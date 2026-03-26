La tua soluzione completa per la conformità fiscale nel commercio internazionale
Dai impulso al tuo business con l'intelligenza Artificiale agentica
I server MCP di Avalara incorporano l'intelligenza negli ERP, nell'e-commerce e nelle catene di fornitura per semplificare la conformità fiscale transfrontaliera. Scopri di più
Semplifica le transazioni globali
Unifica il calcolo dei dazi doganali e delle tasse all'importazione, IVA, GST e sales and use tax tramite una piattaforma centralizzata.
Migliora l'esperienza del cliente
Approfitta degli accordi commerciali preferenziali e sanzionatori per accedere a tariffe più basse, offrire prezzi più competitivi e ridurre il tasso di abbandono dei clienti.
Calcola i dazi doganali in tempo reale
Riscuoti i dazi doganali e le tasse all'importazione al momento del pagamento (anche quando non sono disponibili codici HS) per mantenere la trasparenza ed evitare l'abbandono del carrello o le spedizioni rifiutate.
Mantieni e migliora i margini
Assicurati che i calcoli dei dazi pagati dai clienti nel punto di acquisto online coprano eventuali oneri doganali a valle imposti dalle autorità doganali.
Scopri le soluzioni di classificazione
Sfrutta Tariff Code Classification di Avalara per assegnare codici HS, HTS e Schedule B più precisi in modo efficiente.
Come funziona
Calcoli globali AvaTax
Carica il tuo catalogo prodotti con i codici HS-6 o HS-10, la descrizioni degli articoli, informazioni di listino e Paesi di destinazione.
Integra i tuoi sistemi di e-commerce o ERP con le nostre soluzioni preconfigurate o tramite la nostra API.
Calcola (per articoli preclassificati) o stima i dazi doganali e le tasse all'importazione direttamente nel tuo carrello e-commerce.
Video: Avalara AvaTax calcola l’imposta sulle vendite e la use tax, l’IVA, la GST, nonché i dazi doganali e le imposte all’importazione.
Semplifica le transazioni globali per la tua azienda e i tuoi clienti
Offri stime più accurate dei costi totali all'importazione
Usa Avalara Tariff Code Classification per classificazioni HS-6 o HS-10 più precise.
Sfrutta la libreria di classificazione dei cpodici HS di Avalara: è sufficiente fornire informazioni di base sul prodotto per generare un elenco di possibili codici HS per avere una stima in tempo reale.
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Offri un'esperienza di livello superiore ai tuoi clienti
Crea un'esperienza di acquisto online trasparente e senza intoppi ai clienti internazionali.
Offri un'esperienza di acquisto Delivered Duty Paid (DDP) per ridurre il rischio di abbandono del carrello.
Riduci il rischio di sottostimare o sovrastimare le imposte a causa di una classificazione errata.
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Fai crescere la tua attività all'estero con soluzioni scalabili
Semplifica la complessità delle vendite transfrontaliere.
Affidati al nostro team di esperti per un supporto continuo man mano che la tua attività si espande.
Riduci i costi e aumenta la precisione con una soluzione flessibile.
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INTEGRAZIONI
Avalara semplifica la conformità fiscale internazionale per Shopify Markets e eBay International Shipping
CASI DI SUCCESSO
Leggi cosa dicono i nostri clienti
"Dovrei assumere almeno tre persone esperte di fiscalità per svolgere il lavoro che Avalara sta facendo per noi".
—Jason Macatangay CFO, Threadless
"L'automazione della sales tax è stata assolutamente necessaria per noi, poiché riduce il carico e la pressione sui processi manuali e sui nostri team interni. L'automazione della sales tax ci dà la tranquillità e la fiducia che servono per espanderci in nuove aree geografiche".
—Dan Safe
Responsabile finanziario ,Gruppo Rapha
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Avalara Tariff Code Classification
Automatizza l'assegnazione dei codici HS (Harmonized System), HTS (Harmonized Tariff Schedule) e Schedule B con una soluzione scalabile.
I server Model Context Protocol (MCP) connettono le API di AvaTax Cross-Borderagli agenti di IA e alle piattaforme partner. Questo permette di automatizzare le attività di compliance, come il calcolo dei dazi e delle tasse all'importazione nei sistemi ERP, nei marketplace e nelle piattaforme di supply chain. Il risultato è un onboarding più rapido, meno errori e operazioni commerciali globali più fluide.
