Gestion des certificats d'exemption axée sur l'IA
Avalara Exemption Certificate Management (ECM) automatise une partie essentielle du cycle de conformité, aidant les entreprises à gagner du temps, réduire les risques, évoluer efficacement et être prêtes pour les audits.
Les entreprises de tous les secteurs nous font confiance
Avalara a mandaté Forrester Consulting pour étudier le retour sur investissement potentiel que les entreprises peuvent obtenir en mettant en place une solution d’automatisation fiscale.
ECM gère des millions de documents et s’intègre totalement aux solutions d'Avalara de calcul et de déclaration des taxes. Lorsqu’ils sont soumis, les certificats d’exonération sont validés en temps réel et rapprochés directement dans le flux fiscal. Cela simplifie la conformité en reliant les données d’exonération aux déclarations automatisées et en les alignant sur les attentes des autorités fiscales. Résulta : les clients bénéficient d’une documentation prête pour l’audit et d’une précision accrue des déclarations, renforçant leur confiance et leur capacité à se justifier en cas d’audit.
Conçue pour s’intégrer à pratiquement tous les environnements financiers, la solution ECM prend en charge l’automatisation fluide des certificats sans nécessiter de code personnalisé. Avalara dispose de plus de 1 400 intégrations partenaires validées couvrant les plateformes ERP, e-commerce, achats et points de vente. Avalara AvaTax se connecte également aux systèmes que vous utilisez déjà et les unifie au sein d’une plateforme fiscale et de conformité unique, pilotée par l’IA.
La solution ECM utilise l’apprentissage automatique pour associer les certificats d’exonération aux acheteurs et aux transactions, réduisant ainsi le travail manuel et améliorant la précision. Elle recommande les formulaires requis en fonction des données transactionnelles et juridictionnelles afin d’accélérer le processus de conformité. La validation proactive permet également d’éviter les problèmes avant qu’ils ne deviennent des risques d’audit.
La solution ECM est alimentée par un moteur centralisé de contenu de conformité qui garantit que chaque formulaire et règle de certificat est régulièrement mis à jour, exact juridiquement et prêt pour l’automatisation. Des outils préconfigurés permettent également aux utilisateurs de demander, suivre et gérer rapidement et efficacement les certificats d’exonération pour des milliers de clients. Cette combinaison d’intelligence de contenu dynamique et d’automatisation permet une collecte plus rapide des certificats auprès des clients et une distribution plus efficace aux fournisseurs.
L’architecture cloud-native d’ECM s’appuie sur le modèle de déploiement d'Avalara, réparti à l’échelle mondiale et fonctionnant en actif-actif. Elle est conçue pour offrir une haute disponibilité, une redondance géographique et une réactivité en temps réel. Elle est certifiée conforme à la norme SOC 2 Type 2 et fait l’objet d’une surveillance continue, ce qui garantit que vos opérations liées aux certificats d’exonération restent opérationnelles même en cas de panne système ou de pic de trafic.
La solution ECM ne se contente pas de stocker des certificats ; elle transforme la gestion des exonérations en une fonction de contrôle des risques en temps réel. Elle signale les certificats expirés, non valides ou manquants et met en évidence les lacunes propres à chaque juridiction, aidant ainsi les équipes de conformité à prendre des mesures préventives avant que les problèmes ne surviennent lors d’un audit. Et grâce à ses tableaux de bord intégrés et à ses alertes configurables, vous pouvez suivre l’exposition par client, zone géographique ou type de document.
Automatisez le processus de collecte et de stockage des certificats d’exonération.
Automatisez la création, la collecte, le stockage, la récupération et le renouvellement des certificats d’exonération.
Bénéficiez de toutes les fonctionnalités d’ECM Pro, avec en plus une configurabilité adaptée aux besoins spécifiques et processus complexes de votre entreprise.
