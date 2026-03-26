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Automatizza l'assegnazione dei codici HTS (Harmonized Tariff Schedule) con Avalara Tariff Code Classification

Riduci i costi e aumenta i margini vendendo a più clienti in più luoghi.
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Map illustration with "Avalara Cross-border" text, showing a shipping route across the Atlantic Ocean.
Video: Avalara Cross-Border ti aiuta a gestire le complessità del commercio globale.
Scelta dalle aziende di tutti i settori
Logo di eBay in lettere colorate.
Logo di Flexport in testo blu scuro con un accento quadrato rosso.
Logo di FedEx con testo viola e arancione, con una freccia tra la "E" e la "x".
"Logo di Zimmermann con testo nero su sfondo bianco."
Logo di Bridgestone con testo nero in grassetto e icona "B" stilizzata rossa e nera.
Logo di iHerb con testo verde.

Semplifica il commercio internazionale e la gestione dei dazi

Compila questo breve modulo per metterti in contatto con un esperto. Ecco cosa puoi aspettarti dopo averlo inviato:

 

  • Un consulente ti contatterà per valutare insieme a te soluzioni su misura per le tue esigenze di import/export.
  • Analizzeremo i dati dei prodotti e i tuoi problemi di classificazione.
  • Scoprirai come Avalara Tariff Code Classification può contribuire a migliorare la precisione dei tuoi codici, ridurre i costi dei dazi e velocizzare i tempi di sdoganamento.

 

Contattaci ora. Non vediamo l'ora di parlare con te! Sei già cliente? Richiedi assistenza tecnica.

VANTAGGI

Semplifica i tuoi processi con un software di classificazione automatica dei codici tariffari

Dai impulso al tuo business con l'intelligenza Artificiale agentica

I server MCP Avalara integrano funzionalità di compliance in ERP, piattaforme di e-commerce e catene di fornitura, per semplificare la conformità transfrontaliera. Scopri di più

La classificazione potenziata dall'intelligenza artificiale

Classificazione precisa dei codici HS e HTS (Harmonized Tariff Schedule), grazie agli algoritmi frutto della collaborazione fra motori di IA, machine learning e know-how umano.

Migliora l'esperienza del cliente

Migliora la soddisfazione dei tuoi clienti con una classificazione più accurata, per applicare correttamente i dazi doganali al momento del pagamento.

Migliora la compliance per gli scambi transfrontalieri

Aumenta la precisione della documentazione per superare le complessità del commercio internazionale, ridurre i ritardi in dogana ed evitare costi aggiuntivi nella catena di fornitura e nelle consegne.

Integrazione con le app esistenti

Collega facilmente il software ai tuoi sistemi esistenti e fai crescere la tua soluzione senza interruzioni, tramite API o file sicuri (SFTP).

Supporta cataloghi prodotti di grandi dimensioni

Classifica interi cataloghi di prodotti in batch con Avalara Trade Compliance. Non è necessaria esperienza precedente in materia di codici HS.

COME FUNZIONA

Avalara Tariff Code Classification

Avalara Tariff Code Classification automatizza la classificazione dei codici HS, HTS e Schedule B valutando i dati a livello di prodotto e assegnando il codice per il prodotto specifico in più di 180 Paesi, usando dati doganali sempre aggiornati.
An orange world map illustration featuring question marks across different countries, representing global tariff uncertainty.
Video: Avalara automatizza l’assegnazione dei codici HS e il calcolo delle imposte internazionali.

