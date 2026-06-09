Iniziare
Together competitor page

Avalara vs. Thomson Reuters

Vuoi automatizzare la gestione della conformità fiscale?

Scopri perché Avalara è la scelta migliore
Contattaci
Avalara vs. Thomson

Avalara definisce lo standard di riferimento per la conformità fiscale moderna

Integra la conformità fiscale intelligente in ogni flusso di lavoro

L'IA agentica di Avalara monitora dati e comportamenti, fornisce informazioni in merito alla conformità e indicazioni sui rischi e automatizza le principali attività fiscali, come calcoli, dichiarazioni e classificazioni.
Benefits icon

Fornisce risultati affidabili e di massima precisione

Grazie a contenuti fiscali verificati da esperti in più di 190 paesi e oltre 54 miliardi di chiamate API processate, Avalara assicura un livello di accuratezza in base all'indirizzo, anche su larga scala. ONESOURCE offre una solida copertura fiscale in oltre 12.000 giurisdizioni statunitensi per sales e use tax (imposte sulla vendita e sull'uso) e in 185 paesi, ma
Growth icon

Si adatta a numerosi sistemi aziendali

Grazie a oltre 1.400 integrazioni certificate con partner ufficiali per sistemi ERP, marketplace, piattaforme POS, sistemi di fatturazione elettronica e strumenti di collaborazione, Avalara si integra in poche settimane, non mesi.
CRM icon
Together competitor page

Milioni di aziende in oltre 75 paesi si affidano ad Avalara per semplificare i propri adempimenti fiscali.

Riconosciuta come Leader nell’IDC MarketScape 2024, Avalara offre soluzioni di compliance affidabili per contribuire a garantire accuratezza, aumentare l’agilità e preparare le aziende a ciò che verrà.

4/5

Valutazione G2 (oltre 700 recensioni, ad aprile 2026)

8.8/10

Punteggio TrustRadius (oltre 900 recensioni e valutazioni, ad aprile 2026)
trgt

1. Potenziata dall'IA agentica

Avalara Agentic Tax and Compliance™ va oltre il semplice supporto nelle attività fiscali: automatizza ed esegue il lavoro operativo, aumentando efficienza e produttività.

Funzionalità

Avalara

Thomson Reuters

Automazione fiscale che apprende e si adatta

Analisi potenziate dall'IA che forniscono risposte immediate

CoCounsel Tax per la ricerca; non integrato nel calcolo/presentazione della dichiarazione fiscale

Server MCP che automatizzano i flussi di lavoro complessi

Regole potenziate dall'intelligenza artificiale che riducono lo sforzo manuale

API in linguaggio naturale che semplificano l’integrazione

Onboarding assistito dall’IA per accelerare l'attivazione e la configurazione

Assistenza potenziata dall’IA per risposte più veloci e accurate

Assistente generativo per l'assistenza sui prodotti basato sull'IA

2. Precisione e affidabilità

L’infrastruttura multicloud active-active e cloud-native di Avalara consente il calcolo delle imposte a livello di indirizzo , con una precisione fino al numero civico, con il supporto dei contenuti fiscali più completi del settore, costantemente aggiornati.

Funzionalità

Avalara

Thomson Reuters

Calcolo delle imposte in tempo reale

A livello di singolo indirizzo (geocodifica a livello di numero civico)

Affidabile ma con un'interfaccia utente datata

Contenuti fiscali completi (Stati Uniti + internazionali)

Aggiornato regolarmente in oltre 190 paesi

Oltre 12.000 giurisdizioni statunitensi, 185 paesi; ampia copertura APAC/globale

Strumenti di ricerca fiscale integrati

Migliore : piattaforma dedicata alla ricerca fiscale su sales tax e use tax

Checkpoint Edge è il migliore della categoria per la ricerca legale/fiscale, ma meno orientato alla conformità transazionale

Infrastruttura sempre attiva, multizona e multicloud

Oltre 54 miliardi di chiamate API elaborate; 1,14 miliardi durante la Cyber Week 2025

Architettura cloud ancora in fase di sviluppo (secondo IDC); tecnologie cloud e API non ancora avanzate

Precisione a prova di verifiche fiscali

Per i clienti, la preparazione della documentazione fiscale si riduce in modo significativo: da settimane a poche ore

Solida tracciabilità per le verifiche fiscali; spesso utilizzato come "sistema di riferimento"

Contenuti fiscali verificati da esperti e dall'intelligenza artificiale

Dati strutturati con intelligenza artificiale, regole verificate da esperti

Contenuti certificati SSAE 18/ISAE 3402

Scelta dai governi per la gestione dei portali ufficiali delle aliquote fiscali

Fornitore certificato per il programma SST

Dati fiscali verificati da fonti attendibili

Certificazioni di sicurezza a livello aziendale

3. Conformità fiscale completa e copertura di tutte le tipologie di imposte

Avalara supporta ogni fase della conformità fiscale (calcolo, esenzioni, dichiarazioni, licenze, dichiarazioni IVA e transfrontaliere), tutto in una piattaforma unificata. I prodotti ONESOURCE sono distribuiti su numerosi moduli, creando un'architettura complessa che comporta l’utilizzo di sistemi separati per la determinazione, la conformità, la gestione dei certificati e la fatturazione elettronica. È importante sottolineare che Thomson Reuters non offre un servizio per la gestione di dichiarazioni fiscali: lo ha dismesso nel 2011, indirizzando i clienti verso le 4 principali società di consulenza.

