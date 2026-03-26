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Amministra le tue licenze commerciali da un'unica applicazione semplice e intuitiva

Avalara License Management aiuta le aziende a centralizzare le licenze commerciali, standardizzare i flussi di lavoro, organizzare i documenti e ridurre le attività di routine.
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Immagine di una dashboard con diagrammi e grafici, con sovrapposto un pulsante arancione "Fai un tour".
Vedi Avalara License Management in azione con una breve demo gestita in totale autonomia: nessuna proposta commerciale, nessun impegno.
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Amministra le tue licenze commerciali da un'unica applicazione semplice e intuitiva

Avalara License Management aiuta le aziende a centralizzare le licenze commerciali, standardizzare i flussi di lavoro, organizzare i documenti e ridurre le attività di routine.

Troviamo insieme la soluzione alle tue esigenze di conformità fiscale.

Compila il modulo informativo per metterti in contatto con uno specialista in soluzioni fiscali Avalara.

Dopo averlo inviato, ecco cosa puoi aspettarti:

  • Analizzeremo le tue esigenze aziendali.
  • Uno dei nostri specialisti ti contatterà per valutare una soluzione personalizzata.
  • Otterrai informazioni su come Avalara può aiutarti a semplificare le tue esigenze di conformità.

Contattaci ora. Non vediamo l'ora di conoscerti! Sei già cliente? Richiedi assistenza tecnica.

VANTAGGI

Semplifica la gestione delle licenze

Una piattaforma completa per una soluzione a tutto tondo

Supervisione della compliance centralizza

Gestisci tutte le licenze da un'unica piattaforma, senza perdere scadenze e mantenendo la conformità alle normative.

Migliora l'efficienza dei tuoi processi

Automatizza la ricerca, la richiesta e i rinnovi con le dashboard e i promemoria, per ridurre il tempo dedicato alle attività amministrative. 

Migliora la collaborazione

Mantieni allineati i team fiscali, legali, la contabilità generale e la contabilità fornitori utilizzando strumenti, messaggistica, dashboard e report condivisi in tempo reale.

Resta pronto per le verifiche fiscali

Tieni aggiornati e corretti i registri delle licenze, con funzioni di audit trail per il tracciamento completo, come supporto per le verifiche fiscali e per ridurre i rischi legati alla conformità alle normative fiscali.

Mantieni la conformità fiscale in modo proattivo

Utilizza dashboard e avvisi in tempo reale per gestire tempestivamente le licenze, ridurre le interruzioni ed evitare sanzioni.

Ottimizza l'utilizzo delle risorse

Riduci il lavoro manuale del personale, che potrà dedicare più tempo alla crescita del business ottimizzando produttività ed efficienza.

Come funziona

Semplifica il flusso delle licenze

  • Centralizza i dati delle licenze
    Carica tutte le tue licenze, le sedi e le informazioni sulla conformità della tua azienda in un unico sistema sicuro sul cloud.

  • Mantieni la compliance con il tracciamento automatico
    Ricevi avvisi per i rinnovi imminenti e gestisci in modo proattivo le scadenze, evitando penali e interruzioni delle attività.

  • Elimina il lavoro manuale ripetitivo
    Risparmia tempo con la registrazione digitale, la modifica massiva e i campi pre-compilati con dati strutturati: senza duplicazioni né fogli di calcolo.
Video: Scopri come Avalara License Management aiuta le aziende a gestire licenze e registrazioni.

Gestisci le licenze, le società e le diverse giurisdizioni da un'unica piattaforma

Dashboard personalizzabile

  • Tieni sotto controllo le dichiarazioni, i rinnovi e altro ancora con una dashboard interattiva, con widget cliccabili e riposizionabili.
  • Vedi in tempo reale lo stato di tutte le tue licenze.

Gestione centralizzata delle filiali/società

  • Gestisci e organizza un numero illimitato di filiali/società e sedi con la scheda Entities (Società).
  • Visualizza lo stato delle licenze, aggiungi note, invia e-mail e segui i flussi di lavoro personalizzati.
  • Controlla le filiali/società da un'unica postazione, pensata per gestire più sedi.

Archivio centralizzato con geocodifica

  • Crea, personalizza e pianifica i report.
  • Crea report standard e personalizzati.
  • Condividi gli aggiornamenti sullo stato delle licenze con i partner esterni.

Testimonianze dei clienti

Leggi cosa dicono i nostri clienti

"Qui da noi, dove applichiamo i principi lean, volevamo evitare il coinvolgimento del nostro ufficio informatico. Alla fine, abbiamo dovuto fornire solo i nostri dati e Avalara ha fatto il resto. Il team di gestione del progetto e di transizione è stato fantastico".

  • —Heather Parker
  • Addetto alla compliance, LAZ Parking

"Avalara risolve tutti i nostri problemi legati alla conformità fiscale e alle licenze commerciali, facendoci risparmiare tempo prezioso e costi contabili considerevoli".

  • —Travis Benoit
  • Responsabile delle Operazioni e Sviluppo Corporate, SWIPEBY

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Riconoscimenti

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Domande frequenti

Domande frequenti

Contattaci per una demo di Avalara License Management e inizia il processo.

Avalara License Management è stato progettato per aziende che gestiscono oltre 100 licenze in più giurisdizioni e/o vendono prodotti fortemente regolamentati e/o offrono servizi fortemente regolamentati. Se non sei sicuro che questa soluzione sia adatta per te, parliamone o programmiamo una demo per vedere se risponde alle tue esigenze.

Proprio così: copre un ampio spettro di esigenze attinenti alle licenze commerciali. L'applicazione gestisce anche licenze professionali, patenti, contratti, locazioni e infrazioni.

Sì, Avalara può gestire le licenze per tuo conto. Avalara può gestire l'intero ciclo delle tue licenze, monitorando le scadenze dei rinnovi e presentando le nuove richieste di licenza quando necessario.

I fornitori di servizi possono utilizzare Avalara License Management for Accountants per gestire le licenze commerciali dei propri clienti. Il software include tutte le funzionalità standard, oltre a componenti aggiuntivi per riunire più account secondari in un unico portafoglio centrale.

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