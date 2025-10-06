Gestion des certificats d'exemption axée sur l'IA

Avalara Exemption Certificate Management (ECM) automatise une partie essentielle du cycle de conformité, aidant les entreprises à gagner du temps, réduire les risques, évoluer efficacement et être prêtes pour les audits.
Preview ECM

Découvrez Avalara Exemption Certificate Management en action avec une démonstration instantanée et autonome, sans argumentaire commercial, sans engagement.

Les entreprises de tous les secteurs nous font confiance
EMOSCO Logo
Parsons Extreme Golf
Set Solutions Logo
FedEx Logo
Ebay logo

Relevons ensemble vos défis en matière de conformité fiscale

Remplissez ce court formulaire pour entrer en contact avec un spécialiste des solutions fiscales Avalara. 

Vous pouvez vous attendre à ce qui suit une fois que vous aurez soumis :

  • Nous examinerons les besoins de votre entreprise.

  • L'un de nos spécialistes vous contactera pour discuter de solutions personnalisées.

  • Vous découvrirez comment Avalara peut vous aider à simplifier votre conformité.

Contactez-nous dès maintenant, nous avons hâte de discuter avec vous ! Déjà client ? Bénéficiez d'une assistance technique.

WEBINAIRE

Le rapport The Total Economic Impact™ d'Avalara

Avalara a mandaté Forrester Consulting pour étudier le retour sur investissement potentiel que les entreprises peuvent obtenir en mettant en place une solution d’automatisation fiscale.
Vidéo : Découvrez comment automatiser la conformité fiscale avec Avalara peut bénéficier à votre entreprise.

Avantages

Une plateforme complète pour la gestion de bout en bout des certificats d’exonération

Solution évolutive et approuvée par les autorités fiscales

ECM gère des millions de documents et s’intègre totalement aux solutions d'Avalara de calcul et de déclaration des taxes. Lorsqu’ils sont soumis, les certificats d’exonération sont validés en temps réel et rapprochés directement dans le flux fiscal. Cela simplifie la conformité en reliant les données d’exonération aux déclarations automatisées et en les alignant sur les attentes des autorités fiscales. Résulta : les clients bénéficient d’une documentation prête pour l’audit et d’une précision accrue des déclarations, renforçant leur confiance et leur capacité à se justifier en cas d’audit.

S’intègre aux applications métier que vous utilisez

Conçue pour s’intégrer à pratiquement tous les environnements financiers, la solution ECM prend en charge l’automatisation fluide des certificats sans nécessiter de code personnalisé. Avalara dispose de plus de 1 400 intégrations partenaires validées couvrant les plateformes ERP, e-commerce, achats et points de vente. Avalara AvaTax se connecte également aux systèmes que vous utilisez déjà et les unifie au sein d’une plateforme fiscale et de conformité unique, pilotée par l’IA.

Utilise l'apprentissage automatique pour réduire les risques et accroître l’efficacité

La solution ECM utilise l’apprentissage automatique pour associer les certificats d’exonération aux acheteurs et aux transactions, réduisant ainsi le travail manuel et améliorant la précision. Elle recommande les formulaires requis en fonction des données transactionnelles et juridictionnelles afin d’accélérer le processus de conformité. La validation proactive permet également d’éviter les problèmes avant qu’ils ne deviennent des risques d’audit.

Garantit une précision et une efficacité accrues

La solution ECM est alimentée par un moteur centralisé de contenu de conformité qui garantit que chaque formulaire et règle de certificat est régulièrement mis à jour, exact juridiquement et prêt pour l’automatisation. Des outils préconfigurés permettent également aux utilisateurs de demander, suivre et gérer rapidement et efficacement les certificats d’exonération pour des milliers de clients. Cette combinaison d’intelligence de contenu dynamique et d’automatisation permet une collecte plus rapide des certificats auprès des clients et une distribution plus efficace aux fournisseurs. 

Offre des performances de niveau professionnel, sans la complexité ni les efforts qu’elles exigent habituellement

L’architecture cloud-native d’ECM s’appuie sur le modèle de déploiement d'Avalara, réparti à l’échelle mondiale et fonctionnant en actif-actif. Elle est conçue pour offrir une haute disponibilité, une redondance géographique et une réactivité en temps réel. Elle est certifiée conforme à la norme SOC 2 Type 2 et fait l’objet d’une surveillance continue, ce qui garantit que vos opérations liées aux certificats d’exonération restent opérationnelles même en cas de panne système ou de pic de trafic.

Offre une visibilité à toute épreuve pour les audits

La solution ECM ne se contente pas de stocker des certificats ; elle transforme la gestion des exonérations en une fonction de contrôle des risques en temps réel. Elle signale les certificats expirés, non valides ou manquants et met en évidence les lacunes propres à chaque juridiction, aidant ainsi les équipes de conformité à prendre des mesures préventives avant que les problèmes ne surviennent lors d’un audit. Et grâce à ses tableaux de bord intégrés et à ses alertes configurables, vous pouvez suivre l’exposition par client, zone géographique ou type de document.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Let AI agents do the work

Imagine a digital compliance team that works 24/7, never fatigues, and always stays current with the latest rules for all jurisdictions. That’s agentic compliance in action.

