Sales tax is a tax paid to a governing body (state or local) on the sale of certain goods and services. Michigan first adopted a general state sales tax in 1933, and since that time, the rate has risen to 6 percent. In many states, localities are able to impose local sales taxes on top of the state sales tax. However, as of March 2019, there are no local sales taxes in Michigan.

As a business owner selling taxable goods or services, you act as an agent of the state of Michigan by collecting tax from purchasers and passing it along to the appropriate tax authority. Sales and use tax in Michigan is administered by the Michigan Department of Treasury.

Any sales tax collected from customers belongs to the state of Michigan, not you. It’s your responsibility to manage the taxes you collect to remain in compliance with state and local laws. Failure to do so can lead to penalties and interest charges.

When you need to collect Michigan sales tax

In Michigan, sales tax is levied on the sale of tangible goods and some services. The tax is collected by the seller and remitted to state tax authorities. The seller acts as a de facto collector.

To help you determine whether you need to collect sales tax in Michigan, start by answering these three questions:

Do you have nexus in Michigan? Are you selling taxable goods or services to Michigan residents? Are your buyers required to pay sales tax?

If the answer to all three questions is yes, you’re required to register with the state tax authority, collect the correct amount of sales tax per sale, file returns, and remit to the state.

Failure to collect Michigan sales tax

If you meet the criteria for collecting sales tax and choose not to, you’ll be held responsible for the tax due, plus applicable penalties and interest.

It’s extremely important to set up tax collection at the point of sale — it’s near impossible to collect sales tax from customers after a transaction is complete.