in cui sei tenuto a presentare le dichiarazioni e autorizzaci a effettuare l'invio delle dichiarazioni per tuo conto.
  • Avalara Returns acquisisce automaticamente i dati dai tuoi sistemi aziendali, compila e presenta le dichiarazioni e procede ai versamenti in base alle scadenze impostate.
  • Aggiungi o elimina giurisdizioni di dichiarazione, il servizio si adatta dinamicamente alle tue esigenze operative. Carica i tuoi avvisi fiscali sul portale Avalara e noi ci occuperemo di tutto.
Avalara Managed Returns logo with abstract orange and blue design elements.
Video: Avalara Managed Returns automatizza la preparazione, la presentazione delle dichiarazioni e la gestione degli avvisi da un’unica piattaforma.

Compilazione e presentazione delle dichiarazioni della sales tax per aziende di tutte le dimensioni

Avalara Managed Returns

Ideale per le aziende di medie dimensioni che desiderano esternalizzare la compilazione, la presentazione e il versamento della sales and use tax.

  • Delega parte del processo di dichiarazione e riduci i costi.
  • Ottieni dati sempre aggiornati grazie all'integrazione nativa con Avalara AvaTax.
  • Affida ad Avalara la gestione degli avvisi e dei versamenti oltre alla compilazione e all'invio delle dichiarazioni della sales tax.
"Immagine di un'interfaccia di configurazione per dichiarazioni fiscali che evidenzia funzionalità come il pagamento anticipato e la presentazione automatici, il supporto per le giurisdizioni statali e locali, il supporto per la risoluzione degli avvisi e un registro digitale di tutte le dichiarazioni."
"Immagine di un'interfaccia di configurazione per dichiarazioni fiscali che evidenzia funzionalità come il pagamento anticipato e la presentazione automatici, il supporto per le giurisdizioni statali e locali, il supporto per la risoluzione degli avvisi e un registro digitale di tutte le dichiarazioni."

Avalara Managed Returns

Ideale per le aziende di medie dimensioni che desiderano esternalizzare la compilazione, la presentazione e il versamento della sales and use tax.

  • Delega parte del processo di dichiarazione e riduci i costi.
  • Ottieni dati sempre aggiornati grazie all'integrazione nativa con Avalara AvaTax.
  • Affida ad Avalara la gestione degli avvisi e dei versamenti oltre alla compilazione e all'invio delle dichiarazioni della sales tax.

Avalara Managed Returns Premium

Ideale per aziende di grandi dimensioni e molto strutturate che necessitano di un supporto dedicato per le dichiarazioni della sales and use tax.

  • Collabora con un esperto dedicato per le tue esigenze di personalizzazione delle dichiarazioni.
  • Tutta la flessibilità di cui la tua azienda ha bisogno per gestire requisiti fuori standard.
  • Riduci al minimo il rischio associato alla conformità fiscale con una reportistica completa.
Testo alternativo: "Interfaccia di configurazione di Returns Premium che evidenzia funzionalità come la gestione di dichiarazioni complicate, un esperto fiscale dedicato, il supporto per dichiarazioni aggiuntivi e reportistica dettagliata per ridurre il rischio associato alle verifiche fiscali."
Testo alternativo: "Interfaccia di configurazione di Returns Premium che evidenzia funzionalità come la gestione di dichiarazioni complicate, un esperto fiscale dedicato, il supporto per dichiarazioni aggiuntivi e reportistica dettagliata per ridurre il rischio associato alle verifiche fiscali."

Avalara Managed Returns Premium

Ideale per aziende di grandi dimensioni e molto strutturate che necessitano di un supporto dedicato per le dichiarazioni della sales and use tax.

  • Collabora con un esperto dedicato per le tue esigenze di personalizzazione delle dichiarazioni.
  • Tutta la flessibilità di cui la tua azienda ha bisogno per gestire requisiti fuori standard.
  • Riduci al minimo il rischio associato alla conformità fiscale con una reportistica completa.

Avalara VAT Reporting and Managed VAT Reporting

Ideale per le aziende che operano a livello internazionale. Avalara ti aiuta a gestire le dichiarazioni IVA globali da un'unica piattaforma, per essere conforme alle normative del Regno Unito e dell'UE.

