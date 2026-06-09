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Funzionalità
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Avalara
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Thomson Reuters
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Automazione fiscale che apprende e si adatta
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Analisi potenziate dall'IA che forniscono risposte immediate
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CoCounsel Tax per la ricerca; non integrato nel calcolo/presentazione della dichiarazione fiscale
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Server MCP che automatizzano i flussi di lavoro complessi
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Regole potenziate dall'intelligenza artificiale che riducono lo sforzo manuale
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API in linguaggio naturale che semplificano l’integrazione
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Onboarding assistito dall’IA per accelerare l'attivazione e la configurazione
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Assistenza potenziata dall’IA per risposte più veloci e accurate
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Assistente generativo per l'assistenza sui prodotti basato sull'IA
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Funzionalità
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Avalara
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Thomson Reuters
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Calcolo delle imposte in tempo reale
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A livello di singolo indirizzo (geocodifica a livello di numero civico)
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Affidabile ma con un'interfaccia utente datata
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Contenuti fiscali completi (Stati Uniti + internazionali)
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Aggiornato regolarmente in oltre 190 paesi
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Oltre 12.000 giurisdizioni statunitensi, 185 paesi; ampia copertura APAC/globale
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Strumenti di ricerca fiscale integrati
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Migliore : piattaforma dedicata alla ricerca fiscale su sales tax e use tax
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Checkpoint Edge è il migliore della categoria per la ricerca legale/fiscale, ma meno orientato alla conformità transazionale
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Infrastruttura sempre attiva, multizona e multicloud
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Oltre 54 miliardi di chiamate API elaborate; 1,14 miliardi durante la Cyber Week 2025
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Architettura cloud ancora in fase di sviluppo (secondo IDC); tecnologie cloud e API non ancora avanzate
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Precisione a prova di verifiche fiscali
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Per i clienti, la preparazione della documentazione fiscale si riduce in modo significativo: da settimane a poche ore
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Solida tracciabilità per le verifiche fiscali; spesso utilizzato come "sistema di riferimento"
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Contenuti fiscali verificati da esperti e dall'intelligenza artificiale
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Dati strutturati con intelligenza artificiale, regole verificate da esperti
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Contenuti certificati SSAE 18/ISAE 3402
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Scelta dai governi per la gestione dei portali ufficiali delle aliquote fiscali
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Fornitore certificato per il programma SST
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Dati fiscali verificati da fonti attendibili
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Certificazioni di sicurezza a livello aziendale
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Funzionalità
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Avalara
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Thomson Reuters
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Automazione della presentazione delle dichiarazioni e dei versamenti
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Dichiarazioni completamente gestite, inclusi i versamenti
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Limitata: nessun servizio per la gestione delle dichiarazioni fiscali; non è possibile presentare le dichiarazioni elettronicamente in tutti gli stati
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Gestione dei certificati di esenzione
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Migliore: convalida automatizzata, monitoraggio dei rinnovi, delle campagne e-mail e dei connettori ERP
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Standard: partnership con CERTifyTax; non offre campagne e-mail, portali per fornitori e integrazione del flusso di lavoro con i sistemi ERP
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Dichiarazioni tramite moduli 1099 e W-9
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Registrazioni e gestione delle licenze
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Registrazioni complete + licenze commerciali
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Gestione delle dichiarazioni IVA
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53 paesi supportati
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Copertura globale dell’IVA
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Gestione della use tax
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Specializzato nella use tax
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Calcolo dei dazi doganali e classificazione dei codici tariffari
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Gestione del commercio globale
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Fatturazione elettronica e invio dati in tempo reale
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Nominata Leader nell'IDC MarketScape
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Tramite l'acquisizione di Pagero
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Codici di trattamento fiscale univoci a livello di prodotto
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Oltre 3.000
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Dato sconosciuto
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Assistenza globale in materia di conformità
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Specializzata in servizi finanziari e per le multinazionali
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Scalabilità adatta a imprese di qualsiasi dimensione
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Dalle piccole e medie imprese fino alle grandi imprese
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Preferenza per le grandi aziende; interesse limitato per le piccole e medie imprese
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Funzionalità
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Avalara
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Thomson Reuters
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Piattaforma completa per le esigenze di conformità
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Limitata: architettura basata su suite; prodotti spesso compartimentati
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Integrazioni certificate con partner ufficiali
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1.400+
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~50
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Integrazioni con sistemi ERP (SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft)
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Connettori predefiniti, attivazione più rapida
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Solida integrazione con SAP/Oracle ma necessita di personalizzazione e consulenza
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Integrazioni con marketplace
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Limitate
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Integrazioni con il sistema POS
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Limitate
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Integrazioni con piattaforme di fatturazione elettronica
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Tramite Pagero
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Tempo medio necessario per ottenere un ritorno sull'investimento
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Settimane: connettori predefiniti, onboarding remoto, test in ambiente sandbox
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Mesi: sistema fortemente basato sulla consulenza, con una maggiore implementazione manuale
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Interfaccia utente e invio dati
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Interfaccia utente cloud moderna e intuitiva; invio dei dati in tempo reale
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Il processo viene giudicato macchinoso dai clienti e richiede un maggiore coinvolgimento tecnico
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Manutenzioni continue
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Contenuti aggiornati automaticamente, distribuzione senza nuove versioni
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Tecnologie cloud ancora in fase di sviluppo (secondo IDC); aggiornamenti periodici