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Avalara vs. Anrok

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Erfahren Sie, warum Avalara die bessere Wahl ist.
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Avalara vs. TaxJar

Avalara setzt den Maßstab für moderne Steuer-Compliance

Verwandelt Compliance in Chancen

Avalara unterstützt Steuer- und Finanzteams dabei, Compliance in Chancen zu verwandeln — das vereinfacht die Einreichung von Steuererklärungen, verbessert die Genauigkeit und sorgt für bessere Ergebnisse in allen Branchen. Der Anwendungsbereich von Anrok ist strikt auf SaaS und digitale Produkte/Dienstleistungen beschränkt, sodass Unternehmen außerhalb dieser Nische — oder solche, die über sie hinauswachsen — keinen Weg in die Zukunft haben.
Benefits

Liefert zuverlässige, präzise Ergebnisse

Basierend auf von Experten verifizierten Steuerinformationen aus über 190 Ländern und mehr als 54 Mrd. verarbeiteten API-Aufrufen bietet Avalara Genauigkeit auf Dachebene bis hin zu Straßenadressen. Die Steuerinhalte von Anrok sind weniger umfangreich, und es wurden Lücken in der Unterstützung für die Mehrwertsteuer, der Bearbeitung lokaler Steuerjurisdiktionen und der Verwaltung von Freistellungen gemeldet, die sichtbar werden, wenn Unternehmen expandieren.
Growth

Lässt sich in mehr Geschäftssysteme integrieren

Mit über 1.400 unterzeichneten Partnerintegrationen zu ERPs, Marketplaces, POS-Plattformen, E-Invoicing-Systemen und Tools für die Zusammenarbeit verbindet sich Avalara nativ mit Ihrem bestehenden Stack. Das Integrationsökosystem von Anrok ist begrenzt und es fehlen insbesondere native Einbindungen für Plattformen wie HubSpot, QuickBooks und fortschrittliche ERP-Systeme.
CRM
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Millionen von Unternehmen in mehr als 75 Ländern vertrauen auf Avalara, um ihre Steuer-Compliance zu vereinfachen.

Als Leader im IDC MarketScape 2024 anerkannt, bietet Avalara zuverlässige Compliance-Lösungen, die dazu beitragen, Genauigkeit sicherzustellen, Agilität zu steigern und Unternehmen auf das Kommende vorzubereiten.

4/5

G2-Bewertung (700+ Rezensionen, Stand: April 2026)

8.8/10

TrustRadius-Bewertung (900+ Rezensionen und Bewertungen, Stand: April 2026)
trgt

Warum Unternehmen Avalara Anrok vorziehen

1. Genauigkeit und Zuverlässigkeit

Basierend auf verifizierten Steuerinhalten und fortschrittlicher Automatisierung liefert Avalara konsistente, auditbereite Ergebnisse an jedem Transaktionspunkt — in allen Branchen und Steuerjurisdiktionen. Die Steuerinhalte von Anrok konzentrieren sich auf SaaS und digitale Dienstleistungen. Kunden berichten von Compliance-Lücken, wenn sie in neue Branchen, lokale Steuerjurisdiktionen (z. B. Städte mit Selbstverwaltung in Colorado) oder internationale Märkte expandieren.

Fähigkeit

Avalara

Anrok

Steuerermittlung in Echtzeit

Dachebene (Geokodierung auf Adressebene)

Eingeschränkt — es wurden Lücken in der Bearbeitung lokaler Steuerjurisdiktionen gemeldet

Umfassende Steuerinhalte (USA und international)

Regelmäßig für über190 Ländern aktualisiert

Eingeschränkt — konzentriert sich auf SaaS/Digital, Lücken bei der Unterstützung für die Mehrwertsteuer, wenn Unternehmen expandieren

Integrierte Tools zur Steuerrecherche

Ständig verfügbare, multiregionale Multi-Cloud-Infrastruktur

Über 54 Mrd. API-Aufrufe verarbeitet

Unbekannt

Auditbereite Genauigkeit

Eingeschränkt 

KI + von Experten verifizierte Steuerinhalte

Von KI strukturierte Daten, von Experten verifizierte Regeln

Unbekannt

Regierungen vertrauen darauf, um offizielle Steuersatzportale zu betreiben

Zertifizierter SST-Anbieter

Subventionierter Compliance- und Auditschutz in den teilnehmenden Bundesstaaten

Nicht SST-zertifiziert

Verifizierte Steuerdaten aus vertrauenswürdigen Quellen

Unbekannt

Sicherheitszertifizierungen auf Unternehmensebene

SOC 2 + ISO

Unbekannt

2. Umfassende Compliance und Steuerarten

Avalara bietet einen vollständigen Überblick über den Compliance-Prozess mit einer einzigen, einheitlichen Plattform, die Registrierung, Berechnung, Einreichung und Meldung miteinander verbindet. Anrok bietet Registrierungen und grundlegende Steuererklärungen an. Wenn Unternehmen jedoch über SaaS hinaus expandieren, stellen Kunden fest, dass manuelle Prozesse für Nexus-Management, Adressvalidierung und Steuererklärungen überwältigend werden — was sie dazu veranlasst, auf Avalara umzusteigen, um eine robustere Automatisierung zu erreichen.

