Una piattaforma completa per una soluzione a tutto tondo
Supervisione della compliance centralizza
Gestisci tutte le licenze da un'unica piattaforma, senza perdere scadenze e mantenendo la conformità alle normative.
Migliora l'efficienza dei tuoi processi
Automatizza la ricerca, la richiesta e i rinnovi con le dashboard e i promemoria, per ridurre il tempo dedicato alle attività amministrative.
Migliora la collaborazione
Mantieni allineati i team fiscali, legali, la contabilità generale e la contabilità fornitori utilizzando strumenti, messaggistica, dashboard e report condivisi in tempo reale.
Resta pronto per le verifiche fiscali
Tieni aggiornati e corretti i registri delle licenze, con funzioni di audit trail per il tracciamento completo, come supporto per le verifiche fiscali e per ridurre i rischi legati alla conformità alle normative fiscali.
Mantieni la conformità fiscale in modo proattivo
Utilizza dashboard e avvisi in tempo reale per gestire tempestivamente le licenze, ridurre le interruzioni ed evitare sanzioni.
Ottimizza l'utilizzo delle risorse
Riduci il lavoro manuale del personale, che potrà dedicare più tempo alla crescita del business ottimizzando produttività ed efficienza.
Come funziona
Semplifica il flusso delle licenze
Centralizza i dati delle licenze Carica tutte le tue licenze, le sedi e le informazioni sulla conformità della tua azienda in un unico sistema sicuro sul cloud.
Mantieni la compliance con il tracciamento automatico Ricevi avvisi per i rinnovi imminenti e gestisci in modo proattivo le scadenze, evitando penali e interruzioni delle attività.
Elimina il lavoro manuale ripetitivo Risparmia tempo con la registrazione digitale, la modifica massiva e i campi pre-compilati con dati strutturati: senza duplicazioni né fogli di calcolo.
Video: Scopri come Avalara License Management aiuta le aziende a gestire licenze e registrazioni.
Gestisci le licenze, le società e le diverse giurisdizioni da un'unica piattaforma
Dashboard personalizzabile
Tieni sotto controllo le dichiarazioni, i rinnovi e altro ancora con una dashboard interattiva, con widget cliccabili e riposizionabili.
Vedi in tempo reale lo stato di tutte le tue licenze.
Gestione centralizzata delle filiali/società
Gestisci e organizza un numero illimitato di filiali/società e sedi con la scheda Entities (Società).
Visualizza lo stato delle licenze, aggiungi note, invia e-mail e segui i flussi di lavoro personalizzati.
Controlla le filiali/società da un'unica postazione, pensata per gestire più sedi.
Archivio centralizzato con geocodifica
Crea, personalizza e pianifica i report.
Crea report standard e personalizzati.
Condividi gli aggiornamenti sullo stato delle licenze con i partner esterni.
Testimonianze dei clienti
Leggi cosa dicono i nostri clienti
"Qui da noi, dove applichiamo i principi lean, volevamo evitare il coinvolgimento del nostro ufficio informatico. Alla fine, abbiamo dovuto fornire solo i nostri dati e Avalara ha fatto il resto. Il team di gestione del progetto e di transizione è stato fantastico".
—Heather Parker
Addetto alla compliance, LAZ Parking
"Avalara risolve tutti i nostri problemi legati alla conformità fiscale e alle licenze commerciali, facendoci risparmiare tempo prezioso e costi contabili considerevoli".
—Travis Benoit
Responsabile delle Operazioni e Sviluppo Corporate, SWIPEBY
Prodotti correlati
Avalara License Filing
Ottieni supporto completo per la ricerca, la registrazione e la presentazione delle domande per l'ottenimento delle licenze per aziende nuove e in crescita.
Contattaci per una demo di Avalara License Management e inizia il processo.
Avalara License Management è stato progettato per aziende che gestiscono oltre 100 licenze in più giurisdizioni e/o vendono prodotti fortemente regolamentati e/o offrono servizi fortemente regolamentati. Se non sei sicuro che questa soluzione sia adatta per te, parliamone o programmiamo una demo per vedere se risponde alle tue esigenze.
Proprio così: copre un ampio spettro di esigenze attinenti alle licenze commerciali. L'applicazione gestisce anche licenze professionali, patenti, contratti, locazioni e infrazioni.
Sì, Avalara può gestire le licenze per tuo conto. Avalara può gestire l'intero ciclo delle tue licenze, monitorando le scadenze dei rinnovi e presentando le nuove richieste di licenza quando necessario.
I fornitori di servizi possono utilizzare Avalara License Management for Accountants per gestire le licenze commerciali dei propri clienti. Il software include tutte le funzionalità standard, oltre a componenti aggiuntivi per riunire più account secondari in un unico portafoglio centrale.
Sei pronto a scoprire cosa può fare Avalara per te?
Prenota una demo per conoscere la nostra soluzione.