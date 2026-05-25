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Gli obblighi di fatturazione elettronica stanno aumentando a livello globale. Costruisci un piano di conformità scalabile.

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E-invoicing and live reporting
Video: la conformità della fatturazione elettronica può essere un’attività complessa per le aziende globali. Scopri come semplificarla.

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  • Analizzeremo le tue esigenze aziendali.
  • Uno dei nostri specialisti ti contatterà per valutare una soluzione personalizzata.
  • Otterrai informazioni su come Avalara può aiutarti a semplificare le tue esigenze di conformità.

 

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Semplifica la gestione della fatturazione elettronica internazionale con una soluzione centralizzata.

Scopri come Avalara E-Invoicing and Live Reporting può aiutarti a superare le complessità normative, a rimanere conforme e a espanderti con fiducia sui mercati esteri.
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Scopri come Avalara E-Invoicing and Live Reporting può aiutarti a superare le complessità normative, a rimanere conforme e a espanderti con fiducia sui mercati esteri.

VANTAGGI

Conformità scalabile in base ai requisiti di fatturazione elettronica

Sono in arrivo nuovi obblighi di fatturazione elettronica.Scegli un approccio che soddisfi le tue esigenze immediate e che si adatti all'aumentare degli obblighi normativi.

La conformità senza sorprese

Ottieni la conformità agli obblighi normativi in più paesi con un approccio standardizzato che semplifica la complessità, facilita la gestione delle scadenze ed evita imprevisti man mano che i requisiti crescono.

Un'applicazione globale per la compliance locale

Con un'unica integrazione, usi la fatturazione elettronica in più paesi senza dover ricreare i processi di conformità.

Gestione flessibile del cambiamento con l’IA

I requisiti normativi cambiano nel tempo. Resta al passo con gli aggiornamenti normativi e gestisci il cambiamento quando emergono nuovi obblighi o tecnologie e sistemi nei diversi paesi.

PANORAMICA DEGLI OBBLIGHI NORMATIVI

Gli obblighi normativi relativi alla fatturazione elettronica stanno ridefinendo la compliance

I requisiti variano a seconda dei paesi e delle scadenze.Integrare i sistemi di fatturazione con un approccio coerente consente di estendere la conformità, man mano che gli obblighi normativi si moltiplicano.

Fatturazione elettronica e rendicontazione elettronica diventano requisiti obbligatori

In Europa e nel mondo, i governi stanno introducendo l'obbligo di fatturazione elettronica e rendicontazione con dati strutturati. Le aziende stanno passando dalla fase di pianificazione a quella di preparazione operativa.

La compliance diventa sempre più complessa nei vari paesi

I requisiti e le tempistiche degli obblighi normativi variano a seconda del paese. Gestire ogni implementazione a livello locale senza considerare il quadro globale può aumentare la complessità, la rilavorazione e i costi, man mano che le aziende crescono.

La conformità alle normative richiede integrazione e governance

Coordina i reparti Fiscale, Finance e IT integrando ERP, contabilità, e-commerce e fatturazione tramite un'unica API globale, per una rendicontazione scalabile e una gestione semplificata della fatturazione elettronica man mano che gli obblighi normativi aumentano.

Principali scadenze *

Obblighi normativi che entrano in vigore nel 2026

  • Belgio: B2B, la maggior parte delle imprese soggette a IVA (a partire da gennaio)
  • Polonia: avvio del KSeF (aprile)
  • Emirati Arabi Uniti: implementazione progressiva B2B (luglio)
  • Francia: implementazione progressiva B2B (settembre)

Requisiti che entreranno in vigore da gennaio 2027

  • Germania: prima ondata per il B2B
  • Polonia: avvio della fase sanzionatoria
  • Spagna: scadenza Veri*Factu per le aziende

Altre scadenze

  • Spagna: scadenza Veri*Factu per tutti (luglio 2027)
  • Emirati Arabi Uniti: scadenza B2B (luglio 2027)
  • Germania: requisiti B2B estesi (gennaio 2028)
  • Irlanda: implementazione progressiva (novembre 2028)

 

*Queste tempistiche e requisiti possono essere soggetti a modifiche senza preavviso da parte delle autorità locali competenti.
Scopri i requisiti di fatturazione elettronica globali

Passa dagli interventi locali ridondanti a un programma globale unificato

Funzionalità

Esecuzione paese per paese

Approccio globale scalabile

Lavoro

Ripetuto per ogni nuovo obbligo normativo

Definito una volta sola, riutilizzato in più paesi

Costi

Incertezza a ogni implementazione

Prevedibile con il moltiplicarsi degli obblighi normativi

Integrazione

Da rifare per i diversi sistemi e paesi

Integrazione uniforme con i sistemi di fatturazione

Gestione del cambiamento

Eccezioni continue e rilavorazioni 

Aggiornamenti controllati in base all'evolversi dei requisiti

Utente

Variabile per ogni paese

Unificato a livello globale

Le basi della conformità

Step 1: Stabilisci le priorità dell'ambito normativo

Individua i paesi interessati, i processi di fatturazione e i sistemi che generano i dati delle fatture. Ora può iniziare la pianificazione.

Step 2: Coordina le responsabilità tra i team

Stabilisci chi tiene monitorati gli obblighi normativi, chi è responsabile della disponibilità dei dati e come i reparti Fiscale, Finance e IT coordinano le decisioni.

Step 3: Scegli un modello di implementazione adatto a te

Adotta un approccio di integrazione coerente per ridurre le rilavorazioni man mano che gli obblighi di fatturazione elettronica crescono a livello globale.
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Domande frequenti

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Elemento 1

Oggi molti governi in tutta Europa e nel mondo richiedono alle aziende di emettere fatture elettroniche in formati strutturati e di trasmettere i dati delle transazioni alle autorità fiscali. Questi obblighi normativi, riguardanti la fatturazione elettronica, la rendicontazione elettronica o i controlli continui delle transazioni (CTC) stanno aumentando in tutti i paesi.

Elemento 1

Le normative proprie di ogni paese hanno requisiti, tempistiche e modelli di rendicontazione diversi. Gestire gli obblighi normativi locali con fornitori e soluzioni diversi può portare a integrazioni ridondanti, processi incoerenti e un aumento a lungo termine dei costi, man mano che sempre più paesi introducono obblighi di conformità.

Elemento 1

Comincia mappando i paesi coinvolti, i flussi di fatturazione e i sistemi che generano i dati. Successivamente, coordina i reparti Fiscale, Finance e IT per definire responsabilità e governance. Molte aziende adottano un approccio globalizzato e scalabile, in grado di adattarsi ai nuovi obblighi normativi.

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