Discover more
Join the webinar
AI Breakthroughs campaign

Fonctionnement

5 étapes pour la conformité des certificats d’exonération

Vidéo : Simplifiez la gestion de vos documents de conformité en automatisant vos processus avec Avalara ECM.
  • Ajoutez des clients et des certificats grâce à plus de 1 400 intégrations partenaires validées et une API robuste
  • Demandez des certificats à vos clients par e-mail, courrier postal ou collectez-les via notre portail web
  • Vérifier et valider les certificats automatiquement
  • Gérez les certificats arrivant à expiration grâce à des paramètres et rapports automatisés
  • Soyez prêt pour les audits grâce à des rapports et analyses complets
Faites dès maintenant une visite autonome du produit !

La suite ECM propose des solutions conçues pour relever les défis complexes de divers secteurs

Principes essentiels de Exemption Certificate Management (ECM) Essentials

Automatisez le processus de collecte et de stockage des certificats d’exonération.
  • Pour les petites et moyennes entreprises avec des exonérations fiscales simples nécessitant un stockage et une gestion de documents basiques
  • AvaTax requis
En savoir plus

Exemption Certificate Management (ECM) Pro

Automatisez la création, la collecte, le stockage, la récupération et le renouvellement des certificats d’exonération.
  • Pour les petites et moyennes entreprises nécessitant une expertise supplémentaire et un support d’intégration
  • À utiliser avec AvaTax, comme produit autonome ou avec des moteurs fiscaux tiers
En savoir plus

Exemption Certificate Management (ECM) Premium

Bénéficiez de toutes les fonctionnalités d’ECM Pro, avec en plus une configurabilité adaptée aux besoins spécifiques et processus complexes de votre entreprise.
  • Pour les grandes entreprises et les organisations ayant besoin de gérer un nombre illimité de certificats
  • À utiliser avec AvaTax, comme produit autonome ou avec des moteurs fiscaux tiers
  • Intégré directement à un nombre croissant d’applications ERP et e-commerce pour une gestion simplifiée des certificats d’exonération dans les dossiers clients
  • Des outils pour développeurs sont disponibles pour ceux qui souhaitent créer des intégrations personnalisées
En savoir plus

Intégrations

ECM peut se connecter à plus de 35 plateformes comptables et e-commerce, y compris AvaTax

Oracle Netsuite Logo
Oracle Logo
SAP Partner Logo
Quickbooks logo on white
Microsoft Logo
Salesforce Logo
Shopify Logo
Epicor Logo
Adobe Logo
Afficher plus d'intégrations

Tableau de comparaison des produits

Choisissez le produit adapté à votre entreprise

ECM Essentials

ECM Pro

ECM Premium

Appliquer les exemptions client

x

x

x

Numériser les certificats

x

x

x

Enregistrer les certificats sous forme d’images

x (jusqu’à 1 000)

x (illimité)

x (illimité)

Rechercher et générer des rapports

x

x

x

Collecter avec Avalara CertExpress

x

x

x

Recherche en langage naturel

x

x

x

Gérer les renouvellements

x (demandes uniques)

x (demandes automatisées)

x (demandes automatisées)

Intégrer Avalara AvaTax

x

x

x

Disponible en produit autonome

x

x

Mise en œuvre API étendue

x

x

Validation de certificats assistée par IA

x

x

Demandes groupées de certificats

x

x

Validation de l’identifiant fiscal d’État

x

x

Bibliothèque de contenu d’aide sur l’exemption de taxe

x

x

Accès à Avalara Vendor Exemption Management (des frais de produit s’appliquent)

x

x

E-mails et modèles configurables

x

x (amélioré)

Intégration e-commerce disponible

x

x

Intégration retail disponible

x

Rôle utilisateur configurable/avancé

x

Options de recherche avancées

x

Rapports configurables

x

Motif d’exemption configurable

x

Témoignages clients

Découvrez ce que nos clients ont à dire

« Disposer d’un logiciel centralisé de gestion des certificats d’exonération, pour nous assurer que ceux que nous utilisons sont légitimes et actifs, a été une avancée majeure. Cela nous a également aidés à améliorer notre défense lors des audits et à réduire les coûts associés, puisque nous avions facilement accès à tous les historiques de déclarations à extraire d’Avalara et à fournir aux auditeurs. »

 

Directeur fiscal senior, Logiciel

« Ce que j’apprécie dans les produits que nous achetons à Avalara, c’est l’intégration, la facilité d’utilisation et les capacités quasi autonomes. « Nous avons commencé avec AvaTax et Returns, puis ajouté Exemption Certificate Management (ECM), car nous gérons actuellement près de 25 000 certificats d’exonération. Nos déclarations fiscales sont également réalisées par l’équipe Avalara. Je le recommande vivement !"