Software di classificazione codici HS e dazi Avalara

Classificazione automatica dei codici tariffari Avalara

Avalara Automated Tariff Code Classification  è uno strumento potenziato dall'IA per classificare rapidamente interi cataloghi di prodotti come codici HS o HTS, per calcolare i dazi doganali e le imposte, conformemente ai requisiti internazionali.
  • Scelto da broker e spedizionieri
  • Fornisce la classificazione HS-6 o HS-10 in tempo reale sfruttando una libreria di contenuti completa e costantemente aggiornata, ampliata tramite modelli di machine learning
  • Passa ad Avalara Automated Tariff Code Classification Proe accedi a modelli di IA/ML personalizzati per il tuo catalogo prodotti e poter beneficiare dell'assistenza post-verifica
  • scelto da broker e spedizionieri

Avalara Self-Serve Tariff Code Classification 

Uno strumento di classificazione dei codici HS intuitivo che utilizza l'IA per generare codici HTS universali a 6 cifre o specifici a 10 cifre obbligatori per Paese, a partire dalle descrizioni delle merci.
  • Scelto da broker e spedizionieri
  • Il processo di classificazione, guidato da funzionalità interattive intelligenti, assegna in modo semplice e immediato un codice tariffario per ogni prodotto.
  • Strumento automatizzato per la ricerca interna che fornisce istantaneamente e con maggiore precisione informazioni commerciali di difficile reperibilità

    Avalara Managed Tariff Code Classification 

    Una soluzione automatizzata pensata per semplificare il processo di classificazione, che offre supporto per i codici HS per oltre 180 Paesi. Con un team di esperti in classificazione e un'IA proprietaria, può gestire dinamicamente volumi di prodotti variabili, da poche decine a milioni.
    • Scelto dai principali operatori logistici
    • Adatto per cataloghi prodotti di grandi dimensioni e ordini di valore elevato
    • Passa aManaged Tariff Code Classification Premiumper ottenere assistenza specialistica sui prodotti complessi e valutazioni esperte su ingredienti, materiali, restrizioni e altro ancora
        Sfondo geometrico blu con triangoli sovrapposti.

        Integrazioni

        Avalara semplifica la conformità fiscale internazionale per Shopify Markets e eBay International Shipping

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        Tabella comparativa dei prodotti

        Trova la soluzione giusta per la tua azienda
        Automated Tariff Code Classification
        Self-Serve Tariff Code Classification
        Managed Tariff Code Classification — Premium disponibile

        Caratteristiche

        Classifica automaticamente i tuoi prodotti utilizzando modelli di IA/ML perfezionati nel tempo e addestrati su ampi cataloghi di articoli

        Percorso guidato e interattivo per classificare in autonomia i prodotti

        Consulta gli esperti per una classificazione HS personalizzata

        Come funziona

        Essentials (pre-addestrato) — Classificazione basata su oltre 30 milioni* di articoli costantemente aggiornati e perfezionati o Pro (pre-addestrato in modo personalizzato) — Modelli di IA personalizzati creati sul tuo catalogo

        Esperienza utente interattiva + supporto fornito da esperti, supporto con IA Non è necessaria alcuna esperienza precedente nella classificazione HS Classificazione batch disponibile

        IA/machine learning + esperienza umana

        Supporto per le verifiche fiscali

        Supporto post-verifica per i modelli personalizzati

        Tariffe mostrate in modo interattivo, facilmente dimostrabili e verificabili

        Mostra la classificazione assegnata al prodotto, con la giustificazione a supporto

        Opzioni di integrazione

        Caricamento di file in blocco, API

        API, interfaccia utente SaaS

        Caricamento di file in blocco, API

        Inserimento necessario

        Descrizione del prodotto; Paese di destinazione per HS10

        Descrizione del prodotto; Paese di destinazione

        Riepilogo nome dell'articolo; URL dell'articolo; Paese di destinazione

        Dati in uscita

        Codice tariffario a 6 o 10 cifre; classificazione in batch disponibile

        Codice tariffario a 6 o 10 cifre

        Codice tariffario a 10 cifre; include anche case study e determinazioni ufficiali (opzionale per Managed Premium)

        *Totale voci classificate al 01/01/2023

        CASI DI SUCCESSO

        Leggi cosa dicono i nostri clienti

        "Dovrei assumere almeno tre persone esperte di fiscalità per svolgere il lavoro che Avalara sta facendo per noi".

