Video: semplifica la ricerca, la compilazione e l’invio dei documenti corretti.
Vantaggi
Semplifica la creazione e la presentazione dei certificati di esenzione
Crea certificati ovunque ti trovi
Crea e gestisci moduli utilizzando un'interfaccia semplice e intuitiva su qualsiasi dispositivo connesso a Internet.
Consegna più rapida dei documenti
Invia tramite e-mail, scarica o stampa i documenti di conformità fiscale dal tuo account CertExpress e condividili istantaneamente con gli utenti di Exemption Certificate Management.
Inizia rapidamente
Crea un account, completa un profilo aziendale, salva la tua firma e inizia subito a creare certificati di esenzione.
Tieni tutto in ordine
Archivia e gestisci in modo sicuro tutti i certificati di esenzione da un'unica interfaccia utente intuitiva per facilitare l'accesso, l'organizzazione e la riconciliazione.
Supporto sempre disponibile
Trova, completa e invia il documento di conformità fiscale giusto per ogni situazione utilizzando l'esperienza di Avalara e linee guida dettagliate.
Mantieni la conformità fiscale
Tieni automaticamente sotto controllo le regole di esenzione e la scadenza dei certificati, ricevi avvisi quando i certificati sono prossimi alla scadenza e richiedi nuovi certificati.
Come funziona
Invia i certificati di esenzione corretti per ogni transazione esente da imposte
Una piattaforma completa per una soluzione di conformità fiscale end-to-end
Invia
I clienti possono inviare i certificati di esenzione tramite un portale sicuro; possono scegliere il modulo corretto e completarlo digitalmente oppure caricare una copia del certificato. CertExpress li guida nel processo di selezione e compilazione del modulo giusto prima dell'invio.
Integra
CertExpress si integra con Avalara ECM e il tuo carrello, così i tuoi clienti possono fornire e gestire i certificati al momento dell'acquisto. Ti aiuta a garantire la corretta applicazione delle esenzioni fiscali in tempo reale per un'esperienza di acquisto eccezionale.
Convalida
Grazie all'automazione, CertExpress controlla che tutti i campi obbligatori siano compilati e che il certificato sia valido. In caso di problemi, le aziende riceveranno un messaggio di errore finché tutte le incoerenze non saranno risolte.
Traccia
CertExpress aiuta a tenere automaticamente sotto controllo le scadenze dei certificati e a inviare le richieste di rinnovo ai clienti. Questo approccio proattivo aiuta le aziende a migliorare la compliance.
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CertExpress è un'applicazione gratuita che funziona perfettamente con i prodotti Avalara ECM e consente ai tuoi clienti di gestire autonomamente la creazione e l'invio di certificati, semplificando la raccolta. Offre un'interfaccia intuitiva, che consente ai clienti di completare, caricare o inviare certificati in formato digitale. Con questo strumento le aziende possono ridurre i ritardi nella raccolta dei certificati, migliorare la precisione e garantire una maggiore conformità riducendo gli errori manuali.
I clienti possono inviare i certificati di esenzione tramite un portale sicuro; possono scegliere il modulo corretto e completarlo digitalmente oppure caricare una copia del certificato. CertExpress li guida attraverso il processo, aiutandoli a selezionare e compilare il modulo corretto prima dell'invio.
Sì, CertExpress si integra con Avalara ECM e il tuo carrello, così i clienti potranno fornire e gestire i certificati al momento dell'acquisto. Permette la corretta applicazione delle esenzioni fiscali in tempo reale per un'esperienza di acquisto fluida e senza interruzioni.
CertExpress utilizza strumenti di convalida automatici per esaminare i certificati, verificare che siano validi e che tutti i campi obbligatori siano stati correttamente compilati. In caso di problemi, le aziende riceveranno un messaggio di errore finché tutte le incoerenze non saranno risolte.
CertExpress tieni automaticamente sotto controllo le scadenze dei certificati e invia le richieste di rinnovo ai clienti. Questo approccio proattivo aiuta le aziende a migliorare la compliance.
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