Un dazio doganale è un'imposta indiretta riscossa sull'importazione o sull'esportazione di merci in una transazione internazionale. I dazi doganali sono attualmente applicati solo alle merci fisiche.
Le tasse all'importazione sono tributi sui consumi, imposti dalle autorità governative. Sono generalmente definite come una percentuale sul prezzo di vendita (più eventuali dazi doganali) e applicate sia alle importazioni che alle vendite interne. L'IVA e la GST sono le tasse all'importazione più comuni.
Per il calcolo in tempo reale dei dazi doganali e delle tasse all'importazione, sì. I codici HS, HTS e i codici tariffari sono legati all'aliquota di dazio specifica di un paese per l'articolo specifico. Disporre di codici HS accurati è il primo passo per il calcolo delle imposte transfrontaliere.
Se non disponi di un codice HS, puoi comunque stimare i dazi doganali e le tasse all'importazione al momento del pagamento inserendo dei dati minimi. Con Avalara Cross-Border Estimated non perdi una vendita. Questa funzionalità si applica solo alle nuove transazioni; per le transazioni retrodatate sarà necessario disporre di un codice HS-10 preciso per poter effettuare il calcolo.
I codici del sistema armonizzato (HS) sono codici a 6 cifre standardizzati a livello internazionale che indicano la categoria di prodotto, utilizzati per classificare le merci scambiate. I codici a dieci cifre, le cui prime sei cifre sono rappresentate dal codice HS, vengono utilizzati per determinare i dazi all'importazione e le normative applicabili. Questi codici sono denominati codici HTS ( Harmonized Tariff Schedule) dagli Stati Uniti, codici TARIC nell'UE e possono avere denominazioni diverse in altri paesi e regioni. I codici a 10 cifre sono specifici per Paese, il che significa che un articolo avrà un codice univoco per ogni Paese. Anche i codici Schedule B sono codici a 10 cifre usati negli Stati Uniti per classificare le merci esportate, e sono gestiti dall'U.S. Census Bureau. I codici tariffari si riferiscono generalmente ai suddetti codici utilizzati per imporre dazi sulle importazioni, variano in base al Paese e sono spesso basati sul sistema HS.
Codici HS (Harmonized Sustem): codici a 6 cifre standardizzati a livello internazionale per classificare le merci commercializzate
Codici HTS (Harmonized Tariff Schedule) e codici TARIC: codici a 10 cifre diversi per Paese utilizzati per determinare i dazi sulle importazioni e le normative applicabili
Codici Schedule B: codici a 10 cifre diversi per Pese utilizzati dagli Stati Uniti per classificare le merci esportate
Codici tariffari: termine generico per indicare i codici sopra elencati
Delivered Duty Paid (DDP) è un tipo di spedizione in cui il venditore si assume la responsabilità del pagamento di dazi e imposte. Per le vendite transfrontaliere effettuate con questa modalità, in genere il venditore riscuote eventuali dazi e imposte in anticipo, al momento del pagamento. Ecco come i clienti si aspettano di fare acquisti online.
Delivered at Place (DAP) è un tipo di resa in cui l'acquirente si assume la responsabilità del pagamento di dazi e imposte. Per le vendite transfrontaliere effettuate con questa modalità, in genere l'acquirente paga eventuali dazi e imposte al ricevimento della merce. Questo può causare spiacevoli sorprese o addirittura il rischio che l'ordine venga respinto. Con questo tipo di resa, il venditore è responsabile solo della consegna fisica della merce.
Una soglia de minimis è il limite di valore delle merci al di sotto del quale non si pagano dazi né imposte e le formalità doganali sono minime. Per lo stesso articolo, le soglie de minimis per i dazi doganali possono essere diverse dalle soglie per le tasse all'importazione. Sono molti i fattori che determinano se una spedizione sia esente da dazi e/o tasse e le soglie de minimis possono essere aggiornate frequentemente. L'assegnazione di codici tariffari accurati è il primo passo per prepararsi a queste modifiche, poiché la modifica di una soglia de minimis non equivale a una modifica del codice tariffario.
Il calcolo dei dazi doganali e delle tasse all'importazione in tempo reale, al momento del pagamento, riduce il rischio di abbandono del carrello, di prodotti bloccati in dogana e migliora l'esperienza per l'acquirente. Proponendo ai tuoi clienti i costi totali all'importazione più precisi, offri loro un'esperienza di acquisto online fluida e coerente, come se stessero acquistando all'interno dei propri confini nazionali.
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