  • Determina in quali paesi hai obblighi IVA e registrati per la dichiarazione IVA.
  • Semplifica le operazioni globali con la gestione centralizzata dell'IVA.
  • Genera dichiarazioni più precise e pronte per la presentazione.
Scopri Avalara VAT Reporting
Testo alternativo: "Sezione Errori e Avvisi delle transazione che mostra gli avvisi e gli errori con una nota che evidenzia oltre 150 controlli eseguiti sui dati."
Testo alternativo: "Sezione Errori e Avvisi delle transazione che mostra gli avvisi e gli errori con una nota che evidenzia oltre 150 controlli eseguiti sui dati."

Avalara VAT Reporting and Managed VAT Reporting

Ideale per le aziende che operano a livello internazionale. Avalara ti aiuta a gestire le dichiarazioni IVA globali da un'unica piattaforma, per essere conforme alle normative del Regno Unito e dell'UE.

  • Determina in quali paesi hai obblighi IVA e registrati per la dichiarazione IVA.
  • Semplifica le operazioni globali con la gestione centralizzata dell'IVA.
  • Genera dichiarazioni più precise e pronte per la presentazione.
Sfondo geometrico blu con triangoli sovrapposti.

Integrazioni

AvaTax funziona con molti dei sistemi aziendali che già utilizzi

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Tabella comparativa dei prodotti

Scegli la soluzione giusta per la tua azienda

Caratteristiche del prodotto
Managed Returns
Managed Returns Premium

Estrazione automatica dei dati di vendita da marketplace, e-commerce e sistemi di contabilità

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Moduli per la sales and use tax per i venditori, per ogni giurisdizione statale e locale

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Presentazione della dichiarazione della use tax a carico dei consumatori

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Supporto per dichiarazioni SST gratuite

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Compilazione e presentazione delle dichiarazioni dei clienti da parte di Avalara

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Approvazione automatica per ogni presentazione

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Unica fonte di pagamento (Avalara Treasury)

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Gestione degli avvisi fiscali

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Calcolo e presentazione degli anticipi

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Dichiarazioni per più sedi

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Aggiustamenti avanzati delle dichiarazioni (ad esempio, incentivi fiscali FL Enterprise Zone)

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Pianificazione avanzata delle dichiarazioni (ad esempio, CO Public Improvement Fee, CA Schedule H)

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Dichiarazioni in Canada

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Supporto per il riporto del credito

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Accesso all'account multiutente

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Sincronizzazione automatica con più canali di vendita e contabilità

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Caricamento delle transazioni in CSV e avvisi di errore

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Creazione e modifica delle transazioni nell'interfaccia utente

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Report dettagliati degli importi dovuti per ciascuno stato

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Accesso alla cronologia delle dichiarazioni e delle conferme

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Gestione di entità fiscali e utenti all’interno di un unico account

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Punto di contatto diretto ed esperto fiscale

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Gestione speciale delle dichiarazioni

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Servizio altamente personalizzato per dichiarazioni complesse, in grandi volumi e con importi rilevanti

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CASI DI SUCCESSO

Leggi cosa dicono i nostri clienti

"Avalara Returns è veramente semplice... mi fa risparmiare moltissimo tempo, che adesso posso impiegare in altre attività a valore aggiunto, invece di passare ore a compilare moduli".

  • — Alex Morris-Bouza
  • Contabile generale, LSI Solutions

"Avalara Returns è veramente semplice... mi fa risparmiare moltissimo tempo, che adesso posso impiegare in altre attività a valore aggiunto, invece di passare ore a compilare moduli".

  • — Alex Morris-Bouza
  • Contabile generale, LSI Solutions
A person wearing a dark checkered shirt against a plain gray background.

"Avalara ha reso il mio lavoro molto più semplice e veloce, facendomi risparmiare ore ogni giorno. Ti toglie il peso della conformità dalle spalle".

  • —Courtney Sullivan
  • Contabile fiscale, Bottomline Technologies

"Con Avalara, posso riconciliare tutto per 39 stati in circa quattro ore... Prima ci mettevo dai tre ai cinque giorni, e per molti meno stati".

  • — Becky Wade
  • Esperto contabile, Equipment Corporation of America

"Avevamo bisogno di un grado di precisione e sicurezza molto più elevato e di un livello molto inferiore di impegno e preoccupazione. Ora basta premere un pulsante. Rende davvero il nostro processo di raccolta molto più fluido".

