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Fähigkeit
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Avalara
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Anrok
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Steuerermittlung in Echtzeit
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Dachebene (Geokodierung auf Adressebene)
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Eingeschränkt — es wurden Lücken in der Bearbeitung lokaler Steuerjurisdiktionen gemeldet
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Umfassende Steuerinhalte (USA und international)
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Regelmäßig für über190 Ländern aktualisiert
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Eingeschränkt — konzentriert sich auf SaaS/Digital, Lücken bei der Unterstützung für die Mehrwertsteuer, wenn Unternehmen expandieren
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Integrierte Tools zur Steuerrecherche
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Ständig verfügbare, multiregionale Multi-Cloud-Infrastruktur
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Über 54 Mrd. API-Aufrufe verarbeitet
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Unbekannt
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Auditbereite Genauigkeit
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Eingeschränkt
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KI + von Experten verifizierte Steuerinhalte
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Von KI strukturierte Daten, von Experten verifizierte Regeln
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Unbekannt
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Regierungen vertrauen darauf, um offizielle Steuersatzportale zu betreiben
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Zertifizierter SST-Anbieter
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Subventionierter Compliance- und Auditschutz in den teilnehmenden Bundesstaaten
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Nicht SST-zertifiziert
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Verifizierte Steuerdaten aus vertrauenswürdigen Quellen
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Unbekannt
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Sicherheitszertifizierungen auf Unternehmensebene
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SOC 2 + ISO
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Unbekannt
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Fähigkeit
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Avalara
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Anrok
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Automatisierung der Einreichung und Überweisung von Steuererklärungen
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Verwaltung von Freistellungszertifikaten
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Hervorragend — automatische Validierung, Erneuerungsverfolgung, E-Mail-Kampagnen, Integration bundesstaatlicher Datenbanken
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Eingeschränkt — grundlegende Funktionen, Lücken bei der Validierung und der Verwaltung von Freistellungen
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1099- und W-9-Meldung
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Registrierungen und Lizenzmanagement
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Vollständige Registrierungen + Geschäftslizenzen
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Nur Registrierungen — keine Lizenzen
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Verwaltete Mehrwertsteuermeldung
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53 unterstützte Länder
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Eingeschränkt — geringe Mehrwertsteuerdeckung
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Gebrauchssteuerverwaltung
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Berechnung von Zollgebühren und Tarifcode-Klassifizierung
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Elektronische Rechnungsstellung und Berichterstattung in Echtzeit
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Eingeschränkt
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Einzigartige Steuercodes auf Produktebene
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Über 3.000 in allen Branchen
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Begrenzte Anzahl von Codes, die sich auf SaaS und digitale Produkte konzentrieren
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Weltweiter Compliance-Support
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Eingeschränkt — hauptsächlich US-Umsatzsteuer für SaaS und teilweise Mehrwertsteuerdeckung
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Skalierbarkeit für Unternehmen jeder Größe
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KMU bis Enterprise, jede Branche
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Nur SaaS für Schwellenländer und Länder im mittleren Markt
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Fähigkeit
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Avalara
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Anrok
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All-in-One-Compliance-Plattform
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Eingeschränkt — Nur SaaS-Abrechnungs-Stack
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Unterzeichnete Partnerintegrationen
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Über 1.400
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Eingeschränkt
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ERP-Integrationen (SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft usw.)
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Eingeschränkt — einfache NetSuite, keine Sage-, SAP- oder Microsoft-Einbindungen
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Marketplace-Integrationen
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Unbekannt
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POS-Integrationen
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Unbekannt
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E-Invoicing-Plattform-Integrationen
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Unbekannt
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Abrechnungsplattform-Integrationen (Stripe, Chargebee, Zuora)
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Kundenbetreuung
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Reaktionsschnell, Sitz in den USA, Live-Support, zugewiesene Kundenbetreuer
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Kritisiert für langsamen Support, der nur per E-Mail verfügbar ist, keine Live-Unterstützung
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Fähigkeit
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Avalara
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Anrok
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Steuerautomatisierung, die lernt und sich anpasst
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KI-gestützte Erkenntnisse, die sofortige Antworten liefern
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MCP-Server automatisieren komplexe Arbeitsabläufe
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KI-gestützte Regeln, die den manuellen Aufwand reduzieren
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APIs in natürlicher Sprache, die die Integration vereinfachen
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KI-gesteuertes Onboarding für schnellere Inbetriebnahme und Konfiguration
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KI-fähiger Support, der schnellere und genauere Antworten liefert