|
|
ECM Essentials
|
ECM Pro
|
ECM Premium
|
Appliquer les exemptions client
|
x
|
x
|
x
|
Numériser les certificats
|
x
|
x
|
x
|
Enregistrer les certificats sous forme d’images
|
x (jusqu’à 1 000)
|
x (illimité)
|
x (illimité)
|
Rechercher et générer des rapports
|
x
|
x
|
x
|
Collecter avec Avalara CertExpress
|
x
|
x
|
x
|
Recherche en langage naturel
|
x
|
x
|
x
|
Gérer les renouvellements
|
x (demandes uniques)
|
x (demandes automatisées)
|
x (demandes automatisées)
|
Intégrer Avalara AvaTax
|
x
|
x
|
x
|
Disponible en produit autonome
|
|
x
|
x
|
Mise en œuvre API étendue
|
|
x
|
x
|
Validation de certificats assistée par IA
|
|
x
|
x
|
Demandes groupées de certificats
|
|
x
|
x
|
Validation de l’identifiant fiscal d’État
|
|
x
|
x
|
Bibliothèque de contenu d’aide sur l’exemption de taxe
|
|
x
|
x
|
Accès à Avalara Vendor Exemption Management (des frais de produit s’appliquent)
|
|
x
|
x
|
E-mails et modèles configurables
|
|
x
|
x (amélioré)
|
Intégration e-commerce disponible
|
|
x
|
x
|
Intégration retail disponible
|
|
|
x
|
Rôle utilisateur configurable/avancé
|
|
|
x
|
Options de recherche avancées
|
|
|
x
|
Rapports configurables
|
|
|
x
|
Motif d’exemption configurable
|
|
|
x
Témoignages clients
« Disposer d’un logiciel centralisé de gestion des certificats d’exonération, pour nous assurer que ceux que nous utilisons sont légitimes et actifs, a été une avancée majeure. Cela nous a également aidés à améliorer notre défense lors des audits et à réduire les coûts associés, puisque nous avions facilement accès à tous les historiques de déclarations à extraire d’Avalara et à fournir aux auditeurs. »
—Directeur fiscal senior, Logiciel
« Ce que j’apprécie dans les produits que nous achetons à Avalara, c’est l’intégration, la facilité d’utilisation et les capacités quasi autonomes. « Nous avons commencé avec AvaTax et Returns, puis ajouté Exemption Certificate Management (ECM), car nous gérons actuellement près de 25 000 certificats d’exonération. Nos déclarations fiscales sont également réalisées par l’équipe Avalara. Je le recommande vivement !"
—Linda Tenda
Directrice senior de la planification & de l'administration, FIRST
« Nous sommes une entreprise d'e-commerce en forte croissance, qui est passée très rapidement d’une présence fiscale dans trois États à une présence dans plus de vingt. « Nous n’aurions pas pu gérer les implications fiscales de cette croissance sans Avalara et Exemption Certificate Management ! »
—Jere Allen, Vice-
Président, The Lab Depot
Créez et soumettez des documents de conformité en quelques minutes.
Capturez et stockez des certificats électroniques en temps réel pour les sociétés bénéficiant d'exemptions fiscales simples.
Renforcez la conformité, simplifiez les flux de travail et intégrez-vous de manière transparente avec une assistance qualifiée pour les entreprises de toutes tailles.
Bénéficiez d’une gestion documentaire avancée et d’une configurabilité accrue pour des besoins métier complexes.
Externalisez les activités de conformité quotidiennes auprès de notre équipe de services gérés afin d’améliorer l’efficacité et la conformité.
Collectez, stockez et gérez efficacement les certificats d’exonération des fournisseurs tout en améliorant la précision.
Vous souhaitez en savoir plus sur la gestion des certificats d’exonération ? Voici quelques ressources pour vous aider à démarrer.
MCP permet aux utilisateurs d'interroger les dossiers et les certificats des clients, et de demander leur état directement depuis les systèmes connectés, sans avoir à se connecter à ECM. (En savoir plus)
Notre agent d'IA analyse les certificats entrants, en extrait les informations clés, vérifie qu’ils sont complets et signale les problèmes avant que vous ne décidiez de les enregistrer automatiquement ou de les examiner manuellement.
Oui. Avalara Exemption Certificate Management améliore automatiquement et efficacement la précision de validation de vos certificats d’exonération.
Demander des certificats pour des achats antérieurs est chronophage, contraignant et peut retarder le traitement des commandes. De plus, vous risquez d’exempter des taxes sur la base d’un certificat expiré, non valide ou incomplet, ce qui peut vous exposer à des risques lors d’un audit.
Avalara Exemption Certificate Management est conçu pour les entreprises qui gèrent un grand nombre de certificats d’exonération, des petits fabricants aux grandes organisations. Cette solutoin s'adapte facilement à l'évolution et à la croissance de l'entreprise.
Avalara Exemption Certificate Management regroupe les certificats papier et numériques dans un référentiel documentaire unique et facilement accessible. Tous les certificats que vous devez collecter pour des achats futurs peuvent être traités automatiquement au moment de l’achat, et vous pouvez définir des rappels pour les certificats arrivant à expiration ainsi que lancer des campagnes de collecte automatisée. Cela contribue à améliorer l’expérience client et à réduire la charge de travail de vos employés.
Déterminer si un client est taxable fait partie du processus de vente et de facturation pour les vendeurs exonérés. Avalara AvaTax et Avalara Exemption Certificate Management fonctionnent ensemble pour évaluer correctement la taxabilité d’une transaction, vérifier si un certificat valide existe et appliquer la taxe ou l’exonération en conséquence.
Avalara Exemption Certificate Management fournit également des informations pour les rapports et fonctionne avec les produits Avalara Returns pour la préparation et le dépôt des déclarations.