  • — Gary Bennett
  • CFO, Atlas Sign Industries

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Avalara Returns for Accountants

Risolvi i problemi contabili più comuni e soddisfa le esigenze di conformità fiscale dei clienti soggetti alla sales tax senza sovraccaricare il personale.
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Avalara Exemption Certificate Management (ECM)

Elaborazione, raccolta e accesso ai documenti di esenzione.
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Avalara Business Licenses

Gestisci le licenze commerciali e le registrazioni fiscali con soluzioni su misura per la tua attività.
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Riconoscimenti

Badge TrustRadius Top Rated 2023 con cinque stelle.
Badge TrustRadius Buyer's Choice 2025 esagonale color verde acqua.
Logo blu della certificazione AICPA SOC, che indica la conformità agli standard di controllo delle organizzazioni di servizi.
Badge G2 Leader Winter 2025.

Domande frequenti

Avalara ti aiuta a risolvere i problemi di conformità più comuni

Managed Returns è una soluzione cloud automatizzata per la conformità fiscale, progettata per aiutare le aziende a risparmiare tempo, ridurre i costi e aumentare l'efficienza, semplificando la compilazione, la presentazione, il versamento e la gestione degli avvisi per la sales and use tax, le accise e i tipi di imposta specifici del settore.

Managed Returns Premium offre tutti i vantaggi di Managed Returns rispondendo alle esigenze uniche e complesse della tua azienda. Managed Returns Premium mette a tua disposizione un referente dedicato per la conformità fiscale, esperto delle operazioni e delle esigenze fiscali della tua azienda. Supporta anche i pagamenti anticipati, le dichiarazioni non standard e assistenza nella gestione delle diverse sedi.

Sì, puoi inviare gli avvisi tramite il Portale Avalara e il nostro team di conformità esaminerà tutti gli avvisi relativi alle dichiarazioni fiscali che abbiamo presentato.

Avalara inizia a presentare le tue dichiarazioni nelle diverse giurisdizioni quando le approvi.

  • Prima del 21 del mese precedente: i clienti Avalara devono aggiungere eventuali nuovi documenti (ad esempio, una dichiarazione di aprile che deve essere presentata a maggio deve essere aggiunta entro il 20 aprile).
  • Prima del 1° del mese: i clienti Avalara devono apportare eventuali modifiche alle loro dichiarazioni programmate, incluso modificare le frequenze o i moduli, prima della fine del periodo per il quale devono essere presentate (ad esempio, una dichiarazione trimestrale che si deve iniziare a presentare mensilmente a ottobre deve essere modificata entro il 31 ottobre).
  • Dal 1° al 10 del mese: i clienti Avalara riconciliano le transazioni del mese precedente, esaminano le passività e i versamenti e approvano le dichiarazioni da presentare.
  • Il 10 del mese alle 17:00 PT: Tutte le dichiarazioni che non sono già state approvate per la presentazione dai clienti vengono approvate automaticamente in modo che Avalara Compliance possa presentarle entro i termini.
  • Dall'11 al 14 del mese (a seconda dei fine settimana e dei giorni festivi): Avalara preleva i fondi dai conti bancari dei clienti per poter effettuare il versamento degli importi dovuti nelle dichiarazioni.
  • Dall'11 alla fine del mese: Avalara Compliance presenta tutte le dichiarazioni in tempo sia per le dichiarazioni che per i pagamenti da elaborare prima delle rispettive date di scadenza.
  • Dopo il 5 del mese successivo: i clienti Avalara potranno scaricare e visualizzare le conferme di invio delle dichiarazioni in Avalara AvaTax.

Sì, puoi inviare una richiesta per modificare o presentare in ritardo le dichiarazioni contattando il tuo account manager o creando un ticket di assistenza con Avalara.

Sì, i report di dettaglio delle imposte dovute sono disponibili in Avalara AvaTax per gli utenti di Avalara Managed Returns.

Avalara può inviare tutte le dichiarazioni della sales and use tax a livello statale e locale e la sellers use tax.

Avi, il nostro assistente basato sull'intelligenza artificiale addestrato per i sistemi Avalara, le configurazioni degli account e le integrazioni, è pronto a guidare gli utenti nelle attività, risolvere i problemi e rispondere in tempo reale alle domande sulle dichiarazioni.

I server Model Context Protocol (MCP) sono la spina dorsale dell'ecosistema di IA di Avalara. Permettono agli agenti IA di comunicare autonomamente e di chiamare le API della piattaforma Avalara, facilitando integrazioni perfette, flussi di lavoro adattivi e interoperabilità con sistemi di intelligenza artificiale aziendali più ampi. Con i server MCP, la conformità diventa visibile e gestibile in tutti gli ERP, i marketplace e gli ecosistemi dei partner.

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