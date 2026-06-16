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Integra Avalara con il tuo negozio Shopify per gestire automaticamente la conformità alla sales tax

In qualità di partner ufficiale della piattaforma Shopify Tax Platform, Avalara automatizza la gestione in tempo reale della sales tax negli Stati Uniti e di altri adempimenti fiscali a livello internazionale, dal calcolo alle dichiarazioni, il tutto in un'unica soluzione.
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Guarda Avalara for Shopify in azione con una breve demo gestita in totale autonomia: nessuna proposta commerciale, nessun impegno.

VANTAGGI

Avalara ti offre l'automazione fiscale completa integrata in Shopify, senza dover gestire più fornitori.

Automatizza l'intero processo di compliance fiscale

Delega le attività legate alla sales tax, dai calcoli in tempo reale al pagamento fino all'invio delle dichiarazioni, con un’unica soluzione integrata per tutti i tuoi negozi su Shopify.

Aliquote fiscali corrette direttamente al checkout

Avalara è stato scelto da Shopify come partner per la gestione della fiscalità. Grazie all'integrazione diretta al checkout, i tuoi clienti visualizzeranno tariffe più accurate, con meno sorprese e meno errori.

Facilmente configurabile in qualsiasi piano Shopify

Avalara è disponibile in qualsiasi piano Shopify e non richiede interventi da parte di sviluppatori. L'onboarding è rapido grazie al supporto dell'IA, con la possibilità di consultare esperti fiscali per la compliance o per la configurazione.

Espandi il tuo business a livello internazionale in tutta tranquillità.

Amplia la tua presenza in nuovi stati o sui mercati internazionali con il supporto Avalara per l'IVA e la fiscalità transfrontaliera in oltre 190 paesi, per stare sempre aggiornati sulle regole fiscali e le soglie minime di imponibilità in continua evoluzione.

Previeni il rischio di "nexus" e di controlli fiscali.

Avalara ti avvisa quando potresti maturare un "nexus", supporta la gestione delle esenzioni per vendite B2B e B2C contribuisce a evitare criticità di compliance anche in situazioni di non conformità già esistenti.

Risparmia tempo per dichiarazioni e versamenti

Semplifica la dichiarazione e i versamenti fiscali utilizzando Avalara per il calcolo automatico delle imposte e le dichiarazioni fiscali automatizzate, riducendo i rischi e il lavoro manuale.

Come funziona

Integra la potenza di Avalara nel tuo negozio Shopify e nei tuoi flussi di lavoro

Configura l'automazione fiscale in Shopify in pochi minuti

Avalara for Shopify può essere utilizzato con qualunque piano. Configura il tuo profilo fiscale, mappa i codici di trattamento fiscale dei prodotti e inizia a calcolare le imposte senza nessun intervento da parte di sviluppatori. Utilizza il nostro plug-in su Chrome potenziato dall'intelligenza artificiale per farti guidare nella configurazione e ricevere assistenza fiscale direttamente nel browser.
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Aliquote fiscali precise e accurate

Avalara verifica e applica le aliquote fiscali in base alle normative locali, addebitando le aliquote fiscali corrette al momento del pagamento.
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Calcola correttamente le imposte su tutti gli ordini

Applica le aliquote fiscali corrette in tempo reale in migliaia di giurisdizioni statunitensi e decine di aree IVA, con adeguamenti automatici in base al tipo di prodotto, alla località e al tipo di operazione.
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Gestisci i clienti esenti direttamente dal tuo negozio Shopify

I clienti Shopify Plus possono raccogliere, verificare e utilizzare i certificati di esenzione direttamente dal proprio account Shopify, riducendo al minimo gli errori e il rischio di verifiche fiscali.
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Gestisci le vendite internazionali in tutta tranquillità

Calcola e dichiara automaticamente IVA, dazi doganali e tasse all'importazione per espandere il tuo business all'estero, senza rischi imprevisti a livello fiscale.
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Integra uno o più prodotti per gestire al meglio la conformità alle normative

