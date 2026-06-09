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Avalara vs. Ceretax

Vuoi automatizzare la gestione della conformità fiscale?

Scopri perché Avalara è la scelta migliore.
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Avalara vs. Ceretax

Avalara definisce lo standard di riferimento per la conformità fiscale moderna

Integra la conformità intelligente in ogni flusso di lavoro

L'IA agentica di Avalara monitora dati e comportamenti, fornisce approfondimenti sulla conformità e indicazioni sui rischi e automatizza i principali processi fiscali, come calcoli, dichiarazioni e classificazioni, grazie all'ALFA Framework basato su server MCP, LLM privati e SLM di dominio specifici.
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Risultati affidabili e di elevata precisione

Grazie a contenuti fiscali verificati da esperti in più di 190 paesi, oltre 54 miliardi di chiamate API elaborate e oltre 12.000 giurisdizioni fiscali statunitensi in materia di sales tax e use tax (imposte sulle vendite e sull'uso), Avalara garantisce accuratezza a livello di indirizzo, anche su larga scala.
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Si integra con più sistemi aziendali

Grazie a oltre 1.400 integrazioni certificate con partner ufficiali per sistemi ERP, marketplace, piattaforme POS, sistemi di fatturazione elettronica e strumenti di collaborazione, Avalara si connette in modo naturale con l'intero sistema aziendale.
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Milioni di aziende in oltre 75 paesi si affidano ad Avalara per semplificare i propri adempimenti fiscali.

Riconosciuta come Leader nell’IDC MarketScape 2024, Avalara offre soluzioni di compliance affidabili per contribuire a garantire accuratezza, aumentare l’agilità e preparare le aziende a ciò che verrà.

4/5

Valutazione G2 (oltre 700 recensioni, ad aprile 2026)

8.8/10

Punteggio TrustRadius (oltre 900 recensioni e valutazioni, ad aprile 2026)
trgt

Perché le aziende preferiscono Avalara rispetto a CereTax

1. Potenziata dall'IA agentica

Avalara Agentic Tax and Compliance™ va oltre il semplice supporto nelle attività fiscali: automatizza ed esegue il lavoro operativo, aumentando efficienza e produttività.

Funzionalità

Avalara

Ceretax

Automazione fiscale che apprende e si adatta

Informazioni potenziate dall'IA per risposte immediate

Server MCP che automatizzano flussi di lavoro complessi

Regole potenziate dall'IA che riducono lo sforzo manuale

API in linguaggio naturale che semplificano l’integrazione

Onboarding assistito dall’IA per accelerare l'attivazione e la configurazione

Assistenza potenziata dall’IA per risposte più veloci e accurate

Dato sconosciuto

Regole fiscali trasparenti e configurabili

2. Precisione e affidabilità

L’infrastruttura multicloud active-active e cloud-native di Avalara garantisce il calcolo delle imposte a livello di singolo indirizzo e una scalabilità comprovata.

Funzionalità

Avalara

Ceretax

Determinazione delle imposte in tempo reale

A livello di singolo indirizzo, con tempi inferiori a 10 ms, su larga scala

Contenuto fiscale completo (USA + internazionale)

Aggiornato regolarmente in oltre190 paesi sulla base di oltre 60.000 fonti di dati

Limitato: incentrato sugli Stati Uniti; forte nel settore delle comunicazioni e dell'energia; copertura globale non nota

Strumenti integrati per la ricerca fiscale

Infrastruttura sempre attiva, multizona e multicloud

Oltre 54 miliardi di chiamate API elaborate; 1,14 miliardi durante la Cyber Week 2025

Afferma di gestire "milioni di chiamate API senza latenza", tuttavia non esistono valori di riferimento pubblicati

Precisione a prova di verifiche fiscali

Per i clienti, la preparazione della documentazione fiscale si riduce in modo significativo: da settimane a poche ore

"sicurezza integrata per le verifiche fiscali"; coerenza nei calcoli e nella documentazione

Contenuti fiscali verificati da esperti e dall'intelligenza artificiale

Dati strutturati con intelligenza artificiale, regole verificate da esperti

Dato sconosciuto

Scelta dai governi per la gestione dei portali ufficiali delle aliquote fiscali

Fornitore certificato per il programma SST

In tutti i 24 Stati membri dell'SST

Dato sconosciuto

Certificazioni di sicurezza a livello aziendale

SOC 2 + ISO

Dato sconosciuto

3. Conformità fiscale completa e copertura di tutte le tipologie di imposte

Avalara supporta l'intero ciclo di conformità, dal monitoraggio del nexus al calcolo, alla presentazione, alla gestione delle esenzioni, alla dichiarazione IVA e alle operazioni transfrontaliere.

