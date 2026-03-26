Tutti gli stati che applicano una sales and use tax statale, oltre a Porto Rico e Washington, D.C., hanno delle leggi per i gestori di marketplace.
Ciò significa che la maggior parte degli stati richiede ai gestori di marketplace di riscuotere la sales tax al tuo posto e di pagarla al governo.
Il Missouri è lo stato che più di recente ha emanato una legge sui gestori di marketplace. La normativa sui gestori di marketplace del Missouri è entrata in vigore il 1 gennaio 2023.
Ricorda che le leggi sui gestori di marketplace possono variare anche all'interno dello stesso stato (come l'Alaska, ad esempio). Consulta la nostra guida stato per stato alla normativa sui gestori di marketplace, per conoscere le regole applicabili nel tuo stato.