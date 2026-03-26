Un marketplace online è un sito Web o una piattaforma che consente a clienti e venditori di acquistare e vendere beni e servizi senza dover uscire dalla piattaforma.

Utilizzi un marketplace online ogni volta che fai acquisti su Amazon Marketplace, Walmart Marketplace o Etsy. Puoi anche vendere beni su un marketplace online per la tua attività.

In questo caso, è importante sapere quali sono le implicazioni in materia di sales tax in base a dove vendi i tuoi prodotti e a come li vendi.