Avalara AvaTax

Applica aliquote fiscali più precise e sempre aggiornate in base al luogo, all'imponibilità dei prodotti, alla normativa vigente e altro ancora.
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Avalara Returns

Evita il fastidio della compilazione e della presentazione delle dichiarazioni e dei relativi versamenti.
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Avalara Exemption Certificate Management (ECM)

Elaborazione, raccolta e accesso ai documenti di esenzione.
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Avalara Cross-Border

Dai impulso alle vendite transfrontaliere con una soluzione unificata disponibile al checkout che ottimizza l'esperienza per il cliente.
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Registrazione ai fini della sales tax

Soddisfa i tuoi requisiti di registrazione fiscale con soluzioni su misura per la tua azienda.
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Servizi fiscali professionali

Affidati ai nostri esperti fiscali per orientarti tra "nexus", licenze commerciali, regolarizzazione di periodi fiscali non dichiarati (backfillig) e l’implementazione degli strumenti Avalara.
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Testimonianze dei clienti

Leggi cosa dicono i nostri clienti

"Conoscevo Avalara da una mia precedente esperienza lavorativa e l’abbiamo scelto perché offre le competenze necessarie e si integra con estrema semplicità nella nostra piattaforma Shopify".

  • — Anne Masson
  • CFO, ICONIC London
Video: Scopri come Avalara aiuta ICONIC London a gestire la sales tax.

"Avalara ha sicuramente semplificato la nostra conformità fiscale. Non riesco nemmeno a immaginare come avremmo potuto gestirla manualmente. Penso che sarebbe stato impossibile".

  • Anne Masson
  • CFO, ICONIC London
Leggi la testimonianza completa del cliente

"Non ho più l’ansia di sbagliare le dichiarazioni, presentarle in ritardo o ricevere sanzioni: Avalara ci aggiorna man mano che i requisiti cambiano".

  • Robin Hecht
  • Controller, Boll & Branch

"L'automazione e il supporto forniti da Avalara hanno trasformato i nostri processi fiscali, consentendoci di concentrarci sul nostro core business e sulla crescita futura".

  • Vivek Dadhania
  • Responsabile fiscale, Therabody
Vedi tutte le testimonianze dei clienti

DOMANDE FREQUENTI

Domande frequenti

Elemento 1

Avalara for Shopify attualmente gestisce le imposte sulle transazioni come la sales tax e l'IVA, i dazi doganali e le tasse all'importazione per le tue operazioni internazionali. La nostra integrazione si estenderà ad altri tipi di imposte in futuro.

Elemento 1

Avalara for Shopify è ideale per i rivenditori più grandi con maggiori complessità da gestire e vendite internazionali. Anche i codici di trattamento fiscale in Avalara for Shopify vengono aggiornati più regolarmente e i clienti ricevono assistenza diretta da Avalara.

Elemento 1

Avalara aiuta le aziende di tutte le dimensioni a garantire la corretta conformità fiscale. Siamo fieri di essere stati tra i primi partner della Shopify Tax Platform. Offriamo servizi di calcolo delle imposte agli utenti Shopify Plus dal 2015. Oggi siamo felici di poter supportare tutti i clienti Shopify che desiderano automatizzare la gestione fiscale con Avalara.

 

Avalara for Shopify è in grado di gestire il calcolo delle imposte internazionali, inclusi IVA, dazi doganali e tasse all'importazione.

 

Mettiamo a disposizione soluzioni aggiuntive per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni fiscali e la gestione dei certificati di esenzione, che completano il nostro prodotto di punta per il calcolo delle imposte, AvaTax.

Elemento 1

Sì. Avalara for Shopify può gestire la conformità fiscale delle vendite di più società o vetrine e persino gestire il processo nelle società più complesse (ad esempio, società capogruppo o società controllate). Non ci sono limiti o costi aggiuntivi per l'utilizzo di Avalara for Shopify in più aziende.

Elemento 1

Avalara for Shopify supporta tutti i piani Shopify, inclusi Basic, Advanced, Plus ed Enterprise.

Sei pronto a scoprire cosa può fare Avalara per te?

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