—Linda Tenda
Directrice senior de la planification & de l'administration, FIRST

« Nous sommes une entreprise d'e-commerce en forte croissance, qui est passée très rapidement d’une présence fiscale dans trois États à une présence dans plus de vingt. « Nous n’aurions pas pu gérer les implications fiscales de cette croissance sans Avalara et Exemption Certificate Management ! »

—Jere Allen, Vice-
Président, The Lab Depot
Voir tous les témoignages clients

Produits connexes

CertExpress

Créez et soumettez des documents de conformité en quelques minutes.

Prinipes de base d'ECM

Capturez et stockez des certificats électroniques en temps réel pour les sociétés bénéficiant d'exemptions fiscales simples.

ECM Pro

Renforcez la conformité, simplifiez les flux de travail et intégrez-vous de manière transparente avec une assistance qualifiée pour les entreprises de toutes tailles.

ECM Premium

Bénéficiez d’une gestion documentaire avancée et d’une configurabilité accrue pour des besoins métier complexes.

Services gérés pour ECM

Externalisez les activités de conformité quotidiennes auprès de notre équipe de services gérés afin d’améliorer l’efficacité et la conformité.

Gestion des certificats d’exonération fournisseurs

Collectez, stockez et gérez efficacement les certificats d’exonération des fournisseurs tout en améliorant la précision.
Voir tous les produits

Ressources

Vous souhaitez en savoir plus sur la gestion des certificats d’exonération ? Voici quelques ressources pour vous aider à démarrer.

Récompenses

TrustRadius
Buyer's Choice 2025
TopRated-Gradient-2024 2.png

Foire aux questions

Comment le protocole MCP (Model Context Protocol) d'Avalara améliore-t-il la solution ECM ?

MCP permet aux utilisateurs d'interroger les dossiers et les certificats des clients, et de demander leur état directement depuis les systèmes connectés, sans avoir à se connecter à ECM. (En savoir plus)

Quel rôle l’IA joue‑t‑elle dans la validation des certificats ?

Notre agent d'IA analyse les certificats entrants, en extrait les informations clés, vérifie qu’ils sont complets et signale les problèmes avant que vous ne décidiez de les enregistrer automatiquement ou de les examiner manuellement.

La solution Avalara Exemption Certificate Management peut-elle permettre de déterminer si un certificat d’exonération fiscale est valide ?

Oui. Avalara Exemption Certificate Management améliore automatiquement et efficacement la précision de validation de vos certificats d’exonération.

Ne puis-je pas simplement collecter le certificat d’exonération fiscale lors de la prochaine commande de mon client ?

Demander des certificats pour des achats antérieurs est chronophage, contraignant et peut retarder le traitement des commandes. De plus, vous risquez d’exempter des taxes sur la base d’un certificat expiré, non valide ou incomplet, ce qui peut vous exposer à des risques lors d’un audit.

La suite Avalara Exemption Certificate Management est-elle réservée aux grandes entreprises ?

Avalara Exemption Certificate Management est conçu pour les entreprises qui gèrent un grand nombre de certificats d’exonération, des petits fabricants aux grandes organisations. Cette solutoin s'adapte facilement à l'évolution et à la croissance de l'entreprise.

J'ai déjà les attestations d'exonération fiscale dont j'ai besoin. En quoi la solution Avalara Exemption Certificate Management peut-elle m’aider en matière de conformité ?

Avalara Exemption Certificate Management regroupe les certificats papier et numériques dans un référentiel documentaire unique et facilement accessible. Tous les certificats que vous devez collecter pour des achats futurs peuvent être traités automatiquement au moment de l’achat, et vous pouvez définir des rappels pour les certificats arrivant à expiration ainsi que lancer des campagnes de collecte automatisée. Cela contribue à améliorer l’expérience client et à réduire la charge de travail de vos employés.

Comment le logiciel de gestion des certificats d’exonération s’intègre-t-il à la plateforme de conformité fiscale Avalara ?

Déterminer si un client est taxable fait partie du processus de vente et de facturation pour les vendeurs exonérés. Avalara AvaTax et Avalara Exemption Certificate Management fonctionnent ensemble pour évaluer correctement la taxabilité d’une transaction, vérifier si un certificat valide existe et appliquer la taxe ou l’exonération en conséquence.

Avalara Exemption Certificate Management fournit également des informations pour les rapports et fonctionne avec les produits Avalara Returns pour la préparation et le dépôt des déclarations.

Simplifiez votre processus de gestion des certificats d’exonération

Avalara peut vous aider à gagner du temps et à réduire les risques en simplifiant la gestion de vos certificats d’exonération.

Welcome to Avalara! Can I help you find something?

1