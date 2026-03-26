I codici del sistema armonizzato (HS) sono codici a 6 cifre standardizzati a livello internazionale che indicano la categoria di prodotto, utilizzati per classificare le merci scambiate. I codici a dieci cifre, le cui prime sei cifre sono rappresentate dal codice HS, vengono utilizzati per determinare i dazi all'importazione e le normative applicabili. Questi codici sono denominati codici HTS ( Harmonized Tariff Schedule) dagli Stati Uniti, codici TARIC nell'UE e possono avere denominazioni diverse in altri paesi e regioni. I codici a 10 cifre sono specifici per Paese, il che significa che un articolo avrà un codice univoco per ogni Paese. Anche i codici Schedule B sono codici a 10 cifre usati negli Stati Uniti per classificare le merci esportate, e sono gestiti dall'U.S. Census Bureau. I codici tariffari si riferiscono generalmente ai suddetti codici utilizzati per imporre dazi sulle importazioni, variano in base al Paese e sono spesso basati sul sistema HS.

Codici HS (Harmonized Sustem): codici a 6 cifre standardizzati a livello internazionale per classificare le merci commercializzate

Codici HTS (Harmonized Tariff Schedule) e codici TARIC: codici a 10 cifre diversi per Paese utilizzati per determinare i dazi sulle importazioni e le normative applicabili

Codici Schedule B: codici a 10 cifre diversi per Pese utilizzati dagli Stati Uniti per classificare le merci esportate

Codici tariffari: termine generico per indicare i codici sopra elencati