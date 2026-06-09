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Funzionalità
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Avalara
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Ceretax
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Automazione fiscale che apprende e si adatta
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Informazioni potenziate dall'IA per risposte immediate
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Server MCP che automatizzano flussi di lavoro complessi
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Regole potenziate dall'IA che riducono lo sforzo manuale
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API in linguaggio naturale che semplificano l’integrazione
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Onboarding assistito dall’IA per accelerare l'attivazione e la configurazione
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Assistenza potenziata dall’IA per risposte più veloci e accurate
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Dato sconosciuto
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Regole fiscali trasparenti e configurabili
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Funzionalità
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Avalara
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Ceretax
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Determinazione delle imposte in tempo reale
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A livello di singolo indirizzo, con tempi inferiori a 10 ms, su larga scala
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Contenuto fiscale completo (USA + internazionale)
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Aggiornato regolarmente in oltre190 paesi sulla base di oltre 60.000 fonti di dati
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Limitato: incentrato sugli Stati Uniti; forte nel settore delle comunicazioni e dell'energia; copertura globale non nota
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Strumenti integrati per la ricerca fiscale
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Infrastruttura sempre attiva, multizona e multicloud
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Oltre 54 miliardi di chiamate API elaborate; 1,14 miliardi durante la Cyber Week 2025
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Afferma di gestire "milioni di chiamate API senza latenza", tuttavia non esistono valori di riferimento pubblicati
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Precisione a prova di verifiche fiscali
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Per i clienti, la preparazione della documentazione fiscale si riduce in modo significativo: da settimane a poche ore
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"sicurezza integrata per le verifiche fiscali"; coerenza nei calcoli e nella documentazione
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Contenuti fiscali verificati da esperti e dall'intelligenza artificiale
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Dati strutturati con intelligenza artificiale, regole verificate da esperti
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Dato sconosciuto
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Scelta dai governi per la gestione dei portali ufficiali delle aliquote fiscali
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Fornitore certificato per il programma SST
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In tutti i 24 Stati membri dell'SST
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Dato sconosciuto
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Certificazioni di sicurezza a livello aziendale
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SOC 2 + ISO
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Dato sconosciuto
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Funzionalità
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Avalara
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Ceretax
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Automazione delle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte
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Gestione completa delle dichiarazioni in tutti i 50 stati e nei territori
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Gestione dei certificati di esenzione
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Migliore: convalida automatizzata, monitoraggio dei rinnovi, campagne e-mail, integrazione con il database statale
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Gestione della use tax/P2P
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Dichiarazioni tramite moduli 1099 e W-9
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Gestione delle registrazioni e delle licenze
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Registrazioni complete + licenze commerciali
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Solo registrazioni
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Gestione delle dichiarazioni IVA
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53 paesi supportati
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Calcolo dei dazi doganali e classificazione dei codici tariffari
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Fatturazione elettronica e gestione in tempo reale
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Gestione approfondita della conformità fiscale per il settore delle comunicazioni
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Avalara AvaTax for Communications
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Punti di forza: tasse sulle telecomunicazioni e maggiorazioni sulle utenze
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Settore energetico/mercato energetico deregolamentato
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Punti di forza
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Codici di trattamento fiscale univoci a livello di prodotto
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Oltre 3.000 in tutti i settori
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Dato sconosciuto
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Supporto globale per la conformità
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Limitato: incentrato sugli Stati Uniti
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Scalabilità adatta a imprese di qualsiasi dimensione
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Dalle piccole e medie imprese fino alle grandi imprese
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Dalle piccole e medie imprese fino alle grandi imprese (in crescita)
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Funzionalità
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Avalara
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Ceretax
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Piattaforma completa per la conformità
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Limitato: sales tax + P2P + SmartExempt
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Integrazioni certificate con partner ufficiali
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Oltre 1.400
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Limitate: si basa su API personalizzate
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Integrazioni con sistemi ERP (SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft)
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Connettori stabili e preconfigurati per tutti i principali ERP
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Limitate: solo NetSuite e Microsoft Dynamics
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Integrazioni con marketplace
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Integrazioni con sistemi POS
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Integrazioni con piattaforme di fatturazione elettronica
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Partner certificati per l'implementazione
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Ampio ecosistema di partner
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Limitati
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Tempi di implementazione abituali
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Settimane per implementare i connettori preconfigurati; mesi per ERP complessi
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Tempi stimati di 3–6 mesi (rispetto ai 12–18 mesi indicati per i fornitori tradizionali)
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Qualità dell'assistenza clienti
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Account manager dedicati, reattivi e con sede negli Stati Uniti