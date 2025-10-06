KI-gestützte Verwaltung von Freistellungszertifikaten an erster Stelle auf KI
KI-gestützte Verwaltung von Freistellungszertifikaten an erster Stelle auf KI
Avalara Exemption Certificate Management (ECM) automatisiert einen zentralen Teil des Compliance-Lebenszyklus und hilft Unternehmen dabei, Zeit zu sparen, Risiken zu reduzieren, effizient zu skalieren und stets auf Betriebsprüfungen vorbereitet zu sein.
Vertrauter Partner von Unternehmen aller Branchen
Füllen Sie dieses kurze Formular aus, um sich mit einem Spezialisten für Steuerlösungen von Avalara in Verbindung zu setzen.
Nach dem Absenden können Sie Folgendes erwarten:
Wir werden die Anforderungen Ihres Unternehmens überprüfen.
Einer unserer Spezialisten wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um maßgeschneiderte Lösungen zu besprechen.
Sie erhalten Einblicke, wie Avalara Ihnen helfen kann, Ihre Compliance zu optimieren.
Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf — wir freuen uns schon darauf, mit Ihnen zu sprechen! Sie sind bereits Kunde? Nutzen Sie unseren technischen Support.
Avalara beauftragte Forrester Consulting mit der Ermittlung der potenziellen Kapitalrendite (ROI), die Unternehmen durch die Implementierung einer Steuerautomatisierungslösung erzielen können.
ECM verwaltet Millionen von Dokumenten und lässt sich vollständig in die Steuerberechnungs- und Steuererklärungslösungen von Avalara integrieren. Nach der Einreichung der Freistellungszertifikate werden diese in Echtzeit validiert und direkt im Steuerworkflow abgeglichen. Auf diese Weise wird die Einhaltung der Vorschriften optimiert, da Freistellungsregelungen mit automatisierten Einreichungen verknüpft werden und eine Abstimmung dahingehend erfolgt, wie die Steuerbehörden Informationen erhalten werden. Dadurch profitieren Kunden von einer auditsicheren Dokumentation und einer erhöhten Genauigkeit bei der Einreichung, was wiederum für mehr Nachvollziehbarkeit und Vertrauen sorgt.
ECM wurde so entwickelt, dass es in praktisch jede Finanzsystemlandschaft passt, und unterstützt eine nahtlose Zertifikatsautomatisierung ohne benutzerdefinierten Code. Avalara verfügt über mehr als 1.400 signierte Partner-Integrationen für ERP-, E-Commerce-, Beschaffungs- und POS-Plattformen. Avalara AvaTax stellt auch eine Verbindung zu den Systemen her, die Sie bereits verwenden, und vereint diese über eine einzige, KI-gestützte Steuer- und Compliance-Plattform.
ECM nutzt maschinelles Lernen, um Freistellungszertifikate Käufern und Transaktionen zuzuordnen, wodurch der manuelle Aufwand reduziert und die Genauigkeit verbessert wird. Die Anwendung empfiehlt die erforderlichen Formulare auf der Grundlage von Transaktions- und Jurisdikationsdaten, um den Compliance-Prozess zu beschleunigen. Eine proaktive Validierung hilft zudem, Probleme zu vermeiden, bevor sie zu Risiken für die Betriebsprüfung werden.
ECM wird von einer zentralisierten Compliance-Content-Engine unterstützt, die sicherstellt, dass jedes Zertifikatsformular und jede Regel regelmäßig aktualisiert werden und rechtskonform sowie automatisierungsfähig sind. Vorkonfigurierte Tools ermöglichen es Benutzern zudem, schnell und effizient Freistellungszertifikate für Tausende von Kunden anzufordern, zu verfolgen und zu verwalten. Diese Kombination aus dynamischer Inhaltsintelligenz und Automatisierung ermöglicht eine schnellere Erfassung von Zertifikaten von Kunden und eine effizientere Verteilung an Anbieter.
Die Cloud-native Architektur von ECM ist Teil des global verteilten, aktiv-aktiven Bereitstellungsmodells von Avalara. Es wurde entwickelt, um hohe Verfügbarkeit, Georedundanz und Reaktionsfähigkeit in Echtzeit zu bieten. Des Weiteren erfüllt es die Anforderungen von SOC 2 Typ 2 und wird kontinuierlich überwacht, um sicherzustellen, dass Ihre Freistellungsregelungen auch bei Systemausfällen oder Traffic-Spitzen weiterhin funktionieren.
ECM speichert nicht nur Zertifikate, sondern macht aus dem Freistellungsmanagement auch eine Risikokontrollfunktion in Echtzeit. ECM kennzeichnet abgelaufene, ungültige oder fehlende Zertifikate und weist auf jurisdiktionsspezifische Lücken hin, sodass Compliance-Teams präventive Maßnahmen ergreifen können, bevor Probleme während einer Betriebsprüfung auftauchen. Dank integrierter Dashboards und konfigurierbarer Warnmeldungen können Sie zudem die Risiken nach Kunden, Region oder Dokumenttyp verfolgen.
Automatisieren Sie den Prozess der Erfassung und Speicherung von Freistellungszertifikaten.
Automatisieren Sie die Erstellung, Erfassung, Speicherung, den Abruf und die Verlängerung von Freistellungszertifikaten.
Erhalten Sie alle großartigen Funktionen von ECM Pro sowie zusätzliche Konfigurierbarkeit für die individuellen Bedürfnisse und komplexen Prozesse Ihres Unternehmens.
|
|
ECM Essentials
|
ECM Pro
|
ECM Premium
|
Kundenfreistellungen anwenden
|
x
|
x
|
x
|
Zertifikate digitalisieren
|
x
|
x
|
x
|
Zertifikate als Bilddateien speichern
|
x (bis zu 1.000)
|
x (unbegrenzt)
|
x (unbegrenzt)
|
Berichte suchen und erstellen
|
x
|
x
|
x
|
Mit Avalara CertExpress erfassen
|
x
|
x
|
x
|
Natürlichsprachliche Suche
|
x
|
x
|
x
|
Verlängerungen verwalten
|
x (Einzelanforderungen)
|
x (automatisierte Anforderungen)
|
x (automatisierte Anforderungen)
|
Mit Avalara AvaTax integrieren
|
x
|
x
|
x
|
Als eigenständiges Produkt verfügbar
|
|
x
|
x
|
Erweiterte API-Implementierung
|
|
x
|
x
|
KI-gestützte Zertifikatsvalidierung
|
|
x
|
x
|
Massenanforderungen für Zertifikate
|
|
x
|
x
|
Validierung der staatlichen Steuer-ID
|
|
x
|
x
|
Hilfebibliothek zu Steuerbefreiungen
|
|
x
|
x
|
Zugriff auf Avalara Vendor Exemption Management (zusätzliche Produktgebühren möglich)
|
|
x
|
x
|
Konfigurierbare E-Mails und Vorlagen
|
|
x
|
x (erweitert)
|
Verfügbare E-Commerce-Integration
|
|
x
|
x
|
Verfügbare Einzelhandelsintegration
|
|
|
x
|
Konfigurierbare/erweiterte Benutzerrolle
|
|
|
x
|
Erweiterte Suchoptionen
|
|
|
x
|
Konfigurierbare Berichte
|
|
|
x
|
Konfigurierbarer Freistellungsgrund
|
|
|
x
Kundenberichte
„Eine zentralisierte Software zur Verwaltung von Freistellungszertifikaten zu haben, um sicherzustellen, dass wir nur legitime und aktive Zertifikate verwenden, war ein enormer Vorteil. Dies hat uns auch dabei geholfen, unsere Kosten für die Verteidigung bei Audits und die Risikominderung zu senken, da wir alle früheren Steuererklärungen einfach aus Avalara herunterladen und den Wirtschaftsprüfern zur Verfügung stellen konnten.“
– Leiter der Steuerabteilung, Software
„Ich schätze an den Produkten, die wir von Avalara kaufen, besonders die Integrationsfähigkeit, die einfache Bedienung und die praktischen Funktionen. Wir haben mit AvaTax und Returns begonnen und Exemption Certificate Management (ECM) hinzugefügt, da wir derzeit fast 25.000 Freistellungszertifikate verwalten. Unsere Steuererklärungen werden ebenfalls vom Avalara-Team bearbeitet. Ich kann es nur empfehlen!“
– Linda Tenda,
Leiterin der Abteilung für Planung und Verwaltung, FIRST
„Wir sind ein schnell wachsendes E-Commerce-Unternehmen, das sehr rasch von einem Nexus in drei US-Bundesstaaten zu einem Nexus in über 20 US-Bundesstaaten übergegangen ist. Ohne Avalara und Exemption Certificate Management hätten wir die umsatzsteuerlichen Auswirkungen dieses Wachstums nicht bewältigen können!“
– Jere Allen,
Vizepräsident von The Lab Depot
Sie können Compliance-Dokumente in wenigen Minuten erstellen und einreichen.
Erfassen und speichern Sie elektronische Zertifikate in Echtzeit für Unternehmen mit einfachen Steuerbefreiungen.
Verbessern Sie die Einhaltung von Vorschriften, vereinfachen Sie Arbeitsabläufe und integrieren Sie nahtlos mit dem Expertensupport für Unternehmen jeder Größe.
Profitieren Sie von fortschrittlichem Dokumentenmanagement und verbesserter Konfigurierbarkeit für komplexe Geschäftsanforderungen.
Lagern Sie die täglichen Compliance-Aktivitäten an unser Managed-Services-Team aus, um die Effizienz und Compliance zu verbessern.
Erfassen, speichern und verwalten Sie die Freistellungszertifikate von Lieferanten auf effiziente Weise und verbessern Sie gleichzeitig die Genauigkeit.
Sie möchten mehr über die Verwaltung von Freistellungszertifikaten erfahren? Im Folgenden finden Sie einige Ressourcen für den Einstieg.
ERKUNDEN
IMPLEMENTIEREN
VERWENDEN
Mit dem MCP können Benutzer benutzerdefinierte Datensätze und Zertifikate sowie den Status direkt von verbundenen Systemen aus abfragen — ohne sich bei ECM anmelden zu müssen. (Mehr erfahren)
Unser KI-Agent scannt eingehende Zertifikate, extrahiert wichtige Details, prüft sie auf Vollständigkeit und kennzeichnet Probleme, bevor Sie entscheiden, ob Sie sie automatisch speichern oder manuell überprüfen möchten.
Ja. Avalara Exemption Certificate Management erhöht automatisch und effizient die Validierungsgenauigkeit Ihrer Freistellungszertifikate.
Die Anforderung von Zertifikaten für frühere Käufe ist zeitaufwändig, umständlich und kann die Auftragsabwicklung verzögern. Darüber hinaus kann es vorkommen, dass Sie aufgrund eines abgelaufenen, ungültigen oder unvollständigen Zertifikats von der Steuer befreit werden, was für Sie ein Risiko bei einer Betriebsprüfung darstellen kann.
Avalara Exemption Certificate Management wurde für Unternehmen entwickelt, die eine große Anzahl von Freistellungszertifikaten verwalten, von kleineren Herstellern bis hin zu Großunternehmen. Es lässt sich problemlos an geschäftliche Veränderungen und Wachstum anpassen.
Avalara Exemption Certificate Management konsolidiert Papierzertifikate und digitale Zertifikate in einem einzigen, leicht zugänglichen Dokumentenspeicher. Alle Zertifikate, die Sie für zukünftige Käufe erfassen müssen, können am POS automatisch verarbeitet werden. Zudem können Sie Erinnerungen für ablaufende Zertifikate einrichten und Kampagnen für die automatische Erfassung durchführen. Dies trägt dazu bei, das Kundenerlebnis zu verbessern und die Arbeitsbelastung Ihrer Mitarbeitenden zu reduzieren.
Die Feststellung der Steuerpflicht eines Kunden ist Teil des Verkaufs- und Rechnungsstellungsprozesses für steuerbefreite Verkäufer. Avalara AvaTax und Avalara Exemption Certificate Management arbeiten zusammen, um die Steuerbarkeit einer Transaktion ordnungsgemäß zu beurteilen sowie zu überprüfen, ob ein aktuelles Zertifikat vorliegt, und die Steuer oder Befreiung entsprechend anzuwenden.
Avalara Exemption Certificate Management liefert auch Informationen für die Berichterstattung und arbeitet mit Avalara-Produkten für die Erstellung und Einreichung von Steuererklärungen zusammen.
Avalara kann Ihnen helfen, Zeit zu sparen und Risiken zu reduzieren, indem es die Verwaltung von Freistellungszertifikaten vereinfacht.