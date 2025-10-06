KI-gestützte Verwaltung von Freistellungszertifikaten an erster Stelle auf KI

Avalara Exemption Certificate Management (ECM) automatisiert einen zentralen Teil des Compliance-Lebenszyklus und hilft Unternehmen dabei, Zeit zu sparen, Risiken zu reduzieren, effizient zu skalieren und stets auf Betriebsprüfungen vorbereitet zu sein.
Preview ECM

Erleben Sie Avalara Exemption Certificate Management in Aktion mit einer sofortigen, selbstgesteuerten Demoversion – kein Verkaufsgespräch, keine Verpflichtungen.

Vertrauter Partner von Unternehmen aller Branchen
Gemeinsam bewältigen wir Ihre Herausforderungen bei der Einhaltung der Steuervorschriften

Füllen Sie dieses kurze Formular aus, um sich mit einem Spezialisten für Steuerlösungen von Avalara in Verbindung zu setzen. 

Nach dem Absenden können Sie Folgendes erwarten:

  • Wir werden die Anforderungen Ihres Unternehmens überprüfen.

  • Einer unserer Spezialisten wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um maßgeschneiderte Lösungen zu besprechen.

  • Sie erhalten Einblicke, wie Avalara Ihnen helfen kann, Ihre Compliance zu optimieren.

Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf — wir freuen uns schon darauf, mit Ihnen zu sprechen! Sie sind bereits Kunde? Nutzen Sie unseren technischen Support.

Webinar

The Total Economic Impact™ von Avalara

Avalara beauftragte Forrester Consulting mit der Ermittlung der potenziellen Kapitalrendite (ROI), die Unternehmen durch die Implementierung einer Steuerautomatisierungslösung erzielen können.
Video: Entdecken Sie, wie Unternehmen durch die Automatisierung der Steuer-Compliance mit Avalara profitieren können.

Vorteile

Eine komplette Plattform für die umfassende Verwaltung von Freistellungszertifikaten

Für Skalierbarkeit entwickelt und von den Steuerbehörden anerkannt

ECM verwaltet Millionen von Dokumenten und lässt sich vollständig in die Steuerberechnungs- und Steuererklärungslösungen von Avalara integrieren. Nach der Einreichung der Freistellungszertifikate werden diese in Echtzeit validiert und direkt im Steuerworkflow abgeglichen. Auf diese Weise wird die Einhaltung der Vorschriften optimiert, da Freistellungsregelungen mit automatisierten Einreichungen verknüpft werden und eine Abstimmung dahingehend erfolgt, wie die Steuerbehörden Informationen erhalten werden. Dadurch profitieren Kunden von einer auditsicheren Dokumentation und einer erhöhten Genauigkeit bei der Einreichung, was wiederum für mehr Nachvollziehbarkeit und Vertrauen sorgt.

Integrierbar in die von Ihnen verwendeten Geschäftsanwendungen

ECM wurde so entwickelt, dass es in praktisch jede Finanzsystemlandschaft passt, und unterstützt eine nahtlose Zertifikatsautomatisierung ohne benutzerdefinierten Code. Avalara verfügt über mehr als 1.400 signierte Partner-Integrationen für ERP-, E-Commerce-, Beschaffungs- und POS-Plattformen. Avalara AvaTax stellt auch eine Verbindung zu den Systemen her, die Sie bereits verwenden, und vereint diese über eine einzige, KI-gestützte Steuer- und Compliance-Plattform.

Reduzierung von Risiken und Steigerung der Effizienz durch maschinelles Lernen

ECM nutzt maschinelles Lernen, um Freistellungszertifikate Käufern und Transaktionen zuzuordnen, wodurch der manuelle Aufwand reduziert und die Genauigkeit verbessert wird. Die Anwendung empfiehlt die erforderlichen Formulare auf der Grundlage von Transaktions- und Jurisdikationsdaten, um den Compliance-Prozess zu beschleunigen. Eine proaktive Validierung hilft zudem, Probleme zu vermeiden, bevor sie zu Risiken für die Betriebsprüfung werden.

Höhere Präzision und Effizienz

ECM wird von einer zentralisierten Compliance-Content-Engine unterstützt, die sicherstellt, dass jedes Zertifikatsformular und jede Regel regelmäßig aktualisiert werden und rechtskonform sowie automatisierungsfähig sind. Vorkonfigurierte Tools ermöglichen es Benutzern zudem, schnell und effizient Freistellungszertifikate für Tausende von Kunden anzufordern, zu verfolgen und zu verwalten. Diese Kombination aus dynamischer Inhaltsintelligenz und Automatisierung ermöglicht eine schnellere Erfassung von Zertifikaten von Kunden und eine effizientere Verteilung an Anbieter. 

Bietet Leistung auf Unternehmensebene — ohne unternehmensweiten Aufwand

Die Cloud-native Architektur von ECM ist Teil des global verteilten, aktiv-aktiven Bereitstellungsmodells von Avalara. Es wurde entwickelt, um hohe Verfügbarkeit, Georedundanz und Reaktionsfähigkeit in Echtzeit zu bieten. Des Weiteren erfüllt es die Anforderungen von SOC 2 Typ 2 und wird kontinuierlich überwacht, um sicherzustellen, dass Ihre Freistellungsregelungen auch bei Systemausfällen oder Traffic-Spitzen weiterhin funktionieren.

Sorgt für auditsichere Sichtbarkeit

ECM speichert nicht nur Zertifikate, sondern macht aus dem Freistellungsmanagement auch eine Risikokontrollfunktion in Echtzeit. ECM kennzeichnet abgelaufene, ungültige oder fehlende Zertifikate und weist auf jurisdiktionsspezifische Lücken hin, sodass Compliance-Teams präventive Maßnahmen ergreifen können, bevor Probleme während einer Betriebsprüfung auftauchen. Dank integrierter Dashboards und konfigurierbarer Warnmeldungen können Sie zudem die Risiken nach Kunden, Region oder Dokumenttyp verfolgen.

Funktionsweise

5 Schritte zur Einhaltung der Vorschriften zu Freistellungszertifikaten

Video: Vereinfachen Sie die Verwaltung von Compliance-Dokumenten durch automatisierte Prozesse mit Avalara ECM.
  • Hinzufügung von Kunden und Zertifikaten mit über 1.400 signierten Partner-Integrationen und einer robusten API
  • Anforderung der Zertifikate von Kunden per E-Mail oder Post oder deren Einzug über unser Webportal
  • Automatische Überprüfung und Validierung von Zertifikaten
  • Verwaltung ablaufender Zertifikate mithilfe automatisierter Einstellungen und Berichte
  • Vorbereitung auf Betriebsprüfungen dank umfassender Berichterstattung und Recherche
Machen Sie jetzt eine selbstgeführte Produkttour!

Die ECM-Suite bietet Lösungen, die darauf ausgelegt sind, komplexe Herausforderungen in verschiedenen Branchen zu bewältigen

Exemption Certificate Management (ECM) Essentials

Automatisieren Sie den Prozess der Erfassung und Speicherung von Freistellungszertifikaten.
  • Für kleine bis mittlere Unternehmen mit einfachen Steuerfreistellungen, die eine grundlegende Speicherung und Verwaltung von Dokumenten benötigen
  • AVATAX erforderlich
Exemption Certificate Management (ECM) Pro

Automatisieren Sie die Erstellung, Erfassung, Speicherung, den Abruf und die Verlängerung von Freistellungszertifikaten.
  • Für kleine und mittlere Unternehmen, die zusätzliche Expertise und Integrationsunterstützung benötigen
  • Verwendung mit AvaTax als eigenständiges Produkt oder mit Steuer-Engines von Drittanbietern
Exemption Certificate Management (ECM) Premium

Erhalten Sie alle großartigen Funktionen von ECM Pro sowie zusätzliche Konfigurierbarkeit für die individuellen Bedürfnisse und komplexen Prozesse Ihres Unternehmens.
  • Für große Unternehmen, die eine unbegrenzte Anzahl von Zertifikaten verwalten müssen
  • Verwendung mit AvaTax als eigenständiges Produkt oder mit Steuer-Engines von Drittanbietern
  • Direkte Integration in eine wachsende Anzahl von ERP- und E-Commerce-Anwendungen zur einfachen Verwaltung von Freistellungszertifikaten im Kundendatensatz
  • Entwicklertools sind für diejenigen verfügbar, die benutzerdefinierte Integrationen erstellen möchten­­­­­­­
Integrationen

ECM kann eine Verbindung zu über 35 Buchhaltungs- und E-Commerce-Plattformen herstellen, einschließlich AvaTax

Produktvergleichstabelle

Wählen Sie das richtige Produkt für Ihr Unternehmen

ECM Essentials

ECM Pro

ECM Premium

Kundenfreistellungen anwenden

x

x

x

Zertifikate digitalisieren

x

x

x

Zertifikate als Bilddateien speichern

x (bis zu 1.000)

x (unbegrenzt)

x (unbegrenzt)

Berichte suchen und erstellen

x

x

x

Mit Avalara CertExpress erfassen

x

x

x

Natürlichsprachliche Suche

x

x

x

Verlängerungen verwalten

x (Einzelanforderungen)

x (automatisierte Anforderungen)

x (automatisierte Anforderungen)

Mit Avalara AvaTax integrieren

x

x

x

Als eigenständiges Produkt verfügbar

x

x

Erweiterte API-Implementierung

x

x

KI-gestützte Zertifikatsvalidierung

x

x

Massenanforderungen für Zertifikate

x

x

Validierung der staatlichen Steuer-ID

x

x

Hilfebibliothek zu Steuerbefreiungen

x

x

Zugriff auf Avalara Vendor Exemption Management (zusätzliche Produktgebühren möglich)

x

x

Konfigurierbare E-Mails und Vorlagen

x

x (erweitert)

Verfügbare E-Commerce-Integration

x

x

Verfügbare Einzelhandelsintegration

x

Konfigurierbare/erweiterte Benutzerrolle

x

Erweiterte Suchoptionen

x

Konfigurierbare Berichte

x

Konfigurierbarer Freistellungsgrund

x

Kundenberichte

Was unsere Kunden sagen

„Eine zentralisierte Software zur Verwaltung von Freistellungszertifikaten zu haben, um sicherzustellen, dass wir nur legitime und aktive Zertifikate verwenden, war ein enormer Vorteil. Dies hat uns auch dabei geholfen, unsere Kosten für die Verteidigung bei Audits und die Risikominderung zu senken, da wir alle früheren Steuererklärungen einfach aus Avalara herunterladen und den Wirtschaftsprüfern zur Verfügung stellen konnten.“

 

Leiter der Steuerabteilung, Software

„Ich schätze an den Produkten, die wir von Avalara kaufen, besonders die Integrationsfähigkeit, die einfache Bedienung und die praktischen Funktionen. Wir haben mit AvaTax und Returns begonnen und Exemption Certificate Management (ECM) hinzugefügt, da wir derzeit fast 25.000 Freistellungszertifikate verwalten. Unsere Steuererklärungen werden ebenfalls vom Avalara-Team bearbeitet. Ich kann es nur empfehlen!“

– Linda Tenda,
Leiterin der Abteilung für Planung und Verwaltung, FIRST

„Wir sind ein schnell wachsendes E-Commerce-Unternehmen, das sehr rasch von einem Nexus in drei US-Bundesstaaten zu einem Nexus in über 20 US-Bundesstaaten übergegangen ist. Ohne Avalara und Exemption Certificate Management hätten wir die umsatzsteuerlichen Auswirkungen dieses Wachstums nicht bewältigen können!“

– Jere Allen,
Vizepräsident von The Lab Depot

Verwandte Produkte

Avalara CertExpress

Sie können Compliance-Dokumente in wenigen Minuten erstellen und einreichen.

ECM Essentials

Erfassen und speichern Sie elektronische Zertifikate in Echtzeit für Unternehmen mit einfachen Steuerbefreiungen.

ECM Pro

Verbessern Sie die Einhaltung von Vorschriften, vereinfachen Sie Arbeitsabläufe und integrieren Sie nahtlos mit dem Expertensupport für Unternehmen jeder Größe.

ECM Premium

Profitieren Sie von fortschrittlichem Dokumentenmanagement und verbesserter Konfigurierbarkeit für komplexe Geschäftsanforderungen.

Managed Services for ECM

Lagern Sie die täglichen Compliance-Aktivitäten an unser Managed-Services-Team aus, um die Effizienz und Compliance zu verbessern.

Vendor Exemption Management

Erfassen, speichern und verwalten Sie die Freistellungszertifikate von Lieferanten auf effiziente Weise und verbessern Sie gleichzeitig die Genauigkeit.
Erfahren Sie mehr

Sie möchten mehr über die Verwaltung von Freistellungszertifikaten erfahren? Im Folgenden finden Sie einige Ressourcen für den Einstieg.

Auszeichnungen

TrustRadius
Buyer's Choice 2025
TopRated-Gradient-2024 2.png

Häufig gestellte Fragen

Wie wird ECM durch das Model Context Protocol (MCP) von Avalara verbessert?

Mit dem MCP können Benutzer benutzerdefinierte Datensätze und Zertifikate sowie den Status direkt von verbundenen Systemen aus abfragen — ohne sich bei ECM anmelden zu müssen. (Mehr erfahren)

Welche Rolle spielt KI bei der Zertifikatsvalidierung?

Unser KI-Agent scannt eingehende Zertifikate, extrahiert wichtige Details, prüft sie auf Vollständigkeit und kennzeichnet Probleme, bevor Sie entscheiden, ob Sie sie automatisch speichern oder manuell überprüfen möchten.

Kann Avalara Exemption Certificate Management dabei helfen, festzustellen, ob ein Steuerbefreiungszertifikat gültig ist?

Ja. Avalara Exemption Certificate Management erhöht automatisch und effizient die Validierungsgenauigkeit Ihrer Freistellungszertifikate.

Kann ich die steuerlichen Freistellungszertifikate nicht einfach einholen, wenn mein Kunde das nächste Mal eine Bestellung aufgibt?

Die Anforderung von Zertifikaten für frühere Käufe ist zeitaufwändig, umständlich und kann die Auftragsabwicklung verzögern. Darüber hinaus kann es vorkommen, dass Sie aufgrund eines abgelaufenen, ungültigen oder unvollständigen Zertifikats von der Steuer befreit werden, was für Sie ein Risiko bei einer Betriebsprüfung darstellen kann.

Ist Avalara Exemption Certificate Management nur für große Unternehmen geeignet?

Avalara Exemption Certificate Management wurde für Unternehmen entwickelt, die eine große Anzahl von Freistellungszertifikaten verwalten, von kleineren Herstellern bis hin zu Großunternehmen. Es lässt sich problemlos an geschäftliche Veränderungen und Wachstum anpassen.

Ich habe bereits die steuerlichen Freistellungszertifikate, die ich benötige. Wie hilft Avalara Exemption Certificate Management bei der Einhaltung der Vorschriften?

Avalara Exemption Certificate Management konsolidiert Papierzertifikate und digitale Zertifikate in einem einzigen, leicht zugänglichen Dokumentenspeicher. Alle Zertifikate, die Sie für zukünftige Käufe erfassen müssen, können am POS automatisch verarbeitet werden. Zudem können Sie Erinnerungen für ablaufende Zertifikate einrichten und Kampagnen für die automatische Erfassung durchführen. Dies trägt dazu bei, das Kundenerlebnis zu verbessern und die Arbeitsbelastung Ihrer Mitarbeitenden zu reduzieren.

Wie fügt sich die Software zur Verwaltung von Freistellungszertifikaten in die Avalara-Plattform zur Einhaltung der Steuervorschriften ein?

Die Feststellung der Steuerpflicht eines Kunden ist Teil des Verkaufs- und Rechnungsstellungsprozesses für steuerbefreite Verkäufer. Avalara AvaTax und Avalara Exemption Certificate Management arbeiten zusammen, um die Steuerbarkeit einer Transaktion ordnungsgemäß zu beurteilen sowie zu überprüfen, ob ein aktuelles Zertifikat vorliegt, und die Steuer oder Befreiung entsprechend anzuwenden.

Avalara Exemption Certificate Management liefert auch Informationen für die Berichterstattung und arbeitet mit Avalara-Produkten für die Erstellung und Einreichung von Steuererklärungen zusammen.

Optimierung Ihres Verwaltungsprozesses für Freistellungszertifikate

Avalara kann Ihnen helfen, Zeit zu sparen und Risiken zu reduzieren, indem es die Verwaltung von Freistellungszertifikaten vereinfacht.

1