Funzionalità

Avalara

Ceretax

Automazione delle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte

Gestione completa delle dichiarazioni in tutti i 50 stati e nei territori

Gestione dei certificati di esenzione

Migliore: convalida automatizzata, monitoraggio dei rinnovi, campagne e-mail, integrazione con il database statale

Gestione della use tax/P2P

Dichiarazioni tramite moduli 1099 e W-9

Gestione delle registrazioni e delle licenze

Registrazioni complete + licenze commerciali

Solo registrazioni

Gestione delle dichiarazioni IVA

53 paesi supportati

Calcolo dei dazi doganali e classificazione dei codici tariffari

Fatturazione elettronica e gestione in tempo reale

Gestione approfondita della conformità fiscale per il settore delle comunicazioni

Avalara AvaTax for Communications

Punti di forza: tasse sulle telecomunicazioni e maggiorazioni sulle utenze

Settore energetico/mercato energetico deregolamentato

Punti di forza

Codici di trattamento fiscale univoci a livello di prodotto

Oltre 3.000 in tutti i settori

Dato sconosciuto

Supporto globale per la conformità

Limitato: incentrato sugli Stati Uniti

Scalabilità adatta a imprese di qualsiasi dimensione

Dalle piccole e medie imprese fino alle grandi imprese

Dalle piccole e medie imprese fino alle grandi imprese (in crescita)

4. Semplice integrazione con i sistemi aziendali

La piattaforma API-first di Avalara e oltre 1.400 integrazioni certificate con partner ufficiali consentono alla maggior parte dei clienti di essere operativi nel giro di poche settimane.CereTax si presenta come una soluzione integrata direttamente nell’architettura ERP, dichiarando tempi di implementazione di “3–6 mesi” rispetto ai “12–18 mesi” dei fornitori tradizionali. Sebbene i clienti CereTax apprezzino la velocità di implementazione e la qualità del supporto, l’ecosistema di integrazione più ampio e la rete di partner certificati di Avalara offrono una maggiore flessibilità. 

Funzionalità

Avalara

Ceretax

Piattaforma completa per la conformità

Limitato: sales tax + P2P + SmartExempt

Integrazioni certificate con partner ufficiali

Oltre 1.400

Limitate: si basa su API personalizzate

Integrazioni con sistemi ERP (SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft)

Connettori stabili e preconfigurati per tutti i principali ERP

Limitate: solo NetSuite e Microsoft Dynamics

Integrazioni con marketplace

Integrazioni con sistemi POS

Integrazioni con piattaforme di fatturazione elettronica

Partner certificati per l'implementazione

Ampio ecosistema di partner

Limitati

Tempi di implementazione abituali

Settimane per implementare i connettori preconfigurati; mesi per ERP complessi

Tempi stimati di 3–6 mesi (rispetto ai 12–18 mesi indicati per i fornitori tradizionali)

Qualità dell'assistenza clienti

Account manager dedicati, reattivi e con sede negli Stati Uniti

Cosa pensano i clienti di Avalara

"Avalara rappresenta una svolta nel settore. Grazie all'ampia gamma di soluzioni offerte da Avalara, le complessità quotidiane della gestione aziendale diventano più semplici, ottimizzate e, soprattutto, gestibili".

  • Jacob Swager
  • Responsabile fiscale, Sweetwater
Sweetwater

"Avalara permette di ridurre notevolmente le attività manuali, gli errori e la complessità delle normative specifiche, riducendo al minimo il tempo che i team dedicano alla gestione dei flussi di dati".

  • Ricardo Rodriguez
  • Responsabile imposte indirette, Snowflake
Snowflake logo

"L'integrazione di Avalara AvaTax nel nostro ERP ha rappresentato un cambiamento decisivo: ci consente di accedere con facilità alle informazioni sulla sales tax, garantendo la conformità nelle diverse giurisdizioni con grande efficienza".

  • Andre Johnson
  • Analista aziendale senior, NEFCO
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