La piattaforma API-first di Avalara e oltre 1.400 integrazioni certificate con partner ufficialiconsentono alla maggior parte dei clienti di essere operativi nel giro di poche settimane, e non mesi. ONESOURCE offre circa 50 integrazioni e si affida in larga misura a implementazioni personalizzate: anche con i sistemi SAP e Oracle, nonostante siano noti per la loro affidabilità, i tempi di messa in produzione sono notevolmente più lunghi.