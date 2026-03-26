I codici HS sono importanti perché sono la lingua del commercio internazionale di merci. Non solo la classificazione HS è un requisito obbligatorio per le dogane, ma l'invio di un codice HS impreciso può comportare un pagamento eccessivo o insufficiente di dazi e imposte o una violazione delle leggi in materia di conformità commerciale, che può causare ritardi alle merci in frontiera, sanzioni e multe.