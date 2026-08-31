Basierend auf von Experten verifizierten Steuerinformationen aus über 190 Ländern und mehr als 54 Mrd. verarbeiteten API-Aufrufen bietet Avalara Genauigkeit auf Dachebene bis hin zu Straßenadressen. Die Steuerinhalte von Anrok sind weniger umfangreich, und es wurden Lücken in der Unterstützung für die Mehrwertsteuer, der Bearbeitung lokaler Steuerjurisdiktionen und der Verwaltung von Freistellungen gemeldet, die sichtbar werden, wenn Unternehmen expandieren.