        • —Jason Macatangay
        • Responsabile finanziario, Threadless

        "Lo strumento Self-Serve Tariff Code Classification ha cambiato l'approccio dei nostri venditori alle spedizioni internazionali. È una soluzione semplice, precisa e conveniente, che ha semplificato i processi, consentendo ai nostri clienti di espandere le loro operazioni senza il timore di complicazioni con le dogane".

        • —Shea Felix
        • Vicepresidente, GlobalPost International

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        Domande frequenti

        Domande frequenti

        I server Model Context Protocol (MCP) connettono le API di classificazione HS Avalara e le API della libreria Avalara Trade and Tariff con gli agenti di IA ai sistemi dei partner. Ciò permette di eseguire automaticamente le attività di conformità, come la classificazione dei codici tariffari e la gestione delle restrizioni commerciali, all'interno di ERP, marketplace e sistemi di supply chain. Il risultato è un onboarding più rapido, meno errori e operazioni commerciali globali più fluide.

        I codici del sistema armonizzato (HS) sono codici a 6 cifre standardizzati a livello internazionale, utilizzati per classificare le merci scambiate. I codici HTS (Harmonized Tariff Schedule) sono estensioni a 10 cifre dei codici HS, utilizzati dagli Stati Uniti per determinare i dazi e le regole sulle importazioni. I codici tariffari si riferiscono generalmente alle classificazioni utilizzate per imporre dazi sulle importazioni, che variano in base al Paese e spesso si basano sul sistema HS. I codici Schedule B sono codici a 10 cifre utilizzati dagli Stati Uniti per classificare le merci esportate, gestiti dall'U.S. Census Bureau.

        I codici HS sono importanti perché sono la lingua del commercio internazionale di merci. Non solo la classificazione HS è un requisito obbligatorio per le dogane, ma l'invio di un codice HS impreciso può comportare un pagamento eccessivo o insufficiente di dazi e imposte o una violazione delle leggi in materia di conformità commerciale, che può causare ritardi alle merci in frontiera, sanzioni e multe.

        Non è consigliabile utilizzare lo stesso codice HS per più prodotti se sono diversi per composizione, forma o funzione. I codici HS vengono assegnati in base alle caratteristiche specifiche del prodotto, pertanto ogni prodotto deve essere classificato con il codice appropriato che meglio descrive i suoi attributi.

        I codici HS vengono periodicamente rivisti e aggiornati dall'Organizzazione mondiale delle dogane (WCO) in modo da riflere i cambiamenti nella tecnologia, nelle pratiche commerciali e nei nuovi prodotti che entrano nel mercato. La versione più recente dell'HS (HS 2022) è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Tuttavia, molti paesi utilizzano ancora versioni HS precedenti, che non sono compatibili con HS 2022. È importante sapere che i codici tariffari specifici per Paese e le relative aliquote di dazio possono cambiare anche più volte all'anno.

        Tutte le soluzioni di classificazione dei codici tariffari di Avalara permettono di classificare i prodotti secondo le tariffe specifiche del Paese e aiutano a determinare l'imponibilità e i requisiti di spedizione, con livelli di supporto da parte del nostro team di esperti modulati sulle tue necessità.

        La classificazione automatica dei codici HS si ottiene con l'implementazione della tecnologia di IA e ML. Le soluzioni di Avalara per la classificazione dei codici tariffari sono strumenti intuitivi che uniscono intelligenza artificiale, machine learning ed esperienza umana.

        Le sanzioni previste per la classificazione errata dei codici HS variano a seconda del Paese e della gravità della violazione. In un recente sondaggio di Avalara, gli intervistati hanno riferito che l'errata classificazione delle merci ha comportato ritardi doganali frequenti, costi aggiuntivi di tariffe e dazi, costi aggiuntivi della supply chain e mancato rispetto delle aspettative di consegna dei clienti.

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