Fähigkeit

Avalara

Anrok

Automatisierung der Einreichung und Überweisung von Steuererklärungen

Verwaltung von Freistellungszertifikaten

Hervorragend — automatische Validierung, Erneuerungsverfolgung, E-Mail-Kampagnen, Integration bundesstaatlicher Datenbanken

Eingeschränkt — grundlegende Funktionen, Lücken bei der Validierung und der Verwaltung von Freistellungen

1099- und W-9-Meldung

Registrierungen und Lizenzmanagement

Vollständige Registrierungen + Geschäftslizenzen

Nur Registrierungen — keine Lizenzen

Verwaltete Mehrwertsteuermeldung

53 unterstützte Länder

Eingeschränkt — geringe Mehrwertsteuerdeckung

Gebrauchssteuerverwaltung

Berechnung von Zollgebühren und Tarifcode-Klassifizierung

Elektronische Rechnungsstellung und Berichterstattung in Echtzeit

Eingeschränkt

Einzigartige Steuercodes auf Produktebene

Über 3.000 in allen Branchen

Begrenzte Anzahl von Codes, die sich auf SaaS und digitale Produkte konzentrieren

Weltweiter Compliance-Support

Eingeschränkt — hauptsächlich US-Umsatzsteuer für SaaS und teilweise Mehrwertsteuerdeckung

Skalierbarkeit für Unternehmen jeder Größe

KMU bis Enterprise, jede Branche

Nur SaaS für Schwellenländer und Länder im mittleren Markt

3. Einfache Integration mit Geschäftssystemen

Avalara bietet umfassende Konnektivität und Kontrolle über eines der größten Integrationsnetzwerke der Branche und hilft Unternehmen dabei, Compliance ohne aufwändige Entwicklung oder kundenspezifische Konfiguration zu vereinfachen. Die kuratierten, SaaS-orientierten Integrationen von Anrok funktionieren gut mit Stripe und Chargebee, aber Interessenten geben regelmäßig das Fehlen nativer Einbindungen für HubSpot, QuickBooks und fortschrittliche ERP-Systeme als Grund an, sich stattdessen für Avalara zu entscheiden.

Fähigkeit

Avalara

Anrok

All-in-One-Compliance-Plattform

Eingeschränkt — Nur SaaS-Abrechnungs-Stack

Unterzeichnete Partnerintegrationen

Über 1.400

Eingeschränkt

ERP-Integrationen (SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft usw.)

Eingeschränkt — einfache NetSuite, keine Sage-, SAP- oder Microsoft-Einbindungen

Marketplace-Integrationen

Unbekannt

POS-Integrationen

Unbekannt

E-Invoicing-Plattform-Integrationen

Unbekannt

Abrechnungsplattform-Integrationen (Stripe, Chargebee, Zuora)

Kundenbetreuung

Reaktionsschnell, Sitz in den USA, Live-Support, zugewiesene Kundenbetreuer

Kritisiert für langsamen Support, der nur per E-Mail verfügbar ist, keine Live-Unterstützung

4. Angetrieben von agentischer KI

Avalara Agentic Tax and Compliance™ unterstützt nicht nur Steuerverwaltungsaufgaben, es erledigt die tatsächliche Arbeit — und sorgt so für Effizienz und Produktivität auf ganz neuem Niveau. Anrok verwendet einen Teil der ML-gesteuerten Automatisierung, aber es fehlt ihm an der Breite und Tiefe der agentischen KI von Avalara über den gesamten Compliance-Lebenszyklus hinweg.

Fähigkeit

Avalara

Anrok

Steuerautomatisierung, die lernt und sich anpasst

KI-gestützte Erkenntnisse, die sofortige Antworten liefern

MCP-Server automatisieren komplexe Arbeitsabläufe

KI-gestützte Regeln, die den manuellen Aufwand reduzieren

APIs in natürlicher Sprache, die die Integration vereinfachen

KI-gesteuertes Onboarding für schnellere Inbetriebnahme und Konfiguration

KI-fähiger Support, der schnellere und genauere Antworten liefert

Was Kunden über Avalara sagen

„Avalara ist ein Game Changer. Die breite Produktpalette von Avalara vereinfacht die Herausforderungen im Geschäftsalltag, optimiert sie und macht sie vor allem verwaltbar.“

  • Jakob Swager 
  • Tax Director, Sweetwater 
Sweetwater

„Avalara hat für uns manuelle Aufgaben, Fehler und kundenspezifische komplexe Vorschriften erheblich reduziert und so die Zeit minimiert, die unser Team mit der Pflege von Datenworkflows verbringt.“ 

  • Ricardo Rodríguez 
  • Senior Manager of Indirect Tax, Snowflake
Snowflake logo

„Die Integration von Avalara AvaTax in unser ERP hat sich als wirklich monumentale Leistung erwiesen, da wir so nahtlos und mühelos Umsatzsteuerinformationen abrufen und die Compliance in mehreren Ländern mit bemerkenswerter Effizienz sicherstellen können.“

  • Andre Johnson
  • Senior Business Analyst, NEFCO 
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