Funzionalità

Avalara

Thomson Reuters

Automazione della presentazione delle dichiarazioni e dei versamenti

Dichiarazioni completamente gestite, inclusi i versamenti

Limitata: nessun servizio per la gestione delle dichiarazioni fiscali; non è possibile presentare le dichiarazioni elettronicamente in tutti gli stati

Gestione dei certificati di esenzione

Migliore: convalida automatizzata, monitoraggio dei rinnovi, delle campagne e-mail e dei connettori ERP

Standard: partnership con CERTifyTax; non offre campagne e-mail, portali per fornitori e integrazione del flusso di lavoro con i sistemi ERP

Dichiarazioni tramite moduli 1099 e W-9

Registrazioni e gestione delle licenze

Registrazioni complete + licenze commerciali

Gestione delle dichiarazioni IVA

53 paesi supportati

Copertura globale dell’IVA

Gestione della use tax

Specializzato nella use tax

Calcolo dei dazi doganali e classificazione dei codici tariffari

Gestione del commercio globale

Fatturazione elettronica e invio dati in tempo reale

Nominata Leader nell'IDC MarketScape

Tramite l'acquisizione di Pagero

Codici di trattamento fiscale univoci a livello di prodotto

Oltre 3.000

Dato sconosciuto

Assistenza globale in materia di conformità

Specializzata in servizi finanziari e per le multinazionali

Scalabilità adatta a imprese di qualsiasi dimensione

Dalle piccole e medie imprese fino alle grandi imprese

Preferenza per le grandi aziende; interesse limitato per le piccole e medie imprese

4. Semplice integrazione con i sistemi aziendali

La piattaforma API-first di Avalara e oltre 1.400 integrazioni certificate con partner ufficialiconsentono alla maggior parte dei clienti di essere operativi nel giro di poche settimane, e non mesi. ONESOURCE offre circa 50 integrazioni e si affida in larga misura a implementazioni personalizzate: anche con i sistemi SAP e Oracle, nonostante siano noti per la loro affidabilità, i tempi di messa in produzione sono notevolmente più lunghi.

Funzionalità

Avalara

Thomson Reuters

Piattaforma completa per le esigenze di conformità

Limitata: architettura basata su suite; prodotti spesso compartimentati

Integrazioni certificate con partner ufficiali

1.400+

~50

Integrazioni con sistemi ERP (SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft)

Connettori predefiniti, attivazione più rapida

Solida integrazione con SAP/Oracle ma necessita di personalizzazione e consulenza

Integrazioni con marketplace

Limitate

Integrazioni con il sistema POS

Limitate

Integrazioni con piattaforme di fatturazione elettronica

Tramite Pagero

Tempo medio necessario per ottenere un ritorno sull'investimento

Settimane: connettori predefiniti, onboarding remoto, test in ambiente sandbox

Mesi: sistema fortemente basato sulla consulenza, con una maggiore implementazione manuale

Interfaccia utente e invio dati

Interfaccia utente cloud moderna e intuitiva; invio dei dati in tempo reale

Il processo viene giudicato macchinoso dai clienti e richiede un maggiore coinvolgimento tecnico

Manutenzioni continue

Contenuti aggiornati automaticamente, distribuzione senza nuove versioni

Tecnologie cloud ancora in fase di sviluppo (secondo IDC); aggiornamenti periodici

Cosa pensano i clienti di Avalara

"Avalara rappresenta una svolta nel settore. Grazie all'ampia gamma di soluzioni offerte da Avalara, le complessità quotidiane della gestione aziendale diventano più semplici, ottimizzate e, soprattutto, gestibili".

  • Jacob Swager
  • Responsabile fiscale, Sweetwater
Sweetwater

"Avalara permette di ridurre notevolmente le attività manuali, gli errori e la complessità delle normative specifiche, riducendo al minimo il tempo che i team dedicano alla gestione dei flussi di dati."

  • Ricardo Rodriguez
  • Responsabile imposte indirette, Snowflake
Snowflake logo

"L'integrazione del programma Avalara AvaTax con il nostro sistema ERP rappresenta un risultato di grande rilievo, poiché consente di ottenere in modo semplice e senza intoppi le informazioni relative alle sales tax, garantendo la conformità normativa in diverse giurisdizioni con un’efficienza eccezionale."

  • Andre Johnson
  • Analista aziendale senior, NEFCO
Together competitor page

Scopri come funziona Avalara

Contattaci