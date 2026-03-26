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Light blue and white geometric triangular pattern on a white background.

Soluzioni per la sales and use tax per i marketplace online

Mantieni il tuo marketplace conforme alle normative, efficiente e sicuro dai rischi.
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Graphic showing a laptop with a marketplace storefront and the text 'you need to know if your marketplace is collecting sales tax for you', emphasizing the importance of understanding sales tax collection in online marketplaces.
Video: scopri come funziona l’imposta sulle vendite nei marketplace online e come può influire sulla tua azienda.
Scelta dalle aziende di tutti i settori
Logo di Zillow che raffigura una casa blu e del testo.
"Logo di Discogs con un disco in vinile al posto della lettera "o". "
"Testo scritto a mano 'Avalara' in stile corsivo. "
Logo di Swipeby blu con un'icona stilizzata a forma di testa di volpe.
Logo di eBay in lettere colorate.

Troviamo insieme la soluzione alle tue esigenze di conformità fiscale.

Compila il modulo informativo per metterti in contatto con uno specialista in soluzioni fiscali Avalara.

 

Dopo averlo inviato, ecco cosa puoi aspettarti:

 

  • Analizzeremo le tue esigenze aziendali.
  • Uno dei nostri specialisti ti contatterà per valutare una soluzione personalizzata.
  • Otterrai informazioni su come Avalara può aiutarti a semplificare le tue esigenze di conformità.

 

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Webinar

Conformità alla sales tax per gestori di marketplace e venditori

Image promoting a webinar titled 'Understanding Sales Tax for Online Marketplaces', featuring a large microphone graphic and a person writing notes on an orange background.
Video: con l’aumento delle vendite nei marketplace online emergono nuovi obblighi relativi all’imposta sulle vendite.

VANTAGGI

Semplifica la conformità alla sales tax per i marketplace

Gestisci gli obblighi di "nexus"

Ricevi un avviso quando ti avvicini alla soglia di "nexus" nei diversi stati, per richiedere le relative licenze e registrare la tua attività.

Distribuzione automatica dei moduli

Invia automaticamente i moduli 1099 e W-9 ai tuoi venditori per rispettare le nuove soglie fiscali.

Determina l'imponibilità del prodotto

Calcola più precisamente la sales tax per i tuoi clienti in base al tipo di marketplace (fisico, digitale o servizio) e agli stati in cui effettuano le vendite.

Caratteristiche

Elementi chiave da considerare per i marketplace

Cosa definisce un gestore di marketplace?

La definizione esatta di che cos'è un gestore di marketplace varia da stato a stato. Ma in generale, un gestore di marketplace è un'azienda che:
  • Possiede, gestisce o controlla un marketplace fisico o elettronico
  • Collabora con i venditori del marketplace per gestire la vendita dei loro prodotti o servizi
  • Riscuote direttamente o indirettamente il pagamento dall'acquirente e trasmette tutto o parte del pagamento al venditore

     

    In altre parole, il gestore di marketplace mette in contatto i venditori con i loro clienti e gestisce le transazioni, inclusa la riscossione delle imposte.

    Che tipo di marketplace sei?

    Ogni marketplace ha implicazioni fiscali specifiche e spesso complesse a cui attenersi.
    • I marketplace di beni fisici vendono principalmente prodotti fisici tangibili e, a differenza dei marketplace digitali o di servizi, spesso devono stoccare le merci o spedirle direttamente ai clienti, generando obblighi di sales tax non previsti.
    • I marketplace di beni digitali sono specializzati nella vendita di prodotti e contenuti digitali. Per le aziende è importante sapere se i beni digitali sono imponibili nelle giurisdizioni in cui vengono venduti.
    • I marketplace di servizi on demand o i marketplace di servizi, anziché beni reali, vendono servizi. I servizi vanno dalla consegna al ridesharing, all'assistenza all'infanzia, all'istruzione e altro ancora. Comprendere l'imponibilità dei servizi che si offrono è fondamentale per mantenere la conformità agli obblighi fiscali.
    • I marketplace di social commerce vendono prodotti direttamente tramite piattaforme o app di social media, combinando e-commerce e social network. La loro natura unica presenta problemi di conformità alla sales tax, tra cui la determinazione degli obblighi fiscali in più giurisdizioni e la conformità nelle transazioni in tempo reale.

    CASI DI SUCCESSO

    Leggi cosa dicono i nostri clienti

    "Spediamo prodotti in tutto il mondo. La possibilità di applicare e riscuotere imposte e dazi in anticipo costituisce un importante miglioramento dell’esperienza per questa tipologia di clientela.

    • —Jason Macatangay 
    • CFO, Threadless

    "Spediamo prodotti in tutto il mondo. La possibilità di applicare e riscuotere imposte e dazi in anticipo costituisce un importante miglioramento dell’esperienza per questa tipologia di clientela.

    • —Jason Macatangay 
    • CFO, Threadless

    "Se non sei in regola con il fisco, puoi avere problemi molto seri, molto in fretta. Avalara mi aiuta a dormire meglio la notte".

    • — Jason Heckel
    • Responsabile fiscale senior, Zillow Group

    "Se non sei in regola con il fisco, puoi avere problemi molto seri, molto in fretta. Avalara mi aiuta a dormire meglio la notte".

    • — Jason Heckel
    • Responsabile fiscale senior, Zillow Group

    I prodotti inclusi nella tua soluzione

    Avalara AvaTax

    Applica aliquote fiscali più precise e sempre aggiornate in base al luogo, all'imponibilità dei prodotti, alla normativa vigente e altro ancora.
    Scopri di più

    Avalara Returns

    Delega la complessità della compilazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, del versamento IVA e della gestione delle notifiche.
    Scopri di più

    Avalara Exemption Certificate Management (ECM)

    Elaborazione, raccolta e accesso ai documenti di esenzione.
    Scopri di più

    Avalara AvaTax Cross-Border

    Calcola o stima in tempo reale i dazi doganali e le tasse all'importazione al momento del pagamento.
    Scopri di più

    Domande frequenti

    Domande frequenti

    Un marketplace online è un sito Web o una piattaforma che consente a clienti e venditori di acquistare e vendere beni e servizi senza dover uscire dalla piattaforma.

    Utilizzi un marketplace online ogni volta che fai acquisti su Amazon Marketplace, Walmart Marketplace o Etsy. Puoi anche vendere beni su un marketplace online per la tua attività.

    In questo caso, è importante sapere quali sono le implicazioni in materia di sales tax in base a dove vendi i tuoi prodotti e a come li vendi.

    Generalmente, esistono quattro condizioni chiave da soddisfare per potersi qualificare come gestori di marketplace:

    • La piattaforma deve elencare o pubblicizzare i prodotti messi in vendita dai venditori del marketplace

    • Deve consentire la gestione dei pagamenti tra venditori e clienti

    • I clienti pagano direttamente il marketplace, che successivamente trasferisce l'importo al venditore

    • Il marketplace riceve un compenso per il servizio fornito

    La gestione dei pagamenti è un elemento fondamentale per stabilire se una piattaforma rientra o meno nella definizione di "gestore di marketplace" (marketplace facilitator). Se il marketplace incassa il pagamento dal tuo cliente, ti versa l'importo e percepisce una commissione durante il processo, allora è probabile che possa essere definito "gestore di marketplace".

    Sapere se vendi su una piattaforma di e-commerce o tramite un gestore di marketplace può essere cruciale per una piccola impresa. Ciò è particolarmente vero quando si parla della sales tax.

    Le piattaforme online che incassano i pagamenti dai clienti per conto dei venditori del marketplace, li trasferiscono ai venditori e percepiscono un compenso per il servizio rientrano nella definizione di "gestore di marketplace".

    Amazon Marketplace, Walmart Marketplace, Etsy, eBay e Wayfair rientrano nella definizione di "gestori di marketplace" (marketplace facilitator). Altri marketplace online sono ad esempio Alibaba Marketplace e Newegg Marketplace.

    Se vendi online, chiediti se il cliente paga direttamente te o il tuo marketplace. In quest'ultimo caso, è molto probabile che tu stia vendendo tramite un gestore di marketplace.

    Tutti gli stati che applicano una sales and use tax statale, oltre a Porto Rico e Washington, D.C., hanno delle leggi per i gestori di marketplace.

    Ciò significa che la maggior parte degli stati richiede ai gestori di marketplace di riscuotere la sales tax al tuo posto e di pagarla al governo.

    Il Missouri è lo stato che più di recente ha emanato una legge sui gestori di marketplace. La normativa sui gestori di marketplace del Missouri è entrata in vigore il 1 gennaio 2023.

    Ricorda che le leggi sui gestori di marketplace possono variare anche all'interno dello stesso stato (come l'Alaska, ad esempio). Consulta la nostra guida stato per stato alla normativa sui gestori di marketplace, per conoscere le regole applicabili nel tuo stato.

    Sì. Generalmente occorre verificare che la sales tax sia applicata a tutte le vendite, anche se effettuate in un marketplace online.

    La buona notizia è che, nel caso in cui il tuo marketplace fosse considerato un gestore di marketplace, sarà il marketplace stesso a riscuotere e versare la sales tax per te.

    Sì, con pochissime eccezioni. Se il tuo marketplace si qualifica come gestore di marketplace, è tenuto per legge a riscuotere e versare la sales tax per tuo conto.

    Sì. Ricorda che le leggi sui gestori di marketplace richiedono solo che il marketplace riscuota e versi la sales tax per te. Rimane comunque tua responsabilità presentare le dichiarazioni della sales tax nei tempi previsti dal tuo calendario fiscale. Potrebbero esserci anche altri obblighi in base alla tua attività, quindi verifica sempre le regole del tuo marketplace.

    Sei pronto a scoprire cosa può fare Avalara per te?

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