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Automated Tariff Code Classification
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Self-Serve Tariff Code Classification
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Managed Tariff Code Classification — Premium disponibile
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Caratteristiche
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Classifica automaticamente i tuoi prodotti utilizzando modelli di IA/ML perfezionati nel tempo e addestrati su ampi cataloghi di articoli
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Percorso guidato e interattivo per classificare in autonomia i prodotti
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Consulta gli esperti per una classificazione HS personalizzata
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Come funziona
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Essentials (pre-addestrato) — Classificazione basata su oltre 30 milioni* di articoli costantemente aggiornati e perfezionati o Pro (pre-addestrato in modo personalizzato) — Modelli di IA personalizzati creati sul tuo catalogo
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Esperienza utente interattiva + supporto fornito da esperti, supporto con IA Non è necessaria alcuna esperienza precedente nella classificazione HS Classificazione batch disponibile
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IA/machine learning + esperienza umana
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Supporto per le verifiche fiscali
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Supporto post-verifica per i modelli personalizzati
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Tariffe mostrate in modo interattivo, facilmente dimostrabili e verificabili
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Mostra la classificazione assegnata al prodotto, con la giustificazione a supporto
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Opzioni di integrazione
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Caricamento di file in blocco, API
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API, interfaccia utente SaaS
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Caricamento di file in blocco, API
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Inserimento necessario
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Descrizione del prodotto; Paese di destinazione per HS10
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Descrizione del prodotto; Paese di destinazione
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Riepilogo nome dell'articolo; URL dell'articolo; Paese di destinazione
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Dati in uscita
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Codice tariffario a 6 o 10 cifre; classificazione in batch disponibile
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Codice tariffario a 6 o 10 cifre
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Codice tariffario a 10 cifre; include anche case study e determinazioni ufficiali (opzionale per Managed Premium)
*Totale voci classificate al 01/01/2023