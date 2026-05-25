|
Funzionalità
|
Esecuzione paese per paese
|
Approccio globale scalabile
|
Lavoro
|
Ripetuto per ogni nuovo obbligo normativo
|
Definito una volta sola, riutilizzato in più paesi
|
Costi
|
Incertezza a ogni implementazione
|
Prevedibile con il moltiplicarsi degli obblighi normativi
|
Integrazione
|
Da rifare per i diversi sistemi e paesi
|
Integrazione uniforme con i sistemi di fatturazione
|
Gestione del cambiamento
|
Eccezioni continue e rilavorazioni
|
Aggiornamenti controllati in base all'evolversi dei requisiti
|
Utente
|
Variabile per ogni paese
|
Unificato a livello globale