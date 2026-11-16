|
Reporting period
|
Filing deadline
|
January
|
23 February 2026
|
February
|
23 March 2026
|
March
|
23 April 2026
|
April
|
26 May 2026
|
May
|
23 June 2026
|
June
|
23 July 2026
|
July
|
24 August 2026
|
August
|
23 September 2026
|
September
|
23 October 2026
|
October
|
23 November 2026
|
November
|
23 December 2026
|
December
|
25 January 2027
|
Reporting period
|
Filing deadline
|
Q1 (1 January–31 March)
|
23 April 2026
|
Q2 (1 April–30 June)
|
23 July 2026
|
Q3(1 July–30 September)
|
23 October 2026
|
Q4 (1 October–31 December)
|
25 January 2027
|
Reporting period
|
Filing deadline
|
H1 (January 1–30 June 2026)
|
23 July 2026
|
H2 (July 1–31 December 2026